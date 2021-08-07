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Украинка Магучих завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020
В субботу, 7 августа, в финале в прыжках в высоту среди женщин на Олимпийских играх 2020 в Токио украинка Ярослава Магучих с результатом 2.00 метра завоевала бронзовую медаль.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
19-летняя Ярослава Магучих смогла взять высоту в 2 метра со второй попытки. К сожалению, ни 2.02, ни 2.04 ей взять не удалось.
Олимпийской чемпионкой стала представительница ROC Мария Ласицкене, которая прыгнула на 2.04. Австралийка Никола МакДермотт стала "серебряной" медалисткой с 2.02.
Отметим, Украину в финале представляли сразу три спортсменки. Ирина Геращенко заняла 4-е место, прыгнув на 1.98 м. Юлия Левченко завершила соревнования на 8-й позиции (1.96 м).
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+12 Старый пионэр
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показать весь комментарий07.08.2021 16:20
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а типа русские чурки с Дагестана говорят хуже чем мой попугай.
Ты для меня хуже черного, гастрабайтеры не выигрывают олимпиад
А в 36 году даже адольф не знал что делать с американским атлетом
У меня номера 1488 уже 25 лет на авто
И молодеж в баварии мне желает хорошей добычи
А ты кто в этой жизни???
Чемпион по подтиранию чужих ошибок???
Наша страна сейчас переживает болезненную ситуацию, связанную с принятием новых правил игры в мировой экономике. Речь идет о так называемом энергопереходе. Становится ясно, что, уже начиная с 2023 года, мы, скорее всего, будем платить углеродный налог от €1,4 млрд и далее - до €10 млрд в течение ближайших пяти лет - только за то, что наш экспорт энергоресурсов недостаточно "зеленый".
.
кстати, гундяйкины,путины и шойги разные к славянам не относятся..от слова никак..
А ты своего папу знал???
.
Зачем тебе Украина?
Манкупты и гастрабайтеры переживают за неньку...
...
Кстати, страна без флага только что просрала французам.
...
Схоже, я дещо пропустив... Я правильно зрозумів, тут у коментах якийсь аддон для пляшки ко-ко-ко-копротивлявся?