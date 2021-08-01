Німеччина посилила обмеження для в'їзду
У Німеччині з 1 серпня посилено контроль для мандрівників з-за кордону – ПЛР-тести повинні мати всі, звідки та яким би шляхом люди не потрапляли в республіку, як із третіх країн, так і у межах Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Якщо раніше тест змушені були надавати ті, хто прибуває літаком, то відтепер цей обов’язок поширюється на мандрівників старше 12 років, які пересуваються всіма іншими видами транспорту, включно автомобільний, залізничний і морський. На автотрасах, в автобусах та потягах контроль буде вибірковим. В аеропортах і морських портах перевірятимуть усіх без винятку. Для цього будуть задіяні додаткові сили поліції на рівні земель та федеральної, поінформували в МВС ФРН. Його очільник Горст Зеегофер попередив, що в разі відсутності тесту існує "ризик великих штрафів".
"Кожен, хто в'їжджає до Німеччини, повинен очікувати на перевірку. Федеральна та земельна поліція працюють тут пліч-о-пліч", - заявив політик.
Виняток для тих, хто в’їжджає іншим, ніж повітряний, транспортом і має свідоцтво про повне щеплення або перенесене захворювання. Однак це не стосується країн із високим рівнем епідеміологічної небезпеки та поширення мутацій коронавірусу. Виняток зроблено також для людей у прикордонних регіонах, які постійно їздять на роботу в сусідні країни, а також для водіїв вантажівок-транзитників.
Захід був схвалений кілька днів урядом з метою попередити повернення інфікованих відпочивальників напередодні початку нового навчального року на початку серпня.
За останню добу в Німеччині було підтверджено, за даними Інституту Роберта Коха, 2 454 нових випадків інфікування. За деякими даними, частка "імпортованих" інфікувань становить близько 10%.
Повністю вакциновані 52% населення ФРН.
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Так я к томиу, что судно это- до сих пор там стоит, задержанное. Причину- не знаю, предполагаю что там все начали болеть, один- за другим... Но! Компания осталась мною недовольна. Потому, вероятно, это мой последний контракт там. Ненавижу барановирусную истерию!
https://defence-line.org/2021/07/krestnyj-proxod-posleslovie/
В самой РФ все примерно так, как и было, но стало известно о том, что их власти обратились в Минздрав с тем, чтобы зарегистрировать новый, российский штамм, но были посланы потому, что там - чистая Дельта, которая не имеет особых отличий, чтобы ее выделять в новый штамм. Видимо, этот финт делался для того, чтобы пояснить, почему не работают их вакцины. Но это - их игры и нас они не касаются, зато нас касается другое.
Коллеги сообщают о том, что отказ о проведение «крестных ходов» в Москве имел еще одну цель. Часть их публики была направлена в Украину, чтобы принять участие в той самой массовке, которую мы наблюдали вчера и еще сегодня. То есть, под это мероприятие, в Украину въехало неизвестное количество скрепоносцев, причем - из эпицентра вспышки пандемии - из Москвы. Коллеги говорят о том, что автобусами их встречали у поездов, большая часть из которых шла не в Киев, и уже таким образом они завозились в столицу.
https://defence-line.org/2021/07/krestnyj-proxod-posleslovie/
"Туристів більше не приймають": готелі Єгипту закривають
https://travel.rbc.ua/ukr/show/turistov-bolshe-prinimayut-oteli-egipta-zakryvayut-1627638790.html
и когда уже официально назовут виновников пандемии ?мне кажется что провести это расследование - самая главная задача в мире !