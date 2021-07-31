Четыре случая индийского штамма коронавируса обнаружены на Николаевщине, - ОГА
В Николаеве выявили четыре случая заражения "индийским" штаммом коронавируса, который известен под названием "Дельта".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке 31 июля глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.
"Трое заболевших приехали с отдыха из Турции, один – из России. У всех состояние удовлетворительное, находятся на самоизоляции. Как видите из статистических данных, каждый день имеем не менее 20 случаев заболевания. Поэтому болезнь совсем не утихает, а наоборот", - написал Ким.
Глава ОГА напомнил о необходимости придерживаться карантинных ограничений и масочного режима в общественных местах. По его информации, в Николаевской области открыто 15 центров массовой вакцинации с возможностью прививать до 5 тыс. желающих в день.
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221 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/ Australia [https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers source ]
Так о чем новость??
закройте границу с лепрозорией!
Небриті і неголені
Дивні створіння
В них з мозгів стирчать коріння
ОлЕні, Олені небриті і неголені
ОлЕні
https://www.youtube.com/watch?v=gbF_fwTfZ9U
Придурки
Поехали туриститческие автобусы, поплыли речные и морские круизные пароходики, заработали ночные кабаки... ...в бардаках зажглись красные окна... -- почти 60% немцев дважды привиты! ... ...всего лишь... -- делов-то.
Жизнь налаживается по-троху, по-малу...