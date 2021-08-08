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Новости Агрессия России против Украины Олимпиада-2020
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Спортсмены, представляющие Украину, должны понимать, что продолжается российско-украинская война, - Минобороны об инциденте с Магучих

Спортсмены, представляющие Украину, должны понимать, что продолжается российско-украинская война, - Минобороны об инциденте с Магучих

Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала позицию министерства по факту дружеских объятий украинской спортсменки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

Маляр отметила: "Наша бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих действительно является младшим лейтенантом ВСУ. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде во исполнение решения спортивного арбитражного суда (CAS)) вызвало возмущенную реакцию в обществе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Магучих сфотографировалась со спортсменкой сборной, недостойной ношения своего флага. ФОТО

Она продолжила: "Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность.
Верное  следования спортивным традициям, к примеру - фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что "их здесь нет". То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага".

"Вместе с тем, прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", - резюмировала Маляр. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Магучих завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России.

информационная война (677) провокация (1459) Магучих (45)


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Топ комментарии
+59
А ей пять годиков что нужно такие простые вещи обьяснять?Таких ватных гнид нужно не только травить ю,а выгонять из сборной и ВСУ без каких либо обьяснений.
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08.08.2021 14:54
+58
Спортсмены, представляющие Украину должны понимать, что продолжается российско-украинская война, - Минобороны об инциденте с Магучих - Цензор.НЕТ 8887
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08.08.2021 14:50
+52
звільнити з лав ЗСУ. Всіх причетних, починаючи з Тарана. Маляр можна залишити, вона призначена на посаду два дні тому.
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08.08.2021 14:50
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Такие офицери всу есть, с врагами братаются. Нах такие офицери? Будет как в 14.
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09.08.2021 08:10 Ответить
тупа курка..., розжалувати до солдата
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09.08.2021 08:45 Ответить
минобороны сборище ворья, говнокомандувач заглядывает в жопу *****,
чего хотеть от спортсменки ?
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09.08.2021 08:48 Ответить
Сейчас россияне раскручивают еще одного нашего дурака, бронзу по каратэ Станислава Горуна. «Спорт, мать вашу, вне политики. Спорт - это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей **...ной политикой". Ну и много такого.

У нас в спорте царит какой-то ватный мир. Хотя конечно каратистам и боксерам часто бьют в голову. Но синхронисткам и легкоатлеткам кто стучит по кумполу?
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09.08.2021 08:53 Ответить
Колчак казав, що проститутки, артисти і таксисти служать будь-якій владі. Але в наш час і деякі спортсмени прилучаються до такої когорти. Гнати їх в шию.
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09.08.2021 09:08 Ответить
артисты таксисты проститутки и примкнувшие к ним тюремщики не выступают под государственным флагом и в национальную сборную не входят... гнать не надо,надо перевоспитывать.
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09.08.2021 09:18 Ответить
Хоча б проводили з ними політінформацію раз на тиждень.
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09.08.2021 09:53 Ответить
Заходиш такий на сторінку спортсмена для якого «спорт поза політикою» гортаєш його аватарку і дізнаєшся, що спортсмен сам політик ще й депутат львівської районної ради від Самопомочі. .Якщо спорт поза політкою , якого трясця воно поперлось в політику ??
Спортсмени, які представляють Україну, мають розуміти, що триває російсько-українська війна, - Міноборони про інцидент із Магучіх - Цензор.НЕТ 8838 .
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09.08.2021 09:18 Ответить
Це з коментів під постом =бєз палітікі= Горуни, люди пишуть пронизливі речі, там і Маруся Звіробій, і Мартин Брест є:
https://www.facebook.com/ruslan.yuzych?comment_id=Y29tbWVudDoxODc5MTQzMDEyMjk2NjQ1XzU3ODU3MTQ2MzI5OTkxMg%3D%3D&__cft__[0]=AZUMIqqhJm2DFcDLmIh39NyLk33tewcLjrnAw9GSjhczvA4juVBtJQh668eUnncB5qMVaESOgwK2Ij3wT0F7hOIs2Rj8S_8q3ZMyZuLk0cCwwMrU_FO0Pllx7tGi0HpMdvA&__tn__=R]-R Ruslan Yuzych

