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Новости Агрессия России против Украины
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После снятия карантинных ограничений, первым будет рассматриваться вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска: это очень длинная процедура, - советник Ермака

После снятия карантинных ограничений, первым будет рассматриваться вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска: это очень длинная процедура, - советник Ермака

Переговоры оффлайн нужны России для продолжения попыток навязать Украине диалог в рамках Трехсторонней контактной группы с так называемыми представителями ОРДЛО.

Такое мнение высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что таким образом Россия пытается показать, что она якобы не является стороной конфликта.

"Поскольку не удалось сразу убедить в этом новых представителей ОБСЕ, которые пришли в ТКГ на работу, то, видимо, решили сделать так, чтобы в кадрах замелькали украинские представители с представителями так называемых "ЛНР", "ДНР" за одним столом, вместе с представителями ОБСЕ. ... Это один из приемов, он используется, и если в мировых СМИ, в украинских, российских и т.д. появится информация, что наша делегация находится с этими представителями за столом, - можно будет гораздо легче продавать идею о том, чтобы мы вступили с ними в прямые переговоры", - пояснил Арестович.

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Встреча украинской делегации с представителями незаконных вооруженных формирований (НВФ) исключена, добавил он.

В то же время формат очных встреч предусмотрен минскими договоренностями, однако в условиях коронавируса это невозможно. Ведь по правилам, действующим в Украине, после приезда из РФ и Индии все граждане должны проходить 14-дневную самоизоляцию.

"Теперь внимание: встречи Трехсторонней контактной группы проходят раз в две недели. Это означает, что, встретившись с ними за одним столом, мы должны будем две недели сидеть в изоляции, затем снова две недели в изоляции. Встречаться с ними в условиях коронавируса - это означает сесть на непрерывную изоляцию. Мы не можем себе этого позволить", — добавил спикер украинской делегации.

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Что же касается встреч ТКГ, когда будут сняты карантинные ограничения, прежде всего, будет рассматриваться вопрос о новом месте их проведения.

"Сможет ли Минск удержать статус посредника - это уже очень большой вопрос, учитывая, что мы не признали Лукашенко законно избранным президентом Беларуси и отказали ему в праве представлять белорусский народ. Поэтому речь, с весьма большой долей вероятности, пойдет о переносе переговоров из Минска. А это еще одна очень длинная процедура", — сказал Арестович.

Автор: 

ОБСЕ (4870) россия (95326) Минск (1562) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (332)


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После снятия карантинных ограничений, первым будет рассматриваться вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска: это очень длинная процедура, - советник Ермака - Цензор.НЕТ 1851
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09.08.2021 09:22 Ответить
После снятия карантинных ограничений, первым будет рассматриваться вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска: это очень длинная процедура, - советник Ермака - Цензор.НЕТ 9399
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09.08.2021 09:23 Ответить
Люська шлюха хочет поработать в западных столицах, там больш платят за ночь.
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09.08.2021 10:51 Ответить
Советник ермака? А кто такой ермак?
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09.08.2021 09:24 Ответить
Ліжки пересувати??
А може пора "дєвочєк" міняти??
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09.08.2021 09:40 Ответить
Вот мой вам добрый совет. Прислушайтесь. Оставьте Белоруссию в покое. Оставьте.
Ибо вам подпрыгивать к Белоруссии это уничтожать себя как интеллектуалов и людей, которые привыкли работать и анализировать огромные массивы информации , основанные на представлениях людей о том, что такое развитие и преумножение благополучия в глазах рядового гражданина.
Что у вас есть? Что вы сделали,что бы вы могли диалог вести на том уровне развития благополучия государства, который есть у белорусов?
Там дороги, медицина, цены на коммуналыные услуги сохраняют уровень стабильности, который государство гарантирует гражданам, как защиту,пенсии, люди работают , люди зарабатывают, строят, вкладывают в развитие сельского хозяйства, в развитие инфраструктуры . Там ровно то устройство жизни и общества, до которого вам как до неба рачки и вы рачки ползаете возле этого всего. Осознайтесь. Вы стоите раком , потому что у вас ничего нет, чтобы встать с ровной спиной и заявить, что мы добились успеха там-то и там-то и для того чтобы сохранить этот успех и пронести его дальше и для того, чтобы не растратить этот потенциал нам нужная новая платформа.
Вы же тупые, добились только санкций, прекращения полетов, усечения деловых аспектов и с с этим достижением умственных кастратов пытаетесь идти туда не знаю куда, найти то не знаю что, потому что ивестиции и инвестиционный климат висит там , куда таким умственным кастратам как вы - дорогу еще одни умственные кастраты с санкциями и прекращениями сотрудничества с Белоруссией - перекрыли.
Прислушайтесь. Вам же лучше будет. И когда ПС Украины говорит, что вам же лучше будет , необходимо тумблер памяти переключить в режим - Вспомнить. И сделать выводы, которые свойственны человеку разумному, а не умственному кастрату , т.е вот этому всему ( После снятия карантинных ограничений, первым будет рассматриваться вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска: это очень длинная процедура, - советник Ермака.)
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09.08.2021 09:59 Ответить
 
 