Держекоінспекція про стан води: Водоканали зливають нечистоти прямісінько у Дніпро

В Україні може бути нестача чистої питної води, зокрема через те, що підприємства, зокрема водоканали, зливають нечистоти прямісінько у річку Дніпро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

За його словами, за останні 25 років в Україні зникло близько ста річок. Причина не лише у змінах клімату, але і в численних порушеннях природоохоронного законодавства - забрудненні, засміченні річок, нераціональному використанні водних ресурсів.

"Одна з причин їхнього масового забруднення - безгоспні водовідводи. Наприклад, у Києві лише 600 кілометрів цих мереж перебувають на балансі "Київавтодору", решта – більше трьох тисяч кілометрів – балансоутримувача не мають взагалі. Через це підприємства нелегально зливають нечистоти прямісінько у Дніпро, не дбаючи про їхнє очищення", - сказав він.

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Мальований зазначив, що річки та підземні води отруюють хімічні добрива, отрутохімікати, гербіциди, інсектициди й органічні відходи з аграрних господарств. Ці речовини потрапляють у воду внаслідок розорювання берегів та незаконного ведення сільського господарства в межах прибережно-захисних смуг.

З промислових підприємств, які мають застаріле очисне обладнання, у воду потрапляють ртуть, мідь, фтор, радіоактивні частинки і залізо. Ще одне джерело забруднення води – накопичення в ній пластику, що змивається дощем із несанкціонованих звалищ.

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Небезпечні для річок і енергетичні підприємства – теплоелектростанції. Вони спускають до водойм вже підігріту воду, що змінює термічний та біологічний режими. Якщо температура води піднімається до 36 градусів за Цельсієм, то риба масово гине, додав голова ДЕІ.

"Всі вище перелічені проблеми можуть призвести до того, що у 2050 році в Україні може критично невистачати чистої води", - розповів чиновник.

У червні президент Володимир Зеленський зазначив, що незадоволений роботою Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) з питання забезпечення населення якісною питною водою.

28 квітня Кабінет Міністрів схвалив концепцію загальнодержавної цільової соціальної програми "Питна вода України" на 2022-2026 роки.

У програмі передбачено заходи, які дозволять забезпечити сталий розвиток і реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів.