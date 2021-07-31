Чотири випадки індійського штаму коронавірусу виявлено на Миколаївщині, - ОДА

У Миколаєві виявили чотири випадки зараження "індійським" штамом коронавірусу, який відомий під назвою "Дельта".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці 31 липня глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

"Троє захворілих приїхали з відпочинку з Туреччини, один з Росії. У всіх стан задовільний, перебувають на самоізоляції. Як бачите, зі статистичних даних, кожного дня маємо не менше 20 випадків захворювання. Тож хвороба зовсім не вщухає, а навпаки. Представники МОЗ наголошують на можливій новій хвилі захворювання вже восени", - написал Кім.

Також читайте: У селищі на Миколаївщині знайшли 500 снарядів часів минулих воєн. ФОТО

Глава ОДА нагадав про необхідність дотримуватися карантинних обмежень та масочного режиму в громадських місцях. За його інформацією, в Миколаївській області відкрито 15 центрів масової вакцинації з можливістю прищеплювати до 5 тис. охочих на день.

Також читайте: В Україну прибуло майже 12 млн доз вакцин, відкрито 350 пунктів для щеплень, - Ляшко про вакцинацію