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Новини Репресії в Білорусі
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Чехія запропонувала білоруській спортсменці Тимановській притулок

Чехія запропонувала білоруській спортсменці Тимановській притулок

Білоруська спортсменка Христина Тимановська може отримати притулок на території Чехії.

Про це заявив у Twitter міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек, передає Цензор.НЕТ.

Він упевнений, що ситуація навколо білоруської спортсменки скандальна, а Чехія може допомогти Тимановській втекти від режиму Лукашенка.

"За погодженням із президентом і прем'єром ми пропонуємо їй візу для в'їзду на чеську територію, щоб вона могла звернутися до нас по міжнародний захист. Наше посольство в Токіо також готове допомогти", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруські функціонери зняли з Олімпіади спортсменку Тимановську, що критикувала чиновників

Чехія запропонувала білоруській спортсменці Тимановській притулок 01

Нагадаємо, кілька днів тому білоруська легкоатлетка Христина Тимановська розкритикувала чиновників за те, що без її відома її вирішили поставити на естафету 4 по 400 метрів. Спортсменка опублікувала пост в Instagram, який згодом видалила.

Національний олімпійський комітет Білорусі опублікував офіційну заяву про припинення участі в Іграх у Токіо-2020 Христини Тимановської. Їй купили квиток і спробували вивезти з Токіо. В аеропорту її затримали активісти й поліція.

Посольство Польщі в Токіо погодилося надати правову та консульську допомогу Тимановській.

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) Олімпіада (687) репресії (1621) Чехія (1606)


