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Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ

Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ

Кабинет министров Украины на заседании в среду объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня правительство объявило повторный конкурс на занятие должности председателя НСЗУ. Документы будут приниматься исключительно через Единый портал вакансий государственной службы по ссылке: career.gov.ua", - написал он.

"Рассматривать кандидатов буду беспристрастно и исключительно по их профессиональным качествам. Хочу видеть руководителя, который будет "жить" медицинской реформой, программой медицинских гарантий и желанием развивать систему", - добавил он.

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Ляшко отметил также, что правительство поддержало решение ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет заниматься вопросами цифровой трансформации и развития.

"В ближайшее время будет также объявлен соответствующий конкурс. Уверен, что это правильный шаг, ведь диджитализация сферы здравоохранения есть и будет приоритетом", - написал он.

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Кабмин (14025) конкурс (1142) Ляшко Виктор (1364) НСЗУ (171)


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Возьмите Степанова или хотя бы его курточку.
Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ - Цензор.НЕТ 3089
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04.08.2021 15:52 Ответить
куди документи подавати?
хочу бути головою НСЗУ.
візьміть мене
я буду брати хабарі, плювати на народ, кумів, друзів ставити на "жирні посади", хамити журналістам, їздити пяним за кермом, придбаю 2 ні 6 квартир в Києві.
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04.08.2021 16:02 Ответить
ну...я мог бы занять эту должность..а шо башлять будете?
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04.08.2021 16:05 Ответить
то Міністерсво охорони здоров'я порозганяють ? чи НСЗУ буде дублювати Міністерство ? або чергова кормушка для своїх
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04.08.2021 16:12 Ответить
 
 