Германия усилила ограничения для въезда
В Германии с 1 августа усилен контроль для въезжающих из-за границы - ПЦР-тесты должны иметь все, откуда и каким бы путем люди не попадали в республику, как из третьих стран, так и в пределах Евросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Если раньше тест должны были предоставлять те, кто прибывает самолетом, то теперь эта обязанность распространяется на путешественников старше 12 лет, которые передвигаются всеми видами транспорта, включая автомобильный, железнодорожный и морской. На автотрассах, в автобусах и поездах контроль будет выборочным. В аэропортах и морских портах будут проверять всех без исключения. Для этого будут задействованы дополнительные силы на уровне земельной и федеральной полиции, сообщили в МВД ФРГ. Его глава Хорст Зеегофер предупредил, что в случае отсутствия теста существует "риск больших штрафов".
"Каждый, кто въезжает в Германию, должен ожидать проверку. Федеральная и земельная полиция работают здесь рука об руку", - заявил политик.
Исключение для тех, кто въезжает другим, чем воздушный, транспортом и имеет свидетельство о полной вакцинации или перенесенном заболевании. Однако это не касается стран с высоким уровнем эпидемиологической опасности и распространения мутаций коронавируса. Исключение сделано также для людей в приграничных регионах, которые постоянно ездят на работу в соседние страны, а также для водителей грузовиков-транзитников.
Мера была одобрена несколько дней тому назад правительством с целью предотвратить возвращение инфицированных отдыхающих накануне начала нового учебного года в начале августа.
За последние сутки в Германии было подтверждено, по данным Института Роберта Коха, 2 454 новых случаев инфицирования. По некоторым данным, доля "импортированных" заражений составляет около 10%.
Полностью вакцинированы 52% населения ФРГ.
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Так я к томиу, что судно это- до сих пор там стоит, задержанное. Причину- не знаю, предполагаю что там все начали болеть, один- за другим... Но! Компания осталась мною недовольна. Потому, вероятно, это мой последний контракт там. Ненавижу барановирусную истерию!
https://defence-line.org/2021/07/krestnyj-proxod-posleslovie/
В самой РФ все примерно так, как и было, но стало известно о том, что их власти обратились в Минздрав с тем, чтобы зарегистрировать новый, российский штамм, но были посланы потому, что там - чистая Дельта, которая не имеет особых отличий, чтобы ее выделять в новый штамм. Видимо, этот финт делался для того, чтобы пояснить, почему не работают их вакцины. Но это - их игры и нас они не касаются, зато нас касается другое.
Коллеги сообщают о том, что отказ о проведение «крестных ходов» в Москве имел еще одну цель. Часть их публики была направлена в Украину, чтобы принять участие в той самой массовке, которую мы наблюдали вчера и еще сегодня. То есть, под это мероприятие, в Украину въехало неизвестное количество скрепоносцев, причем - из эпицентра вспышки пандемии - из Москвы. Коллеги говорят о том, что автобусами их встречали у поездов, большая часть из которых шла не в Киев, и уже таким образом они завозились в столицу.
https://defence-line.org/2021/07/krestnyj-proxod-posleslovie/
"Туристів більше не приймають": готелі Єгипту закривають
https://travel.rbc.ua/ukr/show/turistov-bolshe-prinimayut-oteli-egipta-zakryvayut-1627638790.html
и когда уже официально назовут виновников пандемии ?мне кажется что провести это расследование - самая главная задача в мире !