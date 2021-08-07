Для перехвата самолета с контрабандой на Прикарпатье поднимали истребитель
Утром 7 августа на Прикарпатье перехватили самолет типа Ан-2. После его приземления правоохранители задержали четырех контрабандистов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
В сообщении пограничников отмечается: "Пролет летательного аппарата типа Ан-2 из Украины в Румынию и обратно зафиксировали сегодня на рассвете пограничники отдела "Порубное" Черновицкого отряда.
Отметим, что этот самолет отслеживался оперативными группами Госпогранслужбы, поэтому когда "крылатый" нарушитель отправился к границе, информация была передана пограничным нарядам, которые и обнаружили его на госгранице.
Об этом пограничный наряд сразу сообщил в подразделение ПВО Вооруженных Сил Украины, который тоже обнаружил воздушную цель. Кроме того, в рамках взаимодействия с военного аэродрома в воздух поднялся военный самолет для принудительной посадки летательного аппарата".
"Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, за десятки километров от границы, оперативными сотрудниками Госпогранслужбы и военнослужащими спецподразделения ДОЗОР задержаны 4 человека. После приземления самолета они пытались убежать на автомобиле.
О данном правонарушении сообщено подразделениям УСБУ в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и прокуратуре. В настоящее время проводятся мероприятия фиксации правонарушений, в т.ч. за противоправные действия, связанные с незаконным перемещением сигарет в Румынию и другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством. Открытое уголовное производство по ст.334 (УКУ Нарушение правил международных полетов)" , -отмечается в сообщении.
В Командование Воздушных Сил ВСУ отмечают: "7 августа в 7.30 утра на границе Украины с Румынией самолет МиГ-29 Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина совершил перехват гражданского самолета типа Ан-2.
Военный самолет совершил сопровождение нарушителя до аэродрома в Коломые с принудительной его посадкой.
К месту происшествия сразу прибыли правоохранительные органы для установления лиц и выяснения обстоятельств".
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З іншої сторони він занадто гарної думки про якість тої техніки що на озброєнні рф.
Покажи ХОТЬ ОДИН новый самолет на вооружении России?
Выпускать то, что сделано было ВСЕМ СОЮЗОМ когда-то - невелика доблесть. Если Су-25 выпускался в Тбилиси - это что, грузинский самолет? Так и все эти "новинки" - это не российские, а советские машины.
Ка-50: первый полет - 1986г. Ми-28 - тогда же. Су-34 (Су-27ИБ) - 1988. И так далее.
(Навіть США їх закуповують)
Что-то пошло не так - не договорились.
Его можно было перехватить чем-то более бюджетным
Им и оружие не нужно - пропеллером по килю и ваших нет.
Или простой пистолет.
Резонно спросить, а что делают ми 24, у которых появились лопасти, и у которых максимальная скорость 335 тех же киломитерз????
И зачем покупать Тукано, если дохлый Ан тихонько догонит ...мишка! Посадит! И еще пульнет кругами над головой.
Я вам должен сообщить, что когда он пуляет, прямо над вашей головой, впечатление не из приятных и запоминается надолго.....очень надолго.
Зараз епоха дронів. Ви би ще кінноту запропонували завести щоб контрабандистів ловити.
Вони купили пару для імітації боїв із дикарями що їх будуть використовувати та розробки тактики і стратегії проти них. Вони і наш оплот та інші танки чи авіацію в одиничних екземплярах купували саме із цією ціллю.
