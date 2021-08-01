Німеччина посилила обмеження для в'їзду

У Німеччині з 1 серпня посилено контроль для мандрівників з-за кордону – ПЛР-тести повинні мати всі, звідки та яким би шляхом люди не потрапляли в республіку, як із третіх країн, так і у межах Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Якщо раніше тест змушені були надавати ті, хто прибуває літаком, то відтепер цей обов’язок поширюється на мандрівників старше 12 років, які пересуваються всіма іншими видами транспорту, включно автомобільний, залізничний і морський. На автотрасах, в автобусах та потягах контроль буде вибірковим. В аеропортах і морських портах перевірятимуть усіх без винятку. Для цього будуть задіяні додаткові сили поліції на рівні земель та федеральної, поінформували в МВС ФРН. Його очільник Горст Зеегофер попередив, що в разі відсутності тесту існує "ризик великих штрафів".

"Кожен, хто в'їжджає до Німеччини, повинен очікувати на перевірку. Федеральна та земельна поліція працюють тут пліч-о-пліч", - заявив політик.

Також читайте: За добу від коронавірусу в Києві померла 1 людина, зафіксовано 86 нових випадків, - Кличко

Виняток для тих, хто в’їжджає іншим, ніж повітряний, транспортом і має свідоцтво про повне щеплення або перенесене захворювання. Однак це не стосується країн із високим рівнем епідеміологічної небезпеки та поширення мутацій коронавірусу. Виняток зроблено також для людей у прикордонних регіонах, які постійно їздять на роботу в сусідні країни, а також для водіїв вантажівок-транзитників.

Захід був схвалений кілька днів урядом з метою попередити повернення інфікованих відпочивальників напередодні початку нового навчального року на початку серпня.

За останню добу в Німеччині було підтверджено, за даними Інституту Роберта Коха, 2 454 нових випадків інфікування. За деякими даними, частка "імпортованих" інфікувань становить близько 10%.

Повністю вакциновані 52% населення ФРН.

Також читайте: Через новий спалах коронавірусу в Китаї перевіряють мільйони людей