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Зеленський привітав особовий склад та ветеранів Повітряних сил ЗСУ зі святом

Зеленський привітав особовий склад та ветеранів Повітряних сил ЗСУ зі святом

Президент Володимир Зеленський привітав особовий склад та ветеранів Повітряних сил Збройних сил України зі святом.

Привітання розміщено на офіційному сайті Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Далі текст привітання без змін:

"Шановні воїни Повітряних сил! Дорогі ветерани! Вітаю вас із Днем Повітряних сил Збройних сил України. Цілодобово підготовлені льотні екіпажі, військовослужбовці зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів несуть бойове чергування і виконують важливі польотні завдання, оберігаючи мирне українське небо.

Дивіться також: 140 осіб за два роки: бойові льотчики масово залишають Військово-повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Завдяки участі у міжнародних навчаннях, авіаційних транспортних операціях та показах техніки високий професіоналізм українських військових льотчиків є знаним не лише в Україні, а й далеко за її межами.

Свою майстерність, мужність та героїзм військовослужбовці цього потужного виду Збройних сил України щоденно підтверджують під час виконання бойових завдань із протиповітряної оборони угруповань військ (сил), що протистоять російській агресії на сході України.

Вічна пам’ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави.

Дякую військовослужбовцям та ветеранам Повітряних сил Збройних сил України за самовіддане виконання службового обов’язку, вірність військовій присязі та вагомий внесок у загальну справу оборони України.

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Переконаний, що ви й надалі надійно стоятимете на варті повітряних кордонів нашої держави.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя та нових звершень в ім’я нашої перемоги. Слава Повітряним силам Збройних сил України! Слава Україні!"

Автор: 

ВПС (177) Зеленський (23653) привітання (730) ЗСУ (7489)


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Топ коментарі
+11
вітаю! ти люмпен!
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01.08.2021 11:26
+10
А що, 1+1 не працює?
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01.08.2021 11:33
+8
Порох відключив 87 прокацапських каналів та інтернет-ресурсів. Де твої захват і захоплення? Це ж у 29 разів більше, ніж три канала мертвечука!
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01.08.2021 11:43
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наш малец и тут письнул? - и пловец и пилот потому шо...
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01.08.2021 11:08 Відповісти
Ой той стрик-ремісник, три роботи робить, і сидить і пердить і стиранку дробить.
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01.08.2021 11:16 Відповісти
@tZEinform
·
30m
Болтовня пустого человека
Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных Сил ВСУ с праздником.

Реальная ситуация
За 2019 и 2020 годы из состава Военно-воздушных сил Украины уволилось порядка 140 летчиков-испытателей, в 2021-ом планируют уйти еще 40 пилотов.
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01.08.2021 11:58 Відповісти
якесь скупе привітання , хоча б на піаніно зіграв ...
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01.08.2021 11:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dVCydbOv4ZI

ЗЕролаш N°2. Від Веселих Яєць!
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01.08.2021 11:13 Відповісти
зеленое чучело не хочет обьяснить, почему за два года его бездарного правления, полностью провалена программа модернизации ВСУ?
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01.08.2021 11:18 Відповісти
А как там нарасие? Вот:

Я это перепощу снова. Бо актуальность со временем не падает, а вопреки традициям, наоборот, растёт

Честно говоря я раньше как-то не сильно задумывался - ну есть в России всякие дебильные дни, типа там "День мента" или "День работника министерства внутренних дел" - не помню как он правильно называется. Ну и ладно.

А тут бац, не успел отгреметь у меня в телевизоре концерт ко дню МВД, как раз - и концерт на "День следака". Че за на? Уже-ж был типа их день, теперь опять? Стал разбираться.

И вот что оказалось. Мама дорогая! Перечисляю (в календарной последовательности):

