После снятия карантинных ограничений, первым будет рассматриваться вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска: это очень длинная процедура, - советник Ермака

Переговоры оффлайн нужны России для продолжения попыток навязать Украине диалог в рамках Трехсторонней контактной группы с так называемыми представителями ОРДЛО.

Такое мнение высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что таким образом Россия пытается показать, что она якобы не является стороной конфликта.

"Поскольку не удалось сразу убедить в этом новых представителей ОБСЕ, которые пришли в ТКГ на работу, то, видимо, решили сделать так, чтобы в кадрах замелькали украинские представители с представителями так называемых "ЛНР", "ДНР" за одним столом, вместе с представителями ОБСЕ. ... Это один из приемов, он используется, и если в мировых СМИ, в украинских, российских и т.д. появится информация, что наша делегация находится с этими представителями за столом, - можно будет гораздо легче продавать идею о том, чтобы мы вступили с ними в прямые переговоры", - пояснил Арестович.

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Встреча украинской делегации с представителями незаконных вооруженных формирований (НВФ) исключена, добавил он.

В то же время формат очных встреч предусмотрен минскими договоренностями, однако в условиях коронавируса это невозможно. Ведь по правилам, действующим в Украине, после приезда из РФ и Индии все граждане должны проходить 14-дневную самоизоляцию.

"Теперь внимание: встречи Трехсторонней контактной группы проходят раз в две недели. Это означает, что, встретившись с ними за одним столом, мы должны будем две недели сидеть в изоляции, затем снова две недели в изоляции. Встречаться с ними в условиях коронавируса - это означает сесть на непрерывную изоляцию. Мы не можем себе этого позволить", — добавил спикер украинской делегации.

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Что же касается встреч ТКГ, когда будут сняты карантинные ограничения, прежде всего, будет рассматриваться вопрос о новом месте их проведения.

"Сможет ли Минск удержать статус посредника - это уже очень большой вопрос, учитывая, что мы не признали Лукашенко законно избранным президентом Беларуси и отказали ему в праве представлять белорусский народ. Поэтому речь, с весьма большой долей вероятности, пойдет о переносе переговоров из Минска. А это еще одна очень длинная процедура", — сказал Арестович.