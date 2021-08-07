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Для перехвата самолета с контрабандой на Прикарпатье поднимали истребитель

Для перехвата самолета с контрабандой на Прикарпатье поднимали истребитель

Утром 7 августа на Прикарпатье перехватили самолет типа Ан-2. После его приземления правоохранители задержали четырех контрабандистов.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В сообщении пограничников отмечается: "Пролет летательного аппарата типа Ан-2 из Украины в Румынию и обратно зафиксировали сегодня на рассвете пограничники отдела "Порубное" Черновицкого отряда.

Отметим, что этот самолет отслеживался оперативными группами Госпогранслужбы, поэтому когда "крылатый" нарушитель отправился к границе, информация была передана пограничным нарядам, которые и обнаружили его на госгранице.

Об этом пограничный наряд сразу сообщил в подразделение ПВО Вооруженных Сил Украины, который тоже обнаружил воздушную цель. Кроме того, в рамках взаимодействия с военного аэродрома в воздух поднялся военный самолет для принудительной посадки летательного аппарата".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По факту падения самолета на Прикарпатье начато уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

"Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, за десятки километров от границы, оперативными сотрудниками Госпогранслужбы и военнослужащими спецподразделения ДОЗОР задержаны 4 человека. После приземления самолета они пытались убежать на автомобиле.

О данном правонарушении сообщено подразделениям УСБУ в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и прокуратуре. В настоящее время проводятся мероприятия фиксации правонарушений, в т.ч. за противоправные действия, связанные с незаконным перемещением сигарет в Румынию и другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством. Открытое уголовное производство по ст.334 (УКУ Нарушение правил международных полетов)" , -отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 тонн контрабандных сигарет с Ближнего Востока стоимостью 10 млн грн изъяты в аэропорту "Борисполь", - СБУ. ФОТО

В Командование Воздушных Сил ВСУ  отмечают: "7 августа в 7.30 утра на границе Украины с Румынией самолет МиГ-29 Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина совершил перехват гражданского самолета типа Ан-2.

Военный самолет совершил сопровождение нарушителя до аэродрома в Коломые с принудительной его посадкой.

К месту происшествия сразу прибыли правоохранительные органы для установления лиц и выяснения обстоятельств".

контрабанда (2409) самолет (3589)


