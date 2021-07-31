Чотири випадки індійського штаму коронавірусу виявлено на Миколаївщині, - ОДА
У Миколаєві виявили чотири випадки зараження "індійським" штамом коронавірусу, який відомий під назвою "Дельта".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці 31 липня глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.
"Троє захворілих приїхали з відпочинку з Туреччини, один з Росії. У всіх стан задовільний, перебувають на самоізоляції. Як бачите, зі статистичних даних, кожного дня маємо не менше 20 випадків захворювання. Тож хвороба зовсім не вщухає, а навпаки. Представники МОЗ наголошують на можливій новій хвилі захворювання вже восени", - написал Кім.
Глава ОДА нагадав про необхідність дотримуватися карантинних обмежень та масочного режиму в громадських місцях. За його інформацією, в Миколаївській області відкрито 15 центрів масової вакцинації з можливістю прищеплювати до 5 тис. охочих на день.
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221 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/ Australia [https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers source ]
Так о чем новость??
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Небриті і неголені
Дивні створіння
В них з мозгів стирчать коріння
ОлЕні, Олені небриті і неголені
ОлЕні
https://www.youtube.com/watch?v=gbF_fwTfZ9U
Придурки
Поехали туриститческие автобусы, поплыли речные и морские круизные пароходики, заработали ночные кабаки... ...в бардаках зажглись красные окна... -- почти 60% немцев дважды привиты! ... ...всего лишь... -- делов-то.
Жизнь налаживается по-троху, по-малу...