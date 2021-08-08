Спортсмены, представляющие Украину, должны понимать, что продолжается российско-украинская война, - Минобороны об инциденте с Магучих

Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала позицию министерства по факту дружеских объятий украинской спортсменки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Маляр отметила: "Наша бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих действительно является младшим лейтенантом ВСУ. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде во исполнение решения спортивного арбитражного суда (CAS)) вызвало возмущенную реакцию в обществе".

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Она продолжила: "Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Верное следования спортивным традициям, к примеру - фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что "их здесь нет". То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага".

"Вместе с тем, прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", - резюмировала Маляр.

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Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России.