Монастырский должен взять расследование смерти Шишова под личный контроль, - заявление межфракционного объединения "За демократическую Беларусь"
Депутатское межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" выступило с заявлением о том, что министр внутренних дел Денис Монастырский должен взять расследование смерти председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова под личный контроль. К нему могут быть причастны белорусские спецслужбы.
Как передает Цензор.НЕТ, текст обращения опубликовал в телеграме нардеп Алексей Гончаренко.
В тексте заявления отмечается: "Сегодня Утром 3 августа стало известно о том, что пропавшего накануне голову Белорусского дома в Украине, гражданина Беларуси, Виталия Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Как сообщает полиция Киева, по данному факту пока начали уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство). Проверяются все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под самоубийство".
В заявлении говорится: "Межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" призывает министра внутренних дел Дениса Монастырского взять расследование смерти Виталия Шишова под личный контроль, поскольку есть обоснованные подозрения считать причастными к этому режим диктатора Лукашенко. Виталий Шишов мог быть убитым белорусскими спецслужбами или наемниками за оппозиционную деятельность.
27 июля представитель инициативы бывших белорусских силовиков BYPOL Игорь Макар сообщал, что Комитет государственной безопасности Беларуси приступил к масштабной операции по задержанию самых влиятельных сторонников оппозиции за рубежом, в том числе экспертов и лидеров протестного движения. По его словам, операция под названием "Трест" проходит сразу в нескольких странах, где проживают оппозиционеры".
"Просим проверить данную информацию и причастность белорусских спецслужб к смерти председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова", - резюмируется в сообщении.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
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Бо наше відомство працює на потоках "контрабасу", кришує збір урожаю з спірних ділянок, отримує винагороду з діяльності деяких великих і не дуже підприємств..
Тобто - заробляє гроші замість того, щоб боронити державу від ворогів..
І ващщє, не заважайте мальчику реформувати реформоване МВС
Вже лунає звідусіль; ЗЄбанат, хто замовив Шишова?!
якийсь треш, в українському парламенті міжфракційне об'єднання за розвиток іншої держави - їбануті.
Журналісти інтернет-видання Bellingcat негайно спрямують усі ресурси на розслідування обставин смерті глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який зник напередодні у Києві та був знайдений повішеним в одному зі столичних парків неподалік від місця його проживання.
Про це в коментарі "Ехо Москви" https://echo.msk.ru/news/2881356-echo.html розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.
Він повідомив, що у Bellingcat припускають, що смерть Шишова може бути пов'язана зі спецоперацією спецслужб Росії. Та додав, що не має сумнівів у тому, що загибель Шишова не є самогубством.
"По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не було б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, яку ми (змогли отримати - прим.ред), що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - заявив Грозєв.
-поэтому никому ничего не должен