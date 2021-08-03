Джонсон встретился с Тихановской: Великобритания продолжит предпринимать меры для поддержки народа Беларуси
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 августа встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Премьер-министр заявил, что Великобритания солидарна с народом Беларуси и будет продолжать принимать меры для его поддержки", – говорится на сайте британского правительства. Отмечается, что Великобритания утроила финансовую поддержку белорусского гражданского общества в этом году.
Джонсон также осудил режим Лукашенко за преследование активистов, в том числе Сергея Тихановского.
Пресс-служба Тихановской сообщила, что встреча с Джонсоном проходила в главном офисе премьер-министра и продолжалась около 25 минут. Политики обсудили программу помощи гражданскому обществу (политзаключенным и их семьям, студентам, медикам, рабочим и другим репрессированным белорусам), санкции против режима Лукашенко, поддержку диаспоры в Великобритании, возможность поднять белорусский вопрос в международных организациях.
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немецкой, американской, британской
Когда сознательные белорусы ехали в 14-м в братскую Украину для помощи в отражении ордынской навалы, и подумать не мог, что спустя 7 лет буду читать подобные комменты.
Хотя для тех, кто руководствуется сугубо рациональностью это было предсказуемо...
Абсолютно верно. Но и странам НАТО Украина, Беларусь нужны ровно для этого же. Или искренне любят и сопереживают?
Есть адекватные пассионарии, ватные и хатаскрайники (абсолютное большинство). Как и в Украине.
но делать ничего не будет. .Рано или поздно Ишак или падишах сдохнет
Жаба БРОСИЛА свой народ на растерзание. Ну какая она опозиционерка? Хитрая лживая тварь. Те люди которые ей поверили сидят по тюрьмам, где их пытают и убивают, она же жирует на гарнтовые деньги.
Про великих лживых геев-серов и говорить особо не нужно. британия была подписантом будапештского меморандума. Нет, там гарантий нет, НО до ЭТОГО на многих встречах они говорили и обещали что не дадут никому в обиду Украину - просто ЯО ликвидируйте. Заодно распиляли и бомбардировщики. помощи от берхливых гомиков в паричках и лосинках нет никакой. Это не сэры-джентельмены, а простые гомики-лгуны.
Белорускому народу не надо надеяться на жабу с гадюкой