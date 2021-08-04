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Кабмін схвалив Стратегію енергетичної безпеки

Кабмін схвалив Стратегію енергетичної безпеки

Документ визначає 29 ключових загроз сфері енергетичної безпеки, серед яких агресія з боку Росії і кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це інформує Урядовий портал, передає Цензор.НЕТ.

"Документ визначає 29 ключових загроз енергетичній безпеці. До них належать, наприклад, як зовнішні ризики - кіберзагрози об'єктів критичної інфраструктури енергетики, агресія з боку Російської Федерації, так і внутрішні - можливе незавершення інтеграції з системами електро- і газопостачання ЄС, зношеність основних фондів, відсутність енергетичних резервів тощо", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін планує знизити тариф для населення за рахунок зниження витрат на ремонти електромереж

У Стратегії сформульовані 3 базові сценарії зміни в енергетичній сфері:

  • збереження поточних тенденцій і стану справ;

  • сценарій "недружнього впливу";

  • сценарій "позитивної трансформації".

Щоб реалізувати сценарій "позитивної трансформації", необхідні системні дії, зазначають у Кабміні. Які саме - стане ясно з плану реалізації Стратегії, який уряд представить протягом півроку.

Також читайте: Кабмін оприлюднив остаточні тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня

безпека (929) Кабмін (14071) енергетика (2578) стратегія (200)


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И шо, Беню с Ахметкай посодют? Не может быть!
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04.08.2021 16:12 Відповісти
Колапс опалювання житла в ц. р. наближається... ?

В Україні ц.р. запаси вугілля на ТЕС нині вчетреро нижчі від норми, ОРДЛО на необхідне вугілля також "загне" ціни (за прикладом росії стосовно поставок газу в Європу), або й заблокує його продаж.. Додаткового газу не передбачається, а його запаси в сховищах також мінімальні.

Хочу завчасно попередити олігархів (а владі - зобов'язати їх та проконтролювати виконання) про необхідність екстреного і повного дообладнання ВСІХ ТЕС мазутними форсунками, та ємностями для його зберігання, апаратурою для подачі мазуту. (доки існує можливість ним запастися вдосталь).

Рекомендація місцевим котельням - те ж...

Атомним електростанціям закупити ТВЕЛи мінімум на 8-9 місяців роботи...

Населенню - прискорити утеплення та теплоізоляцію своїх будинків та квартир, розширити можливості їх обігріву за допомогою бойлерів та кондиціонерів...

Заготовити дрова, палети, брикет тим, в кого відсутнє централізоване теплопостачання.

Поширте, будь-ласка... якщо піклуєтеся не лише про себе.
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04.08.2021 18:45 Відповісти
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04.08.2021 16:12 Відповісти
Уберите этих от страны и энергетика наладится.

Кабмин одобрил Стратегию энергетической безопасности - Цензор.НЕТ 1702
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04.08.2021 16:13 Відповісти
Что то аж страшно стало =)
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04.08.2021 16:16 Відповісти
Ближний восток дело для украинцев тонкое и малопонятное: Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус.Поэтому: Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского. / Виновата зелёная энергетика- и вся стратегия кодлана Коломойского.
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04.08.2021 16:37 Відповісти
Кабмін схвалив Стратегію енергетичної безпеки - Цензор.НЕТ 2890
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04.08.2021 22:17 Відповісти
 
 