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Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду глави НСЗУ

Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду глави НСЗУ

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні уряд оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови НСЗУ. Документи прийматимуться винятково через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: career.gov.ua", - написав він.

"Розглядатиму кандитатів неупереджено та виключно за їхніми професійними якостями. Хочу бачити керівника, який "житиме" медичною реформою, програмою медичних гарантій та бажанням розвивати систему", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 1 вересня система охорони здоров'я переходить на е-лікарняні: вже працюємо над швидкою синхронізацією, - Ляшко

Ляшко зазначив також, що уряд підтримав рішення ввести в штат НСЗУ посаду ще одного заступника, який займатиметься питаннями цифрової трансформації та розвитку.

"Найближчим часом буде також оголошений відповідний конкурс. Впевнений, що це правильний крок, адже діджиталізація галузі охорони здоров’я є і буде пріоритетом", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко пропонує Кабміну призначити Фенчак і Бойко заступниками голови Нацслужби здоров'я

Автор: 

Кабмін (14071) конкурс (1285) Ляшко Віктор (1512) НСЗУ (313)


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Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ - Цензор.НЕТ 3089
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04.08.2021 15:52 Відповісти
куди документи подавати?
хочу бути головою НСЗУ.
візьміть мене
я буду брати хабарі, плювати на народ, кумів, друзів ставити на "жирні посади", хамити журналістам, їздити пяним за кермом, придбаю 2 ні 6 квартир в Києві.
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04.08.2021 16:02 Відповісти
ну...я мог бы занять эту должность..а шо башлять будете?
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04.08.2021 16:05 Відповісти
то Міністерсво охорони здоров'я порозганяють ? чи НСЗУ буде дублювати Міністерство ? або чергова кормушка для своїх
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04.08.2021 16:12 Відповісти
 
 