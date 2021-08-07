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Для перехоплення літака з контрабандою на Прикарпатті піднімали винищувач

Для перехоплення літака з контрабандою на Прикарпатті піднімали винищувач

Вранці 7 серпня на Прикарпатті перехопили літак типу Ан-2. Після його приземлення правоохоронці затримали чотирьох контрабандистів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У повідомленні прикордонників наголошується: "Проліт літального апарату типу Ан-2 з України в Румунію і назад зафіксували сьогодні на світанку прикордонники відділу "Порубне" Чернівецького загону.

Зазначимо, що цей літак відслідковувався оперативними групами Держприкордонслужби, тож коли "крилатий порушник" вирушив до кордону, інформацію було передано прикордонним нарядам, які й виявили його на держкордоні.

Про це прикордонний наряд відразу повідомив до підрозділу ППО Збройних сил України, який теж виявив повітряну ціль. Крім того, в межах взаємодії з військового аеродрому в повітря піднявся військовий літак для примусової посадки літального апарату".

Дивіться також: За фактом падіння літака на Прикарпатті розпочато кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

"Невдовзі під час приземлення літака на одному з аеродромів у Косівському районі Івано-Франківської області, за десятки кілометрів від кордону, оперативними співробітниками Держприкордонслужби та військовослужбовцями спецпідрозділу ДОЗОР було затримано 4 осіб. Після приземлення літака вони намагалися втекти автомобілем.

Про це правопорушення повідомлено підрозділам УСБУ в Чернівецькій, Івано-Франківській областях та прокуратурі. Наразі проводяться заходи фіксації правопорушень, зокрема за протиправні дії, пов'язані з незаконним переміщенням сигарет у Румунію, та інші порушення, передбачені чинним законодавством. Відкрито кримінальне провадження за ст. 334 ККУ (порушення правил міжнародних польотів)", - зазначає в повідомленні.

Дивіться також: 10 тонн контрабандних сигарет з Близького Сходу вартістю 10 млн грн вилучено в аеропорту "Бориспіль", - СБУ. ФОТО

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначають: "7 серпня о 7:30 на кордоні України з Румунією літак МіГ-29 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна здійснив перехоплення цивільного літака типу Ан-2.

Військовий літак здійснив супровід порушника до аеродрому в Коломиї з примусовою його посадкою.

До місця події відразу прибули правоохоронні органи для встановлення осіб та з'ясування обставин".

Автор: 

контрабанда (1822) літак (2900)


