Зеленський привітав особовий склад та ветеранів Повітряних сил ЗСУ зі святом

Президент Володимир Зеленський привітав особовий склад та ветеранів Повітряних сил Збройних сил України зі святом.

Привітання розміщено на офіційному сайті Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Далі текст привітання без змін:

"Шановні воїни Повітряних сил! Дорогі ветерани! Вітаю вас із Днем Повітряних сил Збройних сил України. Цілодобово підготовлені льотні екіпажі, військовослужбовці зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів несуть бойове чергування і виконують важливі польотні завдання, оберігаючи мирне українське небо.

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Завдяки участі у міжнародних навчаннях, авіаційних транспортних операціях та показах техніки високий професіоналізм українських військових льотчиків є знаним не лише в Україні, а й далеко за її межами.

Свою майстерність, мужність та героїзм військовослужбовці цього потужного виду Збройних сил України щоденно підтверджують під час виконання бойових завдань із протиповітряної оборони угруповань військ (сил), що протистоять російській агресії на сході України.

Вічна пам’ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави.

Дякую військовослужбовцям та ветеранам Повітряних сил Збройних сил України за самовіддане виконання службового обов’язку, вірність військовій присязі та вагомий внесок у загальну справу оборони України.

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Переконаний, що ви й надалі надійно стоятимете на варті повітряних кордонів нашої держави.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя та нових звершень в ім’я нашої перемоги. Слава Повітряним силам Збройних сил України! Слава Україні!"