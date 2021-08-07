Для перехвата самолета с контрабандой на Прикарпатье поднимали истребитель

Утром 7 августа на Прикарпатье перехватили самолет типа Ан-2. После его приземления правоохранители задержали четырех контрабандистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В сообщении пограничников отмечается: "Пролет летательного аппарата типа Ан-2 из Украины в Румынию и обратно зафиксировали сегодня на рассвете пограничники отдела "Порубное" Черновицкого отряда.

Отметим, что этот самолет отслеживался оперативными группами Госпогранслужбы, поэтому когда "крылатый" нарушитель отправился к границе, информация была передана пограничным нарядам, которые и обнаружили его на госгранице.

Об этом пограничный наряд сразу сообщил в подразделение ПВО Вооруженных Сил Украины, который тоже обнаружил воздушную цель. Кроме того, в рамках взаимодействия с военного аэродрома в воздух поднялся военный самолет для принудительной посадки летательного аппарата".

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"Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, за десятки километров от границы, оперативными сотрудниками Госпогранслужбы и военнослужащими спецподразделения ДОЗОР задержаны 4 человека. После приземления самолета они пытались убежать на автомобиле.

О данном правонарушении сообщено подразделениям УСБУ в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и прокуратуре. В настоящее время проводятся мероприятия фиксации правонарушений, в т.ч. за противоправные действия, связанные с незаконным перемещением сигарет в Румынию и другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством. Открытое уголовное производство по ст.334 (УКУ Нарушение правил международных полетов)" , -отмечается в сообщении.

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В Командование Воздушных Сил ВСУ отмечают: "7 августа в 7.30 утра на границе Украины с Румынией самолет МиГ-29 Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина совершил перехват гражданского самолета типа Ан-2.

Военный самолет совершил сопровождение нарушителя до аэродрома в Коломые с принудительной его посадкой.

К месту происшествия сразу прибыли правоохранительные органы для установления лиц и выяснения обстоятельств".