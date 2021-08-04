Кабмін схвалив Стратегію енергетичної безпеки

Документ визначає 29 ключових загроз сфері енергетичної безпеки, серед яких агресія з боку Росії і кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це інформує Урядовий портал, передає Цензор.НЕТ.

"Документ визначає 29 ключових загроз енергетичній безпеці. До них належать, наприклад, як зовнішні ризики - кіберзагрози об'єктів критичної інфраструктури енергетики, агресія з боку Російської Федерації, так і внутрішні - можливе незавершення інтеграції з системами електро- і газопостачання ЄС, зношеність основних фондів, відсутність енергетичних резервів тощо", - сказано в повідомленні.

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У Стратегії сформульовані 3 базові сценарії зміни в енергетичній сфері:

збереження поточних тенденцій і стану справ;

сценарій "недружнього впливу";

сценарій "позитивної трансформації".

Щоб реалізувати сценарій "позитивної трансформації", необхідні системні дії, зазначають у Кабміні. Які саме - стане ясно з плану реалізації Стратегії, який уряд представить протягом півроку.

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