Андрій Рибалко

8 год ·
Вчора командир пораненого воїна привіз речі хлопчині.
Перше його запитання до хлопця було - ти мамі дзвонив? - ні, у мене телефон там залишився. - Я так і знав, тому і приїхав. Ось телефон, зарядка, куди тобі покласти?
Перш за все подзвони мамі, бо ти вже більше доби не виходиш на зв'язок. Командир це повторював раз десять, як заповідь - от я щас піду, а ти обов'язко... одразу... мамі...
Вони пробули в Дніпрі хвилин 40 і поїхали назад.
Проїжджаючи по вулицях, командир дивувався як люди спокійно ходять.. Вісім місяців передової.. за цей час вони вже забули як виглядає тил, який вони захищають... Їх дивували плазми, реклами і повний спокій.
Вони проїхали сотні кілометрів, щоб привезти телефон, з якого поранений боєць мав подзвонити мамі.. Боєць, який при рятуванні свою ногу піднімав за берцову кістку, за оголену берцову кістку.
Я ж просто хочу щоб ви це прочитали.Усіх наших спортсменів, (незалежно від виду спорту), перед міжнародними змаганнями потрібно обов'язково
- привезти в Зал Пам'яті на Повітрофлотському проспекті;
- провести повз Стіну Пам'яті біля Михайлівського.
Повільно провести. Щоб вдивилися в кожне фото.
І після сказати всього декілька слів. "Усіх, кого ви зараз бачите - убили російські руки і російська зброя".
Може тоді дійде?.
Aleksey Petrov
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09.08.2021 08:54 Ответить
Спортсменами , яким кацапи ще до сих пір - братья , повинна займатись СБУ ,, але ж хіба їй зараз до цього .!? У них на першому плані - контрабанда . .
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09.08.2021 09:01 Ответить
СБУ на концерте у Басты.
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09.08.2021 09:24 Ответить
Про спорт вне политики скажи не нам,а капитану войск РФ Кучиной-Лациснете, которая кавалер грамот и медалей Минобороны РФ и доверенное лицо Путина на выборах.

П.С. Как спорт может быть вне политики? На Олимпиаду-80 был бойкот по политике, на Олимпиаду-84 был бойкот по политике, это только пару примеров из тысяч. Очнись.
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09.08.2021 09:23 Ответить
Бойкот может быть самой Олимпиады, но внутри соревнований Олимпиада всегда вне политики, это запрещено приказом МОК.
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09.08.2021 12:50 Ответить
Чому це вони мають таке право , в той час коли їх країни ворогують , і між ними йде війна ?? . Вони що , окремо від країни . ? То навіщо її представяють на змаганнях . ? Що за дурню ти пишеш , чуваче .??? Ти взагалі розумієш що таке - війна . ?? Мета якої - знищення противника !! Де б це не було , якої б сфери не торкалось . А тут - обнімашки .! Як , по твоєму , повинен реагувати на них воїн на передовій , який зараз сидить в окопі і слухає як над ним свистять кацапські кулі ?
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09.08.2021 09:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/482962: "Две малолетние девченки, которые реально не виноваты ни в Майдане, ни в окупации Крыма ****** вполне имеют право обниматься между собой."
Одна з цих "малалєтніх дєвчьонок" була довіреною особою ***** на виборах-2018 у паРаші. Отже, поділяє його цінності, ідеї та вчинки.
І воювати без кінця хочемо не ми, а кацапофюрер та його виборці. Точніше, до "переможного" кінця - допоки Україна не стане Малоросійським федеральним округом паРаші.
Ну а гасло "спорт внє палітікі" я пам'ятаю ще з часів довбаного Совка. В якому він якраз і був одним з інструментів політики. І паРаша продовжує ним користатися, нав'язуючи при цьому іншим це "миротворче" гасло.
І ще ти називаєш себе "адекватом"?
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09.08.2021 09:42 Ответить
Ты что идиот?
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09.08.2021 13:21 Ответить
Дебіл с Данєцка.
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09.08.2021 13:30 Ответить
Переплутав слова "дебіл" й "адекват"
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09.08.2021 13:36 Ответить
Если бы это было фото трех медалисток это несколько другое и можно как то понять. А так вдвоем с россиянкой...., что это получается? Мир, дружба?
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09.08.2021 14:15 Ответить
Її "медалька" - це її вклад у "Слава Україні!", якщо хтось не помітив!
Війна з Росією? Де російські полонені, яких вимінюють на наших хлопців? Чому обмін відбувається українців на українців?
Чому офіційно не об'явлено війну з Росією?
Чому ми не відвойовуємо у Росії наш окупований Крим, чому не вводимо туди наші війська?
Чому стільки галасу, обурення через запуск "Північного потоку - 2" та припинення транзиту агресорського, врожого газу через територію України?
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09.08.2021 09:44 Ответить
Вспоминается кол-во военных-предателей в Крыму. А еще есть масса украинских спортсменов, которые уехали на ПМЖ в рашку, т.к. там условия для спорта на порядок лучше, чем в Украине. Ничего не хочу говорить про лично Ярославу, но подобные "дружеские" фото попахивают подготовкой почвы для "свалить туда где лучше кормят".

