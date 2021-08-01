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Вітренко заявив, що отримує 50 тис. грн на місяць

Вітренко заявив, що отримує 50 тис. грн на місяць

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляє, що його місячна зарплата становить 50 тисяч гривень.

Водночас в інтерв'ю Радіо Свобода керівник "Нафтогазу" не відповів конкретно на питання, чи отримував його попередник Андрій Коболєв понад 21 мільйон гривень на рік, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не хочу зараз казати про якісь конкретні суми Коболєва. Чесно кажучи, навіть не пам’ятаю. Мене особисто зарплата не тривожить. Але загальна сума, яку він отримав після звільнення... Він отримав реальні гроші. Прийшов до банку відповідно і отримав всі гроші. Хоча створив враження у журналістів, що він гроші не отримував. Це окрема така ситуація", – розповів Вітренко.

Нагадаємо, Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз України" за рішенням Кабінету міністрів 28 квітня. При цьому Кабмін обійшов вимоги статуту "Нафтогазу", за яким голову правління компанії можна призначати і звільняти тільки з ініціативи наглядової ради, а він таких пропозицій не висував.

Також читайте: У "Нафтогазі" опрацьовують варіанти поставок газу в Україну з Близького Сходу, - Вітренко

Нафтогаз (4406) Вітренко Юрій (632) зарплата (2236)


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Топ коментарі
+7
Вітренко заявив, що отримує 50 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 6705
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01.08.2021 23:57
+6
Нужно им платить зарплату и премию по принципу чем ниже цена на газ тем выше им премия и зарплата. И вообще зачем нужна эта прокладка - Нафтогаз?
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01.08.2021 23:54
+4
Звіздіт !!!)))
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02.08.2021 00:06
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Нужно им платить зарплату и премию по принципу чем ниже цена на газ тем выше им премия и зарплата. И вообще зачем нужна эта прокладка - Нафтогаз?
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01.08.2021 23:54 Відповісти
Как зачем, чтобы покупать украинский газ и впаривать его населению в несколько раз дороже, а потом выписывать себе за это милионные премии
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02.08.2021 00:12 Відповісти
Неправильно!
Получает по договорняку принадлежащий народу газ, а потом втюхивает это газ народу по европейским ценам.
Т.е. прикрытие для отмывания наворованного.
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02.08.2021 09:57 Відповісти
Наверное затем, чтобы тебе цену на газ, а заодно и границы твоей страны не определял Грязьпром. Не? Вы реально хотите, чтобы ему ***** платил? Так он заплатит! Только выть потом лично Вы будете.
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02.08.2021 01:08 Відповісти
чтобы можно было наживаться избранным
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02.08.2021 05:58 Відповісти
Дівоче прізвище Вітренко - Дубинська. Пазл починає складатись...

Вітренко заявив, що отримує 50 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 9004
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01.08.2021 23:57 Відповісти
Вітренко заявив, що отримує 50 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 6705
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01.08.2021 23:57 Відповісти
Вітренко каже, що в 1 півріччі у Нафтогазу замість 12 млрд прибутку буде 105 млрд збитків.
Мінус 117 млрд на рівному місці.
Спливла заборгованість Нафтогазу перед Укрнафтою Коломийського, якої раніше не було. В принципі непоганий шматочок.
А для ЗЕбілів буде закон про олігархів.
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02.08.2021 00:02 Відповісти
Вот так, взяла и всплыла. Да кому вы верите, Бене с Витренко? А Беня часом не желает из этих денег задолженность Привата по кредитам погасить?
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02.08.2021 00:33 Відповісти
Звіздіт !!!)))
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02.08.2021 00:06 Відповісти
Смысл кристально ясен - Беня хочет присвоить запасы газа в ПХГ.
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02.08.2021 00:36 Відповісти
Витренко и ко это ворье:продают наш газ да и не наш по цене как мы живем как бы не в Украине а в Германии.
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02.08.2021 00:38 Відповісти
При "премиях" в несколько миллионов - уровень зарплат, как-то теряется...
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02.08.2021 00:40 Відповісти
как такое возможно если патриоты получают 20ку и то не все?
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02.08.2021 00:54 Відповісти
50к получает риелтор срендней руки (https://rabota.ua/company186672/vacancy8703845) как то слишком скромно для руководителя национальной газовой компании...
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02.08.2021 00:58 Відповісти
Как то и у меня была отдельная ситуация. Когда отделился. А потом опять притулился. Сурово всё. Аж всплакнул.
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02.08.2021 01:03 Відповісти
Если это правда, то Витренко очень быстро получит выгодные предложения от "той" стороны.
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02.08.2021 01:10 Відповісти
почему люди работают поварами при малой зарплате?
почему на бензоколонках при малой?
почему санитарами в моргах при малой?
почему на кладбищах вообще без зарплаты и платят сами за возможность работать ?
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02.08.2021 01:58 Відповісти
....фу, нищеброд!
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02.08.2021 04:04 Відповісти
Бреше,*******.
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02.08.2021 05:48 Відповісти
Манагер за 50 тыс. Этим он будет оправдывать убытки на 117 млрд.
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02.08.2021 05:58 Відповісти
А мамка с пенсии не помогает? Попробуй проживи в Киеве на такую зарплату, на отопительный сезон и субсидию придеться оформлять.
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02.08.2021 07:10 Відповісти
Ну прям какой-то бессеребреник! Без гроша борется с практически готовым "Северным Потоком-2", как "хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский"© боролся с ветряными мельницами. А может всё дело в том, что он хитроумный, если не сказать - чересчур хитроумный. Или чересчур хитроумный себе на уме?
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02.08.2021 07:28 Відповісти
50 штук , это только чаевые.
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02.08.2021 07:51 Відповісти
 
 