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Саммит "Крымской платформы" откроет песней Джамала

Саммит

Саммит "Крымской платформы" откроет украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала с песней "1944".

Об этом сообщила первый замминистра иностранных дел Эмине Джеппар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНН".

"Мы начнем 23 августа, мы будем отмечать и День флага, и саммит "Крымской платформы", и саммит Первых леди и джентльменов. Саммит "Крымской платформы" пройдет в "Парковом", он продлится несколько часов и будет состоять из двух частей. Первую часть откроет Джамала с песней "1944". Мы очень хотим не просто формально подойти к предмету, чтобы мы просто слушали официальные речи, а для того, чтобы был культурно-художественное сопровождение – Джамала откроет очень символичной для Украины песней, с которой она победила на Евровидении несколько лет назад", – сказала Джеппар.

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Напомним, что Джамала победила на "Евровидении" в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню "1944" о депортации крымскотатарского народа. После победы украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс прошел в Киеве.

Автор: 

Джамала (127) Джеппар Эмине (24) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+10
Не саммит , а корпоратив намечается ... ))))
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06.08.2021 23:06
+7
А потом сыграет на пианино один известный пианист.
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06.08.2021 23:08
+4
грешным делом а подумал , шо каховского мента выпустили на арену(развеселить бомонд).
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06.08.2021 23:08
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Не саммит , а корпоратив намечается ... ))))
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06.08.2021 23:06 Ответить
Та сидите уже на жопе ровно. Будете ещё долго репарации выплачивать.
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07.08.2021 07:18 Ответить
"Мы начнем 23 августа, мы будем отмечать и День флага, и саммит "Крымской платформы", и саммит Первых леди и джентльменов. Источник: https://censor.net/ru/n3281360
Для прекращения выплат репараций акустику хорошую нужно иметь и хореографию на должном уровне. Со сценическими нарядами.
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07.08.2021 07:46 Ответить
Може заупокійну поставити протягом усього заходу? А що ти пропонуєш, якщо, звичайно - не кацап?
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07.08.2021 08:07 Ответить
А потом сыграет на пианино один известный пианист.
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06.08.2021 23:08 Ответить
грешным делом а подумал , шо каховского мента выпустили на арену(развеселить бомонд).
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06.08.2021 23:08 Ответить
Та його навіть "свої" у "амфаша" на темі "запинали ногами" - є у "собачій зграї" така "традиція" - на кого "вожак" ошкіриться, того вони і "чмирить кодлом" починають!
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07.08.2021 05:48 Ответить
"свои" тусовали на ветке Рината(ментовская ветка. Всiею гiлкою , та як и пан Сулейман Пашамович с паном Описывающем Кривую Линию, тобто, з паном Измерителем - все ошибочно топили сначала за Ульянку Громову(Юлечка, бо лезет везде напролом, правда весь час, безрезультатно) затем и за это недоразумение... Ща уже начинают пропиаривать другую лидершу...
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07.08.2021 07:20 Ответить
"Стадо"... А я - "кіт, що гуляє сам по собі!" (я про це відразу відкрито заявив!) А вони цього не розуміють - їм ОБОВ"ЯЗКОВО потрібен "альфа-самець", який буде "рукавадящей и направляющей силой"! А вони будуть "підгавкувать"... От тільки їм весь час "вожді" "гнилуваті" дістаються ... Пробували ці "вожаки" на мене "погавкать" - "отримали кігтями по морді" (основна маса мене "забанила"("Амедов" "Клінтвуд") , бо зрозуміла, що "силёнки не те") На "амфаша" я сам "забив", бо бачу, що у нього мета - не спілкування звичайне, а розпалювання срачів"... Для чого? Щоб усі на гілці один в одного лайном кидалися, а він "парил над схваткой, "белый и пушистый", "единственный и непогрешимый"!... Я пішов своєю дорогою, а "стадо" почало шукать новий "об"єкт для топтання"
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07.08.2021 08:15 Ответить
т.е. не саммит а шоу......точка.
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06.08.2021 23:11 Ответить
Ну понятно, клоуны все в цирк превращают опять. Давайте ещё столы, бухло, закуску
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06.08.2021 23:17 Ответить
и корабельных инвестнянь !
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06.08.2021 23:41 Ответить
Думай, как репарации выплачивать. Это тебе не за спинами детей земли отжимать.
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07.08.2021 07:21 Ответить
а я думал саммит решит как гнать кацапню из Крыма, через мост или морем...
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06.08.2021 23:33 Ответить
Вирішать? Як гнати? Вони просто повторять усім відому мантру про всеосяжну і довічну підтримку тер.цілісності України, про невизнання окупації Криму рашкою і про тиск на лаптерейх. Тобто домовляться домовлятись і далі
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06.08.2021 23:44 Ответить
Саммит "Крымской платформы" пройдет в "Парковом", он продлится несколько часов Источник: https://censor.net/ru/n3281360
У вас сильно насыщенная программа, не успеют.
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07.08.2021 07:49 Ответить
Самміт-говорильня для стурбованих пустобрехів відкриється як шоу, з пісенькою. Феєрично
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06.08.2021 23:40 Ответить
А лядей для уважаемых гостей уже заказали? Ну, и бухлишка надо припасти с запасо, юо если юзик на платформу заглянет, то может не хватить
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07.08.2021 03:33 Ответить
А зачем саммит первых леди проводить в Украине? Разве наша страна имеет сейчас хоть какое-то отношение к "леди"? Лучше провести конкурс клоунов - предателей на тему: " Кто виртуознее обгадит собственную страну"?
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07.08.2021 06:53 Ответить
Все зрозуміло окрім одного - яким чином ця "платформа" сприятиме поверненню Криму до складу України?
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07.08.2021 07:03 Ответить
А зачем тебе думать? Кацапы должны терпеть и приготовиться платить за отжатую и засранную землю.
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07.08.2021 07:23 Ответить
и отстроить
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07.08.2021 07:24 Ответить
Мож сюда будет завлечена кабаевша и, расчувствовавшись, уговорит своего поца.
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07.08.2021 07:23 Ответить
Якщо серйозно то такими дешевими понтами, як ця платформа, Крим не повернути. Адже це повернення залежить в першу чергу від бажання більшості населення. В 2014 році в Криму проживало 65% росіян, 15%- українців, 10%-кримських татар.
А тепер уявіть яке буде бажання в більшості населення. Особливо враховуючи "мовний закон" випади політиків і в т.ч. "президента", стосовно "братніх народів" та інші фактори.
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07.08.2021 08:05 Ответить
Э.. нет. Эта платформа нужна.. и её суть, в объединении и консолидации.. вокруг идеи.. возвращения оккупированного Крыма.. на международной платформе.. Не нужно недооценивать подобных инициатив.. Да это не стена, если привести такое сравнение..Это только кирпичи.. которые могут стать стеной
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07.08.2021 12:16 Ответить
 
 