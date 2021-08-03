Джонсон встретился с Тихановской: Великобритания продолжит предпринимать меры для поддержки народа Беларуси

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 августа встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Премьер-министр заявил, что Великобритания солидарна с народом Беларуси и будет продолжать принимать меры для его поддержки", – говорится на сайте британского правительства. Отмечается, что Великобритания утроила финансовую поддержку белорусского гражданского общества в этом году.



Джонсон также осудил режим Лукашенко за преследование активистов, в том числе Сергея Тихановского.

Пресс-служба Тихановской сообщила, что встреча с Джонсоном проходила в главном офисе премьер-министра и продолжалась около 25 минут. Политики обсудили программу помощи гражданскому обществу (политзаключенным и их семьям, студентам, медикам, рабочим и другим репрессированным белорусам), санкции против режима Лукашенко, поддержку диаспоры в Великобритании, возможность поднять белорусский вопрос в международных организациях.

Также читайте: Тихановская рассказала о встрече с Байденом