Враг 7 раз нарушил перемирие, ранен местный житель, - пресс-центр штаба ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "У Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Галициновки враг совершил обстрел позиций украинских защитников из артиллерийских систем 122-го калибра.

В направлении населенного пункта Пивденне оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного на Приазовье, российские наемники применили станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.

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В районе населенного пункта Красногоровка противник открыл огонь по нашим защитникам из противотанковых орудий, а также совершил обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела российско - оккупационных войск был тяжело ранен местный житель 1965 г.р., повреждена жила пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ".

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