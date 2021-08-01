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Новини Коронавірус і карантин
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Німеччина посилила обмеження для в'їзду

Німеччина посилила обмеження для в'їзду

У Німеччині з 1 серпня посилено контроль для мандрівників з-за кордону – ПЛР-тести повинні мати всі, звідки та яким би шляхом люди не потрапляли в республіку, як із третіх країн, так і у межах Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Якщо раніше тест змушені були надавати ті, хто прибуває літаком, то відтепер цей обов’язок поширюється на мандрівників старше 12 років, які пересуваються всіма іншими видами транспорту, включно автомобільний, залізничний і морський. На автотрасах, в автобусах та потягах контроль буде вибірковим. В аеропортах і морських портах перевірятимуть усіх без винятку. Для цього будуть задіяні додаткові сили поліції на рівні земель та федеральної, поінформували в МВС ФРН. Його очільник Горст Зеегофер попередив, що в разі відсутності тесту існує "ризик великих штрафів".

"Кожен, хто в'їжджає до Німеччини, повинен очікувати на перевірку. Федеральна та земельна поліція працюють тут пліч-о-пліч", - заявив політик.

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Виняток для тих, хто в’їжджає іншим, ніж повітряний, транспортом і має свідоцтво про повне щеплення або перенесене захворювання. Однак це не стосується країн із високим рівнем епідеміологічної небезпеки та поширення мутацій коронавірусу. Виняток зроблено також для людей у прикордонних регіонах, які постійно їздять на роботу в сусідні країни, а також для водіїв вантажівок-транзитників.

Захід був схвалений кілька днів урядом з метою попередити повернення інфікованих відпочивальників напередодні початку нового навчального року на початку серпня.

За останню добу в Німеччині було підтверджено, за даними Інституту Роберта Коха, 2 454 нових випадків інфікування. За деякими даними, частка "імпортованих" інфікувань становить близько 10%.

Повністю вакциновані 52% населення ФРН.

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Німеччина (7317) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Цей?
Германия усилила ограничения для въезда - Цензор.НЕТ 1520
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01.08.2021 19:27
+3
Дельту везут из РФ и теперь уже - из Турции и Египта, чего не было, пока туда не поехали балалаечники и матрешечницы.
https://defence-line.org/2021/07/krestnyj-proxod-posleslovie/