"День работников прокуратуры".
"День образования Следственного комитета".
"День транспортной полиции".
"День сил специальных операций в России".
"День эксперта-криминалиста МВД России".
"День работников органов наркоконтроля России".
"День работников уголовно-исполнительной системы".
"День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел".
"День войск национальной гвардии России".
"День работников следственных органов МВД России" (второй раз что ли?!)
"День ветеранов (****, ветеранам у них отдельный день. **** тогда их на все концерты приглашают?) органов внутренних дел и внутренних войск МВД России".
"День образования спец частей Внутренних войск МВД России".
"День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России".
"День охранно-конвойной службы России".
"Всероссийский день посадки… леса". (А, это не то).
"День пограничника".
"День ветеранов таможенной службы России".
"День образования полиции России". (Ах вы ж хитрожопые…)
"День работника миграционной службы России".
"День кинологических подразделений МВД России".
"День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы министерства юстиции России".
"День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)" (Почему совместили? Надо было отдельно день образования ГАИ, образования ДПС, образования ГИБДД. а потом день ветеранов всего этого, но по отдельности).
"День сотрудника органов следствия РФ". (Это уже кажется третий).
"День речной полиции". (Ааааааа… А морской? Будет день морской полиции? Ну пожалуйста, пожалуйста, пусть он будет…)
"День Службы специальной связи и информации ФСО России".
"День патрульно-постовой службы полиции МВД России".
"День ОМОН в России".
"День работников уголовного розыска России".
"День образования штабных подразделений МВД Россиии". (******. Пожалейте).
"День таможенника Российской Федерации". (А я уже начал беспокоиться - день ветеранов таможни то уже был. Будет ли день "образования штаба таможенников"? Я волнуюсь).
"День работника вневедомственной охраны Росгвардии". (Кстати, день работника частных охранных предприятий тоже был. Но я его не упомянул - постеснялся).
"День работников СИЗО и тюрем в России". (Плачу от умиления).
"День судебного пристава в России".
"День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России". (Странно, почему решили совместить?)
"День сотрудника органов внутренних дел РФ". (АДАЭЕТАГА БЫЛИ ХТОООО???!!!)
"День специалиста по безопасности в России" (Цитата: "День специалиста по безопасности - праздник, широко отмечаемый всеми профессионалами служб создания и поддержания безопасности в широком смысле этого слова. Другими словами - сегодня можно поздравлять всех специалистов, связавших свою судьбу с этой нелегкой профессией". Вы поняли? Еще один день, когда они все вместе могут полирнуть!)
"День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России".
"День участковых уполномоченных полиции (День участкового) в России".
"День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России". (Пусть будет).
"День создания службы связи МВД России". (Логично).
"День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России".
"День работника органов государственной безопасности РФ (День ФСБ)". (Это святое).
Ну и всё - Новый год! (Кстати, есть отдельный "день рождения Деда Мороза России").
Что вам сказать в заключение? Это П-ц, граждане присяжные заседатели! Это п-ц.

п.с. А вот день учителя в России один. Ни тебе дня учителя математики, ни дня учителя русской литературы. День медицинского работника тоже один. Нет, вру. Есть отдельный "день отоларинголога". Не знаю, может отоларингологи как то связаны с МВД?

п.п.с. Если кто думает я всё это придумал, вот вам ссылка

п.п.п.с. Первый шок прошел, и у меня созрел афоризм:

СКАЖИТЕ МНЕ, КАКИЕ В ЭТОЙ СТРАНЕ ПРАЗДНИКИ, И Я СКАЖУ ВАМ КАКАЯ ЭТО СТРАНА.
Сева Кисиленко
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01.08.2021 11:20 Відповісти
следующий - день ивана внука дидов!
им так скоро года не хватит каждого мусора облизать - придется через год....
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01.08.2021 11:27 Відповісти
Покищо Зеленський мені подобається.Його ненавидить Кремль,започаткував судову реформу,закрив канали Мертвечука,ввів портал ДІя,викинув донецького Тупицького,започаткував Кримську платформу,ворів в законі поставив поза законом і багато іншого..
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01.08.2021 11:22 Відповісти
вітаю! ти люмпен!
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01.08.2021 11:26 Відповісти
Люмпени в рашці , ОРДЛО і від Харкова до Одеси,вони також ненавидять Зеленського за відключення їхніх каналів Мертвечука.
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01.08.2021 11:30 Відповісти
А що, 1+1 не працює?
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01.08.2021 11:33 Відповісти
А чим ти краще їх? Можемо твої соплі во славу зє сцикуна розібрати по гвинтиках. І доречі, таким як ти тупим брехунам місце в зєботофермі міші падаЛьяка
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01.08.2021 11:36 Відповісти
Не ано любитель пасасать рашенавава чупачупеса у карышневава гуана.
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01.08.2021 11:36 Відповісти
Порох відключив 87 прокацапських каналів та інтернет-ресурсів. Де твої захват і захоплення? Це ж у 29 разів більше, ніж три канала мертвечука!
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01.08.2021 11:43 Відповісти
Такие как люмпен и волал, что ему мешает порох читать вконтакте и одноглазники
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01.08.2021 11:48 Відповісти
В смысле "Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!"
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01.08.2021 11:40 Відповісти
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01.08.2021 11:36 Відповісти
Ось, реальне досягнення ВАЗеленського. Мабуть, через це його і ненавидить фуйло.
https://ua.news/ua/140-chelovek-za-dva-goda-******-vozdushnye-sily-vsu-massovo-pokidayut-boevye-letchiki-video/ 140 осіб за два роки: Військово-повітряні сили ЗСУ масово залишають бойові льотчики (відео)
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01.08.2021 11:39 Відповісти
Ти абсолютно невірно визначив відношення кремля до зеленського. Наслухався Г+Г бородатої бабусі. Те, що кремль відчуває до зе, називається презирством і відразою. Власне, тут реакція кремля дивним чином співпадає з відношенням всіх світових лідерів до зе.
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01.08.2021 11:47 Відповісти
Лучше бы с натовцами насчет вертолетов договорился,они их сейчас массово списывают в связи с перевооружением.
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01.08.2021 11:22 Відповісти
Через пару недель, представят украинский вертолет из американских запчастей для ВСУ. Собирают в Одессе. Потом начнется сертификация.
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01.08.2021 11:46 Відповісти
УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ "РАДІОНІКС" РОЗРОБИЛА НОВІТНІ КЛІСТРОНИ ДЛЯ С-300 ПТ/ПС, С-300В, БУК ТА ІНШИХ ЗРК
. На виставці "Зброя та безпека-2021" компанія "Радіонікс" (входить до об'єднання "Ліга оборонних підприємств") показала декілька зразків нових твердотільних підсилювачів потужності, що спроможні замінити дефіцитні вакумні, або лампові клістрони.

