США продолжат поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии России, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.
Об этом сообщила пресс-служба правительства США по итогам встречи госсекретаря с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Госсекретарь и его украинские коллеги также обсудили возможности углубления сотрудничества между Украиной и США во время запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, округ Колумбия, 30 августа", - указывается в сообщении.
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З США дружити і отримувати грошову і військову допомогу, ********* не образити і Беню не віддати американській Феміді.
Понял, Зеленский - не президента, не власти, а СУВЕРЕНИТЕТА !