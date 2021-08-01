Зеленський привітав особовий склад та ветеранів Повітряних сил ЗСУ зі святом
Президент Володимир Зеленський привітав особовий склад та ветеранів Повітряних сил Збройних сил України зі святом.
Привітання розміщено на офіційному сайті Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Далі текст привітання без змін:
"Шановні воїни Повітряних сил! Дорогі ветерани! Вітаю вас із Днем Повітряних сил Збройних сил України. Цілодобово підготовлені льотні екіпажі, військовослужбовці зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів несуть бойове чергування і виконують важливі польотні завдання, оберігаючи мирне українське небо.
Завдяки участі у міжнародних навчаннях, авіаційних транспортних операціях та показах техніки високий професіоналізм українських військових льотчиків є знаним не лише в Україні, а й далеко за її межами.
Свою майстерність, мужність та героїзм військовослужбовці цього потужного виду Збройних сил України щоденно підтверджують під час виконання бойових завдань із протиповітряної оборони угруповань військ (сил), що протистоять російській агресії на сході України.
Вічна пам’ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави.
Дякую військовослужбовцям та ветеранам Повітряних сил Збройних сил України за самовіддане виконання службового обов’язку, вірність військовій присязі та вагомий внесок у загальну справу оборони України.
Переконаний, що ви й надалі надійно стоятимете на варті повітряних кордонів нашої держави.
Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя та нових звершень в ім’я нашої перемоги. Слава Повітряним силам Збройних сил України! Слава Україні!"
Будь ласка, зачекайте...
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Болтовня пустого человека
Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных Сил ВСУ с праздником.
Реальная ситуация
За 2019 и 2020 годы из состава Военно-воздушных сил Украины уволилось порядка 140 летчиков-испытателей, в 2021-ом планируют уйти еще 40 пилотов.
ЗЕролаш N°2. Від Веселих Яєць!
Я это перепощу снова. Бо актуальность со временем не падает, а вопреки традициям, наоборот, растёт
Честно говоря я раньше как-то не сильно задумывался - ну есть в России всякие дебильные дни, типа там "День мента" или "День работника министерства внутренних дел" - не помню как он правильно называется. Ну и ладно.
А тут бац, не успел отгреметь у меня в телевизоре концерт ко дню МВД, как раз - и концерт на "День следака". Че за на? Уже-ж был типа их день, теперь опять? Стал разбираться.
И вот что оказалось. Мама дорогая! Перечисляю (в календарной последовательности):
"День работников прокуратуры".
"День образования Следственного комитета".
"День транспортной полиции".
"День сил специальных операций в России".
"День эксперта-криминалиста МВД России".
"День работников органов наркоконтроля России".
"День работников уголовно-исполнительной системы".
"День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел".
"День войск национальной гвардии России".
"День работников следственных органов МВД России" (второй раз что ли?!)
"День ветеранов (****, ветеранам у них отдельный день. **** тогда их на все концерты приглашают?) органов внутренних дел и внутренних войск МВД России".
"День образования спец частей Внутренних войск МВД России".
"День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России".
"День охранно-конвойной службы России".
"Всероссийский день посадки… леса". (А, это не то).
"День пограничника".
"День ветеранов таможенной службы России".
"День образования полиции России". (Ах вы ж хитрожопые…)
"День работника миграционной службы России".
"День кинологических подразделений МВД России".
"День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы министерства юстиции России".
"День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)" (Почему совместили? Надо было отдельно день образования ГАИ, образования ДПС, образования ГИБДД. а потом день ветеранов всего этого, но по отдельности).
"День сотрудника органов следствия РФ". (Это уже кажется третий).
"День речной полиции". (Ааааааа… А морской? Будет день морской полиции? Ну пожалуйста, пожалуйста, пусть он будет…)
"День Службы специальной связи и информации ФСО России".
"День патрульно-постовой службы полиции МВД России".
"День ОМОН в России".
"День работников уголовного розыска России".
