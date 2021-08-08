Спортсмены, представляющие Украину, должны понимать, что продолжается российско-украинская война, - Минобороны об инциденте с Магучих
Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала позицию министерства по факту дружеских объятий украинской спортсменки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Маляр отметила: "Наша бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих действительно является младшим лейтенантом ВСУ. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.
Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде во исполнение решения спортивного арбитражного суда (CAS)) вызвало возмущенную реакцию в обществе".
Она продолжила: "Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность.
Верное следования спортивным традициям, к примеру - фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что "их здесь нет". То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага".
"Вместе с тем, прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", - резюмировала Маляр.
Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России.
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чего хотеть от спортсменки ?
У нас в спорте царит какой-то ватный мир. Хотя конечно каратистам и боксерам часто бьют в голову. Но синхронисткам и легкоатлеткам кто стучит по кумполу?
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Андрій Рибалко
8 год ·
Вчора командир пораненого воїна привіз речі хлопчині.
Перше його запитання до хлопця було - ти мамі дзвонив? - ні, у мене телефон там залишився. - Я так і знав, тому і приїхав. Ось телефон, зарядка, куди тобі покласти?
Перш за все подзвони мамі, бо ти вже більше доби не виходиш на зв'язок. Командир це повторював раз десять, як заповідь - от я щас піду, а ти обов'язко... одразу... мамі...
Вони пробули в Дніпрі хвилин 40 і поїхали назад.
Проїжджаючи по вулицях, командир дивувався як люди спокійно ходять.. Вісім місяців передової.. за цей час вони вже забули як виглядає тил, який вони захищають... Їх дивували плазми, реклами і повний спокій.
Вони проїхали сотні кілометрів, щоб привезти телефон, з якого поранений боєць мав подзвонити мамі.. Боєць, який при рятуванні свою ногу піднімав за берцову кістку, за оголену берцову кістку.
Я ж просто хочу щоб ви це прочитали.Усіх наших спортсменів, (незалежно від виду спорту), перед міжнародними змаганнями потрібно обов'язково
- привезти в Зал Пам'яті на Повітрофлотському проспекті;
- провести повз Стіну Пам'яті біля Михайлівського.
Повільно провести. Щоб вдивилися в кожне фото.
І після сказати всього декілька слів. "Усіх, кого ви зараз бачите - убили російські руки і російська зброя".
Може тоді дійде?.
Aleksey Petrov
П.С. Как спорт может быть вне политики? На Олимпиаду-80 был бойкот по политике, на Олимпиаду-84 был бойкот по политике, это только пару примеров из тысяч. Очнись.
Одна з цих "малалєтніх дєвчьонок" була довіреною особою ***** на виборах-2018 у паРаші. Отже, поділяє його цінності, ідеї та вчинки.
І воювати без кінця хочемо не ми, а кацапофюрер та його виборці. Точніше, до "переможного" кінця - допоки Україна не стане Малоросійським федеральним округом паРаші.
Ну а гасло "спорт внє палітікі" я пам'ятаю ще з часів довбаного Совка. В якому він якраз і був одним з інструментів політики. І паРаша продовжує ним користатися, нав'язуючи при цьому іншим це "миротворче" гасло.
І ще ти називаєш себе "адекватом"?
Війна з Росією? Де російські полонені, яких вимінюють на наших хлопців? Чому обмін відбувається українців на українців?
Чому офіційно не об'явлено війну з Росією?
Чому ми не відвойовуємо у Росії наш окупований Крим, чому не вводимо туди наші війська?
Чому стільки галасу, обурення через запуск "Північного потоку - 2" та припинення транзиту агресорського, врожого газу через територію України?
Но все-таки надеюсь, что на олимпийском адреналине просто не подумала.
Говоря о своей "пахоте на тренировках", ты очень удобненько убрал мою фразу "... добиться результата на Олимпиаде". Ты призер Олимпиады?
Ставшая пресловутой фотография не только наглядно демонстрирует, но и акцентирует внимание на том, что на Олимпиаде-2020(2021) украинская спортсменка может сфотографироваться и со своим государственным флагом, и в спортивной одежде цветов государственного флага, а российская - НЕТ.
... но в 100000000000 раз менее интенсивно, чем $7,3-миллиардный товарооборот с РФ.
https://m.youtube.com/watch?v=w_YmKWRjSbk&fbclid=IwAR3DyXRKWBTjhXMPIb2zmrrCHD4owOkZOr27k9L8JLc0OJpxyBTn5GPV7LI
мне 40 лет, многоих людей я знаю больше 30 лет...и то они были посланы в игнор!
так на девочку никто не наезжает, ей открыто говорят - какого говачлена, ты это делаешь?
доживи она хоть до 150млн лет, там ничего не может измениться...просто код сломан, если в 19 лет она этого не понимает!
Сижу я значит в блиндаже, жду очередную атаку орков...прилетает пуля и убивает моего побратима...открываю новости про олимпиаду и вижу это фото! хм...может наверное мне тоже нужно сделать фоточку с каким нибудь моторыгалой...а там смотри и кэш и квартира?!
ФУУУУ иди в ноль, кацап!
"До Маріуполя на фестиваль за підтримки Українського культурного фонду приїхали російські виконавці "
https://bykvu.com/ua/bukvy/do-mariupolja-na-festival-za-pidtrimki-ukrainskogo-kulturnogo-fondu-priihali-rosijski-vikonavci/
Ось так ...
https://www.facebook.com/burkonews/posts/2045300885617774