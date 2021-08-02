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Правоохранители расследуют фальсификации в диссертациях нардепов "ОПЗЖ" Кивы и Черного

Правоохранители расследуют фальсификации в диссертациях нардепов

Фальсификации в диссертации Ильи Кивы расследует ГБР, а в работе Виктора Черного - Офис генпрокурора.

Об этом сообщает Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

За расследование фальсификаций в дипломах нардепов правоохранители взялись после выхода посвященных этим фальсификациям расследований.

По данным Bihus.info, информацию о фальсификациях в диссертации Кивы проверяет Государственное бюро расследований.

За проверку фальсификаций в диссертации Черного взялся Офис генпрокурора. Дело открыли по ст. 358 (ч.4) - использование заведомо поддельного документа. Наказание по этой статье - от штрафа в 850 грн до ограничения свободы на срок до 2 лет.

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Ранее журналисты Bihus.Info выяснили, что близкий соратник Виктора Медведчука, нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный, защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению с фальсификациями.

В частности, к своей работе на тему "Формирование и реализация механизмов предупреждения и противодействия коррупции в органах государственной власти (на примере стран ЕС и Украины)" Черный добавил справку о практическом внедрении от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению" с очевидно поддельной подписью Ольги Руденко.

Подобную справку добавил к своей диссертации однопартиец Черного - Илья Кива.

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Также Кива и Черный ссылаются в своих работах на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в МАУП в 2018 году.

Черный называет себя участником этой конференции и ссылается на то, что его материал якобы был опубликован в официальном сборнике на страницах 149-151, но официальный печатный сборник, который есть у журналистов, содержит только 144 страницы.

Кроме того, сообщается, что хоть диссертация Черного опубликована на сайте МАУП, а диссертация Кивы - на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, в метаданных обоих файлов указан один и тот же автор - "DOVGAL".

Автор: 

наука (697) подлог (1364) расследование (3038) Кива Илья (398) ГБР (2971) Черный Виктор (6) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+9
...а у Шкарлєта нє расслєдуют - у нього криша крутіша
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02.08.2021 17:34
+2
А чтобы везде их представляли как депутат, кандидат наук... так шариковы более значимые становятся для окружающих и для себя особенно.
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02.08.2021 19:32
+1
Не чіпайте Ківу - в нього сьогодні іменини!
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02.08.2021 17:35
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...а у Шкарлєта нє расслєдуют - у нього криша крутіша
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02.08.2021 17:34 Ответить
Он 850 грн штрафа уже заплатил....
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02.08.2021 17:35 Ответить
Не чіпайте Ківу - в нього сьогодні іменини!
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02.08.2021 17:35 Ответить
Кива думает, что "именины" - это горы в Италии.
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02.08.2021 18:46 Ответить
у него каждый раз в душе именины)
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02.08.2021 23:09 Ответить
нарешті))) позбавте права тих членоголових взагалі наближатись до науки
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02.08.2021 17:39 Ответить
шо нарешті?))) в чому кловани насобачились так в створенні "патріотичних" інфоповодів про які назавтра всі забувають і які нічим не завершуються. Але "осад" для рейтингів лишається
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02.08.2021 17:48 Ответить
То, что начали с фальшивых диссертаций этих гавно-академиков, замечательно, но главное - это толпы боевичков, которых опекают эти персонажи. "Оплотов" и "востоков" мы уже наелись, давайте не наступать на детские грабли и дальше
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02.08.2021 17:39 Ответить
Шо там расследовать?
Читаем Я.Гашека "Похождения бравого солдата Швейка" - есть сценка, где один из персонажей рассказывает, как он придумывал новые названия животных, будучи редактором журнала о природе......
Читаем диссер Кивы - "Центрально-фламандская государственная
управленческая концепция .....сексуального мировоззрения политического бомонда
Европы в преломлении концепции нижнего белья опорно-двигательного аппарата
депутата Кивы.....
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02.08.2021 17:42 Ответить
Сначала депутатов надо освидетельствовать...
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02.08.2021 17:45 Ответить
Не трож ученых! Светочи науки внесли неоценимый вклад ...( попробуйте оценить ,ежели заинтересованные лица уже проели!??) и теперь требуют его признания. Мировая наука напряглась в ожидании...( то бишь и за рубежами обещали...) Всё будит пучком ! Удивляли не раз и тут не посрамим.
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02.08.2021 17:51 Ответить
Зачем им эти диссертации? Ну объясните мне кто-нибудь, пожалуйста.
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02.08.2021 18:38 Ответить
А чтобы везде их представляли как депутат, кандидат наук... так шариковы более значимые становятся для окружающих и для себя особенно.
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02.08.2021 19:32 Ответить
а у шмарклета расследовать "работу"?
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02.08.2021 21:38 Ответить
так а мы все знали прохвесора- чирвонец мог намалювать
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03.08.2021 03:58 Ответить
 
 