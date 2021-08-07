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17-я медаль на Олимпиаде-2020: Украинки взяли бронзу в командном артистическом плавании
Украинская команда в составе: Марины Алексиевой, Владиславы Алексиевой, Марты Федины, Екатерины Резник, Анастасии Савчук, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко и Елизаветы Яхно завоевала бронзу соревнованиях по артистическому плаванию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фаворитки из ОКР и Китая взяли золото и серебро. Украинки боролись за бронзу с командой Японии и смогли ее опередить.
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+10 Анатолий Воробей #418292
показать весь комментарий07.08.2021 15:16
+9 Senator S #201477
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+6 Чайка Київ
показать весь комментарий07.08.2021 15:15
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иначе жужжать пропагандонам кремлядским не будет про шо..
Кстати некрасиво оскорблять евреев, это так к слову. Евреи не убили ни одного украинца.
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