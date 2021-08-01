Штамм "Дельта" поставил под угрозу борьбу с коронавирусом, - ВОЗ

В среднем в пяти из шести регионов Всемирной организации здравоохранения за месяц число инфицирований коронавирусом увеличилось на 80%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил 30 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, отмечает пресс-служба организаци.

В Африке смертность за последний месяц увеличилась на 80%.



Большая часть увеличения вызвана распространением штамма коронавируса Delta.



"С трудом достигнутые успехи оказываются под угрозой или утрачиваются, а системы здравоохранения во многих странах оказываются перегруженными", – подчеркнул Гебрейесус.

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По его словам, рост заболеваемости вызван повышенной социальной мобильностью, непоследовательным использованием мер общественного здравоохранения, а также несправедливым распределением вакцин.



Гебрейесус отметил, что коронавирус SARS-CoV-2 изменился и продолжает меняться.



"На данный момент появилось четыре варианта, вызывающих беспокойство, и их будет больше, пока вирус продолжает распространяться", – сказал директор ВОЗ.

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