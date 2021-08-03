Монастирський має взяти розслідування смерті Шишова під особистий контроль, - заява міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь"

Депутатське міжфракційне об'єднання "За демократичну Білорусь" виступило із заявою про те, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський має взяти розслідування смерті голови Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова під особистий контроль. До нього можуть бути причетні білоруські спецслужби.

Як передає Цензор.НЕТ, текст звернення опублікував у телеграмі нардеп Олексій Гончаренко.

У тексті заяви наголошується: "Сьогодні зранку 3 серпня стало відомо про те, що зниклого напередодні голову Білоруського дому в Україні, громадянина Білорусі, Віталія Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Як повідомляє поліція Києва, за даним фактом наразі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство). Перевіряються всі версії, в тому числі версію вбивства, замаскованого під суїцид".



У заяві йдеться: "Міжфракційне об’єднання "За демократичну Білорусь" закликає міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського взяти розслідування смерті Віталія Шишова під особистий контроль, оскільки є обґрунтовані підозри вважати причетними до цього режим диктатора Лукашенка. Віталій Шишов міг бути вбитим білоруськими спецслужбами або найманцями за опозиційну діяльність.



27 липня представник ініціативи колишніх білоруських силовиків BYPOL Ігор Макар повідомляв, що Комітет державної безпеки Білорусі приступив до масштабної операції із затримання найвпливовіших прихильників опозиції за кордоном, в тому числі експертів та лідерів протестного руху. За його словами, операція під назвою "Трест" проходить відразу в декількох країнах, де проживають опозиціонери".



"Просимо перевірити цю інформацію та причетність білоруських спецслужб до смерті голови Білоруського дому в Україні Віталія Шишова", - резюмується в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.