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Топ комментарии
+20
а якщо додати вартість АН-2?
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07.08.2021 18:14
+13
Та йому досить пройти низенько над Ан-2 і його одним потоком повітря кидатиме так що не до польотів буде!
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07.08.2021 18:21
+10
Можно подумать, это был первый полёт данного Ан-2 через границу.
Что-то пошло не так - не договорились.
Его можно было перехватить чем-то более бюджетным
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07.08.2021 18:20
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Правила форума Совет форумчан
Цікаво порівняти вартість години польоту винищувача і вартість конфісованих цигарок...
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07.08.2021 18:10 Ответить
а якщо додати вартість АН-2?
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07.08.2021 18:14 Ответить
Тормоз, там цигарок на мільони
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07.08.2021 20:50 Ответить
це літак "пво"...
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07.08.2021 21:02 Ответить
Кто это "Бастион"? Типа "арматы"?
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07.08.2021 18:16 Ответить
Та це той радянський хлам, що згорів недавно десь під Воронежем (прямо на залізничній платформі) Береговий ракетний комплекс, 70-х років, здається!
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07.08.2021 18:19 Ответить
Ну з однієї сторони він правий нам не корита треба купувати, а ракети щоб перевторитись у їжака та могти у випадку чого потопити весь флот рф. Тоді вона до нас лізти не буде.
З іншої сторони він занадто гарної думки про якість тої техніки що на озброєнні рф.
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07.08.2021 21:47 Ответить
Петушок безграмотный, сдёрни отсюда
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07.08.2021 18:18 Ответить
Стратєг хєров?
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07.08.2021 18:44 Ответить
У вас на кацапії такого не купують
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07.08.2021 20:52 Ответить
заблудилось козломордое?
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07.08.2021 18:13 Ответить
95% авиапрома СССР было в РСФСР. От КБ до полигонов, полный цикл. Естественно, у нынешней России мегавозможность развивать эту отрасль.
Покажи ХОТЬ ОДИН новый самолет на вооружении России?
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07.08.2021 18:23 Ответить
Открой нет и посмотри - десятками в год отгружают.
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07.08.2021 18:26 Ответить
в "Союзмультфильме" =)))Для перехвата самолета с контрабандой на Прикарпатье поднимали истребитель - Цензор.НЕТ 5627
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07.08.2021 18:32 Ответить
НОВЫЕ я просил. Разработанные в России. Су-57 не предлагать - это клоуномобиль на старых комплектующих и отсутствующим новым БРЭО.
Выпускать то, что сделано было ВСЕМ СОЮЗОМ когда-то - невелика доблесть. Если Су-25 выпускался в Тбилиси - это что, грузинский самолет? Так и все эти "новинки" - это не российские, а советские машины.
Ка-50: первый полет - 1986г. Ми-28 - тогда же. Су-34 (Су-27ИБ) - 1988. И так далее.
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07.08.2021 18:40 Ответить
Навоз тоже отгружают.
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07.08.2021 18:42 Ответить
Чел 30 лет прошло причем здесь РФ, нам об Украине думать, мы беззащитны в конвенциональном конфликте пока не создадим ракетную программу способную поражать цели на территории РФ, не говоря что позор для гигантской страны за 30 лет не сменить боевую авиацию...
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07.08.2021 18:34 Ответить
23 года из этих 30ти мы спали под сказочки о братстве.
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07.08.2021 18:41 Ответить
кацапа,расскажи ченить про кацаполет су-35,шо на сахалине копыта отбросил .интересно жы мнение с примесью вяличия
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07.08.2021 18:37 Ответить
Кацапсина вонюча? Чи пахуча?
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07.08.2021 18:41 Ответить
А может пару кацапов убить на донбассе? Дешевле чем керосин тратить на перехват того,что и так у нас за взятки таможенникам через границу валом валит.
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07.08.2021 18:11 Ответить
и это ещё погранцов офису не передали...уявляйетэ яки успихы чэкають якщо кожный нюхнэ у мэндэль?будут не токо бомбить,но и сбивать!
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07.08.2021 18:11 Ответить
Чуваки літали поїсти мамалиги, а їх не так зрозуміли.
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07.08.2021 18:14 Ответить
От для цього згодяться бразильські EMB-314 Super Tucano або і "Мустанги" американські (читав - їх десь у пустелі зберігають законсервованими) Бо Міг-29 - "надто дороге задоволення" для Ан-2 і подібних "таратайок" - для них і автоматичної гармати вистачить Та й пального жеруть менше!
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07.08.2021 18:16 Ответить
Не розумію,чому наприклад на заводі "Антонов" не можуть робити такі "таратайки",коли роблять транспортники. Хоча,в принципі розумію. Корупційний бардак який продовжується 30 років. Нажаль.
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07.08.2021 18:22 Ответить
Можна! Але простіше купить готові! Тим більше що стосовно "Супер Тукано" велись при Порошенку переговори про їх закупку
(Навіть США їх закуповують)
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07.08.2021 18:27 Ответить
Забудьте про цей літак. Зараз епоха бпла, а ви хочете купити нафіг не потрібне гавно.
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07.08.2021 21:50 Ответить
тому що "забесплатно" ніхто робить невзмозі.а бубочка грощей не дає
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07.08.2021 18:40 Ответить
Вообще интересно как истребитель тихоходное корыто смог отловить?Наверное у контобасов был слабый летчик.
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07.08.2021 18:16 Ответить
Та йому досить пройти низенько над Ан-2 і його одним потоком повітря кидатиме так що не до польотів буде!
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07.08.2021 18:21 Ответить
Обосруться однозначно !!!)))
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07.08.2021 18:23 Ответить
От пересрали мабуть ,коли Міга побачили ??)))
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07.08.2021 18:21 Ответить
Можно подумать, это был первый полёт данного Ан-2 через границу.
Что-то пошло не так - не договорились.
Его можно было перехватить чем-то более бюджетным
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07.08.2021 18:20 Ответить
Приміром дельтопланом із застосуванням рогатки.
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07.08.2021 18:24 Ответить
Як-18, Як-52 вполне бы сгодились.
Им и оружие не нужно - пропеллером по килю и ваших нет.
Или простой пистолет.
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07.08.2021 22:51 Ответить
Його могли перехопити звичайним Мі-24 чи навіть Мі-8... Ан-2 ну дуже повільний!
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07.08.2021 18:25 Ответить
Ну хоть налет для пилота, а то после ухода Пороха птички практически не летают...
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07.08.2021 18:38 Ответить
єто тебе рашасми напели,шо не летают?
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07.08.2021 18:41 Ответить
Нелегальный налёт через границу ?
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07.08.2021 21:55 Ответить
Это из дежурного звена подняли, чем еще можно было перехватить за такое короткое время? А недопущение нарушения государственной границы и есть задача боевого дежурства авиации в системе ПВО.
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07.08.2021 18:38 Ответить
швидкість звалювання у 29-го здається 200км.
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07.08.2021 18:52 Ответить
А у Ан-2 максималка 200)))
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07.08.2021 18:53 Ответить
От вони й порозумілися!
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07.08.2021 21:18 Ответить
Да, но если сделать проход над целью и с полупетли нормально получается атаковать.
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07.08.2021 19:06 Ответить
МиГ может летать по кругу, лаская Ан-2 своим выхлопом.
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07.08.2021 22:54 Ответить
Петро проспав, хоч и бердань була закартечена...
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07.08.2021 18:25 Ответить
И где беспилотники?
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07.08.2021 18:47 Ответить
Санкціоніст Данілов перейшов на авіашоу - шапіто імітацій боротьби з неслухняними набирає висоту
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07.08.2021 23:16 Ответить
Не хіло "процвітають" контрабандисти", дивись ще і "Мрію" зафрахтують за прикладом "Епіцентру".
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07.08.2021 18:21 Ответить
он такой жиу, а я такой снизу вжуу....
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07.08.2021 18:22 Ответить
Есть покурить? А если найду?
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07.08.2021 18:24 Ответить
Зебанько!
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07.08.2021 18:33 Ответить
а чому румуни його не сбили ?
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07.08.2021 18:44 Ответить
Нууу ...крейсерская скорость( как *********?) всеми известного ан -2 ...аж 190 киломитерз! Аж! Ну пыхтеть он может и до 258 киломитерз! Это сомнительно...для старья и контрабандистов.
Резонно спросить, а что делают ми 24, у которых появились лопасти, и у которых максимальная скорость 335 тех же киломитерз????
И зачем покупать Тукано, если дохлый Ан тихонько догонит ...мишка! Посадит! И еще пульнет кругами над головой.
Я вам должен сообщить, что когда он пуляет, прямо над вашей головой, впечатление не из приятных и запоминается надолго.....очень надолго.
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07.08.2021 18:47 Ответить
Тукано - взагалі-то штурмовик Його після початку визволення Донбасу можна буде застосовувать для штурмовки опорних пунктів! А до того льотчики потренуються на контрабандистах
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07.08.2021 18:55 Ответить
А зачем его ...штурмовать? Тем же Тукано? Если его можно аккуратно накрыть термобарами? Скажем, той же Спекой?
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07.08.2021 19:29 Ответить
Одне другому не заважає Особливо при наступі
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07.08.2021 19:42 Ответить
Тукано це висер. Морально застарівший висер.

