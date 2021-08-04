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Угрожающий взорвать гранату в Кабмине мужчина задержан, - КГГА. ВИДЕО

Террорист с гранатой в здании Кабмина задержан.

Об этом заявил пресс-секретарь КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители задержали экс-воина "Айдара" Владимира Прохнича, который угрожал взорвать здание Кабмина. Взрыва не было.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать гранату в Кабмине: в Киеве введена спецоперация. ФОТО

Мужчина извинился перед правоохранителями за свое поведение.

Как сообщил глава Нацполиции, переговоры с "террористом" велись около 10 минут и Прохнича удалось убедить сдаться.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина иугрожает взорвать в помещении гранату. 

Автор: 

граната (997) задержание (6673) захват (787) Кабмин (14025) КГГА (2978)


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Топ комментарии
+34
Не стал бы я его называть ТЕРРОРИСТОМ !!!
Он один из нас... Просто у него у ПЕРВОГО сдали нервы...
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04.08.2021 11:35
+17
Жаль мужика.
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04.08.2021 11:31
+14
Отпустите его, суки!!!!!
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04.08.2021 11:34
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...Гранату отняли, послали домой...

(проф. Лебединский)
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04.08.2021 11:30 Ответить
Я убью тебя, лодочник....
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04.08.2021 11:41 Ответить
https://youtu.be/s1mbq2BZbcg
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04.08.2021 11:48 Ответить
о, на нього можна повішати вбивство Шишова, бо какая разніца...
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04.08.2021 11:31 Ответить
Жаль мужика.
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04.08.2021 11:31 Ответить
він їх вибрав(слуг) і має право запитати: чому вони не оправдали його надії?...
смєтун, корочє
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04.08.2021 11:38 Ответить
Ну він хоч намагався помститися за невиправданні сподівання.
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04.08.2021 11:42 Ответить
Ну нееееет.Я то думал будет долго и интересно...
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04.08.2021 11:32 Ответить
На месте сценаристов я бы его послал Чауса вызволять, было бы намного интересней....
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04.08.2021 11:34 Ответить
Это не Америка и не Голливуд. Двухчасового фильма не получится в наших реалиях.
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04.08.2021 11:43 Ответить
Блин, зачем так быстро!
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04.08.2021 11:32 Ответить
блін, чому не в шортах?...арахамія ж добився
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04.08.2021 11:40 Ответить
Тю....... и все?
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04.08.2021 11:33 Ответить
довели керівники
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04.08.2021 11:33 Ответить
уверен, с ним поговорит лично Зеленский и во всём разберёться
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04.08.2021 11:33 Ответить
цей?
Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, затримано, - КМДА - Цензор.НЕТ 1297
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04.08.2021 11:36 Ответить
Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, затримано, - КМДА - Цензор.НЕТ 1009
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04.08.2021 11:33 Ответить
Отпустите его, суки!!!!!
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04.08.2021 11:34 Ответить
Можешь его усыновить...
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04.08.2021 11:34 Ответить
Не стал бы я его называть ТЕРРОРИСТОМ !!!
Он один из нас... Просто у него у ПЕРВОГО сдали нервы...
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04.08.2021 11:35 Ответить
Чцть выше очередь на усыновление...
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04.08.2021 11:37 Ответить
Не гововори "гоп"...Ты еще не знаешь, как к ТЕБЕ жизнь повернётся... Может наступит такой момент, что я свой коммент выше - ТЕБЕ напишу...
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04.08.2021 11:38 Ответить
Блин опять от вагнергейта внимание отвлекают, или от Чауса с Шишовым? Что то запутано.
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04.08.2021 11:35 Ответить
від усього, що накоїли..
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04.08.2021 11:36 Ответить
Так а шо изначально накоїли шо такая цепочка скандалов, один другого прикрывает якобы? Неужели выборы во всем виноваты и пора их отменять?
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04.08.2021 11:44 Ответить
Это и есть "теория запутывания", хорошо развивает сознание.
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04.08.2021 11:38 Ответить
А сознательность развивает?
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04.08.2021 11:42 Ответить
Нее, сознательность вещь относительная...
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04.08.2021 11:51 Ответить
Ну чим вам не новина дня.
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04.08.2021 11:36 Ответить
не успел Зе взять под свой контроль....
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04.08.2021 11:36 Ответить
Мог бы маршрутку потребовать!

Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, затримано, - КМДА - Цензор.НЕТ 25
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04.08.2021 11:37 Ответить
Граната хоть справжня?
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04.08.2021 11:38 Ответить
В нашем цирке и настоящая граната - сплюнь!
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04.08.2021 11:40 Ответить
Да, да, доктор даже все колющие и режущие предметы запретил. Только пульт от телевизора с одной кнопкой Г+Г разрешил. Сказал если хорошо все будут себя вести понизит коммуналку и зарплаты сделает всем как у учителей по 4к в СКВ... Этот 100% с шоколадной фабрики, гранату украл и буянил...
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04.08.2021 11:44 Ответить
Задержали за то что не взорвал?
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04.08.2021 11:40 Ответить
Кабминовские жиды все углы за это время обосрали!!!!!!!!
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04.08.2021 11:41 Ответить
Та по видео как-то незаметно что он кого-то сильно напряг своей гранатой. Бедолага от отчаяния чуть не плакал.
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04.08.2021 11:45 Ответить
просто они не соображают шо це таке
Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, затримано, - КМДА - Цензор.НЕТ 2355
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04.08.2021 11:49 Ответить
Очень хорошая штучка...
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04.08.2021 11:52 Ответить
Там надо замах делать...иначе предохранитель не сработает...
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04.08.2021 12:14 Ответить
Та не, просто терроризм понятие далекое в ментальности украинца и практически невозможное. Обратите внимание на видео. Он хотел захватить здание без людей, т.е. никаких заложников, никого не подвергать риску по возможности. Вон дамочке говорил типа иди отсюда тут захват здания. А ей все пофиг как шла так и продолжила в здание идти. Вот видать мужик от отчаяния и сдался. Никто не выходит из здания, а вред людям причинять у него и в мыслях не было очевидно.
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04.08.2021 11:54 Ответить
Пригрозивший взорвать кабмин Украины раньше воевал в Донбассе --ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ КАЦАПСЬКИХ ІЗВЄСТІЙ! каца таки тупі, що навіть свій кацапскій язік НЕ ВЧАТЬ!
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04.08.2021 11:41 Ответить
https://censor.net/ru/news/3280764/ustanovlena_lichnost_ugrojavshego_vzorvat_granatu_v_kabmine_im_okazalsya_eksvoin_ayidara_prohnich

Как бы...
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04.08.2021 11:48 Ответить
Читай-те,аналізуй-те, написане, щоб не було Как бы...
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05.08.2021 11:57 Ответить
Для особливо одарьонних--воевал в Донбассе, воевал в кузбассе.
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05.08.2021 12:00 Ответить
Знову атовця посадять
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04.08.2021 11:42 Ответить
Эй,полиция-охрана! Осторожно там!!!

https://ibigdan.livejournal.com/27057624.html Ні, не жарт
Історія: наркоман, побачивши ТОРівців, вирішив проковтнути пакет з наркотиками. Невдало - вдавився і від того помер.
Тепер шість поліцейських за це хочуть посадити на 8 років.
Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, затримано, - КМДА - Цензор.НЕТ 2138

Підійшов до людини з наркотою - перевищив службові повноваження... 🙁 Ну, якщо у неї є впливові родичі, звісно.
https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/photos/a.1606117876323407/2961469350788246/ Ігор Помаранський

