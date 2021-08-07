Для перехоплення літака з контрабандою на Прикарпатті піднімали винищувач
Вранці 7 серпня на Прикарпатті перехопили літак типу Ан-2. Після його приземлення правоохоронці затримали чотирьох контрабандистів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
У повідомленні прикордонників наголошується: "Проліт літального апарату типу Ан-2 з України в Румунію і назад зафіксували сьогодні на світанку прикордонники відділу "Порубне" Чернівецького загону.
Зазначимо, що цей літак відслідковувався оперативними групами Держприкордонслужби, тож коли "крилатий порушник" вирушив до кордону, інформацію було передано прикордонним нарядам, які й виявили його на держкордоні.
Про це прикордонний наряд відразу повідомив до підрозділу ППО Збройних сил України, який теж виявив повітряну ціль. Крім того, в межах взаємодії з військового аеродрому в повітря піднявся військовий літак для примусової посадки літального апарату".
"Невдовзі під час приземлення літака на одному з аеродромів у Косівському районі Івано-Франківської області, за десятки кілометрів від кордону, оперативними співробітниками Держприкордонслужби та військовослужбовцями спецпідрозділу ДОЗОР було затримано 4 осіб. Після приземлення літака вони намагалися втекти автомобілем.
Про це правопорушення повідомлено підрозділам УСБУ в Чернівецькій, Івано-Франківській областях та прокуратурі. Наразі проводяться заходи фіксації правопорушень, зокрема за протиправні дії, пов'язані з незаконним переміщенням сигарет у Румунію, та інші порушення, передбачені чинним законодавством. Відкрито кримінальне провадження за ст. 334 ККУ (порушення правил міжнародних польотів)", - зазначає в повідомленні.
У Командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначають: "7 серпня о 7:30 на кордоні України з Румунією літак МіГ-29 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна здійснив перехоплення цивільного літака типу Ан-2.
Військовий літак здійснив супровід порушника до аеродрому в Коломиї з примусовою його посадкою.
До місця події відразу прибули правоохоронні органи для встановлення осіб та з'ясування обставин".
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З іншої сторони він занадто гарної думки про якість тої техніки що на озброєнні рф.
Покажи ХОТЬ ОДИН новый самолет на вооружении России?
Выпускать то, что сделано было ВСЕМ СОЮЗОМ когда-то - невелика доблесть. Если Су-25 выпускался в Тбилиси - это что, грузинский самолет? Так и все эти "новинки" - это не российские, а советские машины.
Ка-50: первый полет - 1986г. Ми-28 - тогда же. Су-34 (Су-27ИБ) - 1988. И так далее.
(Навіть США їх закуповують)
Что-то пошло не так - не договорились.
Его можно было перехватить чем-то более бюджетным
Им и оружие не нужно - пропеллером по килю и ваших нет.
Или простой пистолет.
Резонно спросить, а что делают ми 24, у которых появились лопасти, и у которых максимальная скорость 335 тех же киломитерз????
И зачем покупать Тукано, если дохлый Ан тихонько догонит ...мишка! Посадит! И еще пульнет кругами над головой.
Я вам должен сообщить, что когда он пуляет, прямо над вашей головой, впечатление не из приятных и запоминается надолго.....очень надолго.
Зараз епоха дронів. Ви би ще кінноту запропонували завести щоб контрабандистів ловити.
Вони купили пару для імітації боїв із дикарями що їх будуть використовувати та розробки тактики і стратегії проти них. Вони і наш оплот та інші танки чи авіацію в одиничних екземплярах купували саме із цією ціллю.
