Турецкие пожарные взяли под контроль 107 лесных пожаров

Турецкие экстренные службы смогли взять под контроль ситуацию с 107 лесными пожарами в стране

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли.

В то же время он отметил, что пять пожаров продолжаются в популярных у туристов провинциях Анталья и Мугла.

Министр уточнил, что, в частности, ситуация носит управляемый характер в районе Бодрума в провинции Мугла, где накануне из-за наступления огня туристов эвакуировали из нескольких отелей.

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Всего со среды очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции. В результате пожаров шесть человек погибли.

До этого в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране. Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий - диверсия.

В свою очередь AP отмечает, что эксперты в основном указывают на климатические изменения и рост температур как на причину ненастья.

Между тем, метеорологи прогнозируют, что в понедельник во многих районах Греции и других стран Южной Европы температура достигнет 42 градусов по Цельсию.

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