Кабмін схвалив Стратегію енергетичної безпеки
Документ визначає 29 ключових загроз сфері енергетичної безпеки, серед яких агресія з боку Росії і кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури.
Про це інформує Урядовий портал, передає Цензор.НЕТ.
"Документ визначає 29 ключових загроз енергетичній безпеці. До них належать, наприклад, як зовнішні ризики - кіберзагрози об'єктів критичної інфраструктури енергетики, агресія з боку Російської Федерації, так і внутрішні - можливе незавершення інтеграції з системами електро- і газопостачання ЄС, зношеність основних фондів, відсутність енергетичних резервів тощо", - сказано в повідомленні.
У Стратегії сформульовані 3 базові сценарії зміни в енергетичній сфері:
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збереження поточних тенденцій і стану справ;
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сценарій "недружнього впливу";
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сценарій "позитивної трансформації".
Щоб реалізувати сценарій "позитивної трансформації", необхідні системні дії, зазначають у Кабміні. Які саме - стане ясно з плану реалізації Стратегії, який уряд представить протягом півроку.
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В Україні ц.р. запаси вугілля на ТЕС нині вчетреро нижчі від норми, ОРДЛО на необхідне вугілля також "загне" ціни (за прикладом росії стосовно поставок газу в Європу), або й заблокує його продаж.. Додаткового газу не передбачається, а його запаси в сховищах також мінімальні.
Хочу завчасно попередити олігархів (а владі - зобов'язати їх та проконтролювати виконання) про необхідність екстреного і повного дообладнання ВСІХ ТЕС мазутними форсунками, та ємностями для його зберігання, апаратурою для подачі мазуту. (доки існує можливість ним запастися вдосталь).
Рекомендація місцевим котельням - те ж...
Атомним електростанціям закупити ТВЕЛи мінімум на 8-9 місяців роботи...
Населенню - прискорити утеплення та теплоізоляцію своїх будинків та квартир, розширити можливості їх обігріву за допомогою бойлерів та кондиціонерів...
Заготовити дрова, палети, брикет тим, в кого відсутнє централізоване теплопостачання.
Поширте, будь-ласка... якщо піклуєтеся не лише про себе.