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Новости Коронавирус и карантин
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Четыре случая индийского штамма коронавируса обнаружены на Николаевщине, - ОГА

Четыре случая индийского штамма коронавируса обнаружены на Николаевщине, - ОГА

В Николаеве выявили четыре случая заражения "индийским" штаммом коронавируса, который известен под названием "Дельта".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке 31 июля глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

"Трое заболевших приехали с отдыха из Турции, один – из России. У всех состояние удовлетворительное, находятся на самоизоляции. Как видите из статистических данных, каждый день имеем не менее 20 случаев заболевания. Поэтому болезнь совсем не утихает, а наоборот", - написал Ким.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 15 человек, зафиксирован 961 новый случай заражения, 510 человек выздоровели

Глава ОГА напомнил о необходимости придерживаться карантинных ограничений и масочного режима в общественных местах. По его информации, в Николаевской области открыто 15 центров массовой вакцинации с возможностью прививать до 5 тыс. желающих в день.

Также читайте: Новые карантинные правила пересечения границы начнут действовать в Украине с 5 августа, - Кузин. ВИДЕО

карантин (16729) Николаевская область (2163) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Так вчера обьявили что эта дельта ничем не отличается от начального уханьского штамма...
Так о чем новость??
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31.07.2021 16:54 Ответить
+3
из рашковании привезли. и из отеля с рашкованцами
закройте границу с лепрозорией!
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31.07.2021 17:10 Ответить
+3
Чотири випадки індійського штаму коронавірусу виявлено на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2988
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31.07.2021 18:01 Ответить
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годі множити сутності: пишіть, нарешті, або "індійський штам" - або "дельта"!..
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31.07.2021 16:50 Ответить
Это принципиально? Классифицирован как Дельта, выявлен впервые в Индии. Гораздо интереснее в этом сообщении вот эта фраза: Трое заболевших приехали с отдыха из Турции, один - из России.
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31.07.2021 17:06 Ответить
Габонский несите в студию. А то очень скучно стало.
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31.07.2021 16:52 Ответить
Про лямбду уже где-то было в новостях
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31.07.2021 16:55 Ответить
Как пожелаете
221 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/ Australia [https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers source ]
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31.07.2021 17:15 Ответить
Кстати, поспрашивай свою проксю - шо это в Австралии вдруг случилось? Какие-то карантинные меры, штрафы... https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/legislation-and-penalties
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31.07.2021 17:48 Ответить
Ничего особенного. Федералы сносят правительство штата. Так надо.
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01.08.2021 02:06 Ответить
Карантинными мерами и штрафами за отсутствие масочки?
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01.08.2021 09:19 Ответить
В любом спектакле есть декорации.
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01.08.2021 11:58 Ответить
То в спектакле, а австралийцев в натуре жарят
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01.08.2021 17:51 Ответить
Конееечно! По 800 ковидных жмуров каждый день - у вас просто дорога в "рай"
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02.08.2021 11:40 Ответить
В реальности у вас на лаптестане еще больше, чем 800. А свою проксю можешь себе засунуть перед бутылкой в то же самое место
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02.08.2021 12:07 Ответить
А ты думал, что кто-то тут ведётся на флажки? Ну ты кацап
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02.08.2021 12:24 Ответить
Так вчера обьявили что эта дельта ничем не отличается от начального уханьского штамма...
Так о чем новость??
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31.07.2021 16:54 Ответить
Разложение ещё не началось.
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31.07.2021 17:26 Ответить
из рашковании привезли. и из отеля с рашкованцами
закройте границу с лепрозорией!
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31.07.2021 17:10 Ответить
Та вам теперь будут выдумывать всякие интересные названия,колоться ведь надо каждый месяц, бизнес процветает!
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31.07.2021 17:42 Ответить
Та шо там вам выдумывать - один и тот же скотомицин спутник-вектор, один и тот же крематорий... Типа вас там на лаптестане кто-то баловать будет.
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31.07.2021 17:54 Ответить
У нас в Николаеве сейчас в транспорте НИКТО не одевает маску, даже в аптеках меньше половины в масках..
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31.07.2021 17:45 Ответить
Маска здоровій людині не потрібна.
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31.07.2021 17:56 Ответить
Чотири випадки індійського штаму коронавірусу виявлено на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2988
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31.07.2021 18:01 Ответить
А там ОлЕні, Олені
Небриті і неголені
Дивні створіння
В них з мозгів стирчать коріння
ОлЕні, Олені небриті і неголені
ОлЕні


https://www.youtube.com/watch?v=gbF_fwTfZ9U
Чотири випадки індійського штаму коронавірусу виявлено на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 9258
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31.07.2021 17:58 Ответить
в Киеве не лучше (

Придурки
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31.07.2021 23:22 Ответить
А шо у нас?
Поехали туриститческие автобусы, поплыли речные и морские круизные пароходики, заработали ночные кабаки... ...в бардаках зажглись красные окна... -- почти 60% немцев дважды привиты! ... ...всего лишь... -- делов-то.
Жизнь налаживается по-троху, по-малу...
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31.07.2021 18:01 Ответить
Реалии наших дней. " Медицина в растерянности. Многие ведущие врачи, включая нобелевских лауреатов, просто кричали о необходимости прекратить вакцинацию во время пандемии и, в частности, здоровых людей до 45 лет еще до штамма Дельта и данных по смертям от вакцин! Вакцинируют в торговых центрах, в уличных палатках, машинах и в антисанитарных условиях. Порой даже где-то отсутствует холодильное оборудование. Но главная беда в том, что построить простейшую логическую цепочку народу сложно - и это могут совсем немногие. И медицина здесь точно бессильна.." (с)
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31.07.2021 19:48 Ответить
Выгодней болеть сейчас. После НГ ласты подклеить гораздо больше шансов.
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31.07.2021 20:10 Ответить
 
 