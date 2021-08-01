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Новости Коронавирус и карантин
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Германия усилила ограничения для въезда

Германия усилила ограничения для въезда

В Германии с 1 августа усилен контроль для въезжающих из-за границы - ПЦР-тесты должны иметь все, откуда и каким бы путем люди не попадали в республику, как из третьих стран, так и в пределах Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Если раньше тест должны были предоставлять те, кто прибывает самолетом, то теперь эта обязанность распространяется на путешественников старше 12 лет, которые передвигаются всеми видами транспорта, включая автомобильный, железнодорожный и морской. На автотрассах, в автобусах и поездах контроль будет выборочным. В аэропортах и ​​морских портах будут проверять всех без исключения. Для этого будут задействованы дополнительные силы на уровне земельной и федеральной полиции, сообщили в МВД ФРГ. Его глава Хорст Зеегофер предупредил, что в случае отсутствия теста существует "риск больших штрафов".

"Каждый, кто въезжает в Германию, должен ожидать проверку. Федеральная и земельная полиция работают здесь рука об руку", - заявил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия открывает границу для украинцев с 18 июля

Исключение для тех, кто въезжает другим, чем воздушный, транспортом и имеет свидетельство о полной вакцинации или перенесенном заболевании. Однако это не касается стран с высоким уровнем эпидемиологической опасности и распространения мутаций коронавируса. Исключение сделано также для людей в приграничных регионах, которые постоянно ездят на работу в соседние страны, а также для водителей грузовиков-транзитников.

Мера была одобрена несколько дней тому назад правительством с целью предотвратить возвращение инфицированных отдыхающих накануне начала нового учебного года в начале августа.

За последние сутки в Германии было подтверждено, по данным Института Роберта Коха, 2 454 новых случаев инфицирования. По некоторым данным, доля "импортированных" заражений составляет около 10%.

Полностью вакцинированы 52% населения ФРГ.

Также читайте: Штамм "Дельта" поставил под угрозу борьбу с коронавирусом, - ВОЗ

Автор: 

Германия (6926) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Цей?
Германия усилила ограничения для въезда - Цензор.НЕТ 1520
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01.08.2021 19:27
+3
Дельту везут из РФ и теперь уже - из Турции и Египта, чего не было, пока туда не поехали балалаечники и матрешечницы.
https://defence-line.org/2021/07/krestnyj-proxod-posleslovie/

