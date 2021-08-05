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"Слугу народа" Качуру облил водой мэр Конотопа Семенихин: "Пропоную трошки отрезвиться нашей конотопской водичкой". ВИДЕО

Таким образом городской голова пытался обратить внимание нардепа на неудовлетворительную очистку воды водоканалом города.

Инцидент произошел во время заседания Конотопского горсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Дело".

Выступая на заседании, Качура заявил, что сейчас в Конотопе существует немало проблем. По словам депутата, в городе закрываются предприятия, а местный хлебзавод находится в плохом состоянии.

"Почему депутаты к вам обращаются, а вы не решаете эти вопросы, блокируете решение, когда с обращением приходят представители партии "Слуга народа"?" — спросил Качура у Семенихина. После этого нардеп поставил перед ним полуторалитровую бутылку с мутной жидкостью, которую, по его словам, набрали из крана в Конотопе.

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В ответ мэр Конотопа Семенихин рассказал, что небольшой городок Тростянец получил 300 млн грн из госбюджета на строительство спорткомплекса, в то время как Конотопу народные избранники средства, в том числе, на водопровод выделять не спешат. После чего заявил, что "депутат перегрелся" и "его надо освятить местной святой водой".

Большая часть воды при этом вылилась на самого Семенихина. Заседание горсовета продолжилось.

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Автор: 

