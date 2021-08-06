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Новости Агрессия России против Украины
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США продолжат поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии России, - Блинкен

США продолжат поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии России, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

Об этом сообщила пресс-служба правительства США по итогам встречи госсекретаря с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Госсекретарь и его украинские коллеги также обсудили возможности углубления сотрудничества между Украиной и США во время запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, округ Колумбия, 30 августа", - указывается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак и Кулеба обсудили с Блинкеном вопрос противодействия российской агрессии, - МИД

Автор: 

Госдепартамент США (1824) россия (95413) США (26506) Кулеба Дмитрий (2880) Ермак Андрей (1259) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
Штаты - наши настоящие союзники и они помогают, даже не взирая на то, что быдло поставило у руля страны ЗЕленую чуму. Они помогают Украине, а не зебанутым идиотам..
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06.08.2021 10:47
+5
Не зважаючи що на табуретку зебіли посадовили зрадника.
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06.08.2021 10:51
+2
Перед Нелохом стоїть складна задача:"рибку з'їсти і на куй не сісти".
З США дружити і отримувати грошову і військову допомогу, ********* не образити і Беню не віддати американській Феміді.
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06.08.2021 11:02
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06.08.2021 10:45 Ответить
Не пойму я этого Зеленского...То он в США едет просить о помощи.То кинахов на должностя садит...Что это за борьба такая ? Если заведомо подонок,олигарх и преступник - это чтобы было с кем бороться ? Мало нам врагов вокруг ?
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06.08.2021 10:45 Ответить
Эээ...нет мой друг позвольте с вами не согласится. вот мой дед в 17 году имел свою маслобойню а пришли матросы и отобрали её. А как запустить? вот тут то и вспомнили про нас Шлагбаум и предложили должность управляющего..я так понял мы соотечественники?
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06.08.2021 12:00 Ответить
Сомнительный выход из положения. Это лишние обязательства и путанница.Которая повлечет потерю времени.А Украине нужно спешить. - Совсем плохо стало.
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06.08.2021 12:06 Ответить
Зеленский едет в США посетить Даллас. Это так романтично.
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06.08.2021 13:28 Ответить
Штаты - наши настоящие союзники и они помогают, даже не взирая на то, что быдло поставило у руля страны ЗЕленую чуму. Они помогают Украине, а не зебанутым идиотам..
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06.08.2021 10:47 Ответить
Не зважаючи що на табуретку зебіли посадовили зрадника.
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06.08.2021 10:51 Ответить
Перед Нелохом стоїть складна задача:"рибку з'їсти і на куй не сісти".
З США дружити і отримувати грошову і військову допомогу, ********* не образити і Беню не віддати американській Феміді.
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06.08.2021 11:02 Ответить
Американські колеги могли профінансувати створення ракетного щита для захисту України, зокрема виробництво ОТРК "Сапсан"
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06.08.2021 11:18 Ответить
А д'єрьмак беню обіцяв здати? Чи на цього гімнюка там уваги не звернули, як на рашистсьго агента козиря?!)
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06.08.2021 11:39 Ответить
США продолжат поддержку СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНЫ !
Понял, Зеленский - не президента, не власти, а СУВЕРЕНИТЕТА !
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06.08.2021 12:48 Ответить
И в скобках добавили - "несмотря ни на что" (чмо с платочком рядом с госмужем Блинкеном), и "кого" (испуганный дурачок на месте Президента Украины)
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06.08.2021 13:07 Ответить
 
 