Зараз епоха дронів. Ви би ще кінноту запропонували завести щоб контрабандистів ловити.
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07.08.2021 21:52 Ответить
Піди скажи це американцям ! Вони Тукано закуповують Мабуть дурні...
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07.08.2021 21:55 Ответить
Та ні дурні ви раз вірите в такі вкиди.
Вони купили пару для імітації боїв із дикарями що їх будуть використовувати та розробки тактики і стратегії проти них. Вони і наш оплот та інші танки чи авіацію в одиничних екземплярах купували саме із цією ціллю.
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08.08.2021 15:18 Ответить
Тобі напряму з Пентагону доповідали? А тепер порівняй ТТХ обох ЛА і прикинь що здебільшого нам треба буде штурмувать не глибокоешелоновану оборону регулярних військ а окремі взводні опорні пункти
"Супер Тукано"
Максимальная скорость: 590 км/ч
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Крейсерская скорость : 520 км/ч
Практическая дальность: 1330 км
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA Практический потолок : 10 670 м
Вооружение
Стрелково-пушечное:
встроенное: 2×12,7-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82 пулемёта FN Herstal M3
подвесное: 1×20-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 пушка на фюзеляжном узле
Точки подвески: 5
Боевая нагрузка: 1500 кг
Управляемые ракеты:
2×https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB ракеты «воздух-воздух» https://ru.wikipedia.org/wiki/AIM-9_Sidewinder AIM-9 Sidewinder или https://ru.wikipedia.org/wiki/MAA-1_Piranha MAA-1 Piranha илиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Python_4 Python 3/4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A0 Неуправляемые ракеты : 4 блока 70-мм ракет
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 Бомбы : свободнопадающие и корректируемые

