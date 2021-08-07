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Новости Олимпиада-2020
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17-я медаль на Олимпиаде-2020: Украинки взяли бронзу в командном артистическом плавании

17-я медаль на Олимпиаде-2020: Украинки взяли бронзу в командном артистическом плавании

Украинская команда в составе: Марины Алексиевой, Владиславы Алексиевой, Марты Федины, Екатерины Резник, Анастасии Савчук, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко и Елизаветы Яхно завоевала бронзу соревнованиях по артистическому плаванию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фаворитки из ОКР и Китая взяли золото и серебро. Украинки боролись за бронзу с командой Японии и смогли ее опередить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Старикова сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке, выбив главную фаворитку - немку Фридрих

17-я медаль на Олимпиаде-2020: Украинки взяли бронзу в командном артистическом плавании 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа занял шестое место по прыжкам в воду

Автор: 

Олимпиада (1136) плавание (107)


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Топ комментарии
+10
ОКР охренительно звучит. Окраина Киевской Руси.
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07.08.2021 15:16
+9
Украинская ракета Елена Старикова вышла в полуфинал спринта.Медаль должна быть еще одна17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні - Цензор.НЕТ 9786
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07.08.2021 15:22
+6
НАШІ ВІТАННЯ !!!17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні - Цензор.НЕТ 6270
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07.08.2021 15:15
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Ихтамнеты там вообще не должны участвовать. По факту украинки заняли второе место. Ихтамнеты как обычно снова украли медали!
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07.08.2021 14:51 Ответить
Можно также представить, что и китаянки не участвовали. Тогда по факту украинки - олимпийские чемпионки.
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07.08.2021 14:57 Ответить
Китайский флаг я вижу а ты свой видишь ихтамнет?
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07.08.2021 15:00 Ответить
глянь скоко жыдоугрофиннобуряты вбухивают в олимпийский спорт...
иначе жужжать пропагандонам кремлядским не будет про шо..
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07.08.2021 15:38 Ответить
Дело в том что половина российских олимпийцев это военнослужащие оккупационной армии.

Кстати некрасиво оскорблять евреев, это так к слову. Евреи не убили ни одного украинца.
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07.08.2021 16:29 Ответить
та да,соловьев душка,блеать..
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07.08.2021 16:36 Ответить
Да вижу, перед ним стоит цифра 3. Это, чтобы ты понимал, третье место и бронзовая медаль. А вот твоего германского флага, я в этой таблице не вижу. И таких "патриотов", как ты, я в Украине, тоже почему-то не вижу... Может потому, что вастутнет ?
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07.08.2021 15:42 Ответить
та щас обосцутся и будут вторыми наши
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07.08.2021 15:30 Ответить
Спортсменки из ОКР здорово звучит!
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07.08.2021 15:00 Ответить
НАШІ ВІТАННЯ !!!17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні - Цензор.НЕТ 6270
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07.08.2021 15:15 Ответить
ОКР охренительно звучит. Окраина Киевской Руси.
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07.08.2021 15:16 Ответить
Да не имеют они никакого отношения до Киевской Руси. Это больше окраина монгольского улуса.
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07.08.2021 16:47 Ответить
ROC тоже терпеть можно-Рукожопая Окраина Китая.
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07.08.2021 17:35 Ответить
Украинская ракета Елена Старикова вышла в полуфинал спринта.Медаль должна быть еще одна17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні - Цензор.НЕТ 9786
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07.08.2021 15:22 Ответить
Гимн Мавзолейных уродов и флаг сраной РАБссии,и само название РАБссия запрещено даже произносит в Япони...мильдониево Быдло Путлеоа..
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07.08.2021 15:24 Ответить
ВІТАЄМО !
17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні - Цензор.НЕТ 5305

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07.08.2021 15:41 Ответить
17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні - Цензор.НЕТ 895
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07.08.2021 21:33 Ответить
 
 