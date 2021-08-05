РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4665 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
6 275 124

Зеленский: 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и мира в Украине зависит от Путина

Зеленский: 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и мира в Украине зависит от Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и установления мира в Украине, однако 90% успеха в этом вопросе зависит от президента РФ Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом".

"Я очень этого хочу (прекращения войны на Донбассе – ред). Я все делаю для этого. Но – увы, не все от меня зависит. Я сегодня считаю, и абсолютно этого не скрываю – и президент Российской Федерации знает мое мнение – сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом" в четверг.

По его словам, "люди на Донбассе должны это понимать".

"Люди не должны жить какими-то иллюзиями: вот если бы, да кабы. Нет такого… Наши люди любят (спрашивать – ред): есть ли план "А"? Есть ли "Б", "В", "Г"? – Да, все есть. Есть, но нужна воля. Политическая воля. Воля человеческая. И с украинской стороны эта воля абсолютно есть", - сказал Зеленский.

Также читайте: Байден: У Путина "есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего"

Кроме того, глава государства подчеркнул, что закрытые со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей контрольные пункты въезда-выезда являются "еще одним подтверждением нежелания российской стороны выполнять договоренности по Донбассу".

"Мы с ним договорились про КПВВ на саммите "нормандской четверки" (Париж, 2019 год – ред). Я человек слова – мы все построили. Мы всех туда привезли – наших, журналистов, послов. Есть местные люди, которые видят это… А с их стороны (РФ и российские наемники – ред) есть возможность. Вот в чем проблема. Почему я говорю: нет желания. Нельзя сказать, что – да там просто нет денег. Это же неправда. Они просто перекрыли. Это их воля", - сказал он.

Президент также отметил, что аналогичная ситуация сложилась и с доступом Международного комитета Красного Креста (МККК) на оккупированную часть Донбасса к удерживаемым украинцам. "Можно туда, не нам - Красному Кресту - передать лекарства, медиков отправить? Нам все это (РФ – ИФ) подтвердила, что будет возможность. Доступа у Красного Креста с момента нашей договоренности (в Париже в 2019 году – ИФ) не было ни одного", - рассказал Зеленский.

Также читайте: Первый шаг к урегулированию конфликта на Донбассе - это прекращение огня, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) оккупация (10125) путин владимир (31219) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+41
Неужели?а может это ты нихрена заканчивать не хочешь и пуйлу не даёшь ,т к наживаешься на войне...Верни пацанов ,зекретин!
показать весь комментарий
05.08.2021 20:07
+41
Та не может быть!……😱
А что ж ты, кАзлюк доморощенный, в 2019 на стадионе такой «боевой» был?!…… а теперь оказывается, что 90% зависит от )(уйла…….
показать весь комментарий
05.08.2021 20:13
+35
Получается, что Организм признал свое вранье на стадионе или признал,что он таки лох?
показать весь комментарий
05.08.2021 20:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
нет, зависит от того сколько оккупантов будет уничтожено за час! И никак иначе!
показать весь комментарий
06.08.2021 00:06 Ответить
Сурьезно???!!!

А кто-то на стадионе обвинял Порошенко, что он не хочет заканчивать войну, и грозился ее закончить легко и быстро.
показать весь комментарий
06.08.2021 01:09 Ответить
А с каких это пор Зеленский считает Путина -Господом Богом? Успех зависит только от Украины , от нас! Если бы Азербайджан надеялся на Путина , то в Карабахе ни одного метра земли им бы не вернулось , а еще больше забрали бы!
показать весь комментарий
06.08.2021 02:38 Ответить
В деле освобождения Украины от агрессора - вся надежда на *****??
Тогда - дело труба!!
показать весь комментарий
06.08.2021 08:47 Ответить
Не так:
В деле освобождения Украины от агрессора - вся надежда на агрессора.

Ну не дебил?!
показать весь комментарий
06.08.2021 09:16 Ответить
Пздц! То есть делать ни хера не надо, армию там укреплять, с пропагандой бороться? Надо просто ждать, пока Пуйло Владимирович милостиво соизволит! Либо идохнет, падаль плешивая?
Презик наш точно адекватный? Презик на точно НАШ?
показать весь комментарий
06.08.2021 08:50 Ответить
полное признание своей бесхребетности.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:01 Ответить
+100500.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:09 Ответить
...И он это знает. И тааак ХОЧЕТ вернуть Донбасс Украине, аж по ночам не спит.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:09 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для возвращения временно оккупированных территорий Донбасса...
Посмотрите на эти мозолистые руки! Этот человек совсем не хочет работать головой...
показать весь комментарий
06.08.2021 09:15 Ответить
Зеленський: 90% успіху в питанні повернення Донбасу і миру в Україні залежить від Путіна - Цензор.НЕТ 3188
показать весь комментарий
06.08.2021 09:17 Ответить
Зеленський: 90% успіху в питанні повернення Донбасу і миру в Україні залежить від Путіна - Цензор.НЕТ 6128
показать весь комментарий
06.08.2021 09:18 Ответить
Зеленский тот ещё дурень,подписался под капитуляцией Порошенко,вот теперь тяни эту минскую лямку.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:36 Ответить
А как же "просто перестать стрелять"?!!!
И что, Порошенко уже не виноват, что "не хочет прекращать войну"?!
показать весь комментарий
06.08.2021 09:38 Ответить
Зеленский какой-то странный.
Он считает, что когда придёт другой президент в РФ, то этот "другой" будет иначе смотреть на ситуацию с Крымом и Донбасом? С чего это вдруг?
В этом плане в РФ полная демократия. Потому что проблема вовсе не в путене, а проблема в том, что именно сам народ РФ исповедует имперскую логику и полностью поддерживает все эти крымско-донбасские решения.
путен это плоть от плоти народа РФ.
Мы можем ржать сколько угодно и говорить, что путен чмырит своих граждан, и так далее, но на самом деле он мыслит ровно так же как 99% из них. Нам ьы поучиться такому единству.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:53 Ответить
Странность в другом,украинцам интересно что в РФ,Китае,Сингапуре и вообще в галактике,а что у них под носом это другое,больше внимания уделяют заявлениям Илона Маска,вот на какой хрен Зеленский подписался под минскими соглашениями?! Зачем ему этот геморрой?!
показать весь комментарий
06.08.2021 09:56 Ответить
Минские соглашения Зеленский не подписывал. Вы о чём?
И ещё: Украине очень возможно хотелось бы, чтобы её уделяли больше времени, но русские как и Европа устали.
По телеку про Украину уже кажуть ничтожно малое время.
Я вот в Польше живу, тут вообще за неделю только про контрабанду и клубнику были сюжеты, где была Украина.
"Где-то бой, но это где-то.
А вокруг - такое лето..."
показать весь комментарий
06.08.2021 10:14 Ответить
Нічого собі! 2,5 роки знадобилось людині щоби дійшли очевидні речі
показать весь комментарий
06.08.2021 09:55 Ответить
А ты чем отличаешься от Зеленского,у тебя только Путин в голове крутится а в ушах звенит лалала.
показать весь комментарий
06.08.2021 10:12 Ответить
А в твоей ЖОПЕ, что крутится? Член ПРАПОРА из ФСБ???
показать весь комментарий
06.08.2021 10:14 Ответить
То есть все зависит от Путина, а Зеленский здесь не при чем?
Не зря он говорил, что никому ничего не должен.
Выбрали на свою голову.
показать весь комментарий
06.08.2021 11:04 Ответить
Що воно лепече!?
Це хто ж Ігора Валерійовича так налякав?
показать весь комментарий
06.08.2021 11:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 