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Новини
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Держекоінспекція про стан води: Водоканали зливають нечистоти прямісінько у Дніпро

Держекоінспекція про стан води: Водоканали зливають нечистоти прямісінько у Дніпро

В Україні може бути нестача чистої питної води, зокрема через те, що підприємства, зокрема водоканали, зливають нечистоти прямісінько у річку Дніпро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

За його словами, за останні 25 років в Україні зникло близько ста річок. Причина не лише у змінах клімату, але і в численних порушеннях природоохоронного законодавства - забрудненні, засміченні річок, нераціональному використанні водних ресурсів.

"Одна з причин їхнього масового забруднення - безгоспні водовідводи. Наприклад, у Києві лише 600 кілометрів цих мереж перебувають на балансі "Київавтодору", решта – більше трьох тисяч кілометрів – балансоутримувача не мають взагалі. Через це підприємства нелегально зливають нечистоти прямісінько у Дніпро, не дбаючи про їхнє очищення", - сказав він.

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Мальований зазначив, що річки та підземні води отруюють хімічні добрива, отрутохімікати, гербіциди, інсектициди й органічні відходи з аграрних господарств. Ці речовини потрапляють у воду внаслідок розорювання берегів та незаконного ведення сільського господарства в межах прибережно-захисних смуг.

З промислових підприємств, які мають застаріле очисне обладнання, у воду потрапляють ртуть, мідь, фтор, радіоактивні частинки і залізо. Ще одне джерело забруднення води – накопичення в ній пластику, що змивається дощем із несанкціонованих звалищ.

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Небезпечні для річок і енергетичні підприємства – теплоелектростанції. Вони спускають до водойм вже підігріту воду, що змінює термічний та біологічний режими. Якщо температура води піднімається до 36 градусів за Цельсієм, то риба масово гине, додав голова ДЕІ.

"Всі вище перелічені проблеми можуть призвести до того, що у 2050 році в Україні може критично невистачати чистої води", - розповів чиновник.

У червні президент Володимир Зеленський зазначив, що незадоволений роботою Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) з питання забезпечення населення якісною питною водою.

28 квітня Кабінет Міністрів схвалив концепцію загальнодержавної цільової соціальної програми "Питна вода України" на 2022-2026 роки.

У програмі передбачено заходи, які дозволять забезпечити сталий розвиток і реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів.

Автор: 

Держекоінспекція (248) водопостачання (842) вода (1187) Мальований Андрій (28)


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Топ коментарі
+8
А то вы этого не знали раньше. Сливали, сливают и будут сливать.
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31.07.2021 14:15 Відповісти
+7
Все знают, что теплоэлектростанции принадлежат рыжей скотине - ахметову. Но только госэкоинспекция слепая и глухая.
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31.07.2021 14:43 Відповісти
+6
Тому Дніпро і брудний. Бо навколо свині живуть.
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31.07.2021 14:30 Відповісти
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А то вы этого не знали раньше. Сливали, сливают и будут сливать.
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31.07.2021 14:15 Відповісти
Даже если наших прищучить (что вряд ли), стоит взглянуть на карту и увидеть, через какие страны Днепр начинает свой путь.
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31.07.2021 14:18 Відповісти
Я представляю, что было бы, если бы не закрыли крымский канал...
Не было счастья, так несчастье помогло.
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31.07.2021 14:17 Відповісти
Ну прям прозрели
Да всегда так было.
Изменилось лишь то, что за это стали брать деньги как за очистку сточных вод.
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31.07.2021 14:20 Відповісти
Классика жанра...

Госэкоинспекция о состоянии воды: Водоканалы сливают нечистоты прямо в Днепр - Цензор.НЕТ 7490
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31.07.2021 14:22 Відповісти
Тому Дніпро і брудний. Бо навколо свині живуть.
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31.07.2021 14:30 Відповісти
То ты не видела Ганг...
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31.07.2021 14:31 Відповісти
в Днепре ( городе ) коллектор в раене солничного , так че купатся ниже не советую
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31.07.2021 18:55 Відповісти
а пригнать виновных гнид к месту слива на два дня и дать попить воды ...
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31.07.2021 14:38 Відповісти
Все знают, что теплоэлектростанции принадлежат рыжей скотине - ахметову. Но только госэкоинспекция слепая и глухая.
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31.07.2021 14:43 Відповісти
Это старая история. Экологов не интересуют сливы городской канализации в реки. Их интересуют только взятки. В Черноморске в 300 метрах от пляжа аварийный слив городской канализации. Когда зачистная расположенная под Санжейкой не справляется с объёмами, то канализация сливается прямо у городского пляжа. Не помню, чтобы такое происходило зимой, а летом это происходит чуть ли не через день, поому что население города летом удваивается за счёт отдыхающих. Задача отдыхающих в таких случаях следить за направлением ветрового течения. Пляжи оказываются загажены то по одну то по другую сторону от трубы.
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31.07.2021 16:52 Відповісти
а всё потому, что нашим небожителям и их детям тут не жить
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31.07.2021 18:26 Відповісти
У меня создаётся такое впечатление, сто наша власть и их дети не живут в этой стране и им всё равно, какая вода, чистая или грязная. Самое главное, чтобы денежки текли рекой!
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31.07.2021 23:00 Відповісти
 
 