Но все-таки надеюсь, что на олимпийском адреналине просто не подумала.
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09.08.2021 10:09 Ответить
Она офицер ВСУ и "просто не подумала" во время войны не оправдание. При сталине это был бы расстрел или штрафбат.
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09.08.2021 13:25 Ответить
Прежде всего она - спорортсмен, а уже потом "офицер ВСУ"! Ты просто не понимаешь, что такое впахивать до седьмого пота с утра до вечера и добиться результата на Олимпиаде. Мозги могут у любого выключиться на мгновение. Или есть другие подтверждения ее ватности?
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09.08.2021 13:30 Ответить
Мне насрать что она спортсмен - она туда поехала под нашим флагом и она как офицер давала присягу. К тому же я знаю что значит каждый пахать на тренировках.
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09.08.2021 13:34 Ответить
Причем тут присяга?
Говоря о своей "пахоте на тренировках", ты очень удобненько убрал мою фразу "... добиться результата на Олимпиаде". Ты призер Олимпиады?
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09.08.2021 14:01 Ответить
И кстати вся ее подготовка и поездка оплачена из госбюджета и премиальные тоже, т.е. все это за деньги налогоплательщиков.
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09.08.2021 14:18 Ответить
ППЦ аргумент! НІТ!!!! А я стверджую, що вона в першу чергу офіцер ЗСУ, а потім вже атлет! І що ти скажеш на це, дебілятко?
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09.08.2021 13:54 Ответить
Выдохни, упоротое, а то взорвешься. На Олимпиаде выступают спортсмены. А кто они там по званию и какой у них диплом - вопрос второй. Если ты с этим не согласен, то иди в клуб "2х2=5".
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09.08.2021 14:06 Ответить
Таке враження, що хтось спеціально роздмухує з іскри полум'я.
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09.08.2021 10:11 Ответить
Ти сліпий .? Які іскри , коли полум'я вже восьмий рік горить ,, гоготить так що не підійдеш .?!! Бо кацапня туди регулярно підливає бензину .
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09.08.2021 10:26 Ответить
А почему бы не взглянуть на ситуацию с другой стороны?
Ставшая пресловутой фотография не только наглядно демонстрирует, но и акцентирует внимание на том, что на Олимпиаде-2020(2021) украинская спортсменка может сфотографироваться и со своим государственным флагом, и в спортивной одежде цветов государственного флага, а российская - НЕТ.
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09.08.2021 11:58 Ответить
А злопыхателям и прочим воинствующим патриотам перед тем, как злобно гавкать, лучше бы для начала на Российско-Украинской границе молча перепилить все железнодорожные рельсы и перегородить все дороги как с твёрдым покрытием, так и без него. Об этой фотографии завтра забудут от слова "ВСЕ", а дороги, особенно железные, тем более - пересекающее по ним границу громадное количество грузов - аргумент-то посильнее будет.
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09.08.2021 12:14 Ответить
Вы и правы и неправы. Большое преступление не оправдывает маленькое - это даже любой студент юрфака знает. С другой стороны, если, например, перестать покупать у РФ те же ТВЭЛы то попадаем под серьёзные санкции от МАГАТЕ. А воздержаться от совместной фоточки куда легче.
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09.08.2021 12:52 Ответить
Из сделанной на эмоции от олимпийской медали фоточки пулю никак не отольёшь. А вот из денежек за ТВЭЛы можно и пуль понаотливать, и всяких стрелялок наклепать. Украина с Россией масштабно и основательно торгуют, причём во многих вопросах Украине без России никак от слова "ВООБЩЕ" (те же ТВЭЛы). Как же тут воздержишься от фоточки, когда эта фоточка - мельче мелкой мелочи в сравнении с российско-украинскими $ 4,6 млрд. импорта и $2,7 млрд. экспорта? Это - галимая пропаганда для нацпридурков, которых раздражает фоточка, но при этом никак не цепляют миллиарды $.
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09.08.2021 13:41 Ответить
т.е. фоточку на эмоции сделать можно, а отреагировать на неё на эмоции нельзя - сразу клеймо "нацпридурка"?
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09.08.2021 13:55 Ответить
Чтобы не выглядеть придурком (не только «нац», а вообще), надо быть гармоничной личностью, т.е. во всех реакциях на что-либо должны соблюдаться вменяемые пропорции. Если $7,3 млрд. годового товарооборота принять за 1,0 (единицу), то пресловутая фоточка, как по мне, соответствует 0,000000000001 (хрен да хрен и нихрена). Если реакция на многомиллиардный в УЕ товарооборот - стыдливое «плохо, да деваться некуда», то хрен с ней с этой фоточкой. Олимпийскую (и не только) медалистку, даже если она младший лейтенант ВСУ, лучше вообще не трогать - на неё сейчас посыплются предложения (не только в $, но и в лучшей тренировочной базе) «намазать лыжи» хоть в РФ, хоть в EU, хоть за океан, хоть в Азию - девке 19 годочков, хоть бы устояла.
