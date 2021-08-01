Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных Сил ВСУ с праздником.

Президент Владимир Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с праздником.

Поздравление размещено на официальном сайте Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Далее текст поздравления без изменений:

"Уважаемые воины Воздушных Сил! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Круглосуточно подготовленные летные экипажи, военнослужащие зенитных ракетных и радиотехнических подразделений несут боевое дежурство и выполняют важные полетные задания, оберегая мирное украинское небо.

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Благодаря участию в международных учениях, авиационных транспортных операциях и показах техники высокий профессионализм украинских военных летчиков известен не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Свое мастерство, мужество и героизм военнослужащие этого мощного вида Вооруженных Сил Украины ежедневно подтверждают при выполнении боевых задач по противовоздушной обороне группировок войск (сил), которые противостоят российской агрессии на Востоке Украины.

Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства.

Спасибо военнослужащим и ветеранам Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за самоотверженное выполнение служебного долга, верность военной присяге и весомый вклад в общее дело обороны Украины.

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Убежден, что вы и впредь будете надежно стоять на страже воздушных границ нашего государства.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя нашей победы. Слава Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!"