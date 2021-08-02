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Новости Репрессии в Беларуси
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Чехия предложила белорусской спортсменке Тимановской убежище

Чехия предложила белорусской спортсменке Тимановской убежище

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская может получить убежище на территории Чехии.

Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, передает Цензор.НЕТ.

Он уверен, что ситуация вокруг белорусской спортсменки скандальна, а Чехия может помочь Тимановской убежать от режима Лукашенко.

"По согласованию с президентом и премьером мы предлагаем ей визу для въезда на чешскую территорию, чтобы она могла обратиться к нам за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово помочь", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские функционеры сняли с Олимпиады спортсменку Тимановскую, критиковавшую чиновников

Чехия предложила белорусской спортсменке Тимановской убежище 01

Напомним, несколько дней назад белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала чиновников за то, что без ее ведома ее решили поставить на эстафету 4 по 400 метров. Спортсменка опубликовала пост в Instagram, который впоследствии удалила.

Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал официальное заявление о прекращении участия в Играх в Токио-2020 Кристины Тимановской. Ей купили билет и попытались вывезти из Токио. В аэропорту ее задержали активисты и полиция. 

Посольство Польши в Токио согласилось дать правовую и консульскую помощь Тимановской.

Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) Олимпиада (1136) репрессии (2766) Чехия (1700)


