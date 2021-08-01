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Новости Коронавирус и карантин
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Штамм "Дельта" поставил под угрозу борьбу с коронавирусом, - ВОЗ

Штамм

В среднем в пяти из шести регионов Всемирной организации здравоохранения за месяц число инфицирований коронавирусом увеличилось на 80%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил 30 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, отмечает пресс-служба организаци.

В Африке смертность за последний месяц увеличилась на 80%.

Большая часть увеличения вызвана распространением штамма коронавируса Delta.

"С трудом достигнутые успехи оказываются под угрозой или утрачиваются, а системы здравоохранения во многих странах оказываются перегруженными", – подчеркнул Гебрейесус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, который сможет "увернуться" от вакцин и придется все начать сначала

По его словам, рост заболеваемости вызван повышенной социальной мобильностью, непоследовательным использованием мер общественного здравоохранения, а также несправедливым распределением вакцин.

Гебрейесус отметил, что коронавирус SARS-CoV-2 изменился и продолжает меняться.

"На данный момент появилось четыре варианта, вызывающих беспокойство, и их будет больше, пока вирус продолжает распространяться", – сказал директор ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм "дельта" не смертоноснее штамма, выявленного в Ухане, - ВОЗ

ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
для сокрытия воровства млрд баксов и мировой аферы с вирусом ковидным ,как и безполезность и авантюру всемирной вакцинации , ВОЗОВские аферисты ,по согласованию с мировыми корупционерами, проталкивают следующую аферу для зарабатывания денег .Афера называется штамм "дельта "
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01.08.2021 10:05
+11
О то вже курва замутили вiруса...I не треба нуклеарноi вiйни..
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01.08.2021 10:02
+9
Какие здесь все бедовые ? Стало быть вас пока не коснулось....А я потерял в этом году СЕМЬ своих знакомых.. Удачно (так ли еще неизвестно !?) переболело 12 ,в том числе соседская семья 4человека, (двое из них тяжело). Но ,это все "всемирный заговор" .....
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01.08.2021 10:40
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новини з країни,що теж вакцинується "Спутніком"
https://charter97.org/ru/news/2021/8/1/431580/ транспортный коллапс в Дзержинске Штам "Дельта" поставив під загрозу боротьбу з коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9474
Причина - острая нехватка водительского состава.

В Дзержинске автопарк на нынешние выходные отменил некоторые городские автобусные рейсы....

Ранее автопарк с 19 июля приостанавливал некоторые рейсы, в том числе на Фаниполь, Минск. Причина - тяжелая эпидемиологической ситуацией с коронавирусом и нетрудоспособность части водительского состава в Дзержинском районе.
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01.08.2021 19:02 Ответить
Про Ізраїль краще розкажи. Про сезон ГРВІ, який в розпалі в 50-градусну спеку.
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01.08.2021 19:55 Ответить
А у Швеції таки без нових випадків та смертей уже впродовж певного часу.
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01.08.2021 21:20 Ответить
Шось і про Белорусь мовчать, а ті і в рашку, і на південні моря мотаються.
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01.08.2021 21:29 Ответить
Внизу пропагандон вже відписався.
Але забув глянути, скільки в "чемпіонів світу" штрикнули вже.
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01.08.2021 22:46 Ответить
https://regnum.ru/news/3323022.html СТОКГОЛЬМ, 15 июля 2021, 14:27 - REGNUM По состоянию на 14 июля 5 747 869 жителей Швеции были привиты по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19, что соответствует 70,2% от всего взрослого населения страны. Такие данные были опубликованы на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции.

https://regnum.ru/news/society/3323022.html Второй компонент вакцины получили 3 682 574 человека, что составляет 45% от взрослого населения. Ожидается, что в скором времени статистика будет изменена, поскольку с августа записаться на вакцинацию в Швеции станет возможным для 16−18-летних подростков и детей старше 12 лет, у которых наблюдаются хронические заболевания, что влечет для них риск серьезного протекания COVID-19.
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01.08.2021 22:39 Ответить
Я расскажу, что такое штамм Дельта (как переболевший) - это 3 дня соплей без температуры. Точка, занавес.
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02.08.2021 04:11 Ответить
Да, насморк бывает и за день проходит.
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02.08.2021 04:14 Ответить
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