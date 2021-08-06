США продолжат поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии России, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

Об этом сообщила пресс-служба правительства США по итогам встречи госсекретаря с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Госсекретарь и его украинские коллеги также обсудили возможности углубления сотрудничества между Украиной и США во время запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, округ Колумбия, 30 августа", - указывается в сообщении.

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