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Топ коментарі
+20
а якщо додати вартість АН-2?
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07.08.2021 18:14
+13
Та йому досить пройти низенько над Ан-2 і його одним потоком повітря кидатиме так що не до польотів буде!
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07.08.2021 18:21
+10
Можно подумать, это был первый полёт данного Ан-2 через границу.
Что-то пошло не так - не договорились.
Его можно было перехватить чем-то более бюджетным
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07.08.2021 18:20
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Цікаво порівняти вартість години польоту винищувача і вартість конфісованих цигарок...
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07.08.2021 18:10 Відповісти
а якщо додати вартість АН-2?
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07.08.2021 18:14 Відповісти
Тормоз, там цигарок на мільони
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07.08.2021 20:50 Відповісти
це літак "пво"...
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07.08.2021 21:02 Відповісти
Кто это "Бастион"? Типа "арматы"?
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07.08.2021 18:16 Відповісти
Та це той радянський хлам, що згорів недавно десь під Воронежем (прямо на залізничній платформі) Береговий ракетний комплекс, 70-х років, здається!
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07.08.2021 18:19 Відповісти
Ну з однієї сторони він правий нам не корита треба купувати, а ракети щоб перевторитись у їжака та могти у випадку чого потопити весь флот рф. Тоді вона до нас лізти не буде.
З іншої сторони він занадто гарної думки про якість тої техніки що на озброєнні рф.
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07.08.2021 21:47 Відповісти
Петушок безграмотный, сдёрни отсюда
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07.08.2021 18:18 Відповісти
Стратєг хєров?
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07.08.2021 18:44 Відповісти
У вас на кацапії такого не купують
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07.08.2021 20:52 Відповісти
заблудилось козломордое?
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07.08.2021 18:13 Відповісти
95% авиапрома СССР было в РСФСР. От КБ до полигонов, полный цикл. Естественно, у нынешней России мегавозможность развивать эту отрасль.
Покажи ХОТЬ ОДИН новый самолет на вооружении России?
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07.08.2021 18:23 Відповісти
Открой нет и посмотри - десятками в год отгружают.
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07.08.2021 18:26 Відповісти
в "Союзмультфильме" =)))Для перехвата самолета с контрабандой на Прикарпатье поднимали истребитель - Цензор.НЕТ 5627
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07.08.2021 18:32 Відповісти
НОВЫЕ я просил. Разработанные в России. Су-57 не предлагать - это клоуномобиль на старых комплектующих и отсутствующим новым БРЭО.
Выпускать то, что сделано было ВСЕМ СОЮЗОМ когда-то - невелика доблесть. Если Су-25 выпускался в Тбилиси - это что, грузинский самолет? Так и все эти "новинки" - это не российские, а советские машины.
Ка-50: первый полет - 1986г. Ми-28 - тогда же. Су-34 (Су-27ИБ) - 1988. И так далее.
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07.08.2021 18:40 Відповісти
Навоз тоже отгружают.
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07.08.2021 18:42 Відповісти
Чел 30 лет прошло причем здесь РФ, нам об Украине думать, мы беззащитны в конвенциональном конфликте пока не создадим ракетную программу способную поражать цели на территории РФ, не говоря что позор для гигантской страны за 30 лет не сменить боевую авиацию...
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07.08.2021 18:34 Відповісти
23 года из этих 30ти мы спали под сказочки о братстве.
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07.08.2021 18:41 Відповісти
кацапа,расскажи ченить про кацаполет су-35,шо на сахалине копыта отбросил .интересно жы мнение с примесью вяличия
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07.08.2021 18:37 Відповісти
Кацапсина вонюча? Чи пахуча?
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07.08.2021 18:41 Відповісти
А может пару кацапов убить на донбассе? Дешевле чем керосин тратить на перехват того,что и так у нас за взятки таможенникам через границу валом валит.
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07.08.2021 18:11 Відповісти
и это ещё погранцов офису не передали...уявляйетэ яки успихы чэкають якщо кожный нюхнэ у мэндэль?будут не токо бомбить,но и сбивать!
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07.08.2021 18:11 Відповісти
Чуваки літали поїсти мамалиги, а їх не так зрозуміли.
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07.08.2021 18:14 Відповісти
От для цього згодяться бразильські EMB-314 Super Tucano або і "Мустанги" американські (читав - їх десь у пустелі зберігають законсервованими) Бо Міг-29 - "надто дороге задоволення" для Ан-2 і подібних "таратайок" - для них і автоматичної гармати вистачить Та й пального жеруть менше!
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07.08.2021 18:16 Відповісти
Не розумію,чому наприклад на заводі "Антонов" не можуть робити такі "таратайки",коли роблять транспортники. Хоча,в принципі розумію. Корупційний бардак який продовжується 30 років. Нажаль.
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07.08.2021 18:22 Відповісти
Можна! Але простіше купить готові! Тим більше що стосовно "Супер Тукано" велись при Порошенку переговори про їх закупку
(Навіть США їх закуповують)
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07.08.2021 18:27 Відповісти
Забудьте про цей літак. Зараз епоха бпла, а ви хочете купити нафіг не потрібне гавно.
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07.08.2021 21:50 Відповісти
тому що "забесплатно" ніхто робить невзмозі.а бубочка грощей не дає
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07.08.2021 18:40 Відповісти
Вообще интересно как истребитель тихоходное корыто смог отловить?Наверное у контобасов был слабый летчик.
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07.08.2021 18:16 Відповісти
Та йому досить пройти низенько над Ан-2 і його одним потоком повітря кидатиме так що не до польотів буде!
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07.08.2021 18:21 Відповісти
Обосруться однозначно !!!)))
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07.08.2021 18:23 Відповісти
От пересрали мабуть ,коли Міга побачили ??)))
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07.08.2021 18:21 Відповісти
Можно подумать, это был первый полёт данного Ан-2 через границу.
Что-то пошло не так - не договорились.
Его можно было перехватить чем-то более бюджетным
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07.08.2021 18:20 Відповісти
Приміром дельтопланом із застосуванням рогатки.
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07.08.2021 18:24 Відповісти
Як-18, Як-52 вполне бы сгодились.
Им и оружие не нужно - пропеллером по килю и ваших нет.
Или простой пистолет.
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07.08.2021 22:51 Відповісти
Його могли перехопити звичайним Мі-24 чи навіть Мі-8... Ан-2 ну дуже повільний!
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07.08.2021 18:25 Відповісти
Ну хоть налет для пилота, а то после ухода Пороха птички практически не летают...
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07.08.2021 18:38 Відповісти
єто тебе рашасми напели,шо не летают?
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07.08.2021 18:41 Відповісти
Нелегальный налёт через границу ?
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07.08.2021 21:55 Відповісти
Это из дежурного звена подняли, чем еще можно было перехватить за такое короткое время? А недопущение нарушения государственной границы и есть задача боевого дежурства авиации в системе ПВО.
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07.08.2021 18:38 Відповісти
швидкість звалювання у 29-го здається 200км.
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07.08.2021 18:52 Відповісти
А у Ан-2 максималка 200)))
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07.08.2021 18:53 Відповісти
От вони й порозумілися!
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07.08.2021 21:18 Відповісти
Да, но если сделать проход над целью и с полупетли нормально получается атаковать.
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07.08.2021 19:06 Відповісти
МиГ может летать по кругу, лаская Ан-2 своим выхлопом.
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07.08.2021 22:54 Відповісти
Петро проспав, хоч и бердань була закартечена...
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07.08.2021 18:25 Відповісти
И где беспилотники?
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07.08.2021 18:47 Відповісти
Санкціоніст Данілов перейшов на авіашоу - шапіто імітацій боротьби з неслухняними набирає висоту
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07.08.2021 23:16 Відповісти
Не хіло "процвітають" контрабандисти", дивись ще і "Мрію" зафрахтують за прикладом "Епіцентру".
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07.08.2021 18:21 Відповісти
он такой жиу, а я такой снизу вжуу....
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07.08.2021 18:22 Відповісти
Есть покурить? А если найду?
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07.08.2021 18:24 Відповісти
Зебанько!
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07.08.2021 18:33 Відповісти
а чому румуни його не сбили ?
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07.08.2021 18:44 Відповісти
Нууу ...крейсерская скорость( как *********?) всеми известного ан -2 ...аж 190 киломитерз! Аж! Ну пыхтеть он может и до 258 киломитерз! Это сомнительно...для старья и контрабандистов.
Резонно спросить, а что делают ми 24, у которых появились лопасти, и у которых максимальная скорость 335 тех же киломитерз????
И зачем покупать Тукано, если дохлый Ан тихонько догонит ...мишка! Посадит! И еще пульнет кругами над головой.
Я вам должен сообщить, что когда он пуляет, прямо над вашей головой, впечатление не из приятных и запоминается надолго.....очень надолго.
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07.08.2021 18:47 Відповісти
Тукано - взагалі-то штурмовик Його після початку визволення Донбасу можна буде застосовувать для штурмовки опорних пунктів! А до того льотчики потренуються на контрабандистах
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07.08.2021 18:55 Відповісти
А зачем его ...штурмовать? Тем же Тукано? Если его можно аккуратно накрыть термобарами? Скажем, той же Спекой?
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07.08.2021 19:29 Відповісти
Одне другому не заважає Особливо при наступі
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07.08.2021 19:42 Відповісти
Тукано це висер. Морально застарівший висер.

