Монастирський має взяти розслідування смерті Шишова під особистий контроль, - заява міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь"
Депутатське міжфракційне об'єднання "За демократичну Білорусь" виступило із заявою про те, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський має взяти розслідування смерті голови Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова під особистий контроль. До нього можуть бути причетні білоруські спецслужби.
Як передає Цензор.НЕТ, текст звернення опублікував у телеграмі нардеп Олексій Гончаренко.
У тексті заяви наголошується: "Сьогодні зранку 3 серпня стало відомо про те, що зниклого напередодні голову Білоруського дому в Україні, громадянина Білорусі, Віталія Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Як повідомляє поліція Києва, за даним фактом наразі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство). Перевіряються всі версії, в тому числі версію вбивства, замаскованого під суїцид".
У заяві йдеться: "Міжфракційне об’єднання "За демократичну Білорусь" закликає міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського взяти розслідування смерті Віталія Шишова під особистий контроль, оскільки є обґрунтовані підозри вважати причетними до цього режим диктатора Лукашенка. Віталій Шишов міг бути вбитим білоруськими спецслужбами або найманцями за опозиційну діяльність.
27 липня представник ініціативи колишніх білоруських силовиків BYPOL Ігор Макар повідомляв, що Комітет державної безпеки Білорусі приступив до масштабної операції із затримання найвпливовіших прихильників опозиції за кордоном, в тому числі експертів та лідерів протестного руху. За його словами, операція під назвою "Трест" проходить відразу в декількох країнах, де проживають опозиціонери".
"Просимо перевірити цю інформацію та причетність білоруських спецслужб до смерті голови Білоруського дому в Україні Віталія Шишова", - резюмується в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо наше відомство працює на потоках "контрабасу", кришує збір урожаю з спірних ділянок, отримує винагороду з діяльності деяких великих і не дуже підприємств..
Тобто - заробляє гроші замість того, щоб боронити державу від ворогів..
І ващщє, не заважайте мальчику реформувати реформоване МВС
Вже лунає звідусіль; ЗЄбанат, хто замовив Шишова?!
якийсь треш, в українському парламенті міжфракційне об'єднання за розвиток іншої держави - їбануті.
Журналісти інтернет-видання Bellingcat негайно спрямують усі ресурси на розслідування обставин смерті глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який зник напередодні у Києві та був знайдений повішеним в одному зі столичних парків неподалік від місця його проживання.
Про це в коментарі "Ехо Москви" https://echo.msk.ru/news/2881356-echo.html розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.
Він повідомив, що у Bellingcat припускають, що смерть Шишова може бути пов'язана зі спецоперацією спецслужб Росії. Та додав, що не має сумнівів у тому, що загибель Шишова не є самогубством.
"По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не було б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, яку ми (змогли отримати - прим.ред), що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - заявив Грозєв.
-поэтому никому ничего не должен