До речі, слід знати, що лампові клістрони, які застосовуються у ЗРК С-300ПТ/ПС перших серій (у ППО України саме такі), а також у С-300В у Росії також вже не виготовляються, вони є лише на складах та у ремкомплектах до ЗРК.
У останніх версіях С-300 та С-400 Росія зробила перехід на нову елементу базу, у тому числі - твердотільну.Перший показ власних твердотільних підсилювачів потужності, здатних замінити "радянські лампи", які на виставці "Зброя та безпека -2021" представила компанія "Радіонікс" пройшов, чесно кажучи, абсолютно непоміченим.



https://defence-ua.com/weapon_and_tech/tverdtse_serdtse_dlja_zrk_jak_vigljadajut_novi_klistroni_vid_kompaniji_radioniks-4361.html
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01.08.2021 11:25 Відповісти
Эти пидсылювачи исчё при савке в Украине делали.
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01.08.2021 11:38 Відповісти
Мало того, новые клистроны не будут заказаны для ВСУ. Как не были заказаны новые ракеты, да и финансирование ВСУ просто провалено. Это покруче слитых вагнеровцев.
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01.08.2021 11:50 Відповісти
Текс написал, вот это уважение к своей армии!
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01.08.2021 11:30 Відповісти
(((
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01.08.2021 11:31 Відповісти
Зекоманда може скільки завгодно говорити правильні речі, але це все працює тільки на першому етапі.
Рано або пізно завжди приходиться звітувати за реальні справи.
Ну або тікати… 😀
*
-Вовочка старається, просто йому клятий Порох палки в колеса вставляє.
-Ой вже ці мрії за палки!)
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01.08.2021 11:42 Відповісти
і ВИ ВСІ думаєте, що ці слова написав САМ Зеленський?... який ніколи не може закінчити свою думку тому, що двох слів звязати не може...
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01.08.2021 11:49 Відповісти
Оно на словах поздравляет, а на деле выходит , что оно с ху#лом "дагаварились где-то посредине" : 01.08.21 " ОБСЕ обнаружила 20 гаубиц и 61 танк вне мест хранения в ОРЛО"
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01.08.2021 11:50 Відповісти
А шо, было кого поздравлять? Разбежались уже все. Разогнал и поздравил. Красава.
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01.08.2021 11:53 Відповісти
Будем всех бомбить! За праздравление спасибо ! Но вот еще бы аэроплан подарил,так и полетали бы!
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01.08.2021 11:55 Відповісти
Всё это хорошо ; ´*здравления , Чаус ,, но где все-таки шарился зеленский почти неделю?
Его бесконечные отдыхи и отпуска никогда не скрывали.
Кроме поездки в Оман, где он встречался с патрушевым, и которую россияне же и слили.😠
Может лечился от вредной привычки ?
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01.08.2021 11:55 Відповісти
Всех, кто имеет отношение к авиации! Поздравляю! Чтобы количество взлетов равнялось количествам посадок. Будем жить!
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01.08.2021 12:07 Відповісти
А я вітаю його з Днем Кловуна.
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01.08.2021 12:13 Відповісти
Зачем так позорить достойный праздник упоминанием о кловане?
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01.08.2021 12:52 Відповісти
Цікаво,а як пан ЗЕ привітав би отих молодих пілотів ВПСУ,що звільняються із армії через низькі зарплати і погані умови побуту. Скромненько би промовчав,чи поділився б своїми прибутками від "Кварталу-95"?
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01.08.2021 18:57 Відповісти
 
 