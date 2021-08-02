Чехія запропонувала білоруській спортсменці Тимановській притулок

Білоруська спортсменка Христина Тимановська може отримати притулок на території Чехії.

Про це заявив у Twitter міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек, передає Цензор.НЕТ.

Він упевнений, що ситуація навколо білоруської спортсменки скандальна, а Чехія може допомогти Тимановській втекти від режиму Лукашенка.

"За погодженням із президентом і прем'єром ми пропонуємо їй візу для в'їзду на чеську територію, щоб вона могла звернутися до нас по міжнародний захист. Наше посольство в Токіо також готове допомогти", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруські функціонери зняли з Олімпіади спортсменку Тимановську, що критикувала чиновників

Нагадаємо, кілька днів тому білоруська легкоатлетка Христина Тимановська розкритикувала чиновників за те, що без її відома її вирішили поставити на естафету 4 по 400 метрів. Спортсменка опублікувала пост в Instagram, який згодом видалила.

Національний олімпійський комітет Білорусі опублікував офіційну заяву про припинення участі в Іграх у Токіо-2020 Христини Тимановської. Їй купили квиток і спробували вивезти з Токіо. В аеропорту її затримали активісти й поліція.

Посольство Польщі в Токіо погодилося надати правову та консульську допомогу Тимановській.