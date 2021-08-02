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Новости Агрессия России против Украины
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СБУ разоблачила схему хищения средств, предназначенных для нужд участников АТО/ОСС

Служба безопасности Украины в Тернопольской области разоблачила схему присвоения бюджетных средств.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, чиновники строительной компании при выполнении работ по реконструкции лечебного корпуса и строительства приемного отделения для участников АТО/ОСС завысили стоимость работ на 15.5%.

По предварительным оценкам, общая сумма ущерба, причиненного государственному и местному бюджетам, составляет более 3,3 миллиона гривен.

По данным следствия, в 2017 году коммунальное предприятие объявило тендер на выполнение работ по реконструкции лечебного корпуса областного наркологического диспансера и достройки приемного отделения. За счет этого предполагалось улучшить качество оказания медицинской помощи демобилизованным и участникам АТО/ООС Договорная стоимость работ составила почти 21 миллион гривен.

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СБУ разоблачила схему хищения средств, предназначенных для нужд участников АТО/ОСС 01

В ходе выполнения заказа должностные лица компании, выигравшей тендер, подделывали акты выполненных работ. Дельцы вносили заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. Таким образом завысили стоимость ремонта на 15.5%. И это привело к "замораживанию" строительства в 2019 году.

Вследствие сделки шестая часть средств, выделенных для нужд участников АТО/ОСС, осела в карманах злоумышленников. Государственный и местный бюджеты получили убытки в 3,3 миллиона гривен.

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Злоупотребление руководства подрядной организации подтверждено судебно-технической, судебно-экономической, строительно-технической экспертизами.

СБУ разоблачила схему хищения средств, предназначенных для нужд участников АТО/ОСС 02

Владельцу строительной компании сообщено о подозрении по ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5. ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Национальной полиции по процессуальному руководству Тернопольской окружной прокуратуры.

воровство (662) СБУ (19851) хищение (674) Тернопольская область (725)


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обворовать воина - это называется мародерство и судить надо за мародерство по законам военного времени
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02.08.2021 11:48 Ответить
Може десь, тільки не в Тернополі. Тут це просто бізнес.
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02.08.2021 12:00 Ответить
так СБУ - это контрразведка или полная подмена полиции?
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02.08.2021 11:56 Ответить
Я, конечно, не идеален. Грешков хватает.
Но на воровстве с армии и солдат я б расстреливал без разговоров. Когда мы несем, что можем, волонтерам, когда дети относили свои копилки - эту мразь нужно кончать.
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02.08.2021 12:03 Ответить
СБУ разоблачила схему хищения средств, предназначенных для нужд участников АТО/ОСС

ххх
Не, "ОСС", "умники", а ООС
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02.08.2021 14:40 Ответить
очередные гнидо-мародёры...
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02.08.2021 15:31 Ответить
 
 