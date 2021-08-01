Штам "Дельта" поставив під загрозу боротьбу з коронавірусом, - ВООЗ

У середньому в п'яти з шести регіонів Всесвітньої організації охорони здоров'я за місяць кількість інфікувань коронавірусом збільшилася на 80%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив 30 липня генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, зазначає пресслужба організаці.

В Африці смертність за останній місяць збільшилася на 80%.

Здебільшого збільшення спричинене поширенням штаму коронавірусу Delta.

"Успіхи, яких ми зі значними зусиллями досягли, опинилися під загрозою або втрачаються, а системи охорони здоров'я в багатьох країнах виявляються перевантаженими", - підкреслив Гебреєсус.

Читайте також: Глава ВООЗ попередив про загрозу появи більш небезпечного штаму коронавірусу, який зможе "ухилитися" від вакцин і доведеться все почати спочатку

За його словами, зростання захворюваності спричинене підвищеною соціальною мобільністю, непослідовним використанням заходів громадської охорони здоров'я, а також несправедливим розподілом вакцин.

Гебреєсус зазначив, що коронавірус SARS-CoV-2 змінився і продовжує змінюватися.

"Наразі з'явилося чотири варіанти, що викликають занепокоєння, і їх ставатиме дедалі більше, поки вірус продовжує поширюватися", - сказав директор ВООЗ.

Читайте також: "Дельта"-штам коронавірусу заразний, як вітрянка, і може передаватися вакцинованими, - Центр із контролю захворювань США