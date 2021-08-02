Чехия предложила белорусской спортсменке Тимановской убежище

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская может получить убежище на территории Чехии.

Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, передает Цензор.НЕТ.

Он уверен, что ситуация вокруг белорусской спортсменки скандальна, а Чехия может помочь Тимановской убежать от режима Лукашенко.

"По согласованию с президентом и премьером мы предлагаем ей визу для въезда на чешскую территорию, чтобы она могла обратиться к нам за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово помочь", - заявил он.

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Напомним, несколько дней назад белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала чиновников за то, что без ее ведома ее решили поставить на эстафету 4 по 400 метров. Спортсменка опубликовала пост в Instagram, который впоследствии удалила.

Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал официальное заявление о прекращении участия в Играх в Токио-2020 Кристины Тимановской. Ей купили билет и попытались вывезти из Токио. В аэропорту ее задержали активисты и полиция.

Посольство Польши в Токио согласилось дать правовую и консульскую помощь Тимановской.