Коли ми (ДемСокира) пишемо про нагальну необхідність суддівської реформи, ми маємо на увазі і такі випадки. Нас складно звинуватити в симпатіях до Аваківської поліції, але це пи.....ць, а не правосуддя.
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04.08.2021 11:43 Ответить
как он мог самостоятельно пытаться проглотить пакет, если у него руки были скованы наручниками?
"Суд постановил, что полицейские неправомерно применили силу к погибшему, надели на него наручники-стяжки и таким образом лишили его возможности самому помочь себе и способствовали его удушению.Источник: https://censor.net/ru/n3280623"
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04.08.2021 11:59 Ответить
Он не мог проглотить пакет до того, как на него надели наручники? При виде окруживших его "людей в черном" ?
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04.08.2021 12:09 Ответить
ну тут можно долго гадать на гуще, но что-то мне подсказывает, что не просто так осудили 6 полицаев на 8 лет..
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04.08.2021 12:11 Ответить
+1. Любую ситуацию можно извратить в выгодном куму-то свете.
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04.08.2021 12:18 Ответить
Видно все серии "Слуга народа" посмотрел. Перебрал
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04.08.2021 11:44 Ответить
він воював.
Можливо - ПТСР, але він воював за Україну, та втратив там частину здоров'я.
Тому вивчайте. будь ласка, питання, а потім вже пішіть..
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04.08.2021 11:49 Ответить
тогда примите извинения
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04.08.2021 13:07 Ответить
В том здании террористов-куча
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04.08.2021 11:44 Ответить
И они держат в заложниках всю страну!
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04.08.2021 12:04 Ответить
Владимир Прохнич,служил в Айдаре,не террорист, террористы это Кива и опзж
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04.08.2021 11:46 Ответить
є інфа, що затриманий - ветеран "Айдару", двічи поранений.. Його точно з@***** ця влада..
І це тільки "квіточки"
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04.08.2021 11:48 Ответить
За великим рахунком треба взривати не холуїв, а їх свинопасів. Ахмет, беня, новинський і ще з десяток топових вурдалаків.
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04.08.2021 11:48 Ответить
Свита тоже причастна... С их молчаливого согласия и их покорных исполнение преступных действий и бездействий "свинопасов" - все в стране и происходит...
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04.08.2021 11:54 Ответить
Звісно причетна,але краще вибити головних рєшал-мутіл бо знищення усіх причетних може запустити ланцюгову реакцію масової різанини.
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04.08.2021 11:59 Ответить
Запомните имя этого мужичка. Это сметун №1. Он войдет в историю. Им будут гордиться зебараны.
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04.08.2021 11:49 Ответить
Нее, Зебараны тут мимо таза, это Айдаровец контуженный, и таких много, другая история.
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04.08.2021 11:58 Ответить
Одно другому не помеха.
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04.08.2021 12:02 Ответить
Да, результат тот же будет, но ЗЕпланктон на улицы не выйдет, кишка тонка...
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04.08.2021 12:04 Ответить
Выйдет. Этот планктон очень чувствителен к деталям питания. Как только коломойский потащит из их тарелки хоть кусочек, будет истерика. Сейчас планктон увидел только руку коломойского у себя в тарелке и сильно заволновался. Но мы же знаем, коломойский не остановится!
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04.08.2021 12:12 Ответить
А зміну відділу охорони затримали??? Відкривати кримінальну справу в першу чергу потрібно що до працівників УДО. Пропустили на територію кабміна не адекватну людину без перепустки та ще і з гранатою.
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04.08.2021 11:52 Ответить
как-то многовато "шоу" стало последнее время, видать зеленые сценаристы трудятся круглосуточно, чтобы отвлечь народ от постепенного развала страны изнутри... Еженедельно какие-то реалити-шоу, сменяющие друг друга... Оно и понятно, зеленое шапито только это и умеет делать ...
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04.08.2021 11:55 Ответить
Тот кто назвал этого мужика террористом враг
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04.08.2021 11:57 Ответить
"..откроют уголовные производства по 4 статьям, одна тяжелая -захват заложников. Ему грозит до 15 лет лишения свободы." У нас вся страна в заложниках!!!
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04.08.2021 12:01 Ответить
Мужчина извинился перед правоохранителями за свое поведение.

Хотелось бы увидеть видео задержания.
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04.08.2021 12:01 Ответить
Бред какой то....тут в сраный местечковый исполком не попасть...А тут кабмин...
Там что вертушки нет, вахтера нет...Охраны нет...ни кто никого ни ничего не проверяет...бабы бегают туда сюда...
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04.08.2021 12:17 Ответить
Так что он хотел-то хоть, кто в курсе?
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04.08.2021 12:20 Ответить
Лучше бы рванул
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04.08.2021 13:08 Ответить
Доводят людей до белки, потом обижаются. годами заявление не могут принять в милиции, за то обижаются сразу моментально.
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04.08.2021 13:38 Ответить
Та то таке............... А що там Чавус....?
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04.08.2021 14:31 Ответить
Люди підходять, обіймають "терориста".
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04.08.2021 14:37 Ответить
С такими тарифами когда прийдут к нам отбирать квартиру за долги - может и мы возьмемся кто за нож, кто за топор, кто за гранату или ружье
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04.08.2021 15:04 Ответить
 
 