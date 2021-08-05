Зеленский: 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и мира в Украине зависит от Путина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и установления мира в Украине, однако 90% успеха в этом вопросе зависит от президента РФ Владимира Путина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом".
"Я очень этого хочу (прекращения войны на Донбассе – ред). Я все делаю для этого. Но – увы, не все от меня зависит. Я сегодня считаю, и абсолютно этого не скрываю – и президент Российской Федерации знает мое мнение – сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом" в четверг.
По его словам, "люди на Донбассе должны это понимать".
"Люди не должны жить какими-то иллюзиями: вот если бы, да кабы. Нет такого… Наши люди любят (спрашивать – ред): есть ли план "А"? Есть ли "Б", "В", "Г"? – Да, все есть. Есть, но нужна воля. Политическая воля. Воля человеческая. И с украинской стороны эта воля абсолютно есть", - сказал Зеленский.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что закрытые со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей контрольные пункты въезда-выезда являются "еще одним подтверждением нежелания российской стороны выполнять договоренности по Донбассу".
"Мы с ним договорились про КПВВ на саммите "нормандской четверки" (Париж, 2019 год – ред). Я человек слова – мы все построили. Мы всех туда привезли – наших, журналистов, послов. Есть местные люди, которые видят это… А с их стороны (РФ и российские наемники – ред) есть возможность. Вот в чем проблема. Почему я говорю: нет желания. Нельзя сказать, что – да там просто нет денег. Это же неправда. Они просто перекрыли. Это их воля", - сказал он.
Президент также отметил, что аналогичная ситуация сложилась и с доступом Международного комитета Красного Креста (МККК) на оккупированную часть Донбасса к удерживаемым украинцам. "Можно туда, не нам - Красному Кресту - передать лекарства, медиков отправить? Нам все это (РФ – ИФ) подтвердила, что будет возможность. Доступа у Красного Креста с момента нашей договоренности (в Париже в 2019 году – ИФ) не было ни одного", - рассказал Зеленский.
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А кто-то на стадионе обвинял Порошенко, что он не хочет заканчивать войну, и грозился ее закончить легко и быстро.
Тогда - дело труба!!
В деле освобождения Украины от агрессора - вся надежда на агрессора.
Ну не дебил?!
Презик наш точно адекватный? Презик на точно НАШ?
Посмотрите на эти мозолистые руки! Этот человек совсем не хочет работать головой...
И что, Порошенко уже не виноват, что "не хочет прекращать войну"?!
Он считает, что когда придёт другой президент в РФ, то этот "другой" будет иначе смотреть на ситуацию с Крымом и Донбасом? С чего это вдруг?
В этом плане в РФ полная демократия. Потому что проблема вовсе не в путене, а проблема в том, что именно сам народ РФ исповедует имперскую логику и полностью поддерживает все эти крымско-донбасские решения.
путен это плоть от плоти народа РФ.
Мы можем ржать сколько угодно и говорить, что путен чмырит своих граждан, и так далее, но на самом деле он мыслит ровно так же как 99% из них. Нам ьы поучиться такому единству.
И ещё: Украине очень возможно хотелось бы, чтобы её уделяли больше времени, но русские как и Европа устали.
По телеку про Украину уже кажуть ничтожно малое время.
Я вот в Польше живу, тут вообще за неделю только про контрабанду и клубнику были сюжеты, где была Украина.
"Где-то бой, но это где-то.
А вокруг - такое лето..."
Не зря он говорил, что никому ничего не должен.
Выбрали на свою голову.
Це хто ж Ігора Валерійовича так налякав?