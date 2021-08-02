Чехія запропонувала білоруській спортсменці Тимановській притулок
Білоруська спортсменка Христина Тимановська може отримати притулок на території Чехії.
Про це заявив у Twitter міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек, передає Цензор.НЕТ.
Він упевнений, що ситуація навколо білоруської спортсменки скандальна, а Чехія може допомогти Тимановській втекти від режиму Лукашенка.
"За погодженням із президентом і прем'єром ми пропонуємо їй візу для в'їзду на чеську територію, щоб вона могла звернутися до нас по міжнародний захист. Наше посольство в Токіо також готове допомогти", - заявив він.
Нагадаємо, кілька днів тому білоруська легкоатлетка Христина Тимановська розкритикувала чиновників за те, що без її відома її вирішили поставити на естафету 4 по 400 метрів. Спортсменка опублікувала пост в Instagram, який згодом видалила.
Національний олімпійський комітет Білорусі опублікував офіційну заяву про припинення участі в Іграх у Токіо-2020 Христини Тимановської. Їй купили квиток і спробували вивезти з Токіо. В аеропорту її затримали активісти й поліція.
Посольство Польщі в Токіо погодилося надати правову та консульську допомогу Тимановській.
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жилье в нормальной стране, денежное довольствие , пропитание уже есть - и не нужно рвать жилы на беговой дорожке...
можно расходится ...
ответ наверное тебя удивит, НО по всем опросам белорусы подавляющим большинством поддержали оккупацию Крыма ..
https://naviny.online/rubrics/politic/2014/07/01/ic_articles_112_185937
еще предложи лезть в петлю из за навального-бутерброда...
все из библии.
- ударили по щеке?
- ответь кулаком в челюсть и постарайся подцепить противника ногой в пах..
во-вторых, раз тебе покорность подходит, то библию в руки и в семинарию.
она уже бацькой привязана за ногу к батарее
- єдине в чому я помилилась - батарей у них нема. Прив*язана до ліжка )
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-пострел...
и тут поумничать успел .
на юниорском чемпионате Европі по боксу украинская команда завоевала 4 золота,7 серебрянніх и 8 бронзовіх медалей завоевали наши Козаки....достойніе продолжатели дела братьев Кличко...