Зараз епоха дронів. Ви би ще кінноту запропонували завести щоб контрабандистів ловити.
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07.08.2021 21:52 Відповісти
Піди скажи це американцям ! Вони Тукано закуповують Мабуть дурні...
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07.08.2021 21:55 Відповісти
Та ні дурні ви раз вірите в такі вкиди.
Вони купили пару для імітації боїв із дикарями що їх будуть використовувати та розробки тактики і стратегії проти них. Вони і наш оплот та інші танки чи авіацію в одиничних екземплярах купували саме із цією ціллю.
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08.08.2021 15:18 Відповісти
Тобі напряму з Пентагону доповідали? А тепер порівняй ТТХ обох ЛА і прикинь що здебільшого нам треба буде штурмувать не глибокоешелоновану оборону регулярних військ а окремі взводні опорні пункти
"Супер Тукано"
Максимальная скорость: 590 км/ч
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Крейсерская скорость : 520 км/ч
Практическая дальность: 1330 км
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA Практический потолок : 10 670 м
Вооружение
Стрелково-пушечное:
встроенное: 2×12,7-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82 пулемёта FN Herstal M3
подвесное: 1×20-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 пушка на фюзеляжном узле
Точки подвески: 5
Боевая нагрузка: 1500 кг
Управляемые ракеты:
2×https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB ракеты «воздух-воздух» https://ru.wikipedia.org/wiki/AIM-9_Sidewinder AIM-9 Sidewinder или https://ru.wikipedia.org/wiki/MAA-1_Piranha MAA-1 Piranha илиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Python_4 Python 3/4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A0 Неуправляемые ракеты : 4 блока 70-мм ракет
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 Бомбы : свободнопадающие и корректируемые

Су-25
Максимальная скорость: 950 км/ч (с норм. боевой нагрузкой)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Крейсерская скорость : 750 км/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA Практический потолок : 7 000 м
ВооружениеСтрелково-пушечное: двуствольная 30-мм пушка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A8-30-2 ГШ-30-2 с боезапасом 250 патроновТочки подвески: 10
Боевая нагрузка: нормальная: 1 400 кг (4× ФАБ-250 + 2× Р-60 + боезапас пушки)максимальная: 4 400 кгУправляемые ракеты: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB ракеты «воздух-воздух»: 2 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-60 Р-60 (АА-8) ракеты «воздух-поверхность»: 4 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-25 Х-25МЛ или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-25 Х-25МЛП или https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1-25%D0%9B&action=edit&redlink=1 С-25Л или 2 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-29%D0%9B Х-29Л https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A0 Неуправляемые ракеты : 256 (8 × 32) × 57 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-5_(%D0%9D%D0%90%D0%A0) С-5 в блоках УБ-32 или160 (8 × 20) × 80 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-8 С-8 в блоках Б-8 или40 (8 × 5) × 122 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-13_(%D0%9D%D0%90%D0%A0) С-13 в блоках Б-13 или8 × 240 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-24 С-24 или 266 мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-25_(%D0%9D%D0%90%D0%A0) С-25 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 Бомбы : свободнопадающие и корректируемые различного назначения, бомбовые кассеты8 × 500 кг (ФАБ-500, РБК-500 и т. д.) или8 × 250 кг (ФАБ-250, РБК-250 и т. д.) или8 или 32 × 100 кг или8 × контейнеров КМГУ-2

Не забудь що пального Супер Тукано жертиме в кілька разів менше ніж Су-25!
І озброєння ми можемо замінить на своє
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08.08.2021 17:48 Відповісти
Читайте:
https://mil.in.ua/uk/news/ssha-otrymaly-pershyj-legkyj-shturmovyk-textron-at-6/

Textron Aviation AT-6 буде використовуватися Повітряним бойовим командуванням на військово-повітряній базі «Нелліс», штат Невада, для продовження тестування та розробки оперативної тактики та стандартів, що покращить взаємодію з міжнародними партнерами.

