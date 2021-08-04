Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, затримано, - КМДА. ВIДЕО
Терориста з гранатою в будівлі Кабміну затримано.
Про це заявив прессекретар КМДА, передає Цензор.НЕТ.
Правоохоронці затримали ексвоїна "Айдара" Володимира Прохнича, який погрожував підірвати будівлю Кабміну. Вибуху не було.
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Чоловік вибачився перед правоохоронцями за свою поведінку.
Як повідомив глава Нацполіції, переговори з "терористом" тривали приблизно 10 хвилин і Прохнича вдалося переконати здатися.
Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну і погрожує підірвати в приміщенні гранату.
Топ коментарі
+34 Sloy Gnom
показати весь коментар04.08.2021 11:35
+17 Solomon #418722
показати весь коментар04.08.2021 11:31
+14 валерий коренев #331462
показати весь коментар04.08.2021 11:34
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(проф. Лебединский)
смєтун, корочє
Он один из нас... Просто у него у ПЕРВОГО сдали нервы...
Как бы...
https://ibigdan.livejournal.com/27057624.html Ні, не жарт
Історія: наркоман, побачивши ТОРівців, вирішив проковтнути пакет з наркотиками. Невдало - вдавився і від того помер.
Тепер шість поліцейських за це хочуть посадити на 8 років.
Підійшов до людини з наркотою - перевищив службові повноваження... 🙁 Ну, якщо у неї є впливові родичі, звісно.
https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/photos/a.1606117876323407/2961469350788246/ Ігор Помаранський
Коли ми (ДемСокира) пишемо про нагальну необхідність суддівської реформи, ми маємо на увазі і такі випадки. Нас складно звинуватити в симпатіях до Аваківської поліції, але це пи.....ць, а не правосуддя.
"Суд постановил, что полицейские неправомерно применили силу к погибшему, надели на него наручники-стяжки и таким образом лишили его возможности самому помочь себе и способствовали его удушению.Источник: https://censor.net/ru/n3280623"
Можливо - ПТСР, але він воював за Україну, та втратив там частину здоров'я.
Тому вивчайте. будь ласка, питання, а потім вже пішіть..
І це тільки "квіточки"
Хотелось бы увидеть видео задержания.
Там что вертушки нет, вахтера нет...Охраны нет...ни кто никого ни ничего не проверяет...бабы бегают туда сюда...