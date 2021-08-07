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Новости Олимпиада-2020
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Украинка Магучих завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020

Украинка Магучих завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020

В субботу, 7 августа, в финале в прыжках в высоту среди женщин на Олимпийских играх 2020 в Токио украинка Ярослава Магучих с результатом 2.00 метра завоевала бронзовую медаль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

19-летняя Ярослава Магучих смогла взять высоту в 2 метра со второй попытки. К сожалению, ни 2.02, ни 2.04 ей взять не удалось.

Олимпийской чемпионкой стала представительница ROC Мария Ласицкене, которая прыгнула на 2.04. Австралийка Никола МакДермотт стала "серебряной" медалисткой с 2.02.

Отметим, Украину в финале представляли сразу три спортсменки. Ирина Геращенко заняла 4-е место, прыгнув на 1.98 м. Юлия Левченко завершила соревнования на 8-й позиции (1.96 м).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17-я медаль на Олимпиаде-2020: Украинки взяли бронзу в командном артистическом плавании

Автор: 

Олимпиада (1136) Магучих Ярослава (45)


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Топ комментарии
+12
В 19 лет бронза! Чуть не хватило опыта, но дальше будут только победы! Молодец! Поздравляем!!
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07.08.2021 16:10
+12
ОКР країна яка ні існує яку сочинили та народ якого нема на олімпіаді в Токіо?

Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 8565
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07.08.2021 16:18
+9
Флага нет, вместо гимна собачий вальс, на карте не найдешь...

Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 1416
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07.08.2021 16:20
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Страница 2 из 2
Обидно, досадно да ладно, ладно. Олімпіада, на жаль провальна, да й ще на фоні дебільної влади, виглядає совсім якось писімістично.
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07.08.2021 16:26 Ответить
Ну як провальна,на минулій мали 11 чи 12 медалей, зараз 17, з цього боку звісно провал, треба було брати 6.
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07.08.2021 16:30 Ответить
Медалей больше чем в Рио. Одного золота не хватает. Это не провал.
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07.08.2021 16:31 Ответить
Ты бы с бутылки встало, чмо недоразвитое
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07.08.2021 16:44 Ответить
Франкфурт ти нацист чи расист, негр виграв, Майн Кампф почитав зранку?
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07.08.2021 17:01 Ответить
Беленюк чисто говорит по-украински,
а типа русские чурки с Дагестана говорят хуже чем мой попугай.
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07.08.2021 17:03 Ответить
Розумієш фашик, все що ти кажеш про Беленюка, можна переносити на Пушкіна, нащо вам музей негру під Москвою?
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07.08.2021 17:15 Ответить
Може й заборонений, але ви тут пропагандуєте нацизм, типові нацистські висловлювання.
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07.08.2021 17:35 Ответить
А чем коцап отличается от фашиста?
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07.08.2021 18:01 Ответить
Первой буквой - он рашист.
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07.08.2021 20:06 Ответить
👍
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07.08.2021 18:53 Ответить
Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 5606
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07.08.2021 19:14 Ответить
Олімпіада є олімпіада, три наших не показали і близько своїх результатів, а ото безхатченко стрибнуло вище голови, так буває. Хоча на ОІ 2016 вонобуло фаворитом.
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07.08.2021 16:28 Ответить
Её туда не пустили достижения мельдониевой федерации.
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07.08.2021 16:33 Ответить
Щоб вИ з'їли, щоб не ...
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08.08.2021 00:33 Ответить
Какие-то переферийные старты-так рекорды,а Олимпиада-бронза. С подготовкой не так что-то наверное.
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07.08.2021 16:33 Ответить
Гастрабайтер рассуждает о приезжих??? Смешно
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07.08.2021 16:35 Ответить
При всем раскладе и твоем напоре
Ты для меня хуже черного, гастрабайтеры не выигрывают олимпиад
А в 36 году даже адольф не знал что делать с американским атлетом
У меня номера 1488 уже 25 лет на авто
И молодеж в баварии мне желает хорошей добычи
А ты кто в этой жизни???
Чемпион по подтиранию чужих ошибок???
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07.08.2021 16:45 Ответить
Позор, это твоё сопливое *****, вот это позорище на весь мир
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07.08.2021 16:46 Ответить
Ты бы нетрадиционное шло бы отсюда, гомосеков здесь не приветствуют
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07.08.2021 16:50 Ответить
Конкретнее петушок. А то вы 7 лет об этом рассказываете. А результат-сами и сосёте.
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07.08.2021 17:03 Ответить
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в III квартале 2020 года увеличилась на 1,2 млн человек по сравнению c III кварталом 2019 года и составила 18,8 млн человек, сообщил в четверг Росстат.. ...
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07.08.2021 17:30 Ответить
Населення московії 89 млн, а про голодуючих це навіть смішно, піду ковбаски вріжу і помідорку на городі зірву. До речі я теж там в тих 9,8 голодних, в мене всього 50 курей і 30 качок.
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07.08.2021 17:37 Ответить
Дядьку,то може Вам пару кiзочок пiдкинути?
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07.08.2021 20:09 Ответить
Админ,убери это чучело. Реально,скучно. Скоро десятилетие,как они галдят свои басни про Украину. А на выходе-сами тонут в выгребной яме.
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07.08.2021 17:37 Ответить
Ну,это дежурный понос от таёжной кикиморы. Понятно. Так а где "мир от Украины шарахается",дырявый?
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07.08.2021 17:32 Ответить
Північний поток це показник того, що з колоній сировину завжди будуть качати, а московія то колонія заходу.
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07.08.2021 17:38 Ответить
ой да ладно, ти хоч знаєш скільки податків в НАТО заплатить фуйло від ПП2? Доповідаю, в перший рік 1,4 млвд євро до 10 млрд на п'ятий рік, але вам довбням цього не кажуть. Навіть Піськов визнав що з ПП вони попали. Ладно, тобі все рівно, і завтра треба за миску баланди тут пургу гнати, а мені як "голодаючому" українцю, завтра на Грецію стартувати. Так що набирай лайна в писок більше, плюй дальше, Слава Україні!
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07.08.2021 17:47 Ответить
Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков - о проблемах России в связи с предстоящим энергопереходом:

Наша страна сейчас переживает болезненную ситуацию, связанную с принятием новых правил игры в мировой экономике. Речь идет о так называемом энергопереходе. Становится ясно, что, уже начиная с 2023 года, мы, скорее всего, будем платить углеродный налог от €1,4 млрд и далее - до €10 млрд в течение ближайших пяти лет - только за то, что наш экспорт энергоресурсов недостаточно "зеленый".

.
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07.08.2021 17:52 Ответить
У коцапской блевотины истерика😂🌷×××
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07.08.2021 17:58 Ответить
Надо пойти коммент про походку оставить,ходишь как *****😂🌷×××
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07.08.2021 17:41 Ответить
Во дають, де вони таких бовдурів знаходять, не ті боти пішли, розумним надоїло виглядати ідіотами.
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07.08.2021 17:49 Ответить
А что ты доказываешь? Ты просто воняешь. Как гнида под тапком.
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07.08.2021 17:56 Ответить
Так с точки зрения на росиянской параллельной реальности весь мир-параллельная реальность. Это нормально. Расслабься,шизофреник.)
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07.08.2021 18:03 Ответить
Ни о чём. Ещё попробуй,подстилка у чеченцев.
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07.08.2021 17:40 Ответить
Та бросьте! Назовите мне: сколько депутатов Рады выиграли медали в том же 1996? Что, затрудняетесь? Неудивительно. А теперь- есть такой нардеп!
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07.08.2021 16:47 Ответить
ты бы ещё для чистоты отнял все медали у мокшан с неславянскими фамилиями...
кстати, гундяйкины,путины и шойги разные к славянам не относятся..от слова никак..
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07.08.2021 16:54 Ответить
тобто жыдоугрофиннобурятия не страна,орда ордой...
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07.08.2021 17:59 Ответить
Виходить що на московії було два поета, один приїзжий негр, другий шотландець, московські нащадки нацистів такі смішні.
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07.08.2021 17:04 Ответить
В кацапіі всі приїжі....
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07.08.2021 17:06 Ответить
Если вы имеет в виду Жана Беленюка, то он не приезжий легионер. Он коренной киевлянин, тут родился, тут учился, тут тренировался. Мама - коренная киевлянка. Папа откуда-то из Африки, был у нас студентом.
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07.08.2021 16:41 Ответить
А ты в это время присело на бутылку, лаптеногое
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07.08.2021 16:51 Ответить
То понятно
А ты своего папу знал???
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07.08.2021 16:59 Ответить
Как он может знать мокшанского солдата, изнасиловавшего немку???
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07.08.2021 17:11 Ответить
Сынок , не спорь с украинцами . Один хрен - они тебе напихают полон рот , ещё и на бутылку посадят .. .

Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 844 .
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07.08.2021 17:29 Ответить
Новий аккаунт створити не важко. А от нової голови вам узіти нема де.
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07.08.2021 17:51 Ответить
Я пока вижу как ты тут сплевываешь😂🌷×××
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07.08.2021 17:56 Ответить
так, я вже писав, що в України абсолютно аномальний результат - 10 бронз і одне-єдине золото! В жодної іншої країни немає такого дикого розкиду результатів: у всіх інших плюс-мінус однакове число кожної з медалей....
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07.08.2021 16:41 Ответить
Пиши поо usa
Зачем тебе Украина?
Манкупты и гастрабайтеры переживают за неньку...
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07.08.2021 16:46 Ответить
Манкурти - це ті, хто живе тут, а пише собачою!
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07.08.2021 20:49 Ответить
У казахів 0-0-8, це не "дикий" розкид?
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07.08.2021 17:12 Ответить
тоже великий, але 1-10 - більше ніж 0-8!
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08.08.2021 00:24 Ответить
Хорошо,что ты сроднился с бутылкой.
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07.08.2021 17:02 Ответить
Дурдом, Смирнов от скажи, звідки по вашому приїхав Беленюк, що у вас пишуть по цьому поводу?
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07.08.2021 17:02 Ответить
Можно расслабиться. Таки Истина следующая: Беленюк выстрелил в десяточку! Если бы не он- ни единого золота бы не было. Ну и всё. Так уж карта легла. Хотя, надо честно сказать: в золоте Магучих я не сомневался. Особенно после её последней заявы что она собирается именно на Олимпиаде 2,10 перепрыгнуть. А оно вона как вышло. Бывает.
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07.08.2021 16:44 Ответить
19 років, перегоріла, буває.
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07.08.2021 17:02 Ответить
ВІТАЄМО !!!!
Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 5275

...
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07.08.2021 16:52 Ответить
Представляете, если бы не депутат "Слуги народа" не было бы ни одной победы.
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07.08.2021 17:00 Ответить
Ну не було би, світ би не перевернувся.
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07.08.2021 17:05 Ответить
Отправим в Германию к комсомолке Меркель. Пусть снова на нее нападет трясучка.
Кстати, страна без флага только что просрала французам.
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07.08.2021 17:46 Ответить
Ау,так что у тебя с походкой?Как то ты застеснялся😂🌷×××
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07.08.2021 18:00 Ответить
Еперный театр, имея 18 олимпийских медалей, мы занимаем 43 место! Плять, у косово две золотые медали - они выше нас. Это просто звездец.
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07.08.2021 18:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZpG-YUF5E9o
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07.08.2021 18:42 Ответить
Можно порадоваться что ОКР немножко обо*рались. Впервые за 25 лет проиграли худ. гимнастику и финал в волейболе, где заранее вешали себе на грудь золотую медаль.

Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 8923
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07.08.2021 18:59 Ответить
Брехня. Це не косапки, бо кокошників нема.
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07.08.2021 19:22 Ответить
Вітання, гарненька дівчинко Ярославонько! 💛💙🌹🌹🌹
...
Схоже, я дещо пропустив... Я правильно зрозумів, тут у коментах якийсь аддон для пляшки ко-ко-ко-копротивлявся?
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07.08.2021 19:03 Ответить
Явно начудили с подготовкой. Ради чего за полгода до Олимпиады устанавливать мировые рекорды? Ласицкене весь год выше двух метров не прыгала. Вот что значит опыт. О чем думали тренеры.
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07.08.2021 19:10 Ответить
Уже россияне с восторгом выложили фотки, где эта дура Магучих обнимается с Ласицкене. Дружбе крепнуть.
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07.08.2021 21:16 Ответить
ВІТАЄМО !! МОЛОДЧИНА !! КРАСУНЯ !! ТРУДІВНИЦЯ !! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
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07.08.2021 21:54 Ответить
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