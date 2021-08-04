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Кабмин одобрил Стратегию энергетической безопасности

Кабмин одобрил Стратегию энергетической безопасности

Документ определяет 29 ключевых угроз сфере энергетической безопасности, среди которых - агрессия со стороны России и кибератаки на объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Правительственный портал, информирует Цензор.НЕТ.

"Документ определяет 29 ключевых угроз энергетической безопасности. К ним относятся, например, как внешние риски - киберугрозы объектам критической инфраструктуры энергетики, агрессия со стороны Российской Федерации, так и внутренние - возможное незавершение интеграции с системами электро- и газоснабжения ЕС, изношенность основных фондов, отсутствие энергетических резервов и тому подобное", - сказано в сообщении.

Читайте: Кабмин планирует снизить тариф для населения за счет снижения затрат на ремонты электросетей

В Стратегии сформулированы 3 базовых сценария изменения в энергетической сфере:

  • сохранение текущих тенденций и состояния дел;

  • сценарий "недружественного влияния";

  • сценарий "позитивной трансформации".

Чтобы реализовать сценарий "позитивной трансформации", необходимы системные действия, отмечают в Кабмине. Какие именно - станет ясно из плана реализации Стратегии, который правительство представит в течение полугода.

Также читайте: Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа

Автор: 

безопасность (1101) Кабмин (14025) энергетика (2552) стратегия (191)


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И шо, Беню с Ахметкай посодют? Не может быть!
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04.08.2021 16:12 Ответить
Колапс опалювання житла в ц. р. наближається... ?

В Україні ц.р. запаси вугілля на ТЕС нині вчетреро нижчі від норми, ОРДЛО на необхідне вугілля також "загне" ціни (за прикладом росії стосовно поставок газу в Європу), або й заблокує його продаж.. Додаткового газу не передбачається, а його запаси в сховищах також мінімальні.

Хочу завчасно попередити олігархів (а владі - зобов'язати їх та проконтролювати виконання) про необхідність екстреного і повного дообладнання ВСІХ ТЕС мазутними форсунками, та ємностями для його зберігання, апаратурою для подачі мазуту. (доки існує можливість ним запастися вдосталь).

Рекомендація місцевим котельням - те ж...

Атомним електростанціям закупити ТВЕЛи мінімум на 8-9 місяців роботи...

Населенню - прискорити утеплення та теплоізоляцію своїх будинків та квартир, розширити можливості їх обігріву за допомогою бойлерів та кондиціонерів...

Заготовити дрова, палети, брикет тим, в кого відсутнє централізоване теплопостачання.

Поширте, будь-ласка... якщо піклуєтеся не лише про себе.
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04.08.2021 18:45 Ответить
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04.08.2021 16:12 Ответить
Уберите этих от страны и энергетика наладится.

Кабмин одобрил Стратегию энергетической безопасности - Цензор.НЕТ 1702
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04.08.2021 16:13 Ответить
Что то аж страшно стало =)
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04.08.2021 16:16 Ответить
Ближний восток дело для украинцев тонкое и малопонятное: Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус.Поэтому: Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского. / Виновата зелёная энергетика- и вся стратегия кодлана Коломойского.
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04.08.2021 16:37 Ответить
Кабмін схвалив Стратегію енергетичної безпеки - Цензор.НЕТ 2890
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04.08.2021 22:17 Ответить
 
 