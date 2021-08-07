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17-та медаль на Олімпіаді-2020: Українки взяли бронзу в командному артистичному плаванні
Українська команда в складі: Марини Алєксєєвої, Владислави Алєксєєвої, Марти Федини, Катерини Рєзник, Анастасії Савчук, Аліни Шинкаренко, Ксенії Сидоренко та Єлизавети Яхно завоювала бронзу змаганнях по артистичному плавання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фаворитки з ОКР і Китаю взяли золото і срібло. Українки боролися за бронзу з командою Японії і змогли її випередити.
Топ коментарі
+10 Анатолий Воробей #418292
показати весь коментар07.08.2021 15:16
+9 Senator S #201477
показати весь коментар07.08.2021 15:22
+6 Чайка Київ
показати весь коментар07.08.2021 15:15
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иначе жужжать пропагандонам кремлядским не будет про шо..
Кстати некрасиво оскорблять евреев, это так к слову. Евреи не убили ни одного украинца.
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