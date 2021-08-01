Вітренко заявив, що отримує 50 тис. грн на місяць
Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляє, що його місячна зарплата становить 50 тисяч гривень.
Водночас в інтерв'ю Радіо Свобода керівник "Нафтогазу" не відповів конкретно на питання, чи отримував його попередник Андрій Коболєв понад 21 мільйон гривень на рік, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не хочу зараз казати про якісь конкретні суми Коболєва. Чесно кажучи, навіть не пам’ятаю. Мене особисто зарплата не тривожить. Але загальна сума, яку він отримав після звільнення... Він отримав реальні гроші. Прийшов до банку відповідно і отримав всі гроші. Хоча створив враження у журналістів, що він гроші не отримував. Це окрема така ситуація", – розповів Вітренко.
Нагадаємо, Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз України" за рішенням Кабінету міністрів 28 квітня. При цьому Кабмін обійшов вимоги статуту "Нафтогазу", за яким голову правління компанії можна призначати і звільняти тільки з ініціативи наглядової ради, а він таких пропозицій не висував.
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Получает по договорняку принадлежащий народу газ, а потом втюхивает это газ народу по европейским ценам.
Т.е. прикрытие для отмывания наворованного.
Мінус 117 млрд на рівному місці.
Спливла заборгованість Нафтогазу перед Укрнафтою Коломийського, якої раніше не було. В принципі непоганий шматочок.
А для ЗЕбілів буде закон про олігархів.
почему на бензоколонках при малой?
почему санитарами в моргах при малой?
почему на кладбищах вообще без зарплаты и платят сами за возможность работать ?