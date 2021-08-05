"Слугу народа" Качуру облил водой мэр Конотопа Семенихин: "Пропоную трошки отрезвиться нашей конотопской водичкой". ВИДЕО

Таким образом городской голова пытался обратить внимание нардепа на неудовлетворительную очистку воды водоканалом города.

Инцидент произошел во время заседания Конотопского горсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Дело".

Выступая на заседании, Качура заявил, что сейчас в Конотопе существует немало проблем. По словам депутата, в городе закрываются предприятия, а местный хлебзавод находится в плохом состоянии.

"Почему депутаты к вам обращаются, а вы не решаете эти вопросы, блокируете решение, когда с обращением приходят представители партии "Слуга народа"?" — спросил Качура у Семенихина. После этого нардеп поставил перед ним полуторалитровую бутылку с мутной жидкостью, которую, по его словам, набрали из крана в Конотопе.

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В ответ мэр Конотопа Семенихин рассказал, что небольшой городок Тростянец получил 300 млн грн из госбюджета на строительство спорткомплекса, в то время как Конотопу народные избранники средства, в том числе, на водопровод выделять не спешат. После чего заявил, что "депутат перегрелся" и "его надо освятить местной святой водой".

Большая часть воды при этом вылилась на самого Семенихина. Заседание горсовета продолжилось.

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