Су-25
Максимальная скорость: 950 км/ч (с норм. боевой нагрузкой)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Крейсерская скорость : 750 км/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA Практический потолок : 7 000 м
ВооружениеСтрелково-пушечное: двуствольная 30-мм пушка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A8-30-2 ГШ-30-2 с боезапасом 250 патроновТочки подвески: 10
Боевая нагрузка: нормальная: 1 400 кг (4× ФАБ-250 + 2× Р-60 + боезапас пушки)максимальная: 4 400 кгУправляемые ракеты: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB ракеты «воздух-воздух»: 2 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-60 Р-60 (АА-8) ракеты «воздух-поверхность»: 4 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-25 Х-25МЛ или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-25 Х-25МЛП или https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1-25%D0%9B&action=edit&redlink=1 С-25Л или 2 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-29%D0%9B Х-29Л https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A0 Неуправляемые ракеты : 256 (8 × 32) × 57 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-5_(%D0%9D%D0%90%D0%A0) С-5 в блоках УБ-32 или160 (8 × 20) × 80 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-8 С-8 в блоках Б-8 или40 (8 × 5) × 122 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-13_(%D0%9D%D0%90%D0%A0) С-13 в блоках Б-13 или8 × 240 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-24 С-24 или 266 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-25_(%D0%9D%D0%90%D0%A0) С-25 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 Бомбы : свободнопадающие и корректируемые различного назначения, бомбовые кассеты8 × 500 кг (ФАБ-500, РБК-500 и т. д.) или8 × 250 кг (ФАБ-250, РБК-250 и т. д.) или8 или 32 × 100 кг или8 × контейнеров КМГУ-2

Не забудь що пального Супер Тукано жертиме в кілька разів менше ніж Су-25!
І озброєння ми можемо замінить на своє
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08.08.2021 17:48 Ответить
Читайте:
https://mil.in.ua/uk/news/ssha-otrymaly-pershyj-legkyj-shturmovyk-textron-at-6/

Textron Aviation AT-6 буде використовуватися Повітряним бойовим командуванням на військово-повітряній базі «Нелліс», штат Невада, для продовження тестування та розробки оперативної тактики та стандартів, що покращить взаємодію з міжнародними партнерами.

