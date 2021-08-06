Зеленський підписав закон про формування мережі ліцеїв

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для впровадження якісної профільної середньої освіти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Документ подовжує перехідний період для трансформації мережі ліцеїв, а також уточнює деякі положення щодо правового регулювання функціонування цих закладів.

Зокрема, на законодавчому рівні закріплюється поняття безпечного освітнього середовища як сукупності умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та моральної шкоди.

Також документ запроваджує з 1 вересня 2027 року нові вимоги до освітньої діяльності комунального ліцею, які має виконати засновник закладу. Серед них – функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання протягом 10-12 років навчання учнів; формування безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища з належною матеріально-технічною базою та доступом до Інтернету; забезпечення харчування та за потреби – підвезення учнів і педагогів тощо.

Водночас представницьким органам територіальних громад усіх рівнів дозволяється виконувати функції засновників ліцеїв до 1 вересня 2027 року, тобто до того, як відбудеться повноцінний запуск трирічної старшої профільної школи на базі трансформованої мережі ліцеїв.

Також читайте: Зеленський підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг

Згідно зі змінами, органи місцевого самоврядування мають до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням вимог законодавства.

Крім того, для забезпечення дошкільної та повної загальної середньої освіти для дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в медзакладах, законом передбачене функціонування нової державної установи. У таких випадках створюється додатковий клас, затверджується індивідуальний навчальний план або інший, найбільш сприятливий для дитини спосіб навчання.

Документ також зобов’язує Кабінет Міністрів продовжити у 2022-2030 роках виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення загальної середньої освіти "Нова українська школа", зокрема з метою запровадження трирічної профільної середньої освіти в межах дванадцятирічної повної загальної середньої освіти.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Також читайте: Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин