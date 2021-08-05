Зеленский: 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и мира в Украине зависит от Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и установления мира в Украине, однако 90% успеха в этом вопросе зависит от президента РФ Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом".

"Я очень этого хочу (прекращения войны на Донбассе – ред). Я все делаю для этого. Но – увы, не все от меня зависит. Я сегодня считаю, и абсолютно этого не скрываю – и президент Российской Федерации знает мое мнение – сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом" в четверг.

По его словам, "люди на Донбассе должны это понимать".

"Люди не должны жить какими-то иллюзиями: вот если бы, да кабы. Нет такого… Наши люди любят (спрашивать – ред): есть ли план "А"? Есть ли "Б", "В", "Г"? – Да, все есть. Есть, но нужна воля. Политическая воля. Воля человеческая. И с украинской стороны эта воля абсолютно есть", - сказал Зеленский.

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Кроме того, глава государства подчеркнул, что закрытые со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей контрольные пункты въезда-выезда являются "еще одним подтверждением нежелания российской стороны выполнять договоренности по Донбассу".

"Мы с ним договорились про КПВВ на саммите "нормандской четверки" (Париж, 2019 год – ред). Я человек слова – мы все построили. Мы всех туда привезли – наших, журналистов, послов. Есть местные люди, которые видят это… А с их стороны (РФ и российские наемники – ред) есть возможность. Вот в чем проблема. Почему я говорю: нет желания. Нельзя сказать, что – да там просто нет денег. Это же неправда. Они просто перекрыли. Это их воля", - сказал он.

Президент также отметил, что аналогичная ситуация сложилась и с доступом Международного комитета Красного Креста (МККК) на оккупированную часть Донбасса к удерживаемым украинцам. "Можно туда, не нам - Красному Кресту - передать лекарства, медиков отправить? Нам все это (РФ – ИФ) подтвердила, что будет возможность. Доступа у Красного Креста с момента нашей договоренности (в Париже в 2019 году – ИФ) не было ни одного", - рассказал Зеленский.

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