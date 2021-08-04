Угрожающий взорвать гранату в Кабмине мужчина задержан, - КГГА. ВИДЕО

Террорист с гранатой в здании Кабмина задержан.

Об этом заявил пресс-секретарь КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители задержали экс-воина "Айдара" Владимира Прохнича, который угрожал взорвать здание Кабмина. Взрыва не было.

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Мужчина извинился перед правоохранителями за свое поведение.

Как сообщил глава Нацполиции, переговоры с "террористом" велись около 10 минут и Прохнича удалось убедить сдаться.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина иугрожает взорвать в помещении гранату.