"День образования штабных подразделений МВД Россиии". (******. Пожалейте).
"День таможенника Российской Федерации". (А я уже начал беспокоиться - день ветеранов таможни то уже был. Будет ли день "образования штаба таможенников"? Я волнуюсь).
"День работника вневедомственной охраны Росгвардии". (Кстати, день работника частных охранных предприятий тоже был. Но я его не упомянул - постеснялся).
"День работников СИЗО и тюрем в России". (Плачу от умиления).
"День судебного пристава в России".
"День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России". (Странно, почему решили совместить?)
"День сотрудника органов внутренних дел РФ". (АДАЭЕТАГА БЫЛИ ХТОООО???!!!)
"День специалиста по безопасности в России" (Цитата: "День специалиста по безопасности - праздник, широко отмечаемый всеми профессионалами служб создания и поддержания безопасности в широком смысле этого слова. Другими словами - сегодня можно поздравлять всех специалистов, связавших свою судьбу с этой нелегкой профессией". Вы поняли? Еще один день, когда они все вместе могут полирнуть!)
"День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России".
"День участковых уполномоченных полиции (День участкового) в России".
"День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России". (Пусть будет).
"День создания службы связи МВД России". (Логично).
"День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России".
"День работника органов государственной безопасности РФ (День ФСБ)". (Это святое).
Ну и всё - Новый год! (Кстати, есть отдельный "день рождения Деда Мороза России").
Что вам сказать в заключение? Это П-ц, граждане присяжные заседатели! Это п-ц.
п.с. А вот день учителя в России один. Ни тебе дня учителя математики, ни дня учителя русской литературы. День медицинского работника тоже один. Нет, вру. Есть отдельный "день отоларинголога". Не знаю, может отоларингологи как то связаны с МВД?
п.п.с. Если кто думает я всё это придумал, вот вам ссылка
п.п.п.с. Первый шок прошел, и у меня созрел афоризм:
СКАЖИТЕ МНЕ, КАКИЕ В ЭТОЙ СТРАНЕ ПРАЗДНИКИ, И Я СКАЖУ ВАМ КАКАЯ ЭТО СТРАНА.
Сева Кисиленко
им так скоро года не хватит каждого мусора облизать - придется через год....
ненавидитьфуйло.
https://ua.news/ua/140-chelovek-za-dva-goda-******-vozdushnye-sily-vsu-massovo-pokidayut-boevye-letchiki-video/ 140 осіб за два роки: Військово-повітряні сили ЗСУ масово залишають бойові льотчики (відео)
. На виставці "Зброя та безпека-2021" компанія "Радіонікс" (входить до об'єднання "Ліга оборонних підприємств") показала декілька зразків нових твердотільних підсилювачів потужності, що спроможні замінити дефіцитні вакумні, або лампові клістрони.
До речі, слід знати, що лампові клістрони, які застосовуються у ЗРК С-300ПТ/ПС перших серій (у ППО України саме такі), а також у С-300В у Росії також вже не виготовляються, вони є лише на складах та у ремкомплектах до ЗРК.
У останніх версіях С-300 та С-400 Росія зробила перехід на нову елементу базу, у тому числі - твердотільну.Перший показ власних твердотільних підсилювачів потужності, здатних замінити "радянські лампи", які на виставці "Зброя та безпека -2021" представила компанія "Радіонікс" пройшов, чесно кажучи, абсолютно непоміченим.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/tverdtse_serdtse_dlja_zrk_jak_vigljadajut_novi_klistroni_vid_kompaniji_radioniks-4361.html
Рано або пізно завжди приходиться звітувати за реальні справи.
Ну або тікати… 😀
*
-Вовочка старається, просто йому клятий Порох палки в колеса вставляє.
-Ой вже ці мрії за палки!)
Его бесконечные отдыхи и отпуска никогда не скрывали.
Кроме поездки в Оман, где он встречался с патрушевым, и которую россияне же и слили.😠
Может лечился от вредной привычки ?