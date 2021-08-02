Более 50% объектов в Украине готовы к отопительному сезону, - Шмыгаль
По состоянию на середину июля более половины объектов готовы к отопительному сезону.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе состоялось заседание Антикризисного энергетического штаба, ключевой темой которого была плановая подготовка и устойчивое прохождения осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в областных государственных администрациях заверили, что по состоянию на середину июля подготовлено от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения, 51% котельных, 54% тепловых сетей.
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на появление паровых гейзеров в Украине зимой?
в Киеве уж точно .
потом весной вторая холодрыга - люди болеют дважды в год из-за ваших "услуг".
А где тут возможность экономить ?
А сколько всё это стоит ? Нам по такой цене не надо !!!
ТВАРИ, ДАЙТЕ НАМ ОТКЛЮЧИТЬСЯ !!!
А сегодня , за 2 МЕСЯЦА до начала отопительного сезона, НА СКОЛЬКО % заполнены газовые хранилища????
Или Беня уже туда свой газ загнал и будет потом шантажировать Украину перед холодами ?
Жтим пацанам доверять опасно . Сховище принадлежит народу украины - пусть Витренко регулярно отчитывается
"Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения… Он получил реальные деньги. Пришел в банк соответственно и получил все деньги. Хотя создал впечатление у журналистов, что он деньги не получал. Это отдельная такая ситуация", - рассказал Витренко.(с)
Я уже про 105 лярдов прогнозируемого убытка умолчу...