УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7081 відвідувач онлайн
Новини
1 750 31

Монастирський має взяти розслідування смерті Шишова під особистий контроль, - заява міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь"

Монастирський має взяти розслідування смерті Шишова під особистий контроль, - заява міжфракційного об'єднання

Депутатське міжфракційне об'єднання "За демократичну Білорусь" виступило із заявою про те, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський має взяти розслідування смерті голови Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова під особистий контроль. До нього можуть бути причетні білоруські спецслужби.

Як передає Цензор.НЕТ, текст звернення опублікував у телеграмі нардеп Олексій Гончаренко.

У тексті заяви наголошується: "Сьогодні зранку 3 серпня стало відомо про те, що зниклого напередодні голову Білоруського дому в Україні, громадянина Білорусі, Віталія Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Як повідомляє поліція Києва, за даним фактом наразі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство). Перевіряються всі версії, в тому числі версію вбивства, замаскованого під суїцид".

У заяві йдеться: "Міжфракційне об’єднання "За демократичну Білорусь" закликає міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського взяти розслідування смерті Віталія Шишова під особистий контроль, оскільки є обґрунтовані підозри вважати причетними до цього режим диктатора Лукашенка. Віталій Шишов міг бути вбитим білоруськими спецслужбами або найманцями за опозиційну діяльність.

27 липня представник ініціативи колишніх білоруських силовиків BYPOL Ігор Макар повідомляв, що Комітет державної безпеки Білорусі приступив до масштабної операції із затримання найвпливовіших прихильників опозиції за кордоном, в тому числі експертів та лідерів протестного руху. За його словами, операція під назвою "Трест" проходить відразу в декількох країнах, де проживають опозиціонери".

"Просимо перевірити цю інформацію та причетність білоруських спецслужб до смерті голови Білоруського дому в Україні Віталія Шишова", - резюмується в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Автор: 

