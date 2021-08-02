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Новини
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Понад 50% об'єктів в Україні готові до опалювального сезону, - Шмигаль

Понад 50% об'єктів в Україні готові до опалювального сезону, - Шмигаль

Станом на середину липня понад половина об'єктів готові до опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, ключовою темою якого була планова підготовка і стійке проходження осінньо-зимового періоду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в обласних державних адміністраціях запевнили, що станом на середину липня підготовлено від запланованого понад 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення, 51% котелень, 54% теплових мереж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галущенко про підготовку до опалювального сезону: За потреби Україна імпортуватиме вугілля

Автор: 

опалювальний сезон (1744) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+1
а субъектов? Может процентов 10 наберется. Хотя, долгу по коммун. платежам дан старт, расти и процветай.
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02.08.2021 02:14
+1
Коболев ,вроде ,регулярно отчитывался на сколько процентов заполнены газосховища ( Коболева не рекламирую)
А сегодня , за 2 МЕСЯЦА до начала отопительного сезона, НА СКОЛЬКО % заполнены газовые хранилища????

Или Беня уже туда свой газ загнал и будет потом шантажировать Украину перед холодами ?

Жтим пацанам доверять опасно . Сховище принадлежит народу украины - пусть Витренко регулярно отчитывается
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02.08.2021 05:13
+1
Глобальное поттепление идет семимильными шагами...,а таяние Ледников ударит по нефтегазовым монополистам не в бровь,а в глаз...будетте газ и нефть мазать на хлеб... Илан Маск с электромобилями станет Хозяимом всего Мира...
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02.08.2021 05:51
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а субъектов? Может процентов 10 наберется. Хотя, долгу по коммун. платежам дан старт, расти и процветай.
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02.08.2021 02:14 Відповісти
Если цена не подходит - люди не покупают. И не возникает никаких долгов.
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02.08.2021 03:21 Відповісти
оп. бот оп появился. в оп наеврно с долгами проблем не будет? велыке крадивныцтво дало заработать?
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02.08.2021 05:07 Відповісти
и где "Букмеккерская контора", что бы поставить на...
на появление паровых гейзеров в Украине зимой?
в Киеве уж точно .
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02.08.2021 03:12 Відповісти
Отвалите с вашим "сезоном" - вы всё равно включите с задержкой в месяц,
потом весной вторая холодрыга - люди болеют дважды в год из-за ваших "услуг".
А где тут возможность экономить ?
А сколько всё это стоит ? Нам по такой цене не надо !!!
ТВАРИ, ДАЙТЕ НАМ ОТКЛЮЧИТЬСЯ !!!
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02.08.2021 03:19 Відповісти
... что, только 50% новых скважин набурило УкрКарманГазВыдобування ? Плохо работаете! А, я себе Новую Котельную поставил... ГиммлерГаз называеться, ихь вертеть Gasversorgungsvorschlag für die nächste Heizperiode
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02.08.2021 04:13 Відповісти
Росстат РАБссии соообщает : на РАБссии Ингушетия,Дагеста и Чечня платят услуги ЖКХ Путлерскому отребью ниже 19 %,долги выросли до астрономической суммы 170 ярдов РЖУблей...Рекрдсменом РАБссии яволяется Ингушетия...1,5% оплаты... это наверно и Мировой рекорд...
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02.08.2021 04:33 Відповісти
Валежник на РАБссии собирать нельзя,штраф 50 000 ********* или тюремный срок до 7 лет,каже РАБссиянский блогер Дима Камикадзе... вот это я ппонимаюю,по челочески... по комуняцки и Путлерски...
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02.08.2021 04:38 Відповісти
Коболев ,вроде ,регулярно отчитывался на сколько процентов заполнены газосховища ( Коболева не рекламирую)
А сегодня , за 2 МЕСЯЦА до начала отопительного сезона, НА СКОЛЬКО % заполнены газовые хранилища????

Или Беня уже туда свой газ загнал и будет потом шантажировать Украину перед холодами ?

Жтим пацанам доверять опасно . Сховище принадлежит народу украины - пусть Витренко регулярно отчитывается
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02.08.2021 05:13 Відповісти
Кто-кто должен отчитываться??? Витренко? Вон, ниже почитайте, как чудно он умеет отчитываться! Это ведь шедевр:
"Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения… Он получил реальные деньги. Пришел в банк соответственно и получил все деньги. Хотя создал впечатление у журналистов, что он деньги не получал. Это отдельная такая ситуация", - рассказал Витренко.(с)
Я уже про 105 лярдов прогнозируемого убытка умолчу...
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02.08.2021 05:21 Відповісти
Холода давно закончились...и Украина больше не кормит РАБссию газом из Дашавы и из Шебелинки Харьковской области...,халява закончилась...,а как хвастались после войны с братом Молотова Гитлером,когда Украина построила газогон Дашава-Минск-чЛенинград...Крысы позорные..
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02.08.2021 05:38 Відповісти
Коболев красава обул РАБссию на 5 ярдов,по его примеру Польша обула быдло Мавзолейное кажись на 3 ярда.... Из 27 международных Судов по газу ГрязьПром проиграл 25...Адвокаты были вечно пьяные...потому Карма такая...быть в ЖО....,Это еще по ЮКОСУ отстегнете уже 70 ярдов долларов...а Пеня капает эжемесячно...Стадо баранов...
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02.08.2021 05:42 Відповісти
Скоро Миша Ходоркоавский догонит Билла Гейтса по миллиардам в долларах...во будет Смеху на весь Мир...
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02.08.2021 05:47 Відповісти
Глобальное поттепление идет семимильными шагами...,а таяние Ледников ударит по нефтегазовым монополистам не в бровь,а в глаз...будетте газ и нефть мазать на хлеб... Илан Маск с электромобилями станет Хозяимом всего Мира...
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02.08.2021 05:51 Відповісти
В совковые времена за подобную "готовность" расстреливали...
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02.08.2021 06:47 Відповісти
Расстреливать кого? Тех кто продал ТЭЦ или кто их купил?
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02.08.2021 07:52 Відповісти
В советское время не біло пластиковіх труб...,авария за аварией..трубі железніе сгнивали бістрее чем менялись Генсеки сраного совка...
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02.08.2021 06:56 Відповісти
Советский дебилизм в плане подачи тепла біл лучшим в мире...а реки потоки с теплотрасс били все рекорді Мира...
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02.08.2021 07:00 Відповісти
Да уж,я тогда работал газосварщиком...намыл бабла нехило на дураках...
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02.08.2021 07:03 Відповісти
Свежо предание, да верится с трудом. Реальная картина будет с наступлением холодов.
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02.08.2021 07:22 Відповісти
Свежо питание, де серится с трудом . Так будет точнее
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02.08.2021 07:48 Відповісти
В принципе без разницы.
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02.08.2021 09:39 Відповісти
Так це перемога чи дупа?
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02.08.2021 07:47 Відповісти
А уголь так и не завезли,газ еще в хранилища не закачан.Зато рапортуют уже.
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02.08.2021 08:29 Відповісти
Т.е. на сегодняшний день: "зимой замерзнут чуть меньше половину украинцев"?
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02.08.2021 09:51 Відповісти
 
 