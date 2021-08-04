Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду глави НСЗУ

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні уряд оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови НСЗУ. Документи прийматимуться винятково через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: career.gov.ua", - написав він.

"Розглядатиму кандитатів неупереджено та виключно за їхніми професійними якостями. Хочу бачити керівника, який "житиме" медичною реформою, програмою медичних гарантій та бажанням розвивати систему", - додав він.

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Ляшко зазначив також, що уряд підтримав рішення ввести в штат НСЗУ посаду ще одного заступника, який займатиметься питаннями цифрової трансформації та розвитку.

"Найближчим часом буде також оголошений відповідний конкурс. Впевнений, що це правильний крок, адже діджиталізація галузі охорони здоров’я є і буде пріоритетом", - написав він.

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