Ще раз - для "тестування та розробки оперативної тактики та стандартів".
Тобто не для експлуатації, а для досліджень.
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08.08.2021 23:09 Ответить
Ну і що далі? "Тестування" робиться "для чогось" а не "просто так"! Така практика у всьому світі є Турки он теж С-300 закупили у Росії не для "озброєння" а для "тестування"
"Повернемся до своїх баранів" - ти співставляв ТТХ "Тукано" і Су-25? Я вичитав уважно - бо починав службу в авіації - спочатку механіком АО (паралельно(як підміна у випадку бойових втрат) - зброярем) а потім - офіцером Так що я "трохи" знаю про бойове застосування авіації на полі бою А чи знаєш ти?
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09.08.2021 06:40 Ответить
Як бачиш я виявився правий про те що це для досліджень, а не практики.
А тепер давай поговоримо про те, а чим же кращий тукано від бпла?
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09.08.2021 21:31 Ответить
Я зрозумів"Учение Карла Маркса правильно потому что оно верно!!! " Говорить з тобою бажання нема - ти далекий від практичного застосування авіації
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09.08.2021 21:40 Ответить
Не можеш підібрати аргументи? Подумай над цим. Це в твоїх інтересах щоб армія в країни була сильна.
P.S. Воно не правильно. Воно заперечує закони фізики як наслідок совок із самого початку був не життєздатний.
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10.08.2021 01:43 Ответить
Особенно, когда на голову, летят гильзы.
Радости "полные штаны")))))
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13.08.2021 09:42 Ответить
Истребитель скорее всего притянут за уши. Может и поднимали, но реально аппаратом со скоростью 800 км в час, гонять тихоходную, низколетящую и маневрирующую цель невозможно. Сбитьть ракетой-пожалуйста, а "принудить к посадке"- покажите картинку,очень хочцца видеть
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07.08.2021 18:56 Ответить
Сбить ракетой тоже не получиться - кукурузник может лететь прямо над кромками деревьев. Ракета просто не наведется
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07.08.2021 19:52 Ответить
Ахаха. Стара ракета.
******* ракети таких проблем в принципі мати не повинні.
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07.08.2021 21:52 Ответить
Мигу надо примчаться в заданный квадрат, обнаружить нарушителя, шугануть его, и просто наворачивать круги что бы понять где он приземлиться
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07.08.2021 23:34 Ответить
В таких случаях надо просто сбивать - будет дешевле чем гонять боевой самолет да и эффективнее, больше ни один урод не вздумает лететь через границу.
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07.08.2021 19:26 Ответить
Зная глупость журналюг, вовсе и не факт, что летал МиГ-29.
Русские свиньи Харриер прилепили к поздравлялке с Днем ВМФ, так что всё могет быть...
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07.08.2021 19:26 Ответить
Горе-контрабандисьи були настільки жадібні, що напередодні прольоту не занесли прикордонникам пачечку вічнозелених.
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07.08.2021 19:27 Ответить
Да-с,голь на выдумку хитра! Авиацию освоили,теперь черед за подводными лодками ,а там глядишь и до космоса доберутся. С таким смышленым народом ,да подобрать не глупый оффис , так и зажили бы припеваючи.
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07.08.2021 19:43 Ответить
Для перехоплення літака з контрабандою на Прикарпатті піднімали винищувач - Цензор.НЕТ 9449Расскажите кто-нибудь этим тупым баранам. что Миг-29 даже при всем желании не сможет перехватить Кукурузник. так как у него скорость сваливания меньше максимальной у Ана.
Вертушку 24-ю поднимать нужно было или какой-то Як учебный
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07.08.2021 19:46 Ответить
Американцы для перехвата самолетов с наркотой использовали АН-64.
Причина такая же: современному истребителю очень сложно перехватить столь медленно летящую и очень маневренную цель.
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07.08.2021 21:09 Ответить
А у кого "контртики" літак купили?
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07.08.2021 19:47 Ответить
Тоже хочешь купить? Вот например: https://rst.ua/ukr/oldcars/aviatehnika/samolet/aviatehnika_samolet_12547007.html
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07.08.2021 23:58 Ответить
Помнится,когда на Черниговщину залетал мокшанский вертолет,ничего не поднимали.Хорошо,хоть контрабандистов не боятся
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07.08.2021 20:08 Ответить
Киевская Хунта борется с контрабандой
Для перехоплення літака з контрабандою на Прикарпатті піднімали винищувач - Цензор.НЕТ 2939
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07.08.2021 20:29 Ответить
Там все проще. Аны это списанные и проданные по цене металлолома самолеты гражданской авиации. Потом они вывозятся в Польшу, на самолетостроительный завод АН 2,Ан3 капитально ремонтируются и под новыми заводскими номерами завозятся обратно в Украину. На Волыни уже два разбились и молчок. Один упал прямо в населенном пункте возле Луцка, самолет принадлежал СВК, когда приехала милиция со Львова (транспортная) половина взлетной полосы була уже демонтирована. А возили контрабас из Гродно или в Румынию или в Одессу, сейчас из Львовской фабрики. А потом груз (греки контрабандисты) везут в Неаполь а там на фуры и в туманный Альбион. Система, однако.
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07.08.2021 20:48 Ответить
Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, Источник: https://censor.net/ru/n3281424