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09.08.2021 14:28 Ответить
Не переживайте за неё, ничего плохого с ней не будет, там уже Боря Филатов за неё вписался, да и ещё найдутся, в обиду не дадут. Никто её ничего не лишит,как тут предлагают, наоборот, получит массу приятных бонусов. Вопрос в моральной, этической оценке этого поступка. Тут мнения расходятся. У каждого своя правда и свои аргументы. Мне её поступок не нравится, вы его оправдываете. Наверное это нормально - у нас свободная страна и каждый вправе высказать своё мнение. Профессиональные провокаторы не в счёт.
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09.08.2021 15:18 Ответить
Я оправдываю? ... Да как Вы смеете?! Это - гнусная клевета! Я гневно, решительно, непримиримо и бескомпромиссно осуждаю...
... но в 100000000000 раз менее интенсивно, чем $7,3-миллиардный товарооборот с РФ.
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09.08.2021 15:43 Ответить
Она сама себя много лишила. Это физкультура для здоровья полезна, чего не скажешь о спорте олимпийского уровня - запредельные (как для нормальных) физические нагрузки плюс спортивная фармакология. Будет с нею плохо и гораздо раньше, чем с обычным физкультурником, но гораздо позже, чем о ней все напрочь забудут.
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09.08.2021 15:59 Ответить
Если бы это было фото трех медалисток это несколько другое и можно как то понять. А так вдвоем с россиянкой...., что это получается? Мир, дружба?
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09.08.2021 14:19 Ответить
Тут действительно есть личный аспект: они давние подруги-соперницы, как минимум последние 3 года на международных турнирах ведут спортивное единоборство друг с другом. Фактически, Ярослава, возможно сама того не осознавая, невольно оказалась в этой ситуации перед моральным выбором. Ну и сделала его в такую пользу. Хотя множество наших соотечественников сделали другой выбор, не желая иметь ничего общего с такими вот ласицкенями, обрывая родственные и дружественные связи. Знаю массу таких примеров, сам прошёл через это.
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09.08.2021 15:08 Ответить
Вот как делают грузини в день нападения кацацапов:
https://m.youtube.com/watch?v=w_YmKWRjSbk&fbclid=IwAR3DyXRKWBTjhXMPIb2zmrrCHD4owOkZOr27k9L8JLc0OJpxyBTn5GPV7LI
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09.08.2021 11:59 Ответить
Після повернення не дати їй преміальні щоб другий раз думала, що вона офіцер ЗСУ і обніматися з ворогом це зрада.
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09.08.2021 12:10 Ответить
Какое всеобьемлющее обьяснение понятия "зрада"!
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09.08.2021 12:50 Ответить
"Після повернення" - автомат в руки и на фронт защищать родину. Может больше не захочется улыбаясь фоткаться с врагом.
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09.08.2021 13:30 Ответить
Лучше меньше выиграть медалей,чем посылать такой московитский гнус на Олимпиаду.Все заранее знали подноготную этих гнид.
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09.08.2021 12:20 Ответить
Австралийке,которая заняла второе место .да же в голову не пришло обниматься с клафелийшецей из козлостана.
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09.08.2021 12:30 Ответить
Австралийка максимум 15-е место занимала на чемпионате мира. Она вне топов была до олимпиады. А эти между собой много лет соревнуются.
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09.08.2021 12:52 Ответить
много это колько? ей 19 лет! +- 3 года они знакомы!
мне 40 лет, многоих людей я знаю больше 30 лет...и то они были посланы в игнор!
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09.08.2021 14:43 Ответить
Ну доживет до 40 лет , может поумнеет) на 19- и девочку не стоит наезжать сильно, это не по-мужски. Нужно попробовать перевоспитать. Тем боле спортсменка, уверен, что она и газет не читает и телевизор не смотрит, с коляски в спортзале.
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09.08.2021 14:51 Ответить
забавно
так на девочку никто не наезжает, ей открыто говорят - какого говачлена, ты это делаешь?
доживи она хоть до 150млн лет, там ничего не может измениться...просто код сломан, если в 19 лет она этого не понимает!
Сижу я значит в блиндаже, жду очередную атаку орков...прилетает пуля и убивает моего побратима...открываю новости про олимпиаду и вижу это фото! хм...может наверное мне тоже нужно сделать фоточку с каким нибудь моторыгалой...а там смотри и кэш и квартира?!