"Супер Тукано"
Максимальная скорость: 590 км/ч
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Крейсерская скорость : 520 км/ч
Практическая дальность: 1330 км
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA Практический потолок : 10 670 м
Вооружение
Стрелково-пушечное:
встроенное: 2×12,7-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82 пулемёта FN Herstal M3
подвесное: 1×20-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 пушка на фюзеляжном узле
Точки подвески: 5
Боевая нагрузка: 1500 кг
Управляемые ракеты:
2×https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB ракеты «воздух-воздух» https://ru.wikipedia.org/wiki/AIM-9_Sidewinder AIM-9 Sidewinder или https://ru.wikipedia.org/wiki/MAA-1_Piranha MAA-1 Piranha илиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Python_4 Python 3/4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A0 Неуправляемые ракеты : 4 блока 70-мм ракет
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 Бомбы : свободнопадающие и корректируемые
Су-25
Максимальная скорость: 950 км/ч (с норм. боевой нагрузкой)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Крейсерская скорость : 750 км/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA Практический потолок : 7 000 м
ВооружениеСтрелково-пушечное: двуствольная 30-мм пушка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A8-30-2 ГШ-30-2 с боезапасом 250 патроновТочки подвески: 10
Боевая нагрузка: нормальная: 1 400 кг (4× ФАБ-250 + 2× Р-60 + боезапас пушки)максимальная: 4 400 кгУправляемые ракеты: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB ракеты «воздух-воздух»: 2 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-60 Р-60 (АА-8) ракеты «воздух-поверхность»: 4 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-25 Х-25МЛ или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-25 Х-25МЛП или https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1-25%D0%9B&action=edit&redlink=1 С-25Л или 2 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-29%D0%9B Х-29Л https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A0 Неуправляемые ракеты : 256 (8 × 32) × 57 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-5_(%D0%9D%D0%90%D0%A0) С-5 в блоках УБ-32 или160 (8 × 20) × 80 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-8 С-8 в блоках Б-8 или40 (8 × 5) × 122 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-13_(%D0%9D%D0%90%D0%A0) С-13 в блоках Б-13 или8 × 240 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-24 С-24 или 266 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-25_(%D0%9D%D0%90%D0%A0) С-25 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 Бомбы : свободнопадающие и корректируемые различного назначения, бомбовые кассеты8 × 500 кг (ФАБ-500, РБК-500 и т. д.) или8 × 250 кг (ФАБ-250, РБК-250 и т. д.) или8 или 32 × 100 кг или8 × контейнеров КМГУ-2
Не забудь що пального Супер Тукано жертиме в кілька разів менше ніж Су-25!
І озброєння ми можемо замінить на своє
https://mil.in.ua/uk/news/ssha-otrymaly-pershyj-legkyj-shturmovyk-textron-at-6/
Textron Aviation AT-6 буде використовуватися Повітряним бойовим командуванням на військово-повітряній базі «Нелліс», штат Невада, для продовження тестування та розробки оперативної тактики та стандартів, що покращить взаємодію з міжнародними партнерами.
Ще раз - для "тестування та розробки оперативної тактики та стандартів".
Тобто не для експлуатації, а для досліджень.
"Повернемся до своїх баранів" - ти співставляв ТТХ "Тукано" і Су-25? Я вичитав уважно - бо починав службу в авіації - спочатку механіком АО (паралельно(як підміна у випадку бойових втрат) - зброярем) а потім - офіцером Так що я "трохи" знаю про бойове застосування авіації на полі бою А чи знаєш ти?
А тепер давай поговоримо про те, а чим же кращий тукано від бпла?
P.S. Воно не правильно. Воно заперечує закони фізики як наслідок совок із самого початку був не життєздатний.
Радости "полные штаны")))))
******* ракети таких проблем в принципі мати не повинні.
Русские свиньи Харриер прилепили к поздравлялке с Днем ВМФ, так что всё могет быть...
Вертушку 24-ю поднимать нужно было или какой-то Як учебный
Причина такая же: современному истребителю очень сложно перехватить столь медленно летящую и очень маневренную цель.
Военный самолет совершил сопровождение нарушителя до аэродрома в Коломые с принудительной его посадкой. Источник: https://censor.net/ru/n3281424
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE_NKxu5_yAhXDFXcKHcfFB3UQFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%258F&usg=AOvVaw1mskBF_p5L9XLgjiMkOsAN Коломы́я - город в Ивано-Франковской области Украины. Административный центр Коломыйского района и Коломыйской городской общины.
Я понял было 2 самолёта. Один "Пролет летательного аппарата типа Ан-2 из Украины в Румынию и обратно зафиксировали сегодня на рассвете пограничники отдела "Порубное" Источник: https://censor.net/ru/n3281424 сел в Косовском районе, другой принудительно посадили в Коломые.
За что люблю "Цензор.Нет"? За по дурацкому написанные новости. Они порой похлеще комментариев.