Более 50% объектов в Украине готовы к отопительному сезону, - Шмыгаль

По состоянию на середину июля более половины объектов готовы к отопительному сезону.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе состоялось заседание Антикризисного энергетического штаба, ключевой темой которого была плановая подготовка и устойчивое прохождения осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в областных государственных администрациях заверили, что по состоянию на середину июля подготовлено от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения, 51% котельных, 54% тепловых сетей.

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