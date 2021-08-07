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Новини Олімпіада-2020
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17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні

17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні

Українська команда в складі: Марини Алєксєєвої, Владислави Алєксєєвої, Марти Федини, Катерини Рєзник, Анастасії Савчук, Аліни Шинкаренко, Ксенії Сидоренко та Єлизавети Яхно завоювала бронзу змаганнях по артистичному плавання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фаворитки з ОКР і Китаю взяли золото і срібло. Українки боролися за бронзу з командою Японії  і змогли її випередити.

Також читайте: Українка Старикова сенсаційно вийшла в півфінал Олімпіади у велотреку, вибивши головну фаворитку - німкеню Фрідріх

17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні 01

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Олімпіада (687) плавання (84)


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Топ коментарі
+10
ОКР охренительно звучит. Окраина Киевской Руси.
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07.08.2021 15:16
+9
Украинская ракета Елена Старикова вышла в полуфинал спринта.Медаль должна быть еще одна17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні - Цензор.НЕТ 9786
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07.08.2021 15:22
+6
НАШІ ВІТАННЯ !!!17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні - Цензор.НЕТ 6270
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07.08.2021 15:15
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Ихтамнеты там вообще не должны участвовать. По факту украинки заняли второе место. Ихтамнеты как обычно снова украли медали!
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07.08.2021 14:51 Відповісти
Можно также представить, что и китаянки не участвовали. Тогда по факту украинки - олимпийские чемпионки.
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07.08.2021 14:57 Відповісти
Китайский флаг я вижу а ты свой видишь ихтамнет?
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07.08.2021 15:00 Відповісти
глянь скоко жыдоугрофиннобуряты вбухивают в олимпийский спорт...
иначе жужжать пропагандонам кремлядским не будет про шо..
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07.08.2021 15:38 Відповісти
Дело в том что половина российских олимпийцев это военнослужащие оккупационной армии.

Кстати некрасиво оскорблять евреев, это так к слову. Евреи не убили ни одного украинца.
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07.08.2021 16:29 Відповісти
та да,соловьев душка,блеать..
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07.08.2021 16:36 Відповісти
Да вижу, перед ним стоит цифра 3. Это, чтобы ты понимал, третье место и бронзовая медаль. А вот твоего германского флага, я в этой таблице не вижу. И таких "патриотов", как ты, я в Украине, тоже почему-то не вижу... Может потому, что вастутнет ?
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07.08.2021 15:42 Відповісти
та щас обосцутся и будут вторыми наши
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07.08.2021 15:30 Відповісти
Спортсменки из ОКР здорово звучит!
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07.08.2021 15:00 Відповісти
НАШІ ВІТАННЯ !!!17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні - Цензор.НЕТ 6270
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07.08.2021 15:15 Відповісти
ОКР охренительно звучит. Окраина Киевской Руси.
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07.08.2021 15:16 Відповісти
Да не имеют они никакого отношения до Киевской Руси. Это больше окраина монгольского улуса.
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07.08.2021 16:47 Відповісти
ROC тоже терпеть можно-Рукожопая Окраина Китая.
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07.08.2021 17:35 Відповісти
Украинская ракета Елена Старикова вышла в полуфинал спринта.Медаль должна быть еще одна17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні - Цензор.НЕТ 9786
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07.08.2021 15:22 Відповісти
Гимн Мавзолейных уродов и флаг сраной РАБссии,и само название РАБссия запрещено даже произносит в Япони...мильдониево Быдло Путлеоа..
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07.08.2021 15:24 Відповісти
ВІТАЄМО !
17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні - Цензор.НЕТ 5305

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07.08.2021 15:41 Відповісти
17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні - Цензор.НЕТ 895
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07.08.2021 21:33 Відповісти
 
 