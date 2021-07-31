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Новини Коронавірус і карантин
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Чотири випадки індійського штаму коронавірусу виявлено на Миколаївщині, - ОДА

Чотири випадки індійського штаму коронавірусу виявлено на Миколаївщині, - ОДА

У Миколаєві виявили чотири випадки зараження "індійським" штамом коронавірусу, який відомий під назвою "Дельта".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці 31 липня глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

"Троє захворілих приїхали з відпочинку з Туреччини, один з Росії. У всіх стан задовільний, перебувають на самоізоляції. Як бачите, зі статистичних даних, кожного дня маємо не менше 20 випадків захворювання. Тож хвороба зовсім не вщухає, а навпаки. Представники МОЗ наголошують на можливій новій хвилі захворювання вже восени", - написал Кім.

Також читайте: У селищі на Миколаївщині знайшли 500 снарядів часів минулих воєн. ФОТО

Глава ОДА нагадав про необхідність дотримуватися карантинних обмежень та масочного режиму в громадських місцях. За його інформацією, в Миколаївській області відкрито 15 центрів масової вакцинації з можливістю прищеплювати до 5 тис. охочих на день.

Також читайте: В Україну прибуло майже 12 млн доз вакцин, відкрито 350 пунктів для щеплень, - Ляшко про вакцинацію

карантин (18172) Миколаївська область (2254) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Так вчера обьявили что эта дельта ничем не отличается от начального уханьского штамма...
Так о чем новость??
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31.07.2021 16:54
+3
из рашковании привезли. и из отеля с рашкованцами
закройте границу с лепрозорией!
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31.07.2021 17:10
+3
Чотири випадки індійського штаму коронавірусу виявлено на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2988
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31.07.2021 18:01
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годі множити сутності: пишіть, нарешті, або "індійський штам" - або "дельта"!..
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31.07.2021 16:50 Відповісти
Это принципиально? Классифицирован как Дельта, выявлен впервые в Индии. Гораздо интереснее в этом сообщении вот эта фраза: Трое заболевших приехали с отдыха из Турции, один - из России.
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31.07.2021 17:06 Відповісти
Габонский несите в студию. А то очень скучно стало.
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31.07.2021 16:52 Відповісти
Про лямбду уже где-то было в новостях
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31.07.2021 16:55 Відповісти
Как пожелаете
221 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/ Australia [https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers source ]
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31.07.2021 17:15 Відповісти
Кстати, поспрашивай свою проксю - шо это в Австралии вдруг случилось? Какие-то карантинные меры, штрафы... https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/legislation-and-penalties
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31.07.2021 17:48 Відповісти
Ничего особенного. Федералы сносят правительство штата. Так надо.
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01.08.2021 02:06 Відповісти
Карантинными мерами и штрафами за отсутствие масочки?
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01.08.2021 09:19 Відповісти
В любом спектакле есть декорации.
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01.08.2021 11:58 Відповісти
То в спектакле, а австралийцев в натуре жарят
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01.08.2021 17:51 Відповісти
Конееечно! По 800 ковидных жмуров каждый день - у вас просто дорога в "рай"
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02.08.2021 11:40 Відповісти
В реальности у вас на лаптестане еще больше, чем 800. А свою проксю можешь себе засунуть перед бутылкой в то же самое место
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02.08.2021 12:07 Відповісти
А ты думал, что кто-то тут ведётся на флажки? Ну ты кацап
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02.08.2021 12:24 Відповісти
Так вчера обьявили что эта дельта ничем не отличается от начального уханьского штамма...
Так о чем новость??
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31.07.2021 16:54 Відповісти
Разложение ещё не началось.
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31.07.2021 17:26 Відповісти
из рашковании привезли. и из отеля с рашкованцами
закройте границу с лепрозорией!
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31.07.2021 17:10 Відповісти
Та вам теперь будут выдумывать всякие интересные названия,колоться ведь надо каждый месяц, бизнес процветает!
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31.07.2021 17:42 Відповісти
Та шо там вам выдумывать - один и тот же скотомицин спутник-вектор, один и тот же крематорий... Типа вас там на лаптестане кто-то баловать будет.
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31.07.2021 17:54 Відповісти
У нас в Николаеве сейчас в транспорте НИКТО не одевает маску, даже в аптеках меньше половины в масках..
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31.07.2021 17:45 Відповісти
Маска здоровій людині не потрібна.
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31.07.2021 17:56 Відповісти
Чотири випадки індійського штаму коронавірусу виявлено на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2988
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31.07.2021 18:01 Відповісти
А там ОлЕні, Олені
Небриті і неголені
Дивні створіння
В них з мозгів стирчать коріння
ОлЕні, Олені небриті і неголені
ОлЕні


https://www.youtube.com/watch?v=gbF_fwTfZ9U
Чотири випадки індійського штаму коронавірусу виявлено на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 9258
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31.07.2021 17:58 Відповісти
в Киеве не лучше (

Придурки
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31.07.2021 23:22 Відповісти
А шо у нас?
Поехали туриститческие автобусы, поплыли речные и морские круизные пароходики, заработали ночные кабаки... ...в бардаках зажглись красные окна... -- почти 60% немцев дважды привиты! ... ...всего лишь... -- делов-то.
Жизнь налаживается по-троху, по-малу...
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31.07.2021 18:01 Відповісти
Реалии наших дней. " Медицина в растерянности. Многие ведущие врачи, включая нобелевских лауреатов, просто кричали о необходимости прекратить вакцинацию во время пандемии и, в частности, здоровых людей до 45 лет еще до штамма Дельта и данных по смертям от вакцин! Вакцинируют в торговых центрах, в уличных палатках, машинах и в антисанитарных условиях. Порой даже где-то отсутствует холодильное оборудование. Но главная беда в том, что построить простейшую логическую цепочку народу сложно - и это могут совсем немногие. И медицина здесь точно бессильна.." (с)
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31.07.2021 19:48 Відповісти
Выгодней болеть сейчас. После НГ ласты подклеить гораздо больше шансов.
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31.07.2021 20:10 Відповісти
 
 