Правоохранители расследуют фальсификации в диссертациях нардепов "ОПЗЖ" Кивы и Черного
Фальсификации в диссертации Ильи Кивы расследует ГБР, а в работе Виктора Черного - Офис генпрокурора.
Об этом сообщает Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.
За расследование фальсификаций в дипломах нардепов правоохранители взялись после выхода посвященных этим фальсификациям расследований.
По данным Bihus.info, информацию о фальсификациях в диссертации Кивы проверяет Государственное бюро расследований.
За проверку фальсификаций в диссертации Черного взялся Офис генпрокурора. Дело открыли по ст. 358 (ч.4) - использование заведомо поддельного документа. Наказание по этой статье - от штрафа в 850 грн до ограничения свободы на срок до 2 лет.
Ранее журналисты Bihus.Info выяснили, что близкий соратник Виктора Медведчука, нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный, защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению с фальсификациями.
В частности, к своей работе на тему "Формирование и реализация механизмов предупреждения и противодействия коррупции в органах государственной власти (на примере стран ЕС и Украины)" Черный добавил справку о практическом внедрении от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению" с очевидно поддельной подписью Ольги Руденко.
Подобную справку добавил к своей диссертации однопартиец Черного - Илья Кива.
Также Кива и Черный ссылаются в своих работах на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в МАУП в 2018 году.
Черный называет себя участником этой конференции и ссылается на то, что его материал якобы был опубликован в официальном сборнике на страницах 149-151, но официальный печатный сборник, который есть у журналистов, содержит только 144 страницы.
Кроме того, сообщается, что хоть диссертация Черного опубликована на сайте МАУП, а диссертация Кивы - на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, в метаданных обоих файлов указан один и тот же автор - "DOVGAL".
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