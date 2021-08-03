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Монастырский должен взять расследование смерти Шишова под личный контроль, - заявление межфракционного объединения "За демократическую Беларусь"

Монастырский должен взять расследование смерти Шишова под личный контроль, - заявление межфракционного объединения

Депутатское межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" выступило с заявлением о том, что министр внутренних дел Денис Монастырский должен взять расследование смерти председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова под личный контроль. К нему могут быть причастны белорусские спецслужбы.

Как передает Цензор.НЕТ, текст обращения опубликовал в телеграме нардеп Алексей Гончаренко.

В тексте заявления отмечается: "Сегодня Утром 3 августа стало известно о том, что пропавшего накануне голову Белорусского дома в Украине, гражданина Беларуси, Виталия Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Как сообщает полиция Киева, по данному факту пока начали уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство). Проверяются все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под самоубийство".

В заявлении говорится: "Межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" призывает министра внутренних дел Дениса Монастырского взять расследование смерти Виталия Шишова под личный контроль, поскольку есть обоснованные подозрения считать причастными к этому режим диктатора Лукашенко. Виталий Шишов мог быть убитым белорусскими спецслужбами или наемниками за оппозиционную деятельность.

27 июля представитель инициативы бывших белорусских силовиков BYPOL Игорь Макар сообщал, что Комитет государственной безопасности Беларуси приступил к масштабной операции по задержанию самых влиятельных сторонников оппозиции за рубежом, в том числе экспертов и лидеров протестного движения. По его словам, операция под названием "Трест" проходит сразу в нескольких странах, где проживают оппозиционеры".

"Просим проверить данную информацию и причастность белорусских спецслужб к смерти председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова", - резюмируется в сообщении.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Беларусь (7887) убийство (6476) Гончаренко (535) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+8
так виходить, що в Україні працюють всі розвідки, але не наша.
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03.08.2021 10:53
+6
За вбивство Шишова треба посадити Арестовича, щоб він щодня писав з СІЗО пости, що Зеленський все правильно розслідує, а ми тупі і нічого не розуміємо.
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03.08.2021 10:51
+5
До речі,вітаю всіх нас і особисто 73% ЗЕбанаітв з тим що *ескадрони смерті* стали дійсністю
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03.08.2021 10:50
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взять то можно,только толку от этого не будет.
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03.08.2021 10:49 Ответить
ты не прав - только мочить,желательно в сортирах...
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03.08.2021 10:51 Ответить
За вбивство Шишова треба посадити Арестовича, щоб він щодня писав з СІЗО пости, що Зеленський все правильно розслідує, а ми тупі і нічого не розуміємо.
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03.08.2021 10:51 Ответить
Скоріш за все буде зворотній ефект.
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03.08.2021 10:52 Ответить
Скорее всго под его контролем это и провенули
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03.08.2021 10:56 Ответить
Главное чтобы Зеленский не взял на свой контроль - это верный пипец
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03.08.2021 11:26 Ответить
До речі,вітаю всіх нас і особисто 73% ЗЕбанаітв з тим що *ескадрони смерті* стали дійсністю
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03.08.2021 10:50 Ответить
скоріш за все, це справа кдб бульбенфюрера, але й від цього не легше..
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03.08.2021 10:52 Ответить
так виходить, що в Україні працюють всі розвідки, але не наша.
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03.08.2021 10:53 Ответить
так воно і є.
Бо наше відомство працює на потоках "контрабасу", кришує збір урожаю з спірних ділянок, отримує винагороду з діяльності деяких великих і не дуже підприємств..
Тобто - заробляє гроші замість того, щоб боронити державу від ворогів..
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03.08.2021 10:56 Ответить
Вона працює, та її зливають.
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03.08.2021 11:16 Ответить
Чому, наша також працює, але не на нас.
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03.08.2021 11:55 Ответить
ВОНИ СЮДИ ЗАЇХАЛИ ПІДБАРИЖНИК, ПРИ СИВОЧОЛОМУ, ПІДІРВАЛИ ШЕРЕМЕТА І СПОКІЙНО ЖДАЛИ ІНШИХ НАКАЗІВ СЬОГОДЕННЯ, А АВАКІВЦІ ЇХ ПРИКРИВАЛИ СПРАВОЮ РИФМАССТЕРА, КУЗЬМЕНКО ДУГАРЬ, ОСЬ ТАКА КАЗКА МАЛЯТА.
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03.08.2021 11:30 Ответить
Это должен делать не монастырский, а зе ленеский
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03.08.2021 10:51 Ответить
такі вам буде відповідь: Моня Стирський вам особисто нічого не винен..
І ващщє, не заважайте мальчику реформувати реформоване МВС
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03.08.2021 10:51 Ответить
Может надо было это делать до убийства.
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03.08.2021 10:52 Ответить
Ну шо,активісти нетрадиційної політичної орієнатації вже замовили банери,футболочки? У некрофагів сьогодні свято. Чергова кандидатура для їх плясок на кістках
Вже лунає звідусіль; ЗЄбанат, хто замовив Шишова?!
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03.08.2021 10:52 Ответить
Монастырский должен взять расследование смерти Шишова под личный контроль, - заявление межфракционного объединения "За демократическую Беларусь" - Цензор.НЕТ 9159
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03.08.2021 10:54 Ответить
Главное не ищите новых специалистов по походке. Второй раз не пройдет.
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03.08.2021 10:59 Ответить
Это Антоненко снял браслет , повесил , а потом вернулся домой и браслет одел! Неужели не понятно? А может Павловский убежал из СИЗО , повесил , а потом вернулся! Но самая правдоподобная версия !!!.... шепотом( Петр Алексеевич лично -шшшшш) - это мечта Зелинского! А че , по походке подходит - ходить то умеет!
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03.08.2021 11:03 Ответить
а я думаю, что мы не должны влазить во внутренние дела беларуси. и уж точно не предоставлять вид на жительство их диссидентам. пусть уматывают в европу
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03.08.2021 11:04 Ответить
ЗЄчмо вже не хоче брати такі справи під особистий контроль?
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03.08.2021 11:09 Ответить
Уже дело Шеремета брали под контроль... За несколько лет - результат ноль
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03.08.2021 11:11 Ответить
Депутатське міжфракційне об'єднання "За демократичну Білорусь" Джерело: https://censor.net/ua/n3280540
якийсь треш, в українському парламенті міжфракційне об'єднання за розвиток іншої держави - їбануті.
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03.08.2021 11:19 Ответить
Ждем видосик от членограя шо это Антоненко и Дугарь.
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03.08.2021 12:11 Ответить
нет ошибаетесь-Дугарь и Антоненко
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03.08.2021 14:54 Ответить
Ну вот 100% медсестра, хирург и музыкант постарались, больше некому, квалификация у остальных ниже плинтуса, особенно СБУ с Чавесом.
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03.08.2021 12:20 Ответить
очередное "дело чести", которое будет просрано
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03.08.2021 12:40 Ответить
https://prm.ua/tse-ne-samohubstvo-bellingcat-provedut-rozsliduvannia-smerti-vitaliia-shyshova/ Це не самогубство: Bellingcat проведуть розслідування смерті Віталія Шишова
Журналісти інтернет-видання Bellingcat негайно спрямують усі ресурси на розслідування обставин смерті глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який зник напередодні у Києві та був знайдений повішеним в одному зі столичних парків неподалік від місця його проживання.
Про це в коментарі "Ехо Москви" https://echo.msk.ru/news/2881356-echo.html розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.
Він повідомив, що у Bellingcat припускають, що смерть Шишова може бути пов'язана зі спецоперацією спецслужб Росії. Та додав, що не має сумнівів у тому, що загибель Шишова не є самогубством.
"По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не було б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, яку ми (змогли отримати - прим.ред), що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - заявив Грозєв.
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03.08.2021 13:47 Ответить
манастырский друг поцЗедента
-поэтому никому ничего не должен
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03.08.2021 14:53 Ответить
 
 