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Топ комментарии
+21
Кристина, это тот шанс ,который может быть круче олимпийской медали)))
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02.08.2021 00:34
+20
Тільки ж не лети в ту Чехію через Білaрусь)
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02.08.2021 00:37
+12
На Олимпиаде в Токио запррещено даже произносить слово РАБссия,не то что исполнять гимн этого дерьма... Мильдониевы конюшни
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02.08.2021 00:52
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ну вот - все идет у нее по плану и налаживается потихоньку..
жилье в нормальной стране, денежное довольствие , пропитание уже есть - и не нужно рвать жилы на беговой дорожке...
можно расходится ...
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02.08.2021 00:32 Ответить
В спам вали, кацап винторогий
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02.08.2021 00:43 Ответить
Кристина, это тот шанс ,который может быть круче олимпийской медали)))
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02.08.2021 00:34 Ответить
она это знает
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02.08.2021 00:37 Ответить
Шанс для неї,але і для ЕС ще один привід,перед всім світом, тнути в унітаз тирана.
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02.08.2021 08:12 Ответить
Тільки ж не лети в ту Чехію через Білaрусь)
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02.08.2021 00:37 Ответить
спроси у нее чей Крым?
ответ наверное тебя удивит, НО по всем опросам белорусы подавляющим большинством поддержали оккупацию Крыма ..
https://naviny.online/rubrics/politic/2014/07/01/ic_articles_112_185937
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02.08.2021 00:42 Ответить
в петлю из за гражданина союзной путину страны?
еще предложи лезть в петлю из за навального-бутерброда...
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02.08.2021 00:47 Ответить
пиши есче - я за тобой записываю..
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02.08.2021 00:58 Ответить
Бульбафюрер пообещал своим спртсменам Мильдонию Путлера в тройном размере...вместе с флагом РАБссии Гимном РАБссии и название Бульбароссия...
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02.08.2021 00:49 Ответить
На Олимпиаде в Токио запррещено даже произносить слово РАБссия,не то что исполнять гимн этого дерьма... Мильдониевы конюшни
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02.08.2021 00:52 Ответить
Мильдониевы конюшни😅🤣клас!!!
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02.08.2021 09:14 Ответить
зачем чтото предлагать болотной рабыне?
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02.08.2021 00:53 Ответить
от Чехии виза, от Польши гражданство, от Литвы шпроты, от Эстонии хронометр.
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02.08.2021 00:57 Ответить
А из США тушонку Рузвельта для советского быдла говна не жалко...
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02.08.2021 01:00 Ответить
тушонку это правильно , а то картошкой одной кормят. Изверги.
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02.08.2021 01:11 Ответить
от лукашенки лет 10, как парагвайскому шпиону.
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02.08.2021 01:03 Ответить
а тебе от Украины бутылка присаживайся
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02.08.2021 13:09 Ответить
Чехия предложила белорусской спортсменке Тимановской убежище - Цензор.НЕТ 251 Белорусы с Волги...типа Бурлаки...
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02.08.2021 00:59 Ответить
беларусы как и маскавиты, одни цветочки ментам дарт, когда те их мудохают, другие автозак толкают, чтоб полицаи их побыстрей в кпз доставили, очень послушные люди.
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02.08.2021 01:01 Ответить
покорность это одно из лучших человеческих качеств (из Библии, не помню страницу)..
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02.08.2021 01:03 Ответить
а ты как живешь, око за око или подставь другую щеку?
все из библии.
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02.08.2021 01:08 Ответить
нет, мне ближе Конфуций
- ударили по щеке?
- ответь кулаком в челюсть и постарайся подцепить противника ногой в пах..
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02.08.2021 01:10 Ответить
во-первых, это Брюс Ли сказал.
во-вторых, раз тебе покорность подходит, то библию в руки и в семинарию.
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02.08.2021 01:19 Ответить
Чехия предложила белорусской спортсменке Тимановской убежище - Цензор.НЕТ 7840 Женщины Бурлаки на РАБссии тоже были..
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02.08.2021 01:03 Ответить
Чехия предложила белорусской спортсменке Тимановской убежище - Цензор.НЕТ 5183
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02.08.2021 01:04 Ответить
ГУЛАГ Сралина жив и в Минске и в Москве...И это факт!!!
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02.08.2021 01:07 Ответить
и в киеве тоже
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02.08.2021 01:15 Ответить
А кто начальник ГУЛАГа того?
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02.08.2021 01:22 Ответить
Как ни странно, но здесь коллективный начальник - и имя ему - 73% свидетелей 95кв.
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02.08.2021 04:01 Ответить
На ОЛЕНЬпияде на Мацковии в 1980 году злые языки кажуть шо спортсмены бывшей ГДР и бывшего ССсра выжрали 10 тонн Мильдонию шоб пабедить американских капиталистов...
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02.08.2021 01:21 Ответить
ну, советский мельдоний против американских стероидов это детский лепет. Во всем виноваты китайцы
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02.08.2021 01:24 Ответить
Стероиды это допинг? Ты боярой себе уже все мозги выжег
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02.08.2021 13:23 Ответить
тока амирикаские капиталисты не приехали.
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02.08.2021 01:25 Ответить
Американцы в том говне не участвовали от слова СОВСЕм...,а связи с вводом советского дкрьма в Афган в декабре 1979 года...
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02.08.2021 01:25 Ответить
так держать, так значит афганцы - дер.., да? Растешь, не останавливливайся.
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02.08.2021 01:30 Ответить
советское дерьмо круче Афгана...не останавливайся Сралин Бульбаросс
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02.08.2021 01:32 Ответить
ты хоть понимаешь что пишешь? Или у тебя минус 273.15
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02.08.2021 01:34 Ответить
Я внимательно слежу что пишут Хмыри РАБссии на этот счет...Дословно...войска ССсра дохлого находясь в Афганистане с 1979 по 1989 год одержали паБЕДУ,министер ШойХу каже..не я... пабедители блин...
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02.08.2021 05:01 Ответить
Мне тогда было 10 лет всего,ноя помню...,отец тогда сказал ,ССср сдохнет от этой авантюры.... и оказался прав...
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02.08.2021 01:27 Ответить
Блин, я тоже критикую Лукашенка. Как бесплатный довесок я ещё критикую Зелю. Дайте и мне политическое убежище.
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02.08.2021 01:37 Ответить
Так не піде. Сидіти в Сполучених Штатах і критикувати Ким Чен Ина може кожен, ви його з Пхеньяна покритикуйте, чи маючи північнокорейське громадянство.
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02.08.2021 02:34 Ответить
Та ладно. Много вы знаете критиковальщиков режима, которые критикуют, находясь на месте? Не много. Потому, что им моментально затыкают рот. А вот критиковать из Европы - самое оно. Тихановская не даст соврать.
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02.08.2021 10:40 Ответить
- поздно предлагать.
она уже бацькой привязана за ногу к батарее
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02.08.2021 01:47 Ответить
В Токіо? O_0
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02.08.2021 02:35 Ответить
так, в Токіо - у Бацька довгі руки
- єдине в чому я помилилась - батарей у них нема. Прив*язана до ліжка )
.
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02.08.2021 03:05 Ответить
Ліжок у японців також немає .
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02.08.2021 04:37 Ответить
уть !!!
-пострел...
и тут поумничать успел .
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02.08.2021 18:46 Ответить
Бедные ее родители. Упырь на них отыграется.
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02.08.2021 01:54 Ответить
Почему все пишут Тимановская, если ее фамилия Цимановская (Tsimanovskaya)?
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02.08.2021 06:11 Ответить
Учи белорусскую грамматику
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02.08.2021 08:09 Ответить
Продолжай сидеть на бутылке дальше
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02.08.2021 13:25 Ответить
Хорошая новость из Грузии...
на юниорском чемпионате Европі по боксу украинская команда завоевала 4 золота,7 серебрянніх и 8 бронзовіх медалей завоевали наши Козаки....достойніе продолжатели дела братьев Кличко...
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02.08.2021 06:53 Ответить
А кто приютит бедного угандийца, которого объявили в розыск как бандита и схватили? Теперь он ждет депортации. Он для европейских лицемерных писечек темным обличьем не вышел?

Чехия предложила белорусской спортсменке Тимановской убежище - Цензор.НЕТ 1822
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02.08.2021 07:04 Ответить
На РАБссии катастрофа с демографией каже Таьяна Голикова...потому и собирають дерьмо разное по Осетиям Абхезиям Крымам Дамбассам БульбаРашам Приднестровьям...
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02.08.2021 07:26 Ответить
Нормальный чел на РАБссию не поедет,Мавзолейный ГУЛАГ Сралина когда то называли Тюрьма народов... для Шариковых и Швондеров...,Михаил Афанасьеввич Булгаков еще в 1923 году понял в какое дерьмо всунули 1/6 часть Земно Суши... потому и сочинил Собачье Сердце...
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02.08.2021 07:30 Ответить
 
 