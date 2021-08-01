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Новини Коронавірус і карантин
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Через новий спалах коронавірусу в Китаї перевіряють мільйони людей

Через новий спалах коронавірусу в Китаї перевіряють мільйони людей

Влада КНР у спробах впоратися із новим спалахом COVID-19, джерелом якого стали робітники аеропорту Нанкіна (провінція Цзянсу), перевіряють на можливу наявність коронавірусу мільйони жителів країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в неділю телеканал Channel NewsAsia..

За даними телеканалу, випадки COVID-19, пов'язані з аеропортом, зафіксовано вже в понад 10 провінціях і 20 містах країни. Загалом за неділю медичні служби відзвітували про виявлені 75 випадків COVID-19, зокрема 53 місцевого походження. Фахівці пов'язують зростання захворюваності на коронавірус із поширенням штаму "Дельта".

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Тим часом влада почала брати аналізи в Нанкіні, населення якого становить понад 9,3 млн осіб, і помістила в режим ізоляції сотні тисяч осіб. Також робляться спроби відстежити осіб, які виїжджали з Нанкіна, а також з Чжанцзяцзе – популярного серед туристів міста в провінції Хунань. Наразі влада запровадила режим ізоляції для всіх 1,5 млн жителів Чжанцзяцзе і закрила доступ до місцевих визначних пам'яток.

Channel NewsAsia зазначає, що нові випадки вірусу виявлено в провінціях Хайнань, Шаньдун, в Нінся-Хуейському автономному районі. Окремий спалах COVID-19 зафіксовано в місті Чженчжоу (провінція Хенань), який раніше постраждав від повеней. Після того, як у Чженчжоу зареєстрували 27 випадків коронавірусу місцевого походження, адміністрація розпорядилася протестувати на COVID-19 всіх жителів міста – понад 10 млн осіб.

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Тим часом надходили повідомлення, що деякі з вакцинованих жителів в осередках захворювання виявилися інфікованими COVID-19. Однак влада зазначила, що подібні випадки – в межах норми, і закликала продовжувати вакцинуватися і дотримуватися обмежувальних заходів.

"Захист, який дають вакцини проти COVID-19, міг деякою мірою погіршати у випадку зі штамом "Дельта", але нинішні вакцини досі мають хороший профілактичний і захисний ефект проти варіанту "Дельта", - заявив епідеміолог Фен Цзицзянь з центру з контролю і профілактики захворювань КНР.

У Національній комісії охорони здоров'я КНР повідомили, що в Китаї на 30 липня були зроблені понад 1,6 млрд щеплень проти COVID-19.

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Автор: 

карантин (18172) Китай (4501) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Идеологией, батенька, идеологией. Не все измеряется деньгами.
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01.08.2021 15:41
+2
Государственный строй Китайской Народной Республики основан на конституции КНР, согласно которой «Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом (через Коммунистическую партию Китая) и основанное на союзе рабочих и крестьян.
Так понятнее? Это то, что не измеряется деньгами. Ваши слова о сильнейшей экономике?
И как страна со своей древнейшей историей и самобытностью вляпалась в дерьмо совка?
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01.08.2021 16:11
+1
Бред
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01.08.2021 13:56
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Наши соотечественники уже рванули на Родину с вирусом, а то у нас тишь да блажь.
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01.08.2021 13:37 Відповісти
Ищите тех, кто был на заработках в рф. Не благодарите.
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01.08.2021 13:43 Відповісти
Новые Санжары нервно курят... Из-за новой вспышки коронавируса в Китае проверяют миллионы людей - Цензор.НЕТ 5943
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01.08.2021 13:45 Відповісти
Скоро на всех экранах страны "Настя и Миша - 2".
Из-за новой вспышки коронавируса в Китае проверяют миллионы людей - Цензор.НЕТ 1047
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01.08.2021 13:48 Відповісти
Две страны-близнецы с одинаковым режимом. Обе уже победившие корону, обе начинающие повторную победную битву. Обе, организовавшие эксперименты, приведшие к пандемии.
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01.08.2021 13:52 Відповісти
сравнил хер с пальцем....
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01.08.2021 15:18 Відповісти
Глубокомысленно...
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01.08.2021 15:32 Відповісти
Как можно такую цивилизацию как Китай приравнять рашке-парашке??????
Все таки это сравнение хера с пальцем
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01.08.2021 15:39 Відповісти
Идеологией, батенька, идеологией. Не все измеряется деньгами.
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01.08.2021 15:41 Відповісти
А при чем здесь деньги???
Страна история которой более 2000 лет, со своей культурой, своим действительно особым путем развития, своими понятиями государственного устройства....
И тут говно которое только воняет
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01.08.2021 16:04 Відповісти
Государственный строй Китайской Народной Республики основан на конституции КНР, согласно которой «Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом (через Коммунистическую партию Китая) и основанное на союзе рабочих и крестьян.
Так понятнее? Это то, что не измеряется деньгами. Ваши слова о сильнейшей экономике?
И как страна со своей древнейшей историей и самобытностью вляпалась в дерьмо совка?
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01.08.2021 16:11 Відповісти
В совок они тоже особо не вляпались...они вляпались в Маоизм....Там движущая сила революции крестьянство, а рабочий класс мелкобуржуазный элемент который уничтожали...
В совке наоборот...уничтожали крестьянство как мелкобуржуазный элемент...
Носителем национальной культуры является именно крестьянство, посему имеем то что имеем...
зато в совке не плавили сталь в сельских кузницах и не строили днепрогэс из глины
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01.08.2021 16:57 Відповісти
Ну так это все-таки сорта того же говна или нет? Понятно, конечно, что есть различия. Суть не меняется.
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01.08.2021 17:19 Відповісти
В силовом противостоянии маоизм проиграл просоветскому совку....
режим Камбоджи Вьетнам уничтожил за один день...
А сама китайская махина огребла люлей опять от того-же совкового Вьетнама
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01.08.2021 17:26 Відповісти
Классовой диктатурой бюрократического класса.
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01.08.2021 16:31 Відповісти
Бред
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01.08.2021 13:56 Відповісти
Знает кошка чье сало съела ! Уже и авторам за воротник накапало. А по-хорошему с создателей заразы надо бы спросить.
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01.08.2021 14:38 Відповісти
сенсация! сенсация! антипка, лерка, дубра, бегом сюда, тут опять вспышка и волны волны волны
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01.08.2021 15:02 Відповісти
- опять летучих мышей наелись?
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01.08.2021 16:52 Відповісти
...выявленных 75 случаях COVID-19"...

Насправді напевно 75 млн. випадків.
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02.08.2021 00:08 Відповісти
 
 