"Супер Тукано"
Максимальная скорость: 590 км/ч
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Крейсерская скорость : 520 км/ч
Практическая дальность: 1330 км
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA Практический потолок : 10 670 м
Вооружение
Стрелково-пушечное:
встроенное: 2×12,7-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82 пулемёта FN Herstal M3
подвесное: 1×20-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 пушка на фюзеляжном узле
Точки подвески: 5
Боевая нагрузка: 1500 кг
Управляемые ракеты:
2×https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB ракеты «воздух-воздух» https://ru.wikipedia.org/wiki/AIM-9_Sidewinder AIM-9 Sidewinder или https://ru.wikipedia.org/wiki/MAA-1_Piranha MAA-1 Piranha илиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Python_4 Python 3/4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A0 Неуправляемые ракеты : 4 блока 70-мм ракет
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 Бомбы : свободнопадающие и корректируемые
Су-25
Максимальная скорость: 950 км/ч (с норм. боевой нагрузкой)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Крейсерская скорость : 750 км/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA Практический потолок : 7 000 м
ВооружениеСтрелково-пушечное: двуствольная 30-мм пушка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A8-30-2 ГШ-30-2 с боезапасом 250 патроновТочки подвески: 10
Боевая нагрузка: нормальная: 1 400 кг (4× ФАБ-250 + 2× Р-60 + боезапас пушки)максимальная: 4 400 кгУправляемые ракеты: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB ракеты «воздух-воздух»: 2 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-60 Р-60 (АА-8) ракеты «воздух-поверхность»: 4 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-25 Х-25МЛ или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-25 Х-25МЛП или https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1-25%D0%9B&action=edit&redlink=1 С-25Л или 2 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-29%D0%9B Х-29Л https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A0 Неуправляемые ракеты : 256 (8 × 32) × 57 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-5_(%D0%9D%D0%90%D0%A0) С-5 в блоках УБ-32 или160 (8 × 20) × 80 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-8 С-8 в блоках Б-8 или40 (8 × 5) × 122 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-13_(%D0%9D%D0%90%D0%A0) С-13 в блоках Б-13 или8 × 240 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-24 С-24 или 266 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-25_(%D0%9D%D0%90%D0%A0) С-25 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 Бомбы : свободнопадающие и корректируемые различного назначения, бомбовые кассеты8 × 500 кг (ФАБ-500, РБК-500 и т. д.) или8 × 250 кг (ФАБ-250, РБК-250 и т. д.) или8 или 32 × 100 кг или8 × контейнеров КМГУ-2
Не забудь що пального Супер Тукано жертиме в кілька разів менше ніж Су-25!
І озброєння ми можемо замінить на своє
https://mil.in.ua/uk/news/ssha-otrymaly-pershyj-legkyj-shturmovyk-textron-at-6/
Textron Aviation AT-6 буде використовуватися Повітряним бойовим командуванням на військово-повітряній базі «Нелліс», штат Невада, для продовження тестування та розробки оперативної тактики та стандартів, що покращить взаємодію з міжнародними партнерами.
Ще раз - для "тестування та розробки оперативної тактики та стандартів".
Тобто не для експлуатації, а для досліджень.
"Повернемся до своїх баранів" - ти співставляв ТТХ "Тукано" і Су-25? Я вичитав уважно - бо починав службу в авіації - спочатку механіком АО (паралельно(як підміна у випадку бойових втрат) - зброярем) а потім - офіцером Так що я "трохи" знаю про бойове застосування авіації на полі бою А чи знаєш ти?
А тепер давай поговоримо про те, а чим же кращий тукано від бпла?
P.S. Воно не правильно. Воно заперечує закони фізики як наслідок совок із самого початку був не життєздатний.
Радости "полные штаны")))))
******* ракети таких проблем в принципі мати не повинні.
Русские свиньи Харриер прилепили к поздравлялке с Днем ВМФ, так что всё могет быть...
Вертушку 24-ю поднимать нужно было или какой-то Як учебный
Причина такая же: современному истребителю очень сложно перехватить столь медленно летящую и очень маневренную цель.
Военный самолет совершил сопровождение нарушителя до аэродрома в Коломые с принудительной его посадкой. Источник: https://censor.net/ru/n3281424
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE_NKxu5_yAhXDFXcKHcfFB3UQFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%258F&usg=AOvVaw1mskBF_p5L9XLgjiMkOsAN Коломы́я - город в Ивано-Франковской области Украины. Административный центр Коломыйского района и Коломыйской городской общины.
Я понял было 2 самолёта. Один "Пролет летательного аппарата типа Ан-2 из Украины в Румынию и обратно зафиксировали сегодня на рассвете пограничники отдела "Порубное" Источник: https://censor.net/ru/n3281424 сел в Косовском районе, другой принудительно посадили в Коломые.
За что люблю "Цензор.Нет"? За по дурацкому написанные новости. Они порой похлеще комментариев.