драка (2016) Конотоп (121) вода (918) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+55
Той качур подасть в суд 100%.
Приїхало гімно вчити людей працювати.
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05.08.2021 17:58
+21
а что скажут "тячивские партизаны", херои редутов Семенченка и нетленный Мустафа Внайом..
ааа! черт!.. Мустафа Внайом уже зам министра Инфраструктуры.. ему некогда..
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05.08.2021 18:00
+19
пора їх не водою, а ногами. Як мінімум, під сраку.
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05.08.2021 18:08
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Правила форума Совет форумчан
Той качур подасть в суд 100%.
Приїхало гімно вчити людей працювати.
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05.08.2021 17:58 Ответить
вообще пора взять на вооружение только говно
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05.08.2021 17:59 Ответить
качуру потрібно пи....ти ,а не охолоджувати.
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05.08.2021 19:09 Ответить
И желательно ногами.
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06.08.2021 07:39 Ответить
желательно стальным прутом по голове
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06.08.2021 08:04 Ответить
оно уже взято во всех министерствах и во всех направлениях
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05.08.2021 20:17 Ответить
Говно до гавна не пристає
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06.08.2021 07:21 Ответить
а что скажут "тячивские партизаны", херои редутов Семенченка и нетленный Мустафа Внайом..
ааа! черт!.. Мустафа Внайом уже зам министра Инфраструктуры.. ему некогда..
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05.08.2021 18:00 Ответить
а Грановський незабаром присяде.
Питання: хто присяде за Грановським?
Гггг
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05.08.2021 18:26 Ответить
ты сегодня на смене "дежурным дурачком" работаешь?
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05.08.2021 18:32 Ответить
Когда－то, я такое уже видел....Да-а, времена приходят и уходят, а КЛОУНАДА остается КЛОУНАДОЙ🙂Проще говоря － ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ🙂
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05.08.2021 18:03 Ответить
решил качура попиариться. набрал воды...
хорошо если не в туалете....
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05.08.2021 18:05 Ответить
йому ж гірше
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05.08.2021 18:07 Ответить
зеленое туалетной водой не испортишь
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05.08.2021 18:07 Ответить
розкажи це родичам свободівців, які загинули на майдані.
З.І. Видали нахрін цей пост - не ганьбись.
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05.08.2021 18:39 Ответить
тілки подивившись 05.08.21 18:49 https://censor.net/ru/video_news/3281101/kachura_menya_provotsiroval_polivaya_konotop_gryazyu_v_moem_litse_semenihin_video
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05.08.2021 19:05 Ответить
Знаєш,Семеніхін не заслуговує на таку образу,щоб порівняти зеленню.Ти не правий.
У 2014 році під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(2014%E2%80%942015) першої хвилі мобілізації добровільно вступив до ЗСУ для участі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО . Служив командиром взводу у https://uk.wikipedia.org/wiki/92-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F обороні міста Щастя , за що був нагороджений недержавною медаллю «За оборону Щастя»
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05.08.2021 19:03 Ответить
пора їх не водою, а ногами. Як мінімум, під сраку.
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05.08.2021 18:08 Ответить
Что-то сдерживает?
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05.08.2021 18:16 Ответить
уже нет. ждем удачное время.
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05.08.2021 19:51 Ответить
А от буде збиратися справа громад, чи рух опору капітуляції - диван зачекає. І ти підходь. Ну, щоб отримати своє.
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05.08.2021 18:35 Ответить
Повезло этому дрыщу, Какачуре. А то могли набрать ведро фекалий.
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06.08.2021 07:42 Ответить
Конотопська водичка шото мутна якась
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05.08.2021 18:13 Ответить
Думаєте, що семенихин мало накрав? Якби був чесним та бідним, то й до мера б не дорвався. А Конотоп, кажуть, вже лаштує під рашу.
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06.08.2021 08:13 Ответить
зе-упыря надо было конотопским бензином окропить и поджечь. Толку от него все равно никакого.
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05.08.2021 18:33 Ответить
Качура-зеленый поддонок
однозначно
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05.08.2021 18:35 Ответить
що цікаво, Качура - спільник мертвечука до 2019-го року. А зебидло захищає зажопів.
Я уявляю собі, що було би, якщо б Шуфрича вчергове в люстратор би опустили...
Та, врешті, Шевченка (отого, що до Луки їздив і прославляв його) з Волошиним разом АТОшник, прихильник РПЛ, облив зеленкою рік тому... Так його та іншого АТОшника Погребиського (який взагалі не причому) - досі по судам тягають!
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05.08.2021 18:59 Ответить
Семеніхін свого часу особисто вигнав мертвечуківців із міста!
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05.08.2021 20:12 Ответить
И это святая правда.
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05.08.2021 20:16 Ответить
Аминь
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05.08.2021 20:56 Ответить
Качура обскубати. Пір'я можна віддати на виготовлення ковдри, хоч якась користь буде.
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05.08.2021 19:29 Ответить
Слуг народа уже давно пора не водой обливать
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05.08.2021 19:50 Ответить
А шо,ему сверху там виднее? Приехало учить из говна конфетку лепить без финансирования.
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05.08.2021 20:16 Ответить
Про семенихина теж писали. А також, що Сумська область ніби вже "сіла" під росію. Між іншим, на Донбас неокупований, кажуть очевидці, теж виділяють гроші на дороги, будівництво, капітальні ремонти, благоустрій, щоб "показати" не нам, а "тій стороні", де краще. А семенихин вже б і сам постарався навести лад з водопроводом, якби хотів.
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06.08.2021 07:59 Ответить
ободрали всех, чтобы умаслить дамбасятину,
слуги народа мрази, их надо бензином обливать,
подонков, а водопровод чего ты не привела в
порядок ?
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06.08.2021 08:11 Ответить
Бидло!
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05.08.2021 20:22 Ответить
не обижайте скотину, Качура просто кусок говна,
как и корниенко, арохамия, шмара верещук
и прочие отбросы типа гетьманцева и разумкова
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06.08.2021 08:13 Ответить
Нормальный челлендж Семенихин запустил. Увидел зеленого - дай по роже. Респект
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05.08.2021 20:42 Ответить
Следующее заседание горсовета предлагаю посвятить вопросу качестве работы очистных сооружений и пригласить депутата. Как образец - принести ведро с исходным материалом.
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05.08.2021 20:48 Ответить
Это еще что, - скоро будет в морду давать за зеленый свитер=)
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05.08.2021 20:54 Ответить
нема сенсу поливати лайном зелайно, останнє навіть краще стане від органічної складової.
а от окропити "духмяною рідиною" 73, щоб до виборчих дільниць більш не пускали дупоголових - справді корисна справа
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05.08.2021 21:02 Ответить
Качура той ще ватник.
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05.08.2021 21:17 Ответить
ЗеБидло.....Окропіть п.Зеленського. будь ласка...95 або 98.
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05.08.2021 21:50 Ответить
Яка гидота це качуро
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05.08.2021 22:29 Ответить
полное видео нужно было выложить как этот горе депутат горожан гавном поливал...
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05.08.2021 22:39 Ответить
Был секретарь ЦК КПУ по фамилии Качура - в середине 80-х.
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05.08.2021 23:44 Ответить
А може цей гівнюк зелений з під нього,такий самий карьєрист
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05.08.2021 23:49 Ответить
Что делал клоун Качура на заседании горсовета не сообщается )
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05.08.2021 23:46 Ответить
качура зегнидный ублюдок, повесить на фонаре и тблить бенцзином
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06.08.2021 08:15 Ответить
Семенихин -красава!
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06.08.2021 08:33 Ответить
Семеніхін - свободівець! Був би якийсь опезежіст, то проблем би небуло... Їм всім Свобода, як серпом по рейтингу!
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06.08.2021 09:25 Ответить
Бо націоналісти- це українці-патріоти.
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06.08.2021 09:26 Ответить
Вода для холопов подождёт. Клоунская шобла рекорды собирается ставить
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06.08.2021 12:47 Ответить
 
 