Ще раз - для "тестування та розробки оперативної тактики та стандартів".
Тобто не для експлуатації, а для досліджень.
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08.08.2021 23:09 Відповісти
Ну і що далі? "Тестування" робиться "для чогось" а не "просто так"! Така практика у всьому світі є Турки он теж С-300 закупили у Росії не для "озброєння" а для "тестування"
"Повернемся до своїх баранів" - ти співставляв ТТХ "Тукано" і Су-25? Я вичитав уважно - бо починав службу в авіації - спочатку механіком АО (паралельно(як підміна у випадку бойових втрат) - зброярем) а потім - офіцером Так що я "трохи" знаю про бойове застосування авіації на полі бою А чи знаєш ти?
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09.08.2021 06:40 Відповісти
Як бачиш я виявився правий про те що це для досліджень, а не практики.
А тепер давай поговоримо про те, а чим же кращий тукано від бпла?
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09.08.2021 21:31 Відповісти
Я зрозумів"Учение Карла Маркса правильно потому что оно верно!!! " Говорить з тобою бажання нема - ти далекий від практичного застосування авіації
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09.08.2021 21:40 Відповісти
Не можеш підібрати аргументи? Подумай над цим. Це в твоїх інтересах щоб армія в країни була сильна.
P.S. Воно не правильно. Воно заперечує закони фізики як наслідок совок із самого початку був не життєздатний.
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10.08.2021 01:43 Відповісти
Особенно, когда на голову, летят гильзы.
Радости "полные штаны")))))
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13.08.2021 09:42 Відповісти
Истребитель скорее всего притянут за уши. Может и поднимали, но реально аппаратом со скоростью 800 км в час, гонять тихоходную, низколетящую и маневрирующую цель невозможно. Сбитьть ракетой-пожалуйста, а "принудить к посадке"- покажите картинку,очень хочцца видеть
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07.08.2021 18:56 Відповісти
Сбить ракетой тоже не получиться - кукурузник может лететь прямо над кромками деревьев. Ракета просто не наведется
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07.08.2021 19:52 Відповісти
Ахаха. Стара ракета.
******* ракети таких проблем в принципі мати не повинні.
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07.08.2021 21:52 Відповісти
Мигу надо примчаться в заданный квадрат, обнаружить нарушителя, шугануть его, и просто наворачивать круги что бы понять где он приземлиться
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07.08.2021 23:34 Відповісти
В таких случаях надо просто сбивать - будет дешевле чем гонять боевой самолет да и эффективнее, больше ни один урод не вздумает лететь через границу.
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07.08.2021 19:26 Відповісти
Зная глупость журналюг, вовсе и не факт, что летал МиГ-29.
Русские свиньи Харриер прилепили к поздравлялке с Днем ВМФ, так что всё могет быть...
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07.08.2021 19:26 Відповісти
Горе-контрабандисьи були настільки жадібні, що напередодні прольоту не занесли прикордонникам пачечку вічнозелених.
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07.08.2021 19:27 Відповісти
Да-с,голь на выдумку хитра! Авиацию освоили,теперь черед за подводными лодками ,а там глядишь и до космоса доберутся. С таким смышленым народом ,да подобрать не глупый оффис , так и зажили бы припеваючи.
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07.08.2021 19:43 Відповісти
Для перехоплення літака з контрабандою на Прикарпатті піднімали винищувач - Цензор.НЕТ 9449Расскажите кто-нибудь этим тупым баранам. что Миг-29 даже при всем желании не сможет перехватить Кукурузник. так как у него скорость сваливания меньше максимальной у Ана.
Вертушку 24-ю поднимать нужно было или какой-то Як учебный
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07.08.2021 19:46 Відповісти
Американцы для перехвата самолетов с наркотой использовали АН-64.
Причина такая же: современному истребителю очень сложно перехватить столь медленно летящую и очень маневренную цель.
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07.08.2021 21:09 Відповісти
А у кого "контртики" літак купили?
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07.08.2021 19:47 Відповісти
Тоже хочешь купить? Вот например: https://rst.ua/ukr/oldcars/aviatehnika/samolet/aviatehnika_samolet_12547007.html
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07.08.2021 23:58 Відповісти
Помнится,когда на Черниговщину залетал мокшанский вертолет,ничего не поднимали.Хорошо,хоть контрабандистов не боятся
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07.08.2021 20:08 Відповісти
Киевская Хунта борется с контрабандой
Для перехоплення літака з контрабандою на Прикарпатті піднімали винищувач - Цензор.НЕТ 2939
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07.08.2021 20:29 Відповісти
Там все проще. Аны это списанные и проданные по цене металлолома самолеты гражданской авиации. Потом они вывозятся в Польшу, на самолетостроительный завод АН 2,Ан3 капитально ремонтируются и под новыми заводскими номерами завозятся обратно в Украину. На Волыни уже два разбились и молчок. Один упал прямо в населенном пункте возле Луцка, самолет принадлежал СВК, когда приехала милиция со Львова (транспортная) половина взлетной полосы була уже демонтирована. А возили контрабас из Гродно или в Румынию или в Одессу, сейчас из Львовской фабрики. А потом груз (греки контрабандисты) везут в Неаполь а там на фуры и в туманный Альбион. Система, однако.
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07.08.2021 20:48 Відповісти
Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, Источник: https://censor.net/ru/n3281424

