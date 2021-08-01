Витренко заявил, что получает 50 тыс. грн в месяц

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявляет, что его месячная зарплата составляет 50 тысяч гривен.

В то же время в интервью Радіо Свобода руководитель "Нафтогаза" не ответил конкретно на вопрос, получал ли его предшественник Андрей Коболев более 21 миллиона гривен в год, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения… Он получил реальные деньги. Пришел в банк соответственно и получил все деньги. Хотя создал впечатление у журналистов, что он деньги не получал. Это отдельная такая ситуация", - рассказал Витренко.

Напомним, Юрий Витренко возглавил "Нафтогаз Украины" по решению Кабинета министров 28 апреля. При этом Кабмин обошел требования устава "Нафтогаза", по которому председатель правления компании можно назначать и увольнять только по инициативе наблюдательного совета, а он таких предложений не выдвигал.

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