ФУУУУ иди в ноль, кацап!
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09.08.2021 15:12 Ответить
И что ?
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09.08.2021 12:53 Ответить
Ты бы лучше их в лесбиянстве обвинил, чем в предательстве родины! А что, может быть!
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09.08.2021 12:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jas8xKYA7L8 ты дурак?
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09.08.2021 13:00 Ответить
Він особливий вид українського гівна «какая разніца».
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09.08.2021 13:33 Ответить
Младший лейтенант ВСУ да еще с доступом к гостайне! Ну, так как наши нардепы. которые ездили (ездят) в Москву регулярно! А чего они туда ездят и кто их пускает? А главный ломбардщик страны об этом ни слова!
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09.08.2021 12:54 Ответить
Ошибка, младший сержант, Маляр ошиблась, какой в 19 лет лейтенант
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09.08.2021 14:52 Ответить
Одним словом баклан недоразвитый.
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09.08.2021 13:00 Ответить
Расслабся, полканчик! Я просто шутник, провожу тесты на наличие чувства юмора! Смажь свой задний проход вазелином. Может, оно это чувство и прорежется!
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09.08.2021 13:34 Ответить
Як не кацап-так гомосятина якась. Пхххх((((
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09.08.2021 13:48 Ответить
Как отличить человека от кацарылого недобитка? Если про ж-пу ,значит точно они ,у них это больная тема,постоянно болит.
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09.08.2021 14:01 Ответить
Спасибо за совет, буду знать! А юмор у полкана так и не прорезался, это досадно!
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09.08.2021 17:04 Ответить
Спортсмени, які представляють Україну, мають розуміти, що триває російсько-українська війна, - Міноборони про інцидент із Магучіх - Цензор.НЕТ 8786
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09.08.2021 13:18 Ответить
На жаль, вати у нас ще вагони:
"До Маріуполя на фестиваль за підтримки Українського культурного фонду приїхали російські виконавці "
https://bykvu.com/ua/bukvy/do-mariupolja-na-festival-za-pidtrimki-ukrainskogo-kulturnogo-fondu-priihali-rosijski-vikonavci/
Ось так ...
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09.08.2021 13:37 Ответить
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09.08.2021 13:49 Ответить
Тільки вона не молодший лейтенант...
https://www.facebook.com/burkonews/posts/2045300885617774
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09.08.2021 15:12 Ответить
Не принципово.
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09.08.2021 15:29 Ответить
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