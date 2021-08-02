СБУ викрила схему розкрадання коштів, призначених для потреб учасників АТО/ОСС

Служба безпеки України в Тернопільській області викрила схему привласнення бюджетних коштів.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі СБ України, чиновники будівельної компанії при виконанні робіт із реконструкції лікувального корпусу і будівництва приймального відділення для учасників АТО/ОСС завищили вартість робіт на 15.5%.

За попередніми оцінками, загальна сума збитку, заподіяного державному і місцевому бюджетам, становить понад 3,3 мільйона гривень.

За даними слідства, в 2017 році комунальне підприємство оголосило тендер на виконання робіт із реконструкції лікувального корпусу обласного наркологічного диспансеру та добудови приймального відділення. За рахунок цього передбачалося поліпшити якість надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО/ООС. Договірна вартість робіт сягнула майже 21 мільйона гривень.

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У ході виконання замовлення посадові особи компанії, яка виграла тендер, підробляли акти виконаних робіт. Ділки вносили завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт. Таким чином завищили вартість ремонту на 15.5%. І це призвело до "замороження" будівництва в 2019 році.

Унаслідок угоди шоста частина коштів, виділених для потреб учасників АТО/ОСС, осіла в кишенях зловмисників. Державний і місцевий бюджети зазнали збитків у 3,3 мільйона гривень.

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Зловживання керівництва підрядної організації підтверджено судово-технічною, судово-економічною, будівельно-технічною експертизами.

Власнику будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5. ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Викриття протиправної діяльності проводилося спільно зі слідчими Національної поліції з процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури.