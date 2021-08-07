Украинка Магучих завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020

В субботу, 7 августа, в финале в прыжках в высоту среди женщин на Олимпийских играх 2020 в Токио украинка Ярослава Магучих с результатом 2.00 метра завоевала бронзовую медаль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

19-летняя Ярослава Магучих смогла взять высоту в 2 метра со второй попытки. К сожалению, ни 2.02, ни 2.04 ей взять не удалось.

Олимпийской чемпионкой стала представительница ROC Мария Ласицкене, которая прыгнула на 2.04. Австралийка Никола МакДермотт стала "серебряной" медалисткой с 2.02.

Отметим, Украину в финале представляли сразу три спортсменки. Ирина Геращенко заняла 4-е место, прыгнув на 1.98 м. Юлия Левченко завершила соревнования на 8-й позиции (1.96 м).

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