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Топ коментарі
+21
Кристина, это тот шанс ,который может быть круче олимпийской медали)))
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02.08.2021 00:34
+20
Тільки ж не лети в ту Чехію через Білaрусь)
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02.08.2021 00:37
+12
На Олимпиаде в Токио запррещено даже произносить слово РАБссия,не то что исполнять гимн этого дерьма... Мильдониевы конюшни
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02.08.2021 00:52
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ну вот - все идет у нее по плану и налаживается потихоньку..
жилье в нормальной стране, денежное довольствие , пропитание уже есть - и не нужно рвать жилы на беговой дорожке...
можно расходится ...
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02.08.2021 00:32 Відповісти
В спам вали, кацап винторогий
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02.08.2021 00:43 Відповісти
Кристина, это тот шанс ,который может быть круче олимпийской медали)))
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02.08.2021 00:34 Відповісти
она это знает
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02.08.2021 00:37 Відповісти
Шанс для неї,але і для ЕС ще один привід,перед всім світом, тнути в унітаз тирана.
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02.08.2021 08:12 Відповісти
Тільки ж не лети в ту Чехію через Білaрусь)
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02.08.2021 00:37 Відповісти
спроси у нее чей Крым?
ответ наверное тебя удивит, НО по всем опросам белорусы подавляющим большинством поддержали оккупацию Крыма ..
https://naviny.online/rubrics/politic/2014/07/01/ic_articles_112_185937
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02.08.2021 00:42 Відповісти
в петлю из за гражданина союзной путину страны?
еще предложи лезть в петлю из за навального-бутерброда...
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02.08.2021 00:47 Відповісти
пиши есче - я за тобой записываю..
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02.08.2021 00:58 Відповісти
Бульбафюрер пообещал своим спртсменам Мильдонию Путлера в тройном размере...вместе с флагом РАБссии Гимном РАБссии и название Бульбароссия...
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02.08.2021 00:49 Відповісти
На Олимпиаде в Токио запррещено даже произносить слово РАБссия,не то что исполнять гимн этого дерьма... Мильдониевы конюшни
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02.08.2021 00:52 Відповісти
Мильдониевы конюшни😅🤣клас!!!
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02.08.2021 09:14 Відповісти
зачем чтото предлагать болотной рабыне?
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02.08.2021 00:53 Відповісти
от Чехии виза, от Польши гражданство, от Литвы шпроты, от Эстонии хронометр.
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02.08.2021 00:57 Відповісти
А из США тушонку Рузвельта для советского быдла говна не жалко...
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02.08.2021 01:00 Відповісти
тушонку это правильно , а то картошкой одной кормят. Изверги.
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02.08.2021 01:11 Відповісти
от лукашенки лет 10, как парагвайскому шпиону.
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02.08.2021 01:03 Відповісти
а тебе от Украины бутылка присаживайся
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02.08.2021 13:09 Відповісти
Чехия предложила белорусской спортсменке Тимановской убежище - Цензор.НЕТ 251 Белорусы с Волги...типа Бурлаки...
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02.08.2021 00:59 Відповісти
беларусы как и маскавиты, одни цветочки ментам дарт, когда те их мудохают, другие автозак толкают, чтоб полицаи их побыстрей в кпз доставили, очень послушные люди.
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02.08.2021 01:01 Відповісти
покорность это одно из лучших человеческих качеств (из Библии, не помню страницу)..
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02.08.2021 01:03 Відповісти
а ты как живешь, око за око или подставь другую щеку?
все из библии.
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02.08.2021 01:08 Відповісти
нет, мне ближе Конфуций
- ударили по щеке?
- ответь кулаком в челюсть и постарайся подцепить противника ногой в пах..
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02.08.2021 01:10 Відповісти
во-первых, это Брюс Ли сказал.
во-вторых, раз тебе покорность подходит, то библию в руки и в семинарию.
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02.08.2021 01:19 Відповісти
Чехия предложила белорусской спортсменке Тимановской убежище - Цензор.НЕТ 7840 Женщины Бурлаки на РАБссии тоже были..
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02.08.2021 01:03 Відповісти
Чехия предложила белорусской спортсменке Тимановской убежище - Цензор.НЕТ 5183
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02.08.2021 01:04 Відповісти
ГУЛАГ Сралина жив и в Минске и в Москве...И это факт!!!
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02.08.2021 01:07 Відповісти
и в киеве тоже
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02.08.2021 01:15 Відповісти
А кто начальник ГУЛАГа того?
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02.08.2021 01:22 Відповісти
Как ни странно, но здесь коллективный начальник - и имя ему - 73% свидетелей 95кв.
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02.08.2021 04:01 Відповісти
На ОЛЕНЬпияде на Мацковии в 1980 году злые языки кажуть шо спортсмены бывшей ГДР и бывшего ССсра выжрали 10 тонн Мильдонию шоб пабедить американских капиталистов...
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02.08.2021 01:21 Відповісти
ну, советский мельдоний против американских стероидов это детский лепет. Во всем виноваты китайцы
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02.08.2021 01:24 Відповісти
Стероиды это допинг? Ты боярой себе уже все мозги выжег
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02.08.2021 13:23 Відповісти
тока амирикаские капиталисты не приехали.
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02.08.2021 01:25 Відповісти
Американцы в том говне не участвовали от слова СОВСЕм...,а связи с вводом советского дкрьма в Афган в декабре 1979 года...
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02.08.2021 01:25 Відповісти
так держать, так значит афганцы - дер.., да? Растешь, не останавливливайся.
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02.08.2021 01:30 Відповісти
советское дерьмо круче Афгана...не останавливайся Сралин Бульбаросс
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02.08.2021 01:32 Відповісти
ты хоть понимаешь что пишешь? Или у тебя минус 273.15
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02.08.2021 01:34 Відповісти
Я внимательно слежу что пишут Хмыри РАБссии на этот счет...Дословно...войска ССсра дохлого находясь в Афганистане с 1979 по 1989 год одержали паБЕДУ,министер ШойХу каже..не я... пабедители блин...
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02.08.2021 05:01 Відповісти
Мне тогда было 10 лет всего,ноя помню...,отец тогда сказал ,ССср сдохнет от этой авантюры.... и оказался прав...
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02.08.2021 01:27 Відповісти
Блин, я тоже критикую Лукашенка. Как бесплатный довесок я ещё критикую Зелю. Дайте и мне политическое убежище.
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02.08.2021 01:37 Відповісти
Так не піде. Сидіти в Сполучених Штатах і критикувати Ким Чен Ина може кожен, ви його з Пхеньяна покритикуйте, чи маючи північнокорейське громадянство.
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02.08.2021 02:34 Відповісти
Та ладно. Много вы знаете критиковальщиков режима, которые критикуют, находясь на месте? Не много. Потому, что им моментально затыкают рот. А вот критиковать из Европы - самое оно. Тихановская не даст соврать.
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02.08.2021 10:40 Відповісти
- поздно предлагать.
она уже бацькой привязана за ногу к батарее
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02.08.2021 01:47 Відповісти
В Токіо? O_0
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02.08.2021 02:35 Відповісти
так, в Токіо - у Бацька довгі руки
- єдине в чому я помилилась - батарей у них нема. Прив*язана до ліжка )
.
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02.08.2021 03:05 Відповісти
Ліжок у японців також немає .
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02.08.2021 04:37 Відповісти
уть !!!
-пострел...
и тут поумничать успел .
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02.08.2021 18:46 Відповісти
Бедные ее родители. Упырь на них отыграется.
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02.08.2021 01:54 Відповісти
Почему все пишут Тимановская, если ее фамилия Цимановская (Tsimanovskaya)?
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02.08.2021 06:11 Відповісти
Учи белорусскую грамматику
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02.08.2021 08:09 Відповісти
Продолжай сидеть на бутылке дальше
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02.08.2021 13:25 Відповісти
Хорошая новость из Грузии...
на юниорском чемпионате Европі по боксу украинская команда завоевала 4 золота,7 серебрянніх и 8 бронзовіх медалей завоевали наши Козаки....достойніе продолжатели дела братьев Кличко...
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02.08.2021 06:53 Відповісти
А кто приютит бедного угандийца, которого объявили в розыск как бандита и схватили? Теперь он ждет депортации. Он для европейских лицемерных писечек темным обличьем не вышел?

Чехия предложила белорусской спортсменке Тимановской убежище - Цензор.НЕТ 1822
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02.08.2021 07:04 Відповісти
На РАБссии катастрофа с демографией каже Таьяна Голикова...потому и собирають дерьмо разное по Осетиям Абхезиям Крымам Дамбассам БульбаРашам Приднестровьям...
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02.08.2021 07:26 Відповісти
Нормальный чел на РАБссию не поедет,Мавзолейный ГУЛАГ Сралина когда то называли Тюрьма народов... для Шариковых и Швондеров...,Михаил Афанасьеввич Булгаков еще в 1923 году понял в какое дерьмо всунули 1/6 часть Земно Суши... потому и сочинил Собачье Сердце...
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02.08.2021 07:30 Відповісти
 
 