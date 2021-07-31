Четыре случая индийского штамма коронавируса обнаружены на Николаевщине, - ОГА

В Николаеве выявили четыре случая заражения "индийским" штаммом коронавируса, который известен под названием "Дельта".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке 31 июля глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

"Трое заболевших приехали с отдыха из Турции, один – из России. У всех состояние удовлетворительное, находятся на самоизоляции. Как видите из статистических данных, каждый день имеем не менее 20 случаев заболевания. Поэтому болезнь совсем не утихает, а наоборот", - написал Ким.

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Глава ОГА напомнил о необходимости придерживаться карантинных ограничений и масочного режима в общественных местах. По его информации, в Николаевской области открыто 15 центров массовой вакцинации с возможностью прививать до 5 тыс. желающих в день.

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