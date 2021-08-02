Правоохранители расследуют фальсификации в диссертациях нардепов "ОПЗЖ" Кивы и Черного

Фальсификации в диссертации Ильи Кивы расследует ГБР, а в работе Виктора Черного - Офис генпрокурора.

Об этом сообщает Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

За расследование фальсификаций в дипломах нардепов правоохранители взялись после выхода посвященных этим фальсификациям расследований.

По данным Bihus.info, информацию о фальсификациях в диссертации Кивы проверяет Государственное бюро расследований.

За проверку фальсификаций в диссертации Черного взялся Офис генпрокурора. Дело открыли по ст. 358 (ч.4) - использование заведомо поддельного документа. Наказание по этой статье - от штрафа в 850 грн до ограничения свободы на срок до 2 лет.

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Ранее журналисты Bihus.Info выяснили, что близкий соратник Виктора Медведчука, нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный, защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению с фальсификациями.

В частности, к своей работе на тему "Формирование и реализация механизмов предупреждения и противодействия коррупции в органах государственной власти (на примере стран ЕС и Украины)" Черный добавил справку о практическом внедрении от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению" с очевидно поддельной подписью Ольги Руденко.

Подобную справку добавил к своей диссертации однопартиец Черного - Илья Кива.

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Также Кива и Черный ссылаются в своих работах на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в МАУП в 2018 году.

Черный называет себя участником этой конференции и ссылается на то, что его материал якобы был опубликован в официальном сборнике на страницах 149-151, но официальный печатный сборник, который есть у журналистов, содержит только 144 страницы.

Кроме того, сообщается, что хоть диссертация Черного опубликована на сайте МАУП, а диссертация Кивы - на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, в метаданных обоих файлов указан один и тот же автор - "DOVGAL".