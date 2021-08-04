Кабмин одобрил Стратегию энергетической безопасности

Документ определяет 29 ключевых угроз сфере энергетической безопасности, среди которых - агрессия со стороны России и кибератаки на объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Правительственный портал, информирует Цензор.НЕТ.

"Документ определяет 29 ключевых угроз энергетической безопасности. К ним относятся, например, как внешние риски - киберугрозы объектам критической инфраструктуры энергетики, агрессия со стороны Российской Федерации, так и внутренние - возможное незавершение интеграции с системами электро- и газоснабжения ЕС, изношенность основных фондов, отсутствие энергетических резервов и тому подобное", - сказано в сообщении.

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В Стратегии сформулированы 3 базовых сценария изменения в энергетической сфере:

сохранение текущих тенденций и состояния дел;

сценарий "недружественного влияния";

сценарий "позитивной трансформации".

Чтобы реализовать сценарий "позитивной трансформации", необходимы системные действия, отмечают в Кабмине. Какие именно - станет ясно из плана реализации Стратегии, который правительство представит в течение полугода.

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