"Туристів більше не приймають": готелі Єгипту закривають
https://travel.rbc.ua/ukr/show/turistov-bolshe-prinimayut-oteli-egipta-zakryvayut-1627638790.html
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01.08.2021 19:38
+2
Теперь ждём и в других странах этот дурдом. Ничего нового...
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01.08.2021 19:22
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задрали уже эти тесты
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01.08.2021 19:21 Відповісти
Теперь ждём и в других странах этот дурдом. Ничего нового...
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01.08.2021 19:22 Відповісти
Цей?
Германия усилила ограничения для въезда - Цензор.НЕТ 1520
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01.08.2021 19:27 Відповісти
Но разговоры, про "Германия- это филиал России", считаю беспочвенными. Где Германия, а где рашка? Просто смешно, особенно когда сравниваешь уровень экономики, ВВП на душу населения, и прочий уровень жизни. А ещё с учетом того, что все произведенные товары в Германии, высокотехнологические продукты, а не тупо выкачивания природных ресурсов в своих колониях- по типу каких-нибудь Якутиях.
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01.08.2021 19:35 Відповісти
Не германия филиал россии, а немецкое руководство открыто лоббирует кацапские интересы. Достаточно вспомнить шредера который отказался от атомной энергии ради кацапского газа, теперь фрау роббентроп тоже должна получить место в газпроме за работу с сп-2
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01.08.2021 21:29 Відповісти
Чертов барановирус... Мне, в конце мая Компания неожиданный контракт предложила, 2-х месячный. Лететь мне в Англию, в Имминхам, в итоге. Меня срок контракта удивил, необычайно малый. Ну, я и пробил, по своим корешам-чиф-офицерам. Оказалось- там у чифа-поляка выявили типа- барановирус, на приход в Англию. Его- списывают, ему на замену- я. Не могу сказать, что мне это понравилось, потому- нашел я причину для отказа. Не поехал.
Так я к томиу, что судно это- до сих пор там стоит, задержанное. Причину- не знаю, предполагаю что там все начали болеть, один- за другим... Но! Компания осталась мною недовольна. Потому, вероятно, это мой последний контракт там. Ненавижу барановирусную истерию!
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01.08.2021 19:34 Відповісти
Брехня! В Британии не "списывают" за то что заболел вирусом( это я про поляка вашего). А то что контракт на 2 месяца, так никто не знает будет новый локдаун или нет, поэтому компании страхуются, но потом продлили бы контракт без проблем вообще
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02.08.2021 03:01 Відповісти
Какая брехня??? А какого хрена меня на замену посылали??? Вы хотите сказать что мы бы с этим чудиком в одной каюте продолжали проживать? Короче: я вас не понял.
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02.08.2021 04:15 Відповісти
Нам пишут врачи из нескольких мест одно и то же, у нас уже есть больные и даже погибшие от штамма вируса Дельта. Из того, что известно, это либо россияне, приехавшие в Украину, либо граждане Украины, которые поехали в РФ за скрепами. То есть, по этим данным, вся Дельта у нас - оттуда. Это и не удивительно, поскольку первые волны к нам шли потоком через Польшу, а там сейчас заболеваемость намного ниже, чем у нас. Поэтому, Дельту везут из РФ и теперь уже - из Турции и Египта, чего не было, пока туда не поехали балалаечники и матрешечницы.
https://defence-line.org/2021/07/krestnyj-proxod-posleslovie/
В самой РФ все примерно так, как и было, но стало известно о том, что их власти обратились в Минздрав с тем, чтобы зарегистрировать новый, российский штамм, но были посланы потому, что там - чистая Дельта, которая не имеет особых отличий, чтобы ее выделять в новый штамм. Видимо, этот финт делался для того, чтобы пояснить, почему не работают их вакцины. Но это - их игры и нас они не касаются, зато нас касается другое.Німеччина посилила обмеження для в'їзду - Цензор.НЕТ 8543
Коллеги сообщают о том, что отказ о проведение «крестных ходов» в Москве имел еще одну цель. Часть их публики была направлена в Украину, чтобы принять участие в той самой массовке, которую мы наблюдали вчера и еще сегодня. То есть, под это мероприятие, в Украину въехало неизвестное количество скрепоносцев, причем - из эпицентра вспышки пандемии - из Москвы. Коллеги говорят о том, что автобусами их встречали у поездов, большая часть из которых шла не в Киев, и уже таким образом они завозились в столицу.
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01.08.2021 19:36 Відповісти
Дельту везут из РФ и теперь уже - из Турции и Египта, чего не было, пока туда не поехали балалаечники и матрешечницы.
https://defence-line.org/2021/07/krestnyj-proxod-posleslovie/

"Туристів більше не приймають": готелі Єгипту закривають
https://travel.rbc.ua/ukr/show/turistov-bolshe-prinimayut-oteli-egipta-zakryvayut-1627638790.html
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01.08.2021 19:38 Відповісти
Це у них беджі на шиях?
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01.08.2021 21:53 Відповісти
=пАгІбшиє ат віруса= - чистий москальський наратив.
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01.08.2021 21:02 Відповісти
Пишут там поляки на границе щас выкаблучиваются ещё больше чем обычно. Поляки вообще мудаки редкостные, но в этот раз пишут что даже с европейскими резиденс пермитами есть проблемы для въезда.
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01.08.2021 22:14 Відповісти
кто то подсчитал сколько триллионов долларов потеряло человечество из за китайцев?
и когда уже официально назовут виновников пандемии ?мне кажется что провести это расследование - самая главная задача в мире !
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02.08.2021 02:08 Відповісти
 
 