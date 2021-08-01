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Новини Коронавірус і карантин
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Штам "Дельта" поставив під загрозу боротьбу з коронавірусом, - ВООЗ

Штам

У середньому в п'яти з шести регіонів Всесвітньої організації охорони здоров'я за місяць кількість інфікувань коронавірусом збільшилася на 80%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив 30 липня генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, зазначає пресслужба організаці.

В Африці смертність за останній місяць збільшилася на 80%.

Здебільшого збільшення спричинене поширенням штаму коронавірусу Delta.

"Успіхи, яких ми зі значними зусиллями досягли, опинилися під загрозою або втрачаються, а системи охорони здоров'я в багатьох країнах виявляються перевантаженими", - підкреслив Гебреєсус.

Читайте також: Глава ВООЗ попередив про загрозу появи більш небезпечного штаму коронавірусу, який зможе "ухилитися" від вакцин і доведеться все почати спочатку

За його словами, зростання захворюваності спричинене підвищеною соціальною мобільністю, непослідовним використанням заходів громадської охорони здоров'я, а також несправедливим розподілом вакцин.

Гебреєсус зазначив, що коронавірус SARS-CoV-2 змінився і продовжує змінюватися.

"Наразі з'явилося чотири варіанти, що викликають занепокоєння, і їх ставатиме дедалі більше, поки вірус продовжує поширюватися", - сказав директор ВООЗ.

Читайте також: "Дельта"-штам коронавірусу заразний, як вітрянка, і може передаватися вакцинованими, - Центр із контролю захворювань США

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+14
для сокрытия воровства млрд баксов и мировой аферы с вирусом ковидным ,как и безполезность и авантюру всемирной вакцинации , ВОЗОВские аферисты ,по согласованию с мировыми корупционерами, проталкивают следующую аферу для зарабатывания денег .Афера называется штамм "дельта "
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01.08.2021 10:05
+11
О то вже курва замутили вiруса...I не треба нуклеарноi вiйни..
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01.08.2021 10:02
+9
Какие здесь все бедовые ? Стало быть вас пока не коснулось....А я потерял в этом году СЕМЬ своих знакомых.. Удачно (так ли еще неизвестно !?) переболело 12 ,в том числе соседская семья 4человека, (двое из них тяжело). Но ,это все "всемирный заговор" .....
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01.08.2021 10:40
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новини з країни,що теж вакцинується "Спутніком"
https://charter97.org/ru/news/2021/8/1/431580/ транспортный коллапс в Дзержинске Штам "Дельта" поставив під загрозу боротьбу з коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9474
Причина - острая нехватка водительского состава.

В Дзержинске автопарк на нынешние выходные отменил некоторые городские автобусные рейсы....

Ранее автопарк с 19 июля приостанавливал некоторые рейсы, в том числе на Фаниполь, Минск. Причина - тяжелая эпидемиологической ситуацией с коронавирусом и нетрудоспособность части водительского состава в Дзержинском районе.
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01.08.2021 19:02 Відповісти
Про Ізраїль краще розкажи. Про сезон ГРВІ, який в розпалі в 50-градусну спеку.
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01.08.2021 19:55 Відповісти
А у Швеції таки без нових випадків та смертей уже впродовж певного часу.
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01.08.2021 21:20 Відповісти
Шось і про Белорусь мовчать, а ті і в рашку, і на південні моря мотаються.
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01.08.2021 21:29 Відповісти
Внизу пропагандон вже відписався.
Але забув глянути, скільки в "чемпіонів світу" штрикнули вже.
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01.08.2021 22:46 Відповісти
https://regnum.ru/news/3323022.html СТОКГОЛЬМ, 15 июля 2021, 14:27 - REGNUM По состоянию на 14 июля 5 747 869 жителей Швеции были привиты по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19, что соответствует 70,2% от всего взрослого населения страны. Такие данные были опубликованы на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции.

https://regnum.ru/news/society/3323022.html Второй компонент вакцины получили 3 682 574 человека, что составляет 45% от взрослого населения. Ожидается, что в скором времени статистика будет изменена, поскольку с августа записаться на вакцинацию в Швеции станет возможным для 16−18-летних подростков и детей старше 12 лет, у которых наблюдаются хронические заболевания, что влечет для них риск серьезного протекания COVID-19.
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01.08.2021 22:39 Відповісти
Я расскажу, что такое штамм Дельта (как переболевший) - это 3 дня соплей без температуры. Точка, занавес.
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02.08.2021 04:11 Відповісти
Да, насморк бывает и за день проходит.
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02.08.2021 04:14 Відповісти
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