Вітренко заявив, що отримує 50 тис. грн на місяць

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляє, що його місячна зарплата становить 50 тисяч гривень.

Водночас в інтерв'ю Радіо Свобода керівник "Нафтогазу" не відповів конкретно на питання, чи отримував його попередник Андрій Коболєв понад 21 мільйон гривень на рік, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не хочу зараз казати про якісь конкретні суми Коболєва. Чесно кажучи, навіть не пам’ятаю. Мене особисто зарплата не тривожить. Але загальна сума, яку він отримав після звільнення... Він отримав реальні гроші. Прийшов до банку відповідно і отримав всі гроші. Хоча створив враження у журналістів, що він гроші не отримував. Це окрема така ситуація", – розповів Вітренко.

Нагадаємо, Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз України" за рішенням Кабінету міністрів 28 квітня. При цьому Кабмін обійшов вимоги статуту "Нафтогазу", за яким голову правління компанії можна призначати і звільняти тільки з ініціативи наглядової ради, а він таких пропозицій не висував.

Також читайте: У "Нафтогазі" опрацьовують варіанти поставок газу в Україну з Близького Сходу, - Вітренко