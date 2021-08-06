Зеленский подписал закон о формировании сети лицеев

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Документ продлевает переходной период для трансформации сети лицеев, а также уточняет некоторые положения о правовом регулировании функционирования этих учреждений. В частности, на законодательном уровне закрепляется понятие безопасной образовательной среды как совокупности условий в учреждении образования, исключающих причинение участникам образовательного процесса физического, имущественного и морального вреда.

"Также документ вводит с 1 сентября 2027 года новые требования к образовательной деятельности коммунального лицея, которые должен выполнить основатель учреждения. Среди них - функционирование не менее двух классов по трем профилям обучения в течение 10-12 годов обучения; формирование безопасной, инклюзивной и цифровой образовательной среды с надлежащей материально-технической базой и доступом к Интернету; обеспечение питания и при необходимости – подвоза учеников и педагогов и т.д", - говорится в сообщении.

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В то же время представительным органам территориальных громад всех уровней разрешается выполнять функции основателей лицеев до 1 сентября 2027 года, то есть до того, как состоится полноценный запуск трехлетней старшей профильной школы на базе трансформированной сети лицеев.

Согласно изменениям, органы местного самоуправления до 1 сентября 2024 года должны утвердить планы формирования эффективной сети учреждений общего среднего образования с учетом требований законодательства.

Кроме того, для обеспечения дошкольного и полного общего среднего образования для детей, которые находятся на стационарном лечении или которым предоставляется реабилитационная помощь в медучреждениях, законом предусмотрено функционирование нового государственного учреждения. В таких случаях создается дополнительный класс, утверждается индивидуальный учебный план или другой, наиболее благоприятный для ребенка способ обучения.

Документ также обязывает Кабинет Министров продолжить в 2022-2030 годах выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение общего среднего образования "Новая украинская школа", в частности с целью внедрения трехлетнего профильного среднего образования в рамках двенадцатилетнего полного общего среднего образования.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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