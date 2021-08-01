Турецькі пожежники взяли під контроль 107 лісових пожеж

Турецькі екстрені служби змогли взяти під контроль ситуацію з 107 лісовими пожежами в країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило в неділю агентство Associated Press (AP) із посиланням на міністра сільського і лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі.

Водночас він зазначив, що п'ять пожеж тривають у популярних у туристів провінціях Анталія і Мугла.

Міністр уточнив, що, зокрема, ситуація має керований характер у районі Бодруму в провінції Мугла, де напередодні через поширення вогню туристів евакуювали з кількох готелів.

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Загалом із середи осередки займання зафіксовано в 32 провінціях Туреччини. Унаслідок пожеж шість людей загинули.

До цього в п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав дочекатися підсумків проведеного владою розслідування причин виникнення приблизно в один час одразу кількох сильних природних пожеж у країні. Він наголосив, що одна з розглянутих фахівцями версій - диверсія.

AP зазначає, що експерти в здебільшого вказують на кліматичні зміни і зростання температур як на причину надзвичайної події.

Водночас метеорологи прогнозують, що в понеділок у багатьох районах Греції та інших країнах Південної Європи температура досягне 42 градусів за Цельсієм.

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