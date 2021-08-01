Враг дважды обстрелял позиции ОС с начала суток, без потерь, - пресс-центр
С начала суток 1 августа зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, у Авдеевки вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
"Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - отмечается в сообщении.
Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали 2 гектара территории и передали на уничтожение 184 взрывоопасных предмета.
Напомним, 31 июля зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - средней тяжести.
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Ти лежиш у полі, а над полем - небо,
Ти лежиш і знаєш: поспішати треба!
Тут війна навколо, ця краса - омана!
Як змія підступна сторона незнана!
Ти лежиш, примруживсь, в морі із колосся,
Пишно-золотому, як.... її волосся…
Милої волосся пОдушку вкривало,
Море золотаве спати не давало…
І тепер не спиться, та не та причина, -
Ця краса навколо - наче домовина!..
Можна не проснутись, ледь зімкнувши віки,
Можна залишитись спати тут навіки…
Ти лежиш у полі, а над полем - сонце,
Те, що заглядало у твоє віконце.
Крадькома крізь штори пробиралось в хату,
Гріло й цілувало лагідно, як мати....
А тепер не гріє - обпікає щоки,
Палить, випікає в серці сум глибокий....
Очі не побачать на чужинці мітку -
Куля справу зробить! Впевнено і швидко.
(зі зібрки віршів ветеранів АТО)
эти уведомления уже мало читаются и комментируются...
люди могут привыкать ко всему - к воровству и обману властей... к катаклизмам на планете...
* даже к горам трупов на улицах привыкнут и будут как не в чем не бывало проходить мимо весело беседуя о своём ...
****** ПОЖИРАНИЕ СВОИХ ДЕТЕЙ ПРИ ГОЛОДОМОРАХ организованных коммунистами
В ТЕ ВРЕМЕНА имело гораздо мягкое осуждение нежели сейчас было бы !!!
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