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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за новой вспышки коронавируса в Китае проверяют миллионы людей

Из-за новой вспышки коронавируса в Китае проверяют миллионы людей

Власти КНР в попытках справиться с новой вспышкой COVID-19, источником которой стали рабочие аэропорта Нанкина (провинция Цзянсу), проверяют на возможное наличие коронавируса миллионы жителей страны.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в воскресенье телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

По данным телеканала, случаи COVID-19, связанные с аэропортом, зафиксированы уже в более чем 10 провинциях и 20 городах страны. Всего за воскресенье медицинские службы отчитались о выявленных 75 случаях COVID-19, в том числе 53 местного происхождения. Специалисты связывают рост заболеваемости коронавирусом с распространением штамма "дельта".

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Тем временем, власти начали брать анализы в Нанкине, население которого составляет более 9,3 млн человек, и поместили в режим изоляции сотни тысяч человек. Также предпринимаются попытки отследить лиц, которые выезжали из Нанкина, а также из Чжанцзяцзе - популярного среди туристов города в провинции Хунань. В настоящий момент власти ввели режим изоляции для всех 1,5 млн жителей Чжанцзяцзе и закрыли доступ к местным достопримечательностям.

"Чэннел Ньюс Эйша" отмечает, что новые случаи вируса выявлены в провинциях Хайнань, Шаньдун, в Нинся-Хуэйском автономном районе. Отдельная вспышка COVID-19 зафиксирована в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань), который ранее пострадал от наводнений. После того, как в Чжэнчжоу зарегистрировали 27 случаев коронавируса местного происхождения, администрация распорядилась протестировать на COVID-19 всех жителей города - более 10 млн человек.

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Между тем, поступали сообщения, что некоторые из вакцинированных жителей в очагах заболевания оказались инфицированы COVID-19. Однако власти указали, что подобные случаи - в пределах нормы, и призвали продолжать вакцинироваться и соблюдать ограничительные меры.

"Защита, которую дают вакцины от COVID-19, могла в какой-то степени сократиться в случае с штаммом "дельта", но нынешние вакцины до сих пор имеют хороший профилактический и защитный эффект против варианта "дельта", - заявил эпидемиолог Фэн Цзыцзянь из Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР

В Национальной комиссии здравоохранения КНР в свою очередь сообщили, что в Китае на 30 июля были сделаны более 1,6 млрд прививок против COVID-19.

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карантин (16729) Китай (2909) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Идеологией, батенька, идеологией. Не все измеряется деньгами.
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01.08.2021 15:41
+2
Государственный строй Китайской Народной Республики основан на конституции КНР, согласно которой «Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом (через Коммунистическую партию Китая) и основанное на союзе рабочих и крестьян.
Так понятнее? Это то, что не измеряется деньгами. Ваши слова о сильнейшей экономике?
И как страна со своей древнейшей историей и самобытностью вляпалась в дерьмо совка?
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01.08.2021 16:11
+1
Бред
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01.08.2021 13:56
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Правила форума Совет форумчан
Наши соотечественники уже рванули на Родину с вирусом, а то у нас тишь да блажь.
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01.08.2021 13:37 Ответить
Ищите тех, кто был на заработках в рф. Не благодарите.
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01.08.2021 13:43 Ответить
Новые Санжары нервно курят... Из-за новой вспышки коронавируса в Китае проверяют миллионы людей - Цензор.НЕТ 5943
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01.08.2021 13:45 Ответить
Скоро на всех экранах страны "Настя и Миша - 2".
Из-за новой вспышки коронавируса в Китае проверяют миллионы людей - Цензор.НЕТ 1047
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01.08.2021 13:48 Ответить
Две страны-близнецы с одинаковым режимом. Обе уже победившие корону, обе начинающие повторную победную битву. Обе, организовавшие эксперименты, приведшие к пандемии.
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01.08.2021 13:52 Ответить
сравнил хер с пальцем....
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01.08.2021 15:18 Ответить
Глубокомысленно...
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01.08.2021 15:32 Ответить
Как можно такую цивилизацию как Китай приравнять рашке-парашке??????
Все таки это сравнение хера с пальцем
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01.08.2021 15:39 Ответить
Идеологией, батенька, идеологией. Не все измеряется деньгами.
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01.08.2021 15:41 Ответить
А при чем здесь деньги???
Страна история которой более 2000 лет, со своей культурой, своим действительно особым путем развития, своими понятиями государственного устройства....
И тут говно которое только воняет
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01.08.2021 16:04 Ответить
Государственный строй Китайской Народной Республики основан на конституции КНР, согласно которой «Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом (через Коммунистическую партию Китая) и основанное на союзе рабочих и крестьян.
Так понятнее? Это то, что не измеряется деньгами. Ваши слова о сильнейшей экономике?
И как страна со своей древнейшей историей и самобытностью вляпалась в дерьмо совка?
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01.08.2021 16:11 Ответить
В совок они тоже особо не вляпались...они вляпались в Маоизм....Там движущая сила революции крестьянство, а рабочий класс мелкобуржуазный элемент который уничтожали...
В совке наоборот...уничтожали крестьянство как мелкобуржуазный элемент...
Носителем национальной культуры является именно крестьянство, посему имеем то что имеем...
зато в совке не плавили сталь в сельских кузницах и не строили днепрогэс из глины
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01.08.2021 16:57 Ответить
Ну так это все-таки сорта того же говна или нет? Понятно, конечно, что есть различия. Суть не меняется.
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01.08.2021 17:19 Ответить
В силовом противостоянии маоизм проиграл просоветскому совку....
режим Камбоджи Вьетнам уничтожил за один день...
А сама китайская махина огребла люлей опять от того-же совкового Вьетнама
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01.08.2021 17:26 Ответить
Классовой диктатурой бюрократического класса.
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01.08.2021 16:31 Ответить
Бред
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01.08.2021 13:56 Ответить
Знает кошка чье сало съела ! Уже и авторам за воротник накапало. А по-хорошему с создателей заразы надо бы спросить.
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01.08.2021 14:38 Ответить
сенсация! сенсация! антипка, лерка, дубра, бегом сюда, тут опять вспышка и волны волны волны
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01.08.2021 15:02 Ответить
- опять летучих мышей наелись?
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01.08.2021 16:52 Ответить
...выявленных 75 случаях COVID-19"...

Насправді напевно 75 млн. випадків.
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02.08.2021 00:08 Ответить
 
 