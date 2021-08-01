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Турецькі пожежники взяли під контроль 107 лісових пожеж

Турецькі пожежники взяли під контроль 107 лісових пожеж

Турецькі екстрені служби змогли взяти під контроль ситуацію з 107 лісовими пожежами в країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило в неділю агентство Associated Press (AP) із посиланням на міністра сільського і лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі.

Водночас він зазначив, що п'ять пожеж тривають у популярних у туристів провінціях Анталія і Мугла.

Міністр уточнив, що, зокрема, ситуація має керований характер у районі Бодруму в провінції Мугла, де напередодні через поширення  вогню туристів евакуювали з кількох готелів.

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Загалом із середи осередки займання зафіксовано в 32 провінціях Туреччини. Унаслідок пожеж шість людей загинули.

До цього в п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав дочекатися підсумків проведеного владою розслідування причин виникнення приблизно в один час одразу кількох сильних природних пожеж у країні. Він наголосив, що одна з розглянутих фахівцями версій - диверсія.

AP зазначає, що експерти в здебільшого вказують на кліматичні зміни і зростання температур як на причину надзвичайної події.

Водночас метеорологи прогнозують, що в понеділок у багатьох районах Греції та інших країнах Південної Європи температура досягне 42 градусів за Цельсієм.

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Автор: 

пожежа (4310) Туреччина (3488)


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Топ коментарі
+5
Вот что хотите говорите, я не поверю, что 107 пожаров сами по себе могли возникнуть. Ловите гадов со спичками. Знаю как минимум три примитивных устройства, которые воспламенятся с отсрочкой 3-10 дней, в зависимости от материалов и температуры воздуха. Думаю, Петров с Башировым знают больше. Поймать уродов, привязать к сосне в районе пожара и дать на себе прочувствовать все прелести.
***** пытается кошмарить хана Эрдогана за строительство канала в обход Босфора.
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01.08.2021 13:13
+5
Какие сомнения? Для Турции жара и ветер не новое ,а такого не было....Вдруг ,одновременно в самых раскрученных туристических районах ......НЕ БЫВАЕТ! Такую красоту сволочи не пожалели !?? Исполнители могут быть разными ,а заказчик ??? Древние говорили , - "Ищи кому выгодно!"
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01.08.2021 13:22
+4
А что такое вообще "самовозгорание"?
Это как? Физика процесса?
Не может быть такой температуры при солнечном нагреве в природе чтобы возникла температура возгорания. Поэтому все эти разговоры о самовозгораниях - эвфемизм к "мы не можем понять кто поджёг".
Я уверен на все 100% что поджигают лапти, может до турок дойдет
что эту нечисть нельзя пускать к себе ни под каким предлогом, убыток в любом случае превысит мифическую прибыль от кацапской нечисти на курортах.
Да и желающих приличных людей ехать туда, где воняет портянками, станет куда меньше.
Стоит ли оно того?
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01.08.2021 13:10
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Зашибись, саме в понеділок вирушаю в Грецію.
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01.08.2021 13:02 Відповісти
Турки сами предполагают, что пожары, это результат поджогов конкурентов.
А может и происки иностранных спец служб, таким образом решивших ударить по экономике Турции, в которой туризм значительная статья доходов, и список таких иностранных спец служб, явно может быть больше пяти.
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01.08.2021 15:08 Відповісти
Эрдоган разборки будет наводить, откуда рога ростут, или как и пиндосы, смирится и схавает???
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01.08.2021 13:02 Відповісти
Будут искать.
А что штатовцы? Калифорния слишком уж независима. может потому пожары и возникают
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01.08.2021 15:09 Відповісти
Баширов и Петров уже тамм!
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01.08.2021 13:03 Відповісти
А что такое вообще "самовозгорание"?
Это как? Физика процесса?
Не может быть такой температуры при солнечном нагреве в природе чтобы возникла температура возгорания. Поэтому все эти разговоры о самовозгораниях - эвфемизм к "мы не можем понять кто поджёг".
Я уверен на все 100% что поджигают лапти, может до турок дойдет
что эту нечисть нельзя пускать к себе ни под каким предлогом, убыток в любом случае превысит мифическую прибыль от кацапской нечисти на курортах.
Да и желающих приличных людей ехать туда, где воняет портянками, станет куда меньше.
Стоит ли оно того?
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01.08.2021 13:10 Відповісти
Разбитое стекло, легко поджигает траву и листья, когда особенно жарко. Это так, про физику.

А почему только кацапов подозревать? Сами турки, конкурирующим курортам, при недоборе туристов из-за короновируса или иранцы, евреи, греки, сирийцы, египтяне - для подрыва экономики Турции и переманивании туристического потока (но это не сирийцы), те же штатовцы, за независимую от них политику Эрдогана, саудиты, в борьбе за первенство на Ближнем Востоке...
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01.08.2021 15:14 Відповісти
Вот что хотите говорите, я не поверю, что 107 пожаров сами по себе могли возникнуть. Ловите гадов со спичками. Знаю как минимум три примитивных устройства, которые воспламенятся с отсрочкой 3-10 дней, в зависимости от материалов и температуры воздуха. Думаю, Петров с Башировым знают больше. Поймать уродов, привязать к сосне в районе пожара и дать на себе прочувствовать все прелести.
***** пытается кошмарить хана Эрдогана за строительство канала в обход Босфора.
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01.08.2021 13:13 Відповісти
Какие сомнения? Для Турции жара и ветер не новое ,а такого не было....Вдруг ,одновременно в самых раскрученных туристических районах ......НЕ БЫВАЕТ! Такую красоту сволочи не пожалели !?? Исполнители могут быть разными ,а заказчик ??? Древние говорили , - "Ищи кому выгодно!"
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01.08.2021 13:22 Відповісти
Я бы написал - потенциальные заказчики.
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01.08.2021 15:15 Відповісти
Полностью согласна. Плюс, турки очень бережно и с трепетом относятся к своей земле.
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01.08.2021 15:24 Відповісти
Хих...климатические пожары. Пока работает мода Н21, вы климат не остудите. Кстати, я надеюсь вы в курсе, что с помощью волн можно не только разогревать ....но и усиленно охлаждать!
Но меня не это беспокоит! Почему, до сих пор никто не спросил, а куда же деваются маленькие зеленые....после восстановления!!!??? Ну вы поняли, куда девается неликвид, остатки от них, а это испорченный материал.???......и скромняже отвечу вам, опять таки слово в слово из манускрипта Войнича. А как же без энциклопедии!
А остатки эти съедаются и перевариваются ...утилизаторами!! Да, да внешне они напоминают уродливую рыбу.....БЕЗ ГЛАЗ! А ей глаза не нужны в закрытом пространстве. Вот именно и такую выбрасывает иногда на побережье к шоку зоологов, у которых она не стыкуется ни с какой формой жизни.
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01.08.2021 13:40 Відповісти
107 пожаров взяты под контроль...
а сколько взято под контроль пьяной кацапни разбушевавшейся?
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01.08.2021 13:41 Відповісти
І чому я схиляюсь до версії що всі ці пожежі через відкриття авіасполучення з парашою.І щось мені підказує що саме звітам роги ростуть!!!
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01.08.2021 14:02 Відповісти
Не было кацапов - не было пожаров.
Приехали кацапы - появилось 107 пожаров.
Вывод: Выгнать и не пускать кацапов
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01.08.2021 23:09 Відповісти
 
 