Военный самолет совершил сопровождение нарушителя до аэродрома в Коломые с принудительной его посадкой. Источник: https://censor.net/ru/n3281424

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE_NKxu5_yAhXDFXcKHcfFB3UQFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%258F&usg=AOvVaw1mskBF_p5L9XLgjiMkOsAN Коломы́я - город в Ивано-Франковской области Украины. Административный центр Коломыйского района и Коломыйской городской общины.

Я понял было 2 самолётаДля перехоплення літака з контрабандою на Прикарпатті піднімали винищувач - Цензор.НЕТ 8139. Один "Пролет летательного аппарата типа Ан-2 из Украины в Румынию и обратно зафиксировали сегодня на рассвете пограничники отдела "Порубное" Источник: https://censor.net/ru/n3281424 сел в Косовском районе, другой принудительно посадили в Коломые.
За что люблю "Цензор.Нет"? За по дурацкому написанные новости. Они порой похлеще комментариев.
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07.08.2021 20:56 Відповісти
Ймовірніше, ні "Цензор", ні наша доблесна служба ППО досі не "в"їхали" в тонкощі географії і т.з. адмін-територіальної реформи. Деякі села Косівського району знедавна відійшли до Коломийськог району Івано-Франківщини. Але навіть при цьому Коломия не є "одним з аеродромів Косівського району(!)". І, зрештою, відколи це Порубне стало частиною Прикарпаття...!?
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08.08.2021 14:56 Відповісти
Ан 2 можно было отследить более дешевыми способами. Мигарю респект! Добре потренувалися. На майбутнє. Истребители лучше использовать по прямому назначению. Техника дорогая. А кацапов много!
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07.08.2021 20:58 Відповісти
Теперь заплатят за часовой полет мига .интерестно во сколько это зрелище им обойдется?
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07.08.2021 21:14 Відповісти
Норм. И тренировка, и с пользой вылет. Кто не в курсе, дежурные силы авиации охраняют границы Украины по всему периметру границы.
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07.08.2021 21:32 Відповісти
Для боротьби з контрабандою цигарок використовують винищувач !!! У них розум є ? Скільки цей політ обійшовся платникам податків , нам з вами ? Чому винищувач не використовується за своїм призначенням ? Що він робить на західному кордоні ? Чому він не на сході , або на кордоні з Кримом ? Що за цирк з клоунами у нас в Україні.
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07.08.2021 21:43 Відповісти
Із цією задачею легко б впорався ударний бпла винищувач. Ах точно у нас їх немає і купувати поки ще не планують.
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07.08.2021 21:54 Відповісти
БПЛА винищувачів не те що в нас, їх ні в кого поки що немає, хіба якісь експериментальні розробки, які точно не продаються.
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08.08.2021 00:07 Відповісти
 
 