Кабмин одобрил Стратегию энергетической безопасности
Документ определяет 29 ключевых угроз сфере энергетической безопасности, среди которых - агрессия со стороны России и кибератаки на объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщает Правительственный портал, информирует Цензор.НЕТ.
"Документ определяет 29 ключевых угроз энергетической безопасности. К ним относятся, например, как внешние риски - киберугрозы объектам критической инфраструктуры энергетики, агрессия со стороны Российской Федерации, так и внутренние - возможное незавершение интеграции с системами электро- и газоснабжения ЕС, изношенность основных фондов, отсутствие энергетических резервов и тому подобное", - сказано в сообщении.
В Стратегии сформулированы 3 базовых сценария изменения в энергетической сфере:
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сохранение текущих тенденций и состояния дел;
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сценарий "недружественного влияния";
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сценарий "позитивной трансформации".
Чтобы реализовать сценарий "позитивной трансформации", необходимы системные действия, отмечают в Кабмине. Какие именно - станет ясно из плана реализации Стратегии, который правительство представит в течение полугода.
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В Україні ц.р. запаси вугілля на ТЕС нині вчетреро нижчі від норми, ОРДЛО на необхідне вугілля також "загне" ціни (за прикладом росії стосовно поставок газу в Європу), або й заблокує його продаж.. Додаткового газу не передбачається, а його запаси в сховищах також мінімальні.
Хочу завчасно попередити олігархів (а владі - зобов'язати їх та проконтролювати виконання) про необхідність екстреного і повного дообладнання ВСІХ ТЕС мазутними форсунками, та ємностями для його зберігання, апаратурою для подачі мазуту. (доки існує можливість ним запастися вдосталь).
Рекомендація місцевим котельням - те ж...
Атомним електростанціям закупити ТВЕЛи мінімум на 8-9 місяців роботи...
Населенню - прискорити утеплення та теплоізоляцію своїх будинків та квартир, розширити можливості їх обігріву за допомогою бойлерів та кондиціонерів...
Заготовити дрова, палети, брикет тим, в кого відсутнє централізоване теплопостачання.
Поширте, будь-ласка... якщо піклуєтеся не лише про себе.