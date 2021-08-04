Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, затримано, - КМДА. ВIДЕО

Терориста з гранатою в будівлі Кабміну затримано.

Про це заявив прессекретар КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці затримали ексвоїна "Айдара" Володимира Прохнича, який погрожував підірвати будівлю Кабміну. Вибуху не було.

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Чоловік вибачився перед правоохоронцями за свою поведінку.

Як повідомив глава Нацполіції, переговори з "терористом" тривали приблизно 10 хвилин і Прохнича вдалося переконати здатися.

Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну і погрожує підірвати в приміщенні гранату.