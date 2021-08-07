17-я медаль на Олимпиаде-2020: Украинки взяли бронзу в командном артистическом плавании

Украинская команда в составе: Марины Алексиевой, Владиславы Алексиевой, Марты Федины, Екатерины Резник, Анастасии Савчук, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко и Елизаветы Яхно завоевала бронзу соревнованиях по артистическому плаванию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фаворитки из ОКР и Китая взяли золото и серебро. Украинки боролись за бронзу с командой Японии и смогли ее опередить.

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