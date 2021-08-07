17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні

Українська команда в складі: Марини Алєксєєвої, Владислави Алєксєєвої, Марти Федини, Катерини Рєзник, Анастасії Савчук, Аліни Шинкаренко, Ксенії Сидоренко та Єлизавети Яхно завоювала бронзу змаганнях по артистичному плавання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фаворитки з ОКР і Китаю взяли золото і срібло. Українки боролися за бронзу з командою Японії і змогли її випередити.

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