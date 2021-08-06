Саміт "Кримської платформи" відкриє піснею Джамала
Саміт "Кримської платформи" відкриє українська співачка кримськотатарського походження Джамала з піснею "1944".
Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНН".
"Ми почнемо 23 серпня, ми будемо відзначати і День прапора, і саміт "Кримської платформи", і саміт Перших леді та джентльменів. Саміт "Кримської платформи" відбудеться в "Парковому", він триватиме кілька годин і складатиметься з двох частин. Першу частину відкриє Джамала з піснею "1944". Ми дуже хочемо не просто формально підійти до предмету, щоб ми просто слухали офіційні промови, а для того, щоб був культурно-художній супровід - Джамала відкриє дуже символічною для України піснею, з якою вона перемогла на Євробаченні кілька років тому", - сказала Джепар.
Нагадаємо, що Джамала перемогла на "Євробаченні" в Швеції в 2016 році. Вона виграла, виконавши пісню "1944" про депортацію кримськотатарського народу. Після перемоги української виконавиці, у 2017 році конкурс відбувся у Києві.
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У вас сильно насыщенная программа, не успеют.
А тепер уявіть яке буде бажання в більшості населення. Особливо враховуючи "мовний закон" випади політиків і в т.ч. "президента", стосовно "братніх народів" та інші фактори.