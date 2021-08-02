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Работа пункта пропуска "Лужанка – Бурегшурань" временно прекращена на украино-венгерской границе, - Госпогранслужба

Работа пункта пропуска

Пропускные операции в международном пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" на украино-венгерской границе, временно не осуществляются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Прекращение пропускных операций связано с отсутствием электроснабжения, вызванное ураганом, который вчера пронесся на Закарпатье. Сейчас принимаются меры по восстановлению возможности осуществления пропускных операций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вследствие непогоды без электроэнергии остались 529 населенных пунктов в 7 областях Украины.

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Автор: 

Венгрия (1932) Госпогранслужба (6370) граница (5257) Закарпатская область (2581)


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