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Новости
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Витренко заявил, что получает 50 тыс. грн в месяц

Витренко заявил, что получает 50 тыс. грн в месяц

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявляет, что его месячная зарплата составляет 50 тысяч гривен.

В то же время в интервью Радіо Свобода руководитель "Нафтогаза" не ответил конкретно на вопрос, получал ли его предшественник Андрей Коболев более 21 миллиона гривен в год, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения… Он получил реальные деньги. Пришел в банк соответственно и получил все деньги. Хотя создал впечатление у журналистов, что он деньги не получал. Это отдельная такая ситуация", - рассказал Витренко.

Напомним, Юрий Витренко возглавил "Нафтогаз Украины" по решению Кабинета министров 28 апреля. При этом Кабмин обошел требования устава "Нафтогаза", по которому председатель правления компании можно назначать и увольнять только по инициативе наблюдательного совета, а он таких предложений не выдвигал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средняя зарплата в Украине в июне составила 14,3 тыс. грн, - Госстат

Автор: 

Нафтогаз (3112) Витренко Юрий (377) заработная плата (2399)


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Топ комментарии
+7
Вітренко заявив, що отримує 50 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 6705
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01.08.2021 23:57
+6
Нужно им платить зарплату и премию по принципу чем ниже цена на газ тем выше им премия и зарплата. И вообще зачем нужна эта прокладка - Нафтогаз?
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01.08.2021 23:54
+4
Звіздіт !!!)))
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02.08.2021 00:06
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Нужно им платить зарплату и премию по принципу чем ниже цена на газ тем выше им премия и зарплата. И вообще зачем нужна эта прокладка - Нафтогаз?
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01.08.2021 23:54 Ответить
Как зачем, чтобы покупать украинский газ и впаривать его населению в несколько раз дороже, а потом выписывать себе за это милионные премии
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02.08.2021 00:12 Ответить
Неправильно!
Получает по договорняку принадлежащий народу газ, а потом втюхивает это газ народу по европейским ценам.
Т.е. прикрытие для отмывания наворованного.
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02.08.2021 09:57 Ответить
Наверное затем, чтобы тебе цену на газ, а заодно и границы твоей страны не определял Грязьпром. Не? Вы реально хотите, чтобы ему ***** платил? Так он заплатит! Только выть потом лично Вы будете.
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02.08.2021 01:08 Ответить
чтобы можно было наживаться избранным
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02.08.2021 05:58 Ответить
Дівоче прізвище Вітренко - Дубинська. Пазл починає складатись...

Вітренко заявив, що отримує 50 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 9004
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01.08.2021 23:57 Ответить
Вітренко заявив, що отримує 50 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 6705
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01.08.2021 23:57 Ответить
Вітренко каже, що в 1 півріччі у Нафтогазу замість 12 млрд прибутку буде 105 млрд збитків.
Мінус 117 млрд на рівному місці.
Спливла заборгованість Нафтогазу перед Укрнафтою Коломийського, якої раніше не було. В принципі непоганий шматочок.
А для ЗЕбілів буде закон про олігархів.
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02.08.2021 00:02 Ответить
Вот так, взяла и всплыла. Да кому вы верите, Бене с Витренко? А Беня часом не желает из этих денег задолженность Привата по кредитам погасить?
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02.08.2021 00:33 Ответить
Звіздіт !!!)))
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02.08.2021 00:06 Ответить
Смысл кристально ясен - Беня хочет присвоить запасы газа в ПХГ.
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02.08.2021 00:36 Ответить
Витренко и ко это ворье:продают наш газ да и не наш по цене как мы живем как бы не в Украине а в Германии.
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02.08.2021 00:38 Ответить
При "премиях" в несколько миллионов - уровень зарплат, как-то теряется...
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02.08.2021 00:40 Ответить
как такое возможно если патриоты получают 20ку и то не все?
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02.08.2021 00:54 Ответить
50к получает риелтор срендней руки (https://rabota.ua/company186672/vacancy8703845) как то слишком скромно для руководителя национальной газовой компании...
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02.08.2021 00:58 Ответить
Как то и у меня была отдельная ситуация. Когда отделился. А потом опять притулился. Сурово всё. Аж всплакнул.
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02.08.2021 01:03 Ответить
Если это правда, то Витренко очень быстро получит выгодные предложения от "той" стороны.
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02.08.2021 01:10 Ответить
почему люди работают поварами при малой зарплате?
почему на бензоколонках при малой?
почему санитарами в моргах при малой?
почему на кладбищах вообще без зарплаты и платят сами за возможность работать ?
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02.08.2021 01:58 Ответить
....фу, нищеброд!
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02.08.2021 04:04 Ответить
Бреше,*******.
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02.08.2021 05:48 Ответить
Манагер за 50 тыс. Этим он будет оправдывать убытки на 117 млрд.
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02.08.2021 05:58 Ответить
А мамка с пенсии не помогает? Попробуй проживи в Киеве на такую зарплату, на отопительный сезон и субсидию придеться оформлять.
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02.08.2021 07:10 Ответить
Ну прям какой-то бессеребреник! Без гроша борется с практически готовым "Северным Потоком-2", как "хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский"© боролся с ветряными мельницами. А может всё дело в том, что он хитроумный, если не сказать - чересчур хитроумный. Или чересчур хитроумный себе на уме?
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02.08.2021 07:28 Ответить
50 штук , это только чаевые.
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02.08.2021 07:51 Ответить
 
 