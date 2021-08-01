Враг дважды обстрелял позиции ОС с начала суток, без потерь, - пресс-центр

С начала суток 1 августа зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, у Авдеевки вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

"Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали 2 гектара территории и передали на уничтожение 184 взрывоопасных предмета.

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Напомним, 31 июля зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - средней тяжести.