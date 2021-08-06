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Новини
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Саміт "Кримської платформи" відкриє піснею Джамала

Саміт

Саміт "Кримської платформи" відкриє українська співачка кримськотатарського походження Джамала з піснею "1944".

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНН".

"Ми почнемо 23 серпня, ми будемо відзначати і День прапора, і саміт "Кримської платформи", і саміт Перших леді та джентльменів. Саміт "Кримської платформи" відбудеться в "Парковому", він триватиме кілька годин і складатиметься з двох частин. Першу частину відкриє Джамала з піснею "1944". Ми дуже хочемо не просто формально підійти до предмету, щоб ми просто слухали офіційні промови, а для того, щоб був культурно-художній супровід - Джамала відкриє дуже символічною для України піснею, з якою вона перемогла на Євробаченні кілька років тому", - сказала Джепар.

Нагадаємо, що Джамала перемогла на "Євробаченні" в Швеції в 2016 році. Вона виграла, виконавши пісню "1944" про депортацію кримськотатарського народу. Після перемоги української виконавиці, у 2017 році конкурс відбувся у Києві.

Читайте також: Кількість учасників Кримської платформи зросла до 33: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт, - Кулеба

Автор: 

Джамала (97) Джепар Еміне (23) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+10
Не саммит , а корпоратив намечается ... ))))
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06.08.2021 23:06
+7
А потом сыграет на пианино один известный пианист.
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06.08.2021 23:08
+4
грешным делом а подумал , шо каховского мента выпустили на арену(развеселить бомонд).
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06.08.2021 23:08
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Не саммит , а корпоратив намечается ... ))))
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06.08.2021 23:06 Відповісти
Та сидите уже на жопе ровно. Будете ещё долго репарации выплачивать.
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07.08.2021 07:18 Відповісти
"Мы начнем 23 августа, мы будем отмечать и День флага, и саммит "Крымской платформы", и саммит Первых леди и джентльменов. Источник: https://censor.net/ru/n3281360
Для прекращения выплат репараций акустику хорошую нужно иметь и хореографию на должном уровне. Со сценическими нарядами.
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07.08.2021 07:46 Відповісти
Може заупокійну поставити протягом усього заходу? А що ти пропонуєш, якщо, звичайно - не кацап?
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07.08.2021 08:07 Відповісти
А потом сыграет на пианино один известный пианист.
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06.08.2021 23:08 Відповісти
грешным делом а подумал , шо каховского мента выпустили на арену(развеселить бомонд).
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06.08.2021 23:08 Відповісти
Та його навіть "свої" у "амфаша" на темі "запинали ногами" - є у "собачій зграї" така "традиція" - на кого "вожак" ошкіриться, того вони і "чмирить кодлом" починають!
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07.08.2021 05:48 Відповісти
"свои" тусовали на ветке Рината(ментовская ветка. Всiею гiлкою , та як и пан Сулейман Пашамович с паном Описывающем Кривую Линию, тобто, з паном Измерителем - все ошибочно топили сначала за Ульянку Громову(Юлечка, бо лезет везде напролом, правда весь час, безрезультатно) затем и за это недоразумение... Ща уже начинают пропиаривать другую лидершу...
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07.08.2021 07:20 Відповісти
"Стадо"... А я - "кіт, що гуляє сам по собі!" (я про це відразу відкрито заявив!) А вони цього не розуміють - їм ОБОВ"ЯЗКОВО потрібен "альфа-самець", який буде "рукавадящей и направляющей силой"! А вони будуть "підгавкувать"... От тільки їм весь час "вожді" "гнилуваті" дістаються ... Пробували ці "вожаки" на мене "погавкать" - "отримали кігтями по морді" (основна маса мене "забанила"("Амедов" "Клінтвуд") , бо зрозуміла, що "силёнки не те") На "амфаша" я сам "забив", бо бачу, що у нього мета - не спілкування звичайне, а розпалювання срачів"... Для чого? Щоб усі на гілці один в одного лайном кидалися, а він "парил над схваткой, "белый и пушистый", "единственный и непогрешимый"!... Я пішов своєю дорогою, а "стадо" почало шукать новий "об"єкт для топтання"
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07.08.2021 08:15 Відповісти
т.е. не саммит а шоу......точка.
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06.08.2021 23:11 Відповісти
Ну понятно, клоуны все в цирк превращают опять. Давайте ещё столы, бухло, закуску
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06.08.2021 23:17 Відповісти
и корабельных инвестнянь !
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06.08.2021 23:41 Відповісти
Думай, как репарации выплачивать. Это тебе не за спинами детей земли отжимать.
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07.08.2021 07:21 Відповісти
а я думал саммит решит как гнать кацапню из Крыма, через мост или морем...
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06.08.2021 23:33 Відповісти
Вирішать? Як гнати? Вони просто повторять усім відому мантру про всеосяжну і довічну підтримку тер.цілісності України, про невизнання окупації Криму рашкою і про тиск на лаптерейх. Тобто домовляться домовлятись і далі
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06.08.2021 23:44 Відповісти
Саммит "Крымской платформы" пройдет в "Парковом", он продлится несколько часов Источник: https://censor.net/ru/n3281360
У вас сильно насыщенная программа, не успеют.
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07.08.2021 07:49 Відповісти
Самміт-говорильня для стурбованих пустобрехів відкриється як шоу, з пісенькою. Феєрично
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06.08.2021 23:40 Відповісти
А лядей для уважаемых гостей уже заказали? Ну, и бухлишка надо припасти с запасо, юо если юзик на платформу заглянет, то может не хватить
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07.08.2021 03:33 Відповісти
А зачем саммит первых леди проводить в Украине? Разве наша страна имеет сейчас хоть какое-то отношение к "леди"? Лучше провести конкурс клоунов - предателей на тему: " Кто виртуознее обгадит собственную страну"?
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07.08.2021 06:53 Відповісти
Все зрозуміло окрім одного - яким чином ця "платформа" сприятиме поверненню Криму до складу України?
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07.08.2021 07:03 Відповісти
А зачем тебе думать? Кацапы должны терпеть и приготовиться платить за отжатую и засранную землю.
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07.08.2021 07:23 Відповісти
и отстроить
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07.08.2021 07:24 Відповісти
Мож сюда будет завлечена кабаевша и, расчувствовавшись, уговорит своего поца.
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07.08.2021 07:23 Відповісти
Якщо серйозно то такими дешевими понтами, як ця платформа, Крим не повернути. Адже це повернення залежить в першу чергу від бажання більшості населення. В 2014 році в Криму проживало 65% росіян, 15%- українців, 10%-кримських татар.
А тепер уявіть яке буде бажання в більшості населення. Особливо враховуючи "мовний закон" випади політиків і в т.ч. "президента", стосовно "братніх народів" та інші фактори.
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07.08.2021 08:05 Відповісти
Э.. нет. Эта платформа нужна.. и её суть, в объединении и консолидации.. вокруг идеи.. возвращения оккупированного Крыма.. на международной платформе.. Не нужно недооценивать подобных инициатив.. Да это не стена, если привести такое сравнение..Это только кирпичи.. которые могут стать стеной
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07.08.2021 12:16 Відповісти
 
 