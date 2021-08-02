Понад 50% об'єктів в Україні готові до опалювального сезону, - Шмигаль
Станом на середину липня понад половина об'єктів готові до опалювального сезону.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Цього тижня відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, ключовою темою якого була планова підготовка і стійке проходження осінньо-зимового періоду", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в обласних державних адміністраціях запевнили, що станом на середину липня підготовлено від запланованого понад 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення, 51% котелень, 54% теплових мереж.
Топ коментарі
+1 Altair Alt #489112
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на появление паровых гейзеров в Украине зимой?
в Киеве уж точно .
потом весной вторая холодрыга - люди болеют дважды в год из-за ваших "услуг".
А где тут возможность экономить ?
А сколько всё это стоит ? Нам по такой цене не надо !!!
ТВАРИ, ДАЙТЕ НАМ ОТКЛЮЧИТЬСЯ !!!
А сегодня , за 2 МЕСЯЦА до начала отопительного сезона, НА СКОЛЬКО % заполнены газовые хранилища????
Или Беня уже туда свой газ загнал и будет потом шантажировать Украину перед холодами ?
Жтим пацанам доверять опасно . Сховище принадлежит народу украины - пусть Витренко регулярно отчитывается
"Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения… Он получил реальные деньги. Пришел в банк соответственно и получил все деньги. Хотя создал впечатление у журналистов, что он деньги не получал. Это отдельная такая ситуация", - рассказал Витренко.(с)
Я уже про 105 лярдов прогнозируемого убытка умолчу...