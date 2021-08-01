Турецькі пожежники взяли під контроль 107 лісових пожеж
Турецькі екстрені служби змогли взяти під контроль ситуацію з 107 лісовими пожежами в країні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило в неділю агентство Associated Press (AP) із посиланням на міністра сільського і лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі.
Водночас він зазначив, що п'ять пожеж тривають у популярних у туристів провінціях Анталія і Мугла.
Міністр уточнив, що, зокрема, ситуація має керований характер у районі Бодруму в провінції Мугла, де напередодні через поширення вогню туристів евакуювали з кількох готелів.
Загалом із середи осередки займання зафіксовано в 32 провінціях Туреччини. Унаслідок пожеж шість людей загинули.
До цього в п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав дочекатися підсумків проведеного владою розслідування причин виникнення приблизно в один час одразу кількох сильних природних пожеж у країні. Він наголосив, що одна з розглянутих фахівцями версій - диверсія.
AP зазначає, що експерти в здебільшого вказують на кліматичні зміни і зростання температур як на причину надзвичайної події.
Водночас метеорологи прогнозують, що в понеділок у багатьох районах Греції та інших країнах Південної Європи температура досягне 42 градусів за Цельсієм.
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А может и происки иностранных спец служб, таким образом решивших ударить по экономике Турции, в которой туризм значительная статья доходов, и список таких иностранных спец служб, явно может быть больше пяти.
А что штатовцы? Калифорния слишком уж независима. может потому пожары и возникают
Это как? Физика процесса?
Не может быть такой температуры при солнечном нагреве в природе чтобы возникла температура возгорания. Поэтому все эти разговоры о самовозгораниях - эвфемизм к "мы не можем понять кто поджёг".
Я уверен на все 100% что поджигают лапти, может до турок дойдет
что эту нечисть нельзя пускать к себе ни под каким предлогом, убыток в любом случае превысит мифическую прибыль от кацапской нечисти на курортах.
Да и желающих приличных людей ехать туда, где воняет портянками, станет куда меньше.
Стоит ли оно того?
А почему только кацапов подозревать? Сами турки, конкурирующим курортам, при недоборе туристов из-за короновируса или иранцы, евреи, греки, сирийцы, египтяне - для подрыва экономики Турции и переманивании туристического потока (но это не сирийцы), те же штатовцы, за независимую от них политику Эрдогана, саудиты, в борьбе за первенство на Ближнем Востоке...
***** пытается кошмарить хана Эрдогана за строительство канала в обход Босфора.
Но меня не это беспокоит! Почему, до сих пор никто не спросил, а куда же деваются маленькие зеленые....после восстановления!!!??? Ну вы поняли, куда девается неликвид, остатки от них, а это испорченный материал.???......и скромняже отвечу вам, опять таки слово в слово из манускрипта Войнича. А как же без энциклопедии!
А остатки эти съедаются и перевариваются ...утилизаторами!! Да, да внешне они напоминают уродливую рыбу.....БЕЗ ГЛАЗ! А ей глаза не нужны в закрытом пространстве. Вот именно и такую выбрасывает иногда на побережье к шоку зоологов, у которых она не стыкуется ни с какой формой жизни.
а сколько взято под контроль пьяной кацапни разбушевавшейся?
Приехали кацапы - появилось 107 пожаров.
Вывод: Выгнать и не пускать кацапов