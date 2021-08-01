Через новий спалах коронавірусу в Китаї перевіряють мільйони людей

Влада КНР у спробах впоратися із новим спалахом COVID-19, джерелом якого стали робітники аеропорту Нанкіна (провінція Цзянсу), перевіряють на можливу наявність коронавірусу мільйони жителів країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в неділю телеканал Channel NewsAsia..

За даними телеканалу, випадки COVID-19, пов'язані з аеропортом, зафіксовано вже в понад 10 провінціях і 20 містах країни. Загалом за неділю медичні служби відзвітували про виявлені 75 випадків COVID-19, зокрема 53 місцевого походження. Фахівці пов'язують зростання захворюваності на коронавірус із поширенням штаму "Дельта".

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Тим часом влада почала брати аналізи в Нанкіні, населення якого становить понад 9,3 млн осіб, і помістила в режим ізоляції сотні тисяч осіб. Також робляться спроби відстежити осіб, які виїжджали з Нанкіна, а також з Чжанцзяцзе – популярного серед туристів міста в провінції Хунань. Наразі влада запровадила режим ізоляції для всіх 1,5 млн жителів Чжанцзяцзе і закрила доступ до місцевих визначних пам'яток.

Channel NewsAsia зазначає, що нові випадки вірусу виявлено в провінціях Хайнань, Шаньдун, в Нінся-Хуейському автономному районі. Окремий спалах COVID-19 зафіксовано в місті Чженчжоу (провінція Хенань), який раніше постраждав від повеней. Після того, як у Чженчжоу зареєстрували 27 випадків коронавірусу місцевого походження, адміністрація розпорядилася протестувати на COVID-19 всіх жителів міста – понад 10 млн осіб.

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Тим часом надходили повідомлення, що деякі з вакцинованих жителів в осередках захворювання виявилися інфікованими COVID-19. Однак влада зазначила, що подібні випадки – в межах норми, і закликала продовжувати вакцинуватися і дотримуватися обмежувальних заходів.

"Захист, який дають вакцини проти COVID-19, міг деякою мірою погіршати у випадку зі штамом "Дельта", але нинішні вакцини досі мають хороший профілактичний і захисний ефект проти варіанту "Дельта", - заявив епідеміолог Фен Цзицзянь з центру з контролю і профілактики захворювань КНР.

У Національній комісії охорони здоров'я КНР повідомили, що в Китаї на 30 липня були зроблені понад 1,6 млрд щеплень проти COVID-19.

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