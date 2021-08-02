Понад 50% об'єктів в Україні готові до опалювального сезону, - Шмигаль

Станом на середину липня понад половина об'єктів готові до опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, ключовою темою якого була планова підготовка і стійке проходження осінньо-зимового періоду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в обласних державних адміністраціях запевнили, що станом на середину липня підготовлено від запланованого понад 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення, 51% котелень, 54% теплових мереж.

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