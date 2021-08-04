Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ
Кабинет министров Украины на заседании в среду объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня правительство объявило повторный конкурс на занятие должности председателя НСЗУ. Документы будут приниматься исключительно через Единый портал вакансий государственной службы по ссылке: career.gov.ua", - написал он.
"Рассматривать кандидатов буду беспристрастно и исключительно по их профессиональным качествам. Хочу видеть руководителя, который будет "жить" медицинской реформой, программой медицинских гарантий и желанием развивать систему", - добавил он.
Ляшко отметил также, что правительство поддержало решение ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет заниматься вопросами цифровой трансформации и развития.
"В ближайшее время будет также объявлен соответствующий конкурс. Уверен, что это правильный шаг, ведь диджитализация сферы здравоохранения есть и будет приоритетом", - написал он.
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