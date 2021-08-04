Угрожающий взорвать гранату в Кабмине мужчина задержан, - КГГА. ВИДЕО
Террорист с гранатой в здании Кабмина задержан.
Об этом заявил пресс-секретарь КГГА, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранители задержали экс-воина "Айдара" Владимира Прохнича, который угрожал взорвать здание Кабмина. Взрыва не было.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать гранату в Кабмине: в Киеве введена спецоперация. ФОТО
Мужчина извинился перед правоохранителями за свое поведение.
Как сообщил глава Нацполиции, переговоры с "террористом" велись около 10 минут и Прохнича удалось убедить сдаться.
Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина иугрожает взорвать в помещении гранату.
Топ комментарии
+34 Sloy Gnom
показать весь комментарий04.08.2021 11:35
+17 Solomon #418722
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+14 валерий коренев #331462
показать весь комментарий04.08.2021 11:34
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(проф. Лебединский)
смєтун, корочє
Он один из нас... Просто у него у ПЕРВОГО сдали нервы...
Как бы...
https://ibigdan.livejournal.com/27057624.html Ні, не жарт
Історія: наркоман, побачивши ТОРівців, вирішив проковтнути пакет з наркотиками. Невдало - вдавився і від того помер.
Тепер шість поліцейських за це хочуть посадити на 8 років.
Підійшов до людини з наркотою - перевищив службові повноваження... 🙁 Ну, якщо у неї є впливові родичі, звісно.
https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/photos/a.1606117876323407/2961469350788246/ Ігор Помаранський
Коли ми (ДемСокира) пишемо про нагальну необхідність суддівської реформи, ми маємо на увазі і такі випадки. Нас складно звинуватити в симпатіях до Аваківської поліції, але це пи.....ць, а не правосуддя.
"Суд постановил, что полицейские неправомерно применили силу к погибшему, надели на него наручники-стяжки и таким образом лишили его возможности самому помочь себе и способствовали его удушению.Источник: https://censor.net/ru/n3280623"
Можливо - ПТСР, але він воював за Україну, та втратив там частину здоров'я.
Тому вивчайте. будь ласка, питання, а потім вже пішіть..
І це тільки "квіточки"
Хотелось бы увидеть видео задержания.
Там что вертушки нет, вахтера нет...Охраны нет...ни кто никого ни ничего не проверяет...бабы бегают туда сюда...