Білорусь (7923) вбивство (3080) Гончаренко Олексій (488) Шишов Віталій (40)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
так виходить, що в Україні працюють всі розвідки, але не наша.
показати весь коментар
03.08.2021 10:53
+6
За вбивство Шишова треба посадити Арестовича, щоб він щодня писав з СІЗО пости, що Зеленський все правильно розслідує, а ми тупі і нічого не розуміємо.
показати весь коментар
03.08.2021 10:51
+5
До речі,вітаю всіх нас і особисто 73% ЗЕбанаітв з тим що *ескадрони смерті* стали дійсністю
показати весь коментар
03.08.2021 10:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
взять то можно,только толку от этого не будет.
показати весь коментар
03.08.2021 10:49 Відповісти
ты не прав - только мочить,желательно в сортирах...
показати весь коментар
03.08.2021 10:51 Відповісти
За вбивство Шишова треба посадити Арестовича, щоб він щодня писав з СІЗО пости, що Зеленський все правильно розслідує, а ми тупі і нічого не розуміємо.
показати весь коментар
03.08.2021 10:51 Відповісти
Скоріш за все буде зворотній ефект.
показати весь коментар
03.08.2021 10:52 Відповісти
Скорее всго под его контролем это и провенули
показати весь коментар
03.08.2021 10:56 Відповісти
Главное чтобы Зеленский не взял на свой контроль - это верный пипец
показати весь коментар
03.08.2021 11:26 Відповісти
До речі,вітаю всіх нас і особисто 73% ЗЕбанаітв з тим що *ескадрони смерті* стали дійсністю
показати весь коментар
03.08.2021 10:50 Відповісти
скоріш за все, це справа кдб бульбенфюрера, але й від цього не легше..
показати весь коментар
03.08.2021 10:52 Відповісти
так виходить, що в Україні працюють всі розвідки, але не наша.
показати весь коментар
03.08.2021 10:53 Відповісти
так воно і є.
Бо наше відомство працює на потоках "контрабасу", кришує збір урожаю з спірних ділянок, отримує винагороду з діяльності деяких великих і не дуже підприємств..
Тобто - заробляє гроші замість того, щоб боронити державу від ворогів..
показати весь коментар
03.08.2021 10:56 Відповісти
Вона працює, та її зливають.
показати весь коментар
03.08.2021 11:16 Відповісти
Чому, наша також працює, але не на нас.
показати весь коментар
03.08.2021 11:55 Відповісти
ВОНИ СЮДИ ЗАЇХАЛИ ПІДБАРИЖНИК, ПРИ СИВОЧОЛОМУ, ПІДІРВАЛИ ШЕРЕМЕТА І СПОКІЙНО ЖДАЛИ ІНШИХ НАКАЗІВ СЬОГОДЕННЯ, А АВАКІВЦІ ЇХ ПРИКРИВАЛИ СПРАВОЮ РИФМАССТЕРА, КУЗЬМЕНКО ДУГАРЬ, ОСЬ ТАКА КАЗКА МАЛЯТА.
показати весь коментар
03.08.2021 11:30 Відповісти
Это должен делать не монастырский, а зе ленеский
показати весь коментар
03.08.2021 10:51 Відповісти
такі вам буде відповідь: Моня Стирський вам особисто нічого не винен..
І ващщє, не заважайте мальчику реформувати реформоване МВС
показати весь коментар
03.08.2021 10:51 Відповісти
Может надо было это делать до убийства.
показати весь коментар
03.08.2021 10:52 Відповісти
Ну шо,активісти нетрадиційної політичної орієнатації вже замовили банери,футболочки? У некрофагів сьогодні свято. Чергова кандидатура для їх плясок на кістках
Вже лунає звідусіль; ЗЄбанат, хто замовив Шишова?!
показати весь коментар
03.08.2021 10:52 Відповісти
Монастырский должен взять расследование смерти Шишова под личный контроль, - заявление межфракционного объединения "За демократическую Беларусь" - Цензор.НЕТ 9159
показати весь коментар
03.08.2021 10:54 Відповісти
Главное не ищите новых специалистов по походке. Второй раз не пройдет.
показати весь коментар
03.08.2021 10:59 Відповісти
Это Антоненко снял браслет , повесил , а потом вернулся домой и браслет одел! Неужели не понятно? А может Павловский убежал из СИЗО , повесил , а потом вернулся! Но самая правдоподобная версия !!!.... шепотом( Петр Алексеевич лично -шшшшш) - это мечта Зелинского! А че , по походке подходит - ходить то умеет!
показати весь коментар
03.08.2021 11:03 Відповісти
а я думаю, что мы не должны влазить во внутренние дела беларуси. и уж точно не предоставлять вид на жительство их диссидентам. пусть уматывают в европу
показати весь коментар
03.08.2021 11:04 Відповісти
ЗЄчмо вже не хоче брати такі справи під особистий контроль?
показати весь коментар
03.08.2021 11:09 Відповісти
Уже дело Шеремета брали под контроль... За несколько лет - результат ноль
показати весь коментар
03.08.2021 11:11 Відповісти
Депутатське міжфракційне об'єднання "За демократичну Білорусь" Джерело: https://censor.net/ua/n3280540
якийсь треш, в українському парламенті міжфракційне об'єднання за розвиток іншої держави - їбануті.
показати весь коментар
03.08.2021 11:19 Відповісти
Ждем видосик от членограя шо это Антоненко и Дугарь.
показати весь коментар
03.08.2021 12:11 Відповісти
нет ошибаетесь-Дугарь и Антоненко
показати весь коментар
03.08.2021 14:54 Відповісти
Ну вот 100% медсестра, хирург и музыкант постарались, больше некому, квалификация у остальных ниже плинтуса, особенно СБУ с Чавесом.
показати весь коментар
03.08.2021 12:20 Відповісти
очередное "дело чести", которое будет просрано
показати весь коментар
03.08.2021 12:40 Відповісти
https://prm.ua/tse-ne-samohubstvo-bellingcat-provedut-rozsliduvannia-smerti-vitaliia-shyshova/ Це не самогубство: Bellingcat проведуть розслідування смерті Віталія Шишова
Журналісти інтернет-видання Bellingcat негайно спрямують усі ресурси на розслідування обставин смерті глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який зник напередодні у Києві та був знайдений повішеним в одному зі столичних парків неподалік від місця його проживання.
Про це в коментарі "Ехо Москви" https://echo.msk.ru/news/2881356-echo.html розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.
Він повідомив, що у Bellingcat припускають, що смерть Шишова може бути пов'язана зі спецоперацією спецслужб Росії. Та додав, що не має сумнівів у тому, що загибель Шишова не є самогубством.
"По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не було б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, яку ми (змогли отримати - прим.ред), що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - заявив Грозєв.
показати весь коментар
03.08.2021 13:47 Відповісти
манастырский друг поцЗедента
-поэтому никому ничего не должен
показати весь коментар
03.08.2021 14:53 Відповісти
 
 