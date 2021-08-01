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Турецкие пожарные взяли под контроль 107 лесных пожаров

Турецкие пожарные взяли под контроль 107 лесных пожаров

Турецкие экстренные службы смогли взять под контроль ситуацию с 107 лесными пожарами в стране

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли.

В то же время он отметил, что пять пожаров продолжаются в популярных у туристов провинциях Анталья и Мугла.

Министр уточнил, что, в частности, ситуация носит управляемый характер в районе Бодрума в провинции Мугла, где накануне из-за наступления огня туристов эвакуировали из нескольких отелей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шесть человек погибли в лесных пожарах в Турции, подозреваемый в поджоге арестован

Всего со среды очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции. В результате пожаров шесть человек погибли.

До этого в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране. Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий - диверсия.

В свою очередь AP отмечает, что эксперты в основном указывают на климатические изменения и рост температур как на причину ненастья.

Между тем, метеорологи прогнозируют, что в понедельник во многих районах Греции и других стран Южной Европы температура достигнет 42 градусов по Цельсию.

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пожар (5930) Турция (3369)


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Топ комментарии
+5
Вот что хотите говорите, я не поверю, что 107 пожаров сами по себе могли возникнуть. Ловите гадов со спичками. Знаю как минимум три примитивных устройства, которые воспламенятся с отсрочкой 3-10 дней, в зависимости от материалов и температуры воздуха. Думаю, Петров с Башировым знают больше. Поймать уродов, привязать к сосне в районе пожара и дать на себе прочувствовать все прелести.
***** пытается кошмарить хана Эрдогана за строительство канала в обход Босфора.
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01.08.2021 13:13
+5
Какие сомнения? Для Турции жара и ветер не новое ,а такого не было....Вдруг ,одновременно в самых раскрученных туристических районах ......НЕ БЫВАЕТ! Такую красоту сволочи не пожалели !?? Исполнители могут быть разными ,а заказчик ??? Древние говорили , - "Ищи кому выгодно!"
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01.08.2021 13:22
+4
А что такое вообще "самовозгорание"?
Это как? Физика процесса?
Не может быть такой температуры при солнечном нагреве в природе чтобы возникла температура возгорания. Поэтому все эти разговоры о самовозгораниях - эвфемизм к "мы не можем понять кто поджёг".
Я уверен на все 100% что поджигают лапти, может до турок дойдет
что эту нечисть нельзя пускать к себе ни под каким предлогом, убыток в любом случае превысит мифическую прибыль от кацапской нечисти на курортах.
Да и желающих приличных людей ехать туда, где воняет портянками, станет куда меньше.
Стоит ли оно того?
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01.08.2021 13:10
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Правила форума Совет форумчан
Зашибись, саме в понеділок вирушаю в Грецію.
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01.08.2021 13:02 Ответить
Турки сами предполагают, что пожары, это результат поджогов конкурентов.
А может и происки иностранных спец служб, таким образом решивших ударить по экономике Турции, в которой туризм значительная статья доходов, и список таких иностранных спец служб, явно может быть больше пяти.
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01.08.2021 15:08 Ответить
Эрдоган разборки будет наводить, откуда рога ростут, или как и пиндосы, смирится и схавает???
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01.08.2021 13:02 Ответить
Будут искать.
А что штатовцы? Калифорния слишком уж независима. может потому пожары и возникают
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01.08.2021 15:09 Ответить
Баширов и Петров уже тамм!
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01.08.2021 13:03 Ответить
А что такое вообще "самовозгорание"?
Это как? Физика процесса?
Не может быть такой температуры при солнечном нагреве в природе чтобы возникла температура возгорания. Поэтому все эти разговоры о самовозгораниях - эвфемизм к "мы не можем понять кто поджёг".
Я уверен на все 100% что поджигают лапти, может до турок дойдет
что эту нечисть нельзя пускать к себе ни под каким предлогом, убыток в любом случае превысит мифическую прибыль от кацапской нечисти на курортах.
Да и желающих приличных людей ехать туда, где воняет портянками, станет куда меньше.
Стоит ли оно того?
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01.08.2021 13:10 Ответить
Разбитое стекло, легко поджигает траву и листья, когда особенно жарко. Это так, про физику.

А почему только кацапов подозревать? Сами турки, конкурирующим курортам, при недоборе туристов из-за короновируса или иранцы, евреи, греки, сирийцы, египтяне - для подрыва экономики Турции и переманивании туристического потока (но это не сирийцы), те же штатовцы, за независимую от них политику Эрдогана, саудиты, в борьбе за первенство на Ближнем Востоке...
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01.08.2021 15:14 Ответить
Вот что хотите говорите, я не поверю, что 107 пожаров сами по себе могли возникнуть. Ловите гадов со спичками. Знаю как минимум три примитивных устройства, которые воспламенятся с отсрочкой 3-10 дней, в зависимости от материалов и температуры воздуха. Думаю, Петров с Башировым знают больше. Поймать уродов, привязать к сосне в районе пожара и дать на себе прочувствовать все прелести.
***** пытается кошмарить хана Эрдогана за строительство канала в обход Босфора.
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01.08.2021 13:13 Ответить
Какие сомнения? Для Турции жара и ветер не новое ,а такого не было....Вдруг ,одновременно в самых раскрученных туристических районах ......НЕ БЫВАЕТ! Такую красоту сволочи не пожалели !?? Исполнители могут быть разными ,а заказчик ??? Древние говорили , - "Ищи кому выгодно!"
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01.08.2021 13:22 Ответить
Я бы написал - потенциальные заказчики.
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01.08.2021 15:15 Ответить
Полностью согласна. Плюс, турки очень бережно и с трепетом относятся к своей земле.
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01.08.2021 15:24 Ответить
Хих...климатические пожары. Пока работает мода Н21, вы климат не остудите. Кстати, я надеюсь вы в курсе, что с помощью волн можно не только разогревать ....но и усиленно охлаждать!
Но меня не это беспокоит! Почему, до сих пор никто не спросил, а куда же деваются маленькие зеленые....после восстановления!!!??? Ну вы поняли, куда девается неликвид, остатки от них, а это испорченный материал.???......и скромняже отвечу вам, опять таки слово в слово из манускрипта Войнича. А как же без энциклопедии!
А остатки эти съедаются и перевариваются ...утилизаторами!! Да, да внешне они напоминают уродливую рыбу.....БЕЗ ГЛАЗ! А ей глаза не нужны в закрытом пространстве. Вот именно и такую выбрасывает иногда на побережье к шоку зоологов, у которых она не стыкуется ни с какой формой жизни.
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01.08.2021 13:40 Ответить
107 пожаров взяты под контроль...
а сколько взято под контроль пьяной кацапни разбушевавшейся?
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01.08.2021 13:41 Ответить
І чому я схиляюсь до версії що всі ці пожежі через відкриття авіасполучення з парашою.І щось мені підказує що саме звітам роги ростуть!!!
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01.08.2021 14:02 Ответить
Не было кацапов - не было пожаров.
Приехали кацапы - появилось 107 пожаров.
Вывод: Выгнать и не пускать кацапов
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01.08.2021 23:09 Ответить
 
 