Для перехоплення літака з контрабандою на Прикарпатті піднімали винищувач

Вранці 7 серпня на Прикарпатті перехопили літак типу Ан-2. Після його приземлення правоохоронці затримали чотирьох контрабандистів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У повідомленні прикордонників наголошується: "Проліт літального апарату типу Ан-2 з України в Румунію і назад зафіксували сьогодні на світанку прикордонники відділу "Порубне" Чернівецького загону.

Зазначимо, що цей літак відслідковувався оперативними групами Держприкордонслужби, тож коли "крилатий порушник" вирушив до кордону, інформацію було передано прикордонним нарядам, які й виявили його на держкордоні.

Про це прикордонний наряд відразу повідомив до підрозділу ППО Збройних сил України, який теж виявив повітряну ціль. Крім того, в межах взаємодії з військового аеродрому в повітря піднявся військовий літак для примусової посадки літального апарату".

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"Невдовзі під час приземлення літака на одному з аеродромів у Косівському районі Івано-Франківської області, за десятки кілометрів від кордону, оперативними співробітниками Держприкордонслужби та військовослужбовцями спецпідрозділу ДОЗОР було затримано 4 осіб. Після приземлення літака вони намагалися втекти автомобілем.

Про це правопорушення повідомлено підрозділам УСБУ в Чернівецькій, Івано-Франківській областях та прокуратурі. Наразі проводяться заходи фіксації правопорушень, зокрема за протиправні дії, пов'язані з незаконним переміщенням сигарет у Румунію, та інші порушення, передбачені чинним законодавством. Відкрито кримінальне провадження за ст. 334 ККУ (порушення правил міжнародних польотів)", - зазначає в повідомленні.

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У Командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначають: "7 серпня о 7:30 на кордоні України з Румунією літак МіГ-29 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна здійснив перехоплення цивільного літака типу Ан-2.

Військовий літак здійснив супровід порушника до аеродрому в Коломиї з примусовою його посадкою.

До місця події відразу прибули правоохоронні органи для встановлення осіб та з'ясування обставин".