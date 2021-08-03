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Джонсон встретился с Тихановской: Великобритания продолжит предпринимать меры для поддержки народа Беларуси

Джонсон встретился с Тихановской: Великобритания продолжит предпринимать меры для поддержки народа Беларуси

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 августа встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Премьер-министр заявил, что Великобритания солидарна с народом Беларуси и будет продолжать принимать меры для его поддержки", – говорится на сайте британского правительства. Отмечается, что Великобритания утроила финансовую поддержку белорусского гражданского общества в этом году.

Джонсон также осудил режим Лукашенко за преследование активистов, в том числе Сергея Тихановского.

Пресс-служба Тихановской сообщила, что встреча с Джонсоном проходила в главном офисе премьер-министра и продолжалась около 25 минут. Политики обсудили программу помощи гражданскому обществу (политзаключенным и их семьям, студентам, медикам, рабочим и другим репрессированным белорусам), санкции против режима Лукашенко, поддержку диаспоры в Великобритании, возможность поднять белорусский вопрос в международных организациях.

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Автор: 

Беларусь (7888) Великобритания (4931) Джонсон_Борис (504) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+3
озабоченность бывает разной :
немецкой, американской, британской
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03.08.2021 23:16
+3
_С упырями типа гитлера, пол пота, лукашеску и путлера один толковый снайпер неизмеримо полезней тысяч озабоченных пустозвонов.
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03.08.2021 23:16
+2
Не верь никаким Джонсонам,они Вас в самую трудную минуту сольют в унитаз как Меркель Украину.Верьте в свой народ,выползти из дерьма сможете только сами а другие только еще копытом по глубже затолкают.
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03.08.2021 23:16
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Не верь никаким Джонсонам,они Вас в самую трудную минуту сольют в унитаз как Меркель Украину.Верьте в свой народ,выползти из дерьма сможете только сами а другие только еще копытом по глубже затолкают.
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03.08.2021 23:16 Ответить
Это касается и янки.
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03.08.2021 23:57 Ответить
озабоченность бывает разной :
немецкой, американской, британской
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03.08.2021 23:16 Ответить
_С упырями типа гитлера, пол пота, лукашеску и путлера один толковый снайпер неизмеримо полезней тысяч озабоченных пустозвонов.
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03.08.2021 23:16 Ответить
Белорусам ничья помощь не нужна. Их устраивает совковая жизнь альфонсов, кормящихся объедками с кремлёвского стола. За это они благодарно любят и восхваляют кремлёвскую крысу.... И просят поменять им гауляйтера Лукашенку на кого-нибудь другого,но обязательно друга кремля и вассала кремлёвского террориста.....Белорусы там, где и заслуживают быть - в глубокой рабской жоПе....Пусть там и остаются....
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03.08.2021 23:41 Ответить
за всех беларусов не отвечай . нужна помощь а не озабоченности .
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03.08.2021 23:51 Ответить
Вы правы на все 100%.Практически ***** на законных основаниях,на основе референдума,может сделать бульбашию своей територией в любой момент и никто не вправе будет ему возразить..Да вот нужна ли бульбашия ***** в составе кацапии как и Украина?Да тысяча лет не нужна а нужна как буферная зона между НАТО и кацапией которую не жалко пустить под нож и не более.
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04.08.2021 00:04 Ответить
Спасибо за поддержку, Володя!
Когда сознательные белорусы ехали в 14-м в братскую Украину для помощи в отражении ордынской навалы, и подумать не мог, что спустя 7 лет буду читать подобные комменты.
Хотя для тех, кто руководствуется сугубо рациональностью это было предсказуемо...
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04.08.2021 01:28 Ответить
.....а нужна как буферная зона между НАТО и кацапией которую не жалко пустить под нож и не более.

Абсолютно верно. Но и странам НАТО Украина, Беларусь нужны ровно для этого же. Или искренне любят и сопереживают?
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04.08.2021 08:22 Ответить
Но Вы забыли что и вооружают.Сравните ВСУ 2013 и 2021гг.А Украину от агресии в первую очередь должны защищать сами украинцы и у нас уже есть желание и есть чем.
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04.08.2021 09:27 Ответить
Белорусы должны, для начала, сами определиться, чего они хотят. Хоттят ли они жить на содержании кремлёвского выродка - маньяка - террориста? Или учиться жить, как нормальное европейское общество?
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04.08.2021 00:05 Ответить
Белорусы очень разные. Также как и украинцы. Поэтому не надо всех под одну гребёнку.
Есть адекватные пассионарии, ватные и хатаскрайники (абсолютное большинство). Как и в Украине.
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04.08.2021 01:31 Ответить
Обидно за "найвэлычнишого", вроде и президент, а Байден и Джонсон не спешат с ним встречаться, отдавая предпочтение Тихановской.
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04.08.2021 06:38 Ответить
Великобритания продолжит предпринимать МЕРЫ для поддержки народа Беларуси

но делать ничего не будет. .Рано или поздно Ишак или падишах сдохнет
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04.08.2021 07:38 Ответить
Жаба и гадюка.
Жаба БРОСИЛА свой народ на растерзание. Ну какая она опозиционерка? Хитрая лживая тварь. Те люди которые ей поверили сидят по тюрьмам, где их пытают и убивают, она же жирует на гарнтовые деньги.
Про великих лживых геев-серов и говорить особо не нужно. британия была подписантом будапештского меморандума. Нет, там гарантий нет, НО до ЭТОГО на многих встречах они говорили и обещали что не дадут никому в обиду Украину - просто ЯО ликвидируйте. Заодно распиляли и бомбардировщики. помощи от берхливых гомиков в паричках и лосинках нет никакой. Это не сэры-джентельмены, а простые гомики-лгуны.
Белорускому народу не надо надеяться на жабу с гадюкой
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04.08.2021 09:32 Ответить
 
 