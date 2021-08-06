Саммит "Крымской платформы" откроет песней Джамала

Саммит "Крымской платформы" откроет украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала с песней "1944".

Об этом сообщила первый замминистра иностранных дел Эмине Джеппар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНН".

"Мы начнем 23 августа, мы будем отмечать и День флага, и саммит "Крымской платформы", и саммит Первых леди и джентльменов. Саммит "Крымской платформы" пройдет в "Парковом", он продлится несколько часов и будет состоять из двух частей. Первую часть откроет Джамала с песней "1944". Мы очень хотим не просто формально подойти к предмету, чтобы мы просто слушали официальные речи, а для того, чтобы был культурно-художественное сопровождение – Джамала откроет очень символичной для Украины песней, с которой она победила на Евровидении несколько лет назад", – сказала Джеппар.

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Напомним, что Джамала победила на "Евровидении" в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню "1944" о депортации крымскотатарского народа. После победы украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс прошел в Киеве.