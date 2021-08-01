Германия усилила ограничения для въезда

В Германии с 1 августа усилен контроль для въезжающих из-за границы - ПЦР-тесты должны иметь все, откуда и каким бы путем люди не попадали в республику, как из третьих стран, так и в пределах Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Если раньше тест должны были предоставлять те, кто прибывает самолетом, то теперь эта обязанность распространяется на путешественников старше 12 лет, которые передвигаются всеми видами транспорта, включая автомобильный, железнодорожный и морской. На автотрассах, в автобусах и поездах контроль будет выборочным. В аэропортах и ​​морских портах будут проверять всех без исключения. Для этого будут задействованы дополнительные силы на уровне земельной и федеральной полиции, сообщили в МВД ФРГ. Его глава Хорст Зеегофер предупредил, что в случае отсутствия теста существует "риск больших штрафов".

"Каждый, кто въезжает в Германию, должен ожидать проверку. Федеральная и земельная полиция работают здесь рука об руку", - заявил политик.

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Исключение для тех, кто въезжает другим, чем воздушный, транспортом и имеет свидетельство о полной вакцинации или перенесенном заболевании. Однако это не касается стран с высоким уровнем эпидемиологической опасности и распространения мутаций коронавируса. Исключение сделано также для людей в приграничных регионах, которые постоянно ездят на работу в соседние страны, а также для водителей грузовиков-транзитников.

Мера была одобрена несколько дней тому назад правительством с целью предотвратить возвращение инфицированных отдыхающих накануне начала нового учебного года в начале августа.

За последние сутки в Германии было подтверждено, по данным Института Роберта Коха, 2 454 новых случаев инфицирования. По некоторым данным, доля "импортированных" заражений составляет около 10%.

Полностью вакцинированы 52% населения ФРГ.

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