Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду глави НСЗУ
Кабінет Міністрів України на засіданні в середу оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні уряд оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови НСЗУ. Документи прийматимуться винятково через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: career.gov.ua", - написав він.
"Розглядатиму кандитатів неупереджено та виключно за їхніми професійними якостями. Хочу бачити керівника, який "житиме" медичною реформою, програмою медичних гарантій та бажанням розвивати систему", - додав він.
Ляшко зазначив також, що уряд підтримав рішення ввести в штат НСЗУ посаду ще одного заступника, який займатиметься питаннями цифрової трансформації та розвитку.
"Найближчим часом буде також оголошений відповідний конкурс. Впевнений, що це правильний крок, адже діджиталізація галузі охорони здоров’я є і буде пріоритетом", - написав він.
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