Работа пункта пропуска "Лужанка – Бурегшурань" временно прекращена на украино-венгерской границе, - Госпогранслужба

Пропускные операции в международном пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" на украино-венгерской границе, временно не осуществляются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Прекращение пропускных операций связано с отсутствием электроснабжения, вызванное ураганом, который вчера пронесся на Закарпатье. Сейчас принимаются меры по восстановлению возможности осуществления пропускных операций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вследствие непогоды без электроэнергии остались 529 населенных пунктов в 7 областях Украины.

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