"Туристів більше не приймають": готелі Єгипту закривають
https://travel.rbc.ua/ukr/show/turistov-bolshe-prinimayut-oteli-egipta-zakryvayut-1627638790.html
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01.08.2021 19:38
+2
Теперь ждём и в других странах этот дурдом. Ничего нового...
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01.08.2021 19:22
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Правила форума Совет форумчан
задрали уже эти тесты
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01.08.2021 19:21 Ответить
Теперь ждём и в других странах этот дурдом. Ничего нового...
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01.08.2021 19:22 Ответить
Цей?
Германия усилила ограничения для въезда - Цензор.НЕТ 1520
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01.08.2021 19:27 Ответить
Но разговоры, про "Германия- это филиал России", считаю беспочвенными. Где Германия, а где рашка? Просто смешно, особенно когда сравниваешь уровень экономики, ВВП на душу населения, и прочий уровень жизни. А ещё с учетом того, что все произведенные товары в Германии, высокотехнологические продукты, а не тупо выкачивания природных ресурсов в своих колониях- по типу каких-нибудь Якутиях.
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01.08.2021 19:35 Ответить
Не германия филиал россии, а немецкое руководство открыто лоббирует кацапские интересы. Достаточно вспомнить шредера который отказался от атомной энергии ради кацапского газа, теперь фрау роббентроп тоже должна получить место в газпроме за работу с сп-2
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01.08.2021 21:29 Ответить
Чертов барановирус... Мне, в конце мая Компания неожиданный контракт предложила, 2-х месячный. Лететь мне в Англию, в Имминхам, в итоге. Меня срок контракта удивил, необычайно малый. Ну, я и пробил, по своим корешам-чиф-офицерам. Оказалось- там у чифа-поляка выявили типа- барановирус, на приход в Англию. Его- списывают, ему на замену- я. Не могу сказать, что мне это понравилось, потому- нашел я причину для отказа. Не поехал.
Так я к томиу, что судно это- до сих пор там стоит, задержанное. Причину- не знаю, предполагаю что там все начали болеть, один- за другим... Но! Компания осталась мною недовольна. Потому, вероятно, это мой последний контракт там. Ненавижу барановирусную истерию!
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01.08.2021 19:34 Ответить
Брехня! В Британии не "списывают" за то что заболел вирусом( это я про поляка вашего). А то что контракт на 2 месяца, так никто не знает будет новый локдаун или нет, поэтому компании страхуются, но потом продлили бы контракт без проблем вообще
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02.08.2021 03:01 Ответить
Какая брехня??? А какого хрена меня на замену посылали??? Вы хотите сказать что мы бы с этим чудиком в одной каюте продолжали проживать? Короче: я вас не понял.
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02.08.2021 04:15 Ответить
Нам пишут врачи из нескольких мест одно и то же, у нас уже есть больные и даже погибшие от штамма вируса Дельта. Из того, что известно, это либо россияне, приехавшие в Украину, либо граждане Украины, которые поехали в РФ за скрепами. То есть, по этим данным, вся Дельта у нас - оттуда. Это и не удивительно, поскольку первые волны к нам шли потоком через Польшу, а там сейчас заболеваемость намного ниже, чем у нас. Поэтому, Дельту везут из РФ и теперь уже - из Турции и Египта, чего не было, пока туда не поехали балалаечники и матрешечницы.
https://defence-line.org/2021/07/krestnyj-proxod-posleslovie/
В самой РФ все примерно так, как и было, но стало известно о том, что их власти обратились в Минздрав с тем, чтобы зарегистрировать новый, российский штамм, но были посланы потому, что там - чистая Дельта, которая не имеет особых отличий, чтобы ее выделять в новый штамм. Видимо, этот финт делался для того, чтобы пояснить, почему не работают их вакцины. Но это - их игры и нас они не касаются, зато нас касается другое.Німеччина посилила обмеження для в'їзду - Цензор.НЕТ 8543
Коллеги сообщают о том, что отказ о проведение «крестных ходов» в Москве имел еще одну цель. Часть их публики была направлена в Украину, чтобы принять участие в той самой массовке, которую мы наблюдали вчера и еще сегодня. То есть, под это мероприятие, в Украину въехало неизвестное количество скрепоносцев, причем - из эпицентра вспышки пандемии - из Москвы. Коллеги говорят о том, что автобусами их встречали у поездов, большая часть из которых шла не в Киев, и уже таким образом они завозились в столицу.
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01.08.2021 19:36 Ответить
Дельту везут из РФ и теперь уже - из Турции и Египта, чего не было, пока туда не поехали балалаечники и матрешечницы.
https://defence-line.org/2021/07/krestnyj-proxod-posleslovie/

"Туристів більше не приймають": готелі Єгипту закривають
https://travel.rbc.ua/ukr/show/turistov-bolshe-prinimayut-oteli-egipta-zakryvayut-1627638790.html
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01.08.2021 19:38 Ответить
Це у них беджі на шиях?
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01.08.2021 21:53 Ответить
=пАгІбшиє ат віруса= - чистий москальський наратив.
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01.08.2021 21:02 Ответить
Пишут там поляки на границе щас выкаблучиваются ещё больше чем обычно. Поляки вообще мудаки редкостные, но в этот раз пишут что даже с европейскими резиденс пермитами есть проблемы для въезда.
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01.08.2021 22:14 Ответить
кто то подсчитал сколько триллионов долларов потеряло человечество из за китайцев?
и когда уже официально назовут виновников пандемии ?мне кажется что провести это расследование - самая главная задача в мире !
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02.08.2021 02:08 Ответить
 
 