Военный самолет совершил сопровождение нарушителя до аэродрома в Коломые с принудительной его посадкой. Источник: https://censor.net/ru/n3281424

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE_NKxu5_yAhXDFXcKHcfFB3UQFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%258F&usg=AOvVaw1mskBF_p5L9XLgjiMkOsAN Коломы́я - город в Ивано-Франковской области Украины. Административный центр Коломыйского района и Коломыйской городской общины.

Я понял было 2 самолётаДля перехоплення літака з контрабандою на Прикарпатті піднімали винищувач - Цензор.НЕТ 8139. Один "Пролет летательного аппарата типа Ан-2 из Украины в Румынию и обратно зафиксировали сегодня на рассвете пограничники отдела "Порубное" Источник: https://censor.net/ru/n3281424 сел в Косовском районе, другой принудительно посадили в Коломые.
За что люблю "Цензор.Нет"? За по дурацкому написанные новости. Они порой похлеще комментариев.
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07.08.2021 20:56 Ответить
Ймовірніше, ні "Цензор", ні наша доблесна служба ППО досі не "в"їхали" в тонкощі географії і т.з. адмін-територіальної реформи. Деякі села Косівського району знедавна відійшли до Коломийськог району Івано-Франківщини. Але навіть при цьому Коломия не є "одним з аеродромів Косівського району(!)". І, зрештою, відколи це Порубне стало частиною Прикарпаття...!?
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08.08.2021 14:56 Ответить
Ан 2 можно было отследить более дешевыми способами. Мигарю респект! Добре потренувалися. На майбутнє. Истребители лучше использовать по прямому назначению. Техника дорогая. А кацапов много!
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07.08.2021 20:58 Ответить
Теперь заплатят за часовой полет мига .интерестно во сколько это зрелище им обойдется?
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07.08.2021 21:14 Ответить
Норм. И тренировка, и с пользой вылет. Кто не в курсе, дежурные силы авиации охраняют границы Украины по всему периметру границы.
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07.08.2021 21:32 Ответить
Для боротьби з контрабандою цигарок використовують винищувач !!! У них розум є ? Скільки цей політ обійшовся платникам податків , нам з вами ? Чому винищувач не використовується за своїм призначенням ? Що він робить на західному кордоні ? Чому він не на сході , або на кордоні з Кримом ? Що за цирк з клоунами у нас в Україні.
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07.08.2021 21:43 Ответить
Із цією задачею легко б впорався ударний бпла винищувач. Ах точно у нас їх немає і купувати поки ще не планують.
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07.08.2021 21:54 Ответить
БПЛА винищувачів не те що в нас, їх ні в кого поки що немає, хіба якісь експериментальні розробки, які точно не продаються.
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08.08.2021 00:07 Ответить
 
 