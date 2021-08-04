Суд Киева назначил условное наказание за незаконное пересечение админграницы инженеру захваченного РФ "Черноморнефтегаза" Годованцу

Деснянский районный суд Киева 3 августа приговорил к трем годам условно с испытательным сроком в один год жителя оккупированного Крыма, инженера крымского предприятия "Черноморнефтегаз" Руслана Годованца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По информации прокуратуры АР Крым и Севастополя, крымчанина признали виновным по части 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".

Как сообщил Крым.Реалии начальник отдела Прокуратуры АР Крым и Севастополя Егор Ребров, "подсудимый признал свою вину и согласился с аргументами следствия".

"Преступление нетяжкое. Подсудимый сотрудничал со следствием и сэкономил время прокуратуре и суду", - прокомментировал Ребров.

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По словам прокурора, после приговора крымчанин переходит под контроль органов пробации (надзора за условно осужденными). Он предположительно сможет находиться на территории оккупированного Крыма при условии, что встанет на учет и будет регулярно отмечаться в Херсонской области.

Имя и фамилию подозреваемого в прокуратуре АР Крым и Севастополя не называют. Но, как сообщил Крым.Реалии сотрудник одного из украинских силовых ведомств, не уполномоченный официально комментировать расследование данного производства, речь идет о Руслане Годованце.

Напомним, 15 июня 2021 года при пересечении КПВВ "Каланчак" со стороны Крыма в направлении материковой Украины задержали крымчанина. По информации украинского следствия, после оккупации полуострова мужчина продолжил работать на крымском предприятии "Черноморнефтегаз", перешедшем под контроль России. Он - инженер материально-технического ресурса плавучей буровой установки "Петр Годованец", которую российские власти полуострова переименовали в "Крым-2".

По данным УП, Годованца обнаружили при пересечении КПВВ "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом. В период с 2015 года по май 2021 года он систематически выезжал через закрытые морские порты на оккупированную территорию полуострова к указанной буровой установки, обеспечивая ее работу.

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