Турецкие пожарные взяли под контроль 107 лесных пожаров
Турецкие экстренные службы смогли взять под контроль ситуацию с 107 лесными пожарами в стране
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли.
В то же время он отметил, что пять пожаров продолжаются в популярных у туристов провинциях Анталья и Мугла.
Министр уточнил, что, в частности, ситуация носит управляемый характер в районе Бодрума в провинции Мугла, где накануне из-за наступления огня туристов эвакуировали из нескольких отелей.
Всего со среды очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции. В результате пожаров шесть человек погибли.
До этого в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране. Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий - диверсия.
В свою очередь AP отмечает, что эксперты в основном указывают на климатические изменения и рост температур как на причину ненастья.
Между тем, метеорологи прогнозируют, что в понедельник во многих районах Греции и других стран Южной Европы температура достигнет 42 градусов по Цельсию.
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А может и происки иностранных спец служб, таким образом решивших ударить по экономике Турции, в которой туризм значительная статья доходов, и список таких иностранных спец служб, явно может быть больше пяти.
А что штатовцы? Калифорния слишком уж независима. может потому пожары и возникают
Это как? Физика процесса?
Не может быть такой температуры при солнечном нагреве в природе чтобы возникла температура возгорания. Поэтому все эти разговоры о самовозгораниях - эвфемизм к "мы не можем понять кто поджёг".
Я уверен на все 100% что поджигают лапти, может до турок дойдет
что эту нечисть нельзя пускать к себе ни под каким предлогом, убыток в любом случае превысит мифическую прибыль от кацапской нечисти на курортах.
Да и желающих приличных людей ехать туда, где воняет портянками, станет куда меньше.
Стоит ли оно того?
А почему только кацапов подозревать? Сами турки, конкурирующим курортам, при недоборе туристов из-за короновируса или иранцы, евреи, греки, сирийцы, египтяне - для подрыва экономики Турции и переманивании туристического потока (но это не сирийцы), те же штатовцы, за независимую от них политику Эрдогана, саудиты, в борьбе за первенство на Ближнем Востоке...
***** пытается кошмарить хана Эрдогана за строительство канала в обход Босфора.
Но меня не это беспокоит! Почему, до сих пор никто не спросил, а куда же деваются маленькие зеленые....после восстановления!!!??? Ну вы поняли, куда девается неликвид, остатки от них, а это испорченный материал.???......и скромняже отвечу вам, опять таки слово в слово из манускрипта Войнича. А как же без энциклопедии!
А остатки эти съедаются и перевариваются ...утилизаторами!! Да, да внешне они напоминают уродливую рыбу.....БЕЗ ГЛАЗ! А ей глаза не нужны в закрытом пространстве. Вот именно и такую выбрасывает иногда на побережье к шоку зоологов, у которых она не стыкуется ни с какой формой жизни.
а сколько взято под контроль пьяной кацапни разбушевавшейся?
Приехали кацапы - появилось 107 пожаров.
Вывод: Выгнать и не пускать кацапов