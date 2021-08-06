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Зеленский подписал закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что необходимость принятия этого документа обусловлена ​​тем, что случаи неконтролируемой добычи полезных ископаемых местного значения наблюдаются практически по всей территории Украины. Однако для осуществления этой деятельности необходимо иметь специальное разрешение на пользование недрами. Самовольная добыча ресурсов, в частности песка, наносит значительный ущерб окружающей среде, ускоряет разрушение дорог вокруг и создает опасные песчаные карьеры. Восстановление требует немалых усилий.

Кроме того, в ОП добавили, что предусмотренная ранее ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения была малоэффективной

"Поэтому закон, который подписал Президент, определяет такую ​​деятельность как уголовное преступление и усиливает ответственность за нее", - говорится в сообщении.

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Отныне нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.

Если стоимость незаконно добытых ископаемых в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан или если незаконно добываются полезные ископаемые общегосударственного значения, предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 3 000 до 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

Если такие действия совершены организованной группой или общеопасным способом, повлекли гибель людей либо иные тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Кроме того, в Кодексе Украины об административных правонарушениях за самовольное пользование недрами, осуществление сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право собственности на недра, отныне предусмотрено наложение штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов на граждан и от 200 до 500 необлагаемых минимумов - на должностных лиц.

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Автор: 

закон (3176) Зеленский Владимир (20266) ископаемые (120) недра (29)


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Топ комментарии
+4
еще как полезное! Можно 73% на голову мазать.
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06.08.2021 14:40
+2
А помните:


"Пророссийский блогер и лидер партии имени себя анатолий шарий признался, что действительно инициировал операцию по добыче испражнений Зеленского из туалета одесского ресторана."

Это тоже незаконная добыча ископаемых?
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06.08.2021 14:37
+2
это бесполезные ископаемые
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06.08.2021 14:39
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А помните:


"Пророссийский блогер и лидер партии имени себя анатолий шарий признался, что действительно инициировал операцию по добыче испражнений Зеленского из туалета одесского ресторана."

Это тоже незаконная добыча ископаемых?
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06.08.2021 14:37 Ответить
это бесполезные ископаемые
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06.08.2021 14:39 Ответить
еще как полезное! Можно 73% на голову мазать.
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06.08.2021 14:40 Ответить
Та вони і так не здраві, а якщо ще натруться.....жах!
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06.08.2021 14:43 Ответить
видали . Вовка весь в трудах . вот сегодня новые слова выучил " полезные ископаемые " по этому случаю можно и новый видосик забабахать
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06.08.2021 14:42 Ответить
прокурорско-армянская тема..
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06.08.2021 14:43 Ответить
ведь раньше, мы над вовой клоуном смеялись - а нынче он над нами всеми ржет ..
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06.08.2021 14:47 Ответить
Вава квартальне - є бєзполєзне криворогате іскопаємоє!) Єхай вже на рашку, або Ізраїль, чьмо криворогате! Бо ********** вже!
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06.08.2021 14:49 Ответить
не прошло и три года. и вообще, зачем закон если ты своих не сажаешь? или янтарь, нефть газ гранит мрамор песок и тд не под людьми ермака, татарова? Вы ...издабол, господин зе.
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06.08.2021 14:51 Ответить
Ахметку с рудою наконец прищучат или будут гоняться за простыми безработными.
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06.08.2021 14:58 Ответить
злочевский: НЕВИНОВЕН!
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06.08.2021 15:07 Ответить
Що, нарешті припинять копати бурштин?
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06.08.2021 15:38 Ответить
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин - Цензор.НЕТ 2686
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06.08.2021 15:42 Ответить
ДА ВЫ ШО..СЧАС ПРОСЛЕЗИМСЯ ПРЯМО...ТЕ КТО ДОЛЖЕН КОНТРОЛИРОВАТЬ ТЕ И КОПАЮТ...
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06.08.2021 16:18 Ответить
 
 