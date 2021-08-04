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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Суд Киева назначил условное наказание за незаконное пересечение админграницы инженеру захваченного РФ "Черноморнефтегаза" Годованцу

Суд Киева назначил условное наказание за незаконное пересечение админграницы инженеру захваченного РФ

Деснянский районный суд Киева 3 августа приговорил к трем годам условно с испытательным сроком в один год жителя оккупированного Крыма, инженера крымского предприятия "Черноморнефтегаз" Руслана Годованца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По информации прокуратуры АР Крым и Севастополя, крымчанина признали виновным по части 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".

Как сообщил Крым.Реалии начальник отдела Прокуратуры АР Крым и Севастополя Егор Ребров, "подсудимый признал свою вину и согласился с аргументами следствия".

"Преступление нетяжкое. Подсудимый сотрудничал со следствием и сэкономил время прокуратуре и суду", - прокомментировал Ребров.

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По словам прокурора, после приговора крымчанин переходит под контроль органов пробации (надзора за условно осужденными). Он предположительно сможет находиться на территории оккупированного Крыма при условии, что встанет на учет и будет регулярно отмечаться в Херсонской области.

Имя и фамилию подозреваемого в прокуратуре АР Крым и Севастополя не называют. Но, как сообщил Крым.Реалии сотрудник одного из украинских силовых ведомств, не уполномоченный официально комментировать расследование данного производства, речь идет о Руслане Годованце.

Напомним, 15 июня 2021 года при пересечении КПВВ "Каланчак" со стороны Крыма в направлении материковой Украины задержали крымчанина. По информации украинского следствия, после оккупации полуострова мужчина продолжил работать на крымском предприятии "Черноморнефтегаз", перешедшем под контроль России. Он - инженер материально-технического ресурса плавучей буровой установки "Петр Годованец", которую российские власти полуострова переименовали в "Крым-2".

По данным УП, Годованца обнаружили при пересечении КПВВ "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом. В период с 2015 года по май 2021 года он систематически выезжал через закрытые морские порты на оккупированную территорию полуострова к указанной буровой установки, обеспечивая ее работу.

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Автор: 

Крым (26371) суд (25081)


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человек который качал нашу нефть нашей буровой для танков рф не совсем преступник и совсем не сепаратист. 3 года условно.
ветеран АТО, который хотел привлечь внимание и заставит ...идарасов работать на Украину, террорист и светит ему 15 строгого.

ЗАМЕЧУ. еслиб хотел убить, убилбы. взорвать? взорвалбы.
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04.08.2021 21:56 Ответить
Здесь двояко. И отпугивать нельзя крымских весновцев, но как граждан Украины, необходимо разбираться. Закон должен действовать для всех одинаково.
А по поводу нашего ветерана в ВР то жду номер счета куда отправить бабулесы на адвоката, который разгромит это хоть и заслуженное, но вынужденное не с его стороны поведение. С таким отношением к ветеранам ситуация будет только ухудшаться.
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04.08.2021 22:18 Ответить
Уважаемый Дон Кихот этому обществу Шмайссер нужен.
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04.08.2021 22:23 Ответить
Здравосмыслер нужен нашему обществу. А то совкосклерозер вместе с лишбынепорохизмом оттягивают спокойное и цивилизованное будущее наших детей и внуков.
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04.08.2021 22:38 Ответить
Он ездил туда , минимум человек сто знало об этом и после этого народец не гамно ?
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04.08.2021 22:20 Ответить
Руслан Годованец работает на буровой установке "Петр Годованец"

Есть сын полка
а это СЫН БУРОВОЙ УСТАНОВКИ
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05.08.2021 07:39 Ответить
🤔😂😂😂
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05.08.2021 12:11 Ответить
 
 