Штам "Дельта" поставив під загрозу боротьбу з коронавірусом, - ВООЗ
У середньому в п'яти з шести регіонів Всесвітньої організації охорони здоров'я за місяць кількість інфікувань коронавірусом збільшилася на 80%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив 30 липня генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, зазначає пресслужба організаці.
В Африці смертність за останній місяць збільшилася на 80%.
Здебільшого збільшення спричинене поширенням штаму коронавірусу Delta.
"Успіхи, яких ми зі значними зусиллями досягли, опинилися під загрозою або втрачаються, а системи охорони здоров'я в багатьох країнах виявляються перевантаженими", - підкреслив Гебреєсус.
За його словами, зростання захворюваності спричинене підвищеною соціальною мобільністю, непослідовним використанням заходів громадської охорони здоров'я, а також несправедливим розподілом вакцин.
Гебреєсус зазначив, що коронавірус SARS-CoV-2 змінився і продовжує змінюватися.
"Наразі з'явилося чотири варіанти, що викликають занепокоєння, і їх ставатиме дедалі більше, поки вірус продовжує поширюватися", - сказав директор ВООЗ.
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