Чехия предложила белорусской спортсменке Тимановской убежище
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская может получить убежище на территории Чехии.
Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, передает Цензор.НЕТ.
Он уверен, что ситуация вокруг белорусской спортсменки скандальна, а Чехия может помочь Тимановской убежать от режима Лукашенко.
"По согласованию с президентом и премьером мы предлагаем ей визу для въезда на чешскую территорию, чтобы она могла обратиться к нам за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово помочь", - заявил он.
Напомним, несколько дней назад белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала чиновников за то, что без ее ведома ее решили поставить на эстафету 4 по 400 метров. Спортсменка опубликовала пост в Instagram, который впоследствии удалила.
Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал официальное заявление о прекращении участия в Играх в Токио-2020 Кристины Тимановской. Ей купили билет и попытались вывезти из Токио. В аэропорту ее задержали активисты и полиция.
Посольство Польши в Токио согласилось дать правовую и консульскую помощь Тимановской.
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жилье в нормальной стране, денежное довольствие , пропитание уже есть - и не нужно рвать жилы на беговой дорожке...
можно расходится ...
ответ наверное тебя удивит, НО по всем опросам белорусы подавляющим большинством поддержали оккупацию Крыма ..
https://naviny.online/rubrics/politic/2014/07/01/ic_articles_112_185937
еще предложи лезть в петлю из за навального-бутерброда...
все из библии.
- ударили по щеке?
- ответь кулаком в челюсть и постарайся подцепить противника ногой в пах..
во-вторых, раз тебе покорность подходит, то библию в руки и в семинарию.
она уже бацькой привязана за ногу к батарее
- єдине в чому я помилилась - батарей у них нема. Прив*язана до ліжка )
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-пострел...
и тут поумничать успел .
на юниорском чемпионате Европі по боксу украинская команда завоевала 4 золота,7 серебрянніх и 8 бронзовіх медалей завоевали наши Козаки....достойніе продолжатели дела братьев Кличко...