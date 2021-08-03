Монастырский должен взять расследование смерти Шишова под личный контроль, - заявление межфракционного объединения "За демократическую Беларусь"

Депутатское межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" выступило с заявлением о том, что министр внутренних дел Денис Монастырский должен взять расследование смерти председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова под личный контроль. К нему могут быть причастны белорусские спецслужбы.

Как передает Цензор.НЕТ, текст обращения опубликовал в телеграме нардеп Алексей Гончаренко.

В тексте заявления отмечается: "Сегодня Утром 3 августа стало известно о том, что пропавшего накануне голову Белорусского дома в Украине, гражданина Беларуси, Виталия Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Как сообщает полиция Киева, по данному факту пока начали уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство). Проверяются все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под самоубийство".

В заявлении говорится: "Межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" призывает министра внутренних дел Дениса Монастырского взять расследование смерти Виталия Шишова под личный контроль, поскольку есть обоснованные подозрения считать причастными к этому режим диктатора Лукашенко. Виталий Шишов мог быть убитым белорусскими спецслужбами или наемниками за оппозиционную деятельность.

27 июля представитель инициативы бывших белорусских силовиков BYPOL Игорь Макар сообщал, что Комитет государственной безопасности Беларуси приступил к масштабной операции по задержанию самых влиятельных сторонников оппозиции за рубежом, в том числе экспертов и лидеров протестного движения. По его словам, операция под названием "Трест" проходит сразу в нескольких странах, где проживают оппозиционеры".

"Просим проверить данную информацию и причастность белорусских спецслужб